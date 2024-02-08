Закрытый грунт почти рай для теплолюбивых растений, но только почти, потому что тепло и высокая влажность по нраву и большинству их врагов. В эту многочисленную армию недругов входят разнообразные болезнетворные микроорганизмы и насекомые-вредители. Но одной из самых больших угроз для тепличных растений остается паутинный клещ. Появление этого крохотного членистоногого в теплом доме для различных культур — огромная проблема, так как этого практически невидимого врага нередко называют «растительным вампиром». К счастью, победить неприятеля можно, хотя эту борьбу сложно назвать простой. Поэтому сначала владельцам огорода нужно узнать, чем обработать теплицу от паутинного клеща. Потом им имеет смысл опробовать самые подходящие методы для своей плантации, защищенной стенами и крышей. Скорее всего, один или несколько из способов обязательно дадут результат.

Близкое знакомство с грозным врагом

Свое название этот маленький уничтожитель растений получил благодаря паутине, которую «ткут» самки клеща. Ее предназначение — защита потомства от всех неблагоприятных факторов: она предохраняет его от пыли, ветра, врагов, перепадов температур. К тому же паутина является дорогой для паутинных клещей. Благодаря ей они могут путешествовать, переходя с одного растения на другое.

В длину паукообразный вредитель менее сантиметра (0,2-1 мм), поэтому рассмотреть его невооруженным глазом практически невозможно. Однако о его присутствии и «бурной деятельности» свидетельствует паутина, опутывающая различные части растений. К наиболее распространенным относят две разновидности этого членистоногого:

Обыкновенный паутинный клещ. Он занимает первое место по распространенности. Это настоящий универсал. «Обыкновенное существо» питается практически всем. Хозяевами для него могут стать даже сорняки. Красный плодовый клещ. Это паукообразное создание встречается в южных регионах. Оно предпочитает плодовые деревья (вишни, груши, сливы, яблони), а также пасленовые и цитрусовые культуры.

«Натолкнуться» на этого мелкого, но грозного вредителя можно в любом уголке земного шара, исключением является только Антарктида. Причина такой вездесущности в том, что эти крохотные создания крайне неприхотливы.

Паукообразные и их предпочтения

Распространяются эти клещи с помощью легкой, липкой паутины. Кроме того, они могут мигрировать на невероятно большие расстояния «верхом на ветре». В теплицы паукообразные попадают несколькими способами:

приезжают туда на людях, животных, предметах;

путешествуют на посадочном материале;

проникают вместе с почвой;

залетают «компаниями».

Они питаются практически любыми растениями — декоративными, комнатными, сельскохозяйственными, плодовыми деревьями, могут не побрезговать даже хвойными деревьями, кустарниками. Не менее часто обнаруживается паутинный клещ в теплице. Причина такого предпочтения очень проста: там обычно выращиваются его любимые культуры — баклажаны, огурцы, перцы, томаты, тыквы, другие бахчевые. Кроме того, за прозрачными стенами всегда очень комфортная для него температура (25-30°) и подходящая влажность (до 60%).

Паутинный клещ (в теплице и вне ее) питается соком растений. Наиболее привлекателен для него молодняк, но при его недостатке вредитель ест то, что есть в его распоряжении. Как и разные насекомые, чаще эти прожорливые «букашки» располагаются на тыльной, невидимой стороне листьев. В них вредители делают большое количество отверстий, из которых и высасывают сок. Поврежденные части растений засыхают, потом опадают. Из-за снижения иммунитета культуры быстро становятся жертвами вирусных инфекций, серой гнили. При серьезном заражении тепличные жители неминуемо гибнут.

Признаки обитания в теплице паутинного клеща

Главная задача овощеводов — очень быстрое обнаружение этого вредителя. В противном случае избавиться от него будет гораздо сложнее. Эта операция несколько усложняется из-за почти микроскопического размера клещей. Однако существуют признаки, прямо говорящие о том, что членистоногие все-таки проникли в теплый дом. Их несколько:

очень большое количество белых точек на обеих сторонах листовых пластин: это следы проколов;

тонкая, невесомая паутинка, которая появляется на разных частях растений;

резкое прекращение роста кустов, сбрасывание бутонов, цветков;

желтые, увеличивающиеся пятна на листьях.

Самый явный симптом, указывающий на нашествие врага, — скопление клещей на тыльной стороне листьев. Однако он уже свидетельствует о том, что война с этим членистоногим может оказаться непростой.

Как бороться с паутинным клещом в теплице?

Владельцы, которые обнаружили в теплом помещении маленького неприятеля, начинают борьбу с ним немедленно. Для уничтожения членистоногого используют народные методы и различные препараты. К сожалению, битва с паутинным клещом в теплице может затянуться. Главной причиной сложности его уничтожения является невероятно быстрое увеличение численности микроскопического вредителя.

Обработка теплицы осенью от паутинного клеща: первый этап — ее подготовка

Эта часть операции обязательна, так как она даст возможность значительно уменьшить популяцию опасных «соседей» на следующий год. Осеннюю обработку проводят так:

Из теплицы выносят весь растительный мусор. Все эти остатки обязательно сжигают. Выносят из помещения все, что можно удалить: емкости, полки, инструменты, подвязочные материалы и т. д. Удаляют верхний слой почвы. Как правило, снимают 8-10 см, потому что именно там остается большая часть врагов тепличных растений. Некоторые владельцы выбирают другое решение — полную замену грунта теплицы. Конструкцию и все вынесенные предметы тщательно моют, сушат, затем дезинфицируют. Для первого этапа используют раствор хозяйственного мыла (на 10 л — около 60 г), для второго — раствор марганцовки (5 г на 10 л воды), медного купороса (до 150 г на ведро), бордосскую жидкость.

Максимальное внимание уделяют труднодоступным местам, так как именно там зимуют самки паутинного клеща. Весь инвентарь дезинфицируют. Деревянный каркас обрабатывают антисептиком, красят либо защищают известью. Металлическую конструкцию сначала грунтуют, а потом покрывают краской.

Чем обработать теплицу от паутинного клеща: народные методы

Этот вариант борьбы в большинстве случаев предпочтителен, потому что данные способы безопасны для людей, домашних питомцев и растений. Наиболее простой метод — приготовление элементарных средств, которые используют для опрыскивания растений. Однако есть и еще один недорогой препарат, им листья растений протирают.

Лук

Для борьбы с паутинным клещом в теплице используют либо репку, либо шелуху. Для приготовления настоя 100 г того или другого сырья заливают 5 л воды. Затем убирают в темное место. Спустя неделю жидкость процеживают, потом опрыскивают пораженные растения.

Чеснок

Это второй популярный борец с разными тепличными «завоевателями». В этом случае очищают 2 зубчика, их измельчают (например, с помощью чеснокодавилки), после чего заливают литром теплой воды. Через 5-6 дней чесночный настой также используют для опрыскивания кустов.

Острый красный перец (молотый)

Сначала отмеряют 50 г порошка. Его заливают литром воды, затем кипятят 30-40 минут, закутывают и оставляют на ночь. Утром острый отвар процеживают, после чего разводят водой, оптимальные пропорции 1:7. Получившуюся жидкость сразу же применяют для опрыскивания.

Корни одуванчика

Это еще одно популярное народное средство защиты сада и огорода. Чтобы приготовить настой, одним литром горячей воды заливают 20 г сырья. Через 2 часа жидкость цедят, затем остужают до комнатной температуры. Этим настоем опрыскивают растения, пораженные паутинным клещом.

Хрен

Эта многолетняя травянистая культура сможет избавить от многих вредителей. В данном случае используют стебли и листву острого растения. Этим сырьем заполняют примерно треть ведра (10 л). Затем в емкость наливают воду почти до самого верха. Через 2 часа жидкость процеживают. Готовым настоем опрыскивают культуры, «оккупированные» членистоногими вредителями.

Картофельная ботва

Настой стеблей и листьев этого известного растения содержит яд соланин. Поэтому средство помогает избавиться от гусениц, совок, тлей и паутинного клеща. Рецепт приготовления жидкости для опрыскивания прост: 2 кг ботвы заливают ведром теплой воды (10 л), настаивают около 4 часов. Есть и второй вариант: 600 г «ядовитых отходов», ведро воды и 4 дня в темном месте.

Томаты

Говорят, что практически таким же «убийственным» эффектом обладает отвар ботвы томатов. В этом случае 1 кг свежесобранного сырья заливают 10 л воды. Потом жидкость настаивают в течение 5 часов. После этого емкость ставят на слабый огонь и томят еще 2-3 часа. Готовую жидкость фильтруют, разбавляют водой (1 к 3), затем в этот отвар добавляют немного хозяйственного (жидкого) мыла (20-30 мл).

Табак

Для этой цели рекомендуют использовать «свои» растения, однако они есть далеко не у всех. Поэтому нередко готовят раствор из табачных изделий, лишенных фильтра. Сначала табак собирают в банку (1 л), затем заливают кипятком. Ее обязательно «утепляют» (например, махровым полотенцем) и оставляют на 24 часа. Потом полученный раствор цедят, разводят водой (1:2), добавляют в него столовую ложку жидкого мыла.

Перекись водорода (3%), яблочный уксус, кальцинированная сода

В этих случаях приготовление препаратов для опрыскивания не займет много времени и не отнимет сил:

Если используют знаменитый антисептик, то 20 мл разводят в теплой воде (500 мл). В 10 литрах воды растворяют 30 мл яблочного уксуса.

Карбонат натрия считают одним из самых эффективных народных рецептов для борьбы с «паутинным паукообразным членистоногим». В этом случае для приготовления раствора для опрыскивания кустов 50 г кальцинированной соды растворяют в ведре воды (10 л).

Эфироли

Их используют для борьбы с различными вредителями в домах, квартирах и в теплицах. Если рассматривать только нашествие паутинного клеща, то эффективными средствами признают двух пахучих кандидатов.

Масло розмарина

На помощь пораженным культурам теплицы придет и эфироль этого ароматного растения. Чтобы приготовить раствор для опрыскивания, в литре воды разводят 3 капли розмаринового масла.

Масло корицы

В этом случае самодельная жидкость для опрыскивания тепличных кустов включает не менее 3 компонентов. Для изготовления раствора отмеряют:

литр теплой воды;

столовую ложку любого жидкого мыла;

и 10 мл эфироля корицы.

Готовят средство таким образом: сначала в воде растворяют мыло, потом вводят эфирное масло и тщательно перемешивают. Раствор для опрыскивания готов, когда он стал белым.

Изопропиловый спирт (изопропанол) из аптеки

Этот очиститель (и по совместительству сильное наркотическое вещество) тоже считается эффективным средством от «засилья» паутинного клеща в теплице. Для уничтожения вредителя в изопропаноле смачивают кусочек ваты, ткани или ватный диск. Потом протирают спиртом тыльную часть листовых пластин.

К сожалению, многие народные рецепты не очень эффективны. Различные настои, отвары и растворы смогут избавить от клеща только на начальных стадиях заражения тепличных культур. Если численность вредителя уже сильно выросла, то помощи от них ждать не приходится.

Однако даже при использовании максимально действенных составов нужно помнить, что обработку необходимо проводить несколько раз (как минимум 2). Только в этом случае можно гарантировать уничтожение потомства. Перерыв между ними — неделя.

Растения-репелленты

При поиске средства от паутинного клеща в теплице можно обратиться к этим «освободителям». Особенно членистоногим не по нраву соседство бархатцев, кинзы, укропа, хризантем, чеснока. Другие потенциальные «отпугиватели»:

гвоздика;

герань (садовая);

кошачья мята (котовник);

лаванда;

пижма;

полынь;

розмарин.

Надо добавить, что чудес от живых «ассистентов» ждать все-таки не стоит. Данные растения в состоянии помочь лишь в одном случае: если ненасытные паукообразные в помещении появились недавно. Если популяция их уже велика, то эти помощники могут быстро превратиться в «неслучайных жертв».

Препараты-профи: успешное избавление от паутинного клеща в теплице

Для устранения этого вредителя используют акарициды и инсектоакарициды. Из более щадящих биопрепаратов идеально подходит Антиклещ (огурцы, томаты), Битоксибациллин, Фитоверм форте (для баклажанов, огурцов, перцев, томатов).

Из химических «избавителей» можно попробовать препараты с широким спектром действия: например, хороших отзывов удостоились Актара и Фуфанон. Для уничтожения вредителей на начальных стадиях (яйца, личинки и нимфы) используют акарициды Аполло и Ниссоран.

Для избавления от взрослых особей приобретают БиоКилл, Вертимек, Демитан. Поскольку одна такая обработка не поможет избавиться от всей колонии (яйца, личинки клеща останутся), то операцию повторяют несколько раз, периодичность — 4-5 дней.

Всех вредителей (на всех стадиях развития) уничтожит инсектоакарицид Канемайт, Коромайт, Оберон Рапид, Стармайт, Энвидор. Альтернативным вариантом будет использование комбинации. Первый пример удачного дуэта препаратов — Аполло и Вертимек.

Уничтожить паутинных клещей помогут следующие акарициды и инсектоакарициды: Агравертин, Акарин, Актеллик, Бикол, Борнео, Дурсбан, Клещевит Супер, Неорон, Оберон, Омайт (30, 57), Санмайт, Талстар, Флорамайт и Флумайт. При обработке культур необходимо следовать инструкции производителей.

Биоприлипатели, или просто прилипатели

Это вспомогательные средства, которые работают сразу в нескольких направлениях:

Благодаря клеящим компонентам создают надежную (дышащую) пленку. Она не дает испаряться влаге и полезным веществам, способствует улучшению фотосинтеза. Закрепляют защитные растворы на растениях, тем самым гарантируя максимальную длительность их действия.

Первое из известных средств — Липосам, в его состав входит комплекс полисахаридов. Этот универсальный биопрепарат используют для замачивания семян, обработки рассады, листьев, луковиц, клубней и т. д. Другие «липучие прилипатели» — Aqua Silk, Green Belt, Агроуспех, Адью, Биолипостим.

Естественные враги микроскопического клеща

Помощь может прийти с другой стороны. Речь идет о хищных клещах-фитосейидах, которые питаются трипсами и растительноядными клещами. Такие невольные помощники человека могут избавить его от приготовления (приобретения) каких-либо препаратов. Каждый небольшой охотник за день в состоянии уничтожить до 100 особей, при этом он не представляет никакой угрозы для растений.

Среди «врагов врагов» человека — Амблисейус андерсони, Неосейулюс (Амблисейус) калифорникус и Фитосейулюс персимилис. Идеальной для очень сложных случаев поражения паутинным клещом считают комбинацию второго клеща с третьим «поедателем». Причина в том, что последний представитель охотников отличается высокой скоростью размножения. Но эти хищные создания также боятся акарицидов. Об этом хозяевам «закрытых огородов» нужно помнить.

Профилактика заражения растений в теплице

Гораздо проще предупредить появление врагов, чем потом заниматься их уничтожением. Рекомендаций, которые помогут не допустить «пришествия» либо «благоденствия» паутинного клеща, существует несколько:

Теплицы необходимо регулярно проветривать, но лучше это делать в вечернее время, когда температура воздуха понижается. Все растения в помещении надо регулярно осматривать, чтобы вовремя обнаружить признаки, указывающие на появление паукообразных. Для рассады и почвы, предназначенной для теплого помещения, нужно устраивать карантин, чтобы убедиться, что угрозы появления вредителя нет. Паутинный клещ совсем не в восторге от слишком высокой влажности (80-90%). Поэтому тепличные растения лучше периодически опрыскивать обычной водой.

Для профилактики или на начальных стадиях заражения можно использовать мыльный раствор. Паутинные клещи не любят калий, кальций и фосфор, поэтому во время борьбы с этими вредителями рекомендуют использовать кальциевую селитру, монокалийфосфат (монофосфат калия), сульфат калия. Если пораженными оказались только несколько растений, то их сразу после обнаружения необходимо удалить из помещения и сжечь. Так же необходимо поступать и с сорняками.

Ответ на вопрос «Как избавиться от паутинного клеща в теплице» всего один. Максимального эффекта можно добиться только в том случае, если использовать комплекс средств и систематический подход. Если зеленые обитатели позволяют, то периодически нужно повышать влажность в помещении, так как вредители при ее высоких значениях перестают размножаться. Кроме того, клещи любят азотные удобрения, поэтому от них (и навоза) необходимо на время отказаться.

Чем обработать теплицу от паутинного клеща, если существует сравнительно много способов избавиться от этого микроскопического вредителя? Если эти членистоногие в помещении появились недавно, то сначала можно использовать народные методы. Если колония все же уже успела сильно увеличиться, то лучше приобрести специальные препараты, или купить естественных «едоков» клещей.

Лучше всего решит проблему тот, кто знает о беде не понаслышке. Поэтому в завершение темы «Как избавиться от паутинного клеща в теплице» — интересное и полезное видео: