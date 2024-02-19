Выращивание теплолюбивых культур в закрытом грунте — шанс получить ранний и очень хороший урожай. Однако не все так просто: в теплице растениям необходимо создать идеальные условия — комфортную температуру, такую же влажность и равномерный, достаточный полив. Первый показатель обеспечивает сама тепличная конструкция, отлично защищающая растения от холода. Что касается «жидкого питания», то без участия хозяев здесь не обойтись никак. Самым простым решением для полива является использование элементарного инвентаря — лейки. Однако данный способ вряд ли имеет очень много почитателей. Он не очень удобен и предполагает прикладывание немалых усилий, причем требуются они регулярно. По этим причинам многие теплицеводы решают изучить тему «Автополив для теплицы». Да, любой из видов таких систем тоже требует не самой быстрой и простой его организации, но потом владельцы будут вознаграждены тем, что им не придется поливать культуры вручную, а также бороться с огромной армией сорняков.

Система автополива в теплице: ее преимущества

Такие «ассистенты» становятся все более популярными. Этот вид орошения универсален: он используется для растений открытого и защищенного грунта. Причин востребованности «автоматического обслуживания» растений довольно много:

теплица с системой автополива не требует к себе повышенного внимания, владельцам не придется многократно путешествовать к ней от источника воды;

благодаря равномерному увлажнению в несколько раз повышается урожайность уязвимых тепличных культур;

если приобретены качественные комплектующие, то автополив окупится очень быстро — всего за сезон;

в этом случае можно говорить о том, что ни одной капли воды не будет тратиться впустую.

Кроме того, качественные системы не потребуют чересчур сложной сборки, им не нужен постоянный контроль, регулярное обслуживание.

Автоматический полив для теплицы: возможные варианты

Хозяева зеленых «питомцев» закрытого грунта могут рассчитывать на успех, потому что таких систем существует несколько. Поэтому сначала нужно найти оптимальный вариант, причем на выбор повлияет как особенность автополива, так и потребность тепличных культур во влаге. Все технологии имеют очень сильные стороны, но ни одна из них не лишена «слабостей».

Автоматический полив для теплицы: возможные варианты

Хозяева зеленых «питомцев» закрытого грунта могут рассчитывать на успех, потому что таких систем существует несколько. Поэтому сначала нужно найти оптимальный вариант, причем на выбор повлияет как особенность автополива, так и потребность тепличных культур во влаге. Все технологии имеют очень сильные стороны, но ни одна из них не лишена «слабостей»:

Невероятно популярным является капельное наземное орошение, которое насчитывает несколько видов, включая элементарные самодельные «капельницы». Более сложная работа ждет тех, кому придется по нраву внутрипочвенный, подземный автоматический полив. Искусственный дождь или дождевание будет оптимальным для влаголюбивых культур.

Несмотря на довольно большой ассортимент подобных систем, автополив-фаворит все-таки существует. Но об этом «текст пойдет» чуть позже.

Капельное орошение

Можно смело утверждать, что данные системы являются лидерами симпатий, и неспроста. Главными элементами этого вида орошения являются перфорированные трубы или ленты (шланги). Именно по ним вода из источника (емкости), расположенного на высоте 1,5-2 м, поступает непосредственно к корням растений. Все культуры получают одинаковое количество влаги. Хозяева теплицы могут включать и выключать систему вручную. Второй возможный вариант для их максимального удобства — установка таймера. В этом случае участия людей практически не потребуется.

Плюсы и минусы систем

Капельное орошение выбирают по многим причинам:

сокращается количество сорняков, поскольку прикорневое увлажнение лишает их влаги;

этот метод универсален, он подходит для полива любых культур — зелени, овощей и т. д.;

на поверхности почвы не будет образовываться твердая корочка, препятствующая поступлению кислорода, питания;

у владельцев появляется возможность растворять в воде удобрения (препараты защиты), которые будут сразу же доставляться к корням растений;

при таком автополиве на стебли и листья не попадает вода, поэтому они защищены от болезней и ожогов, вызванных каплями или минеральными удобрениями;

капельное орошения гарантирует не только удобство обслуживания культур, но и значительную экономию воды, а также сокращение количества удобрений, препаратов для борьбы с многочисленными болезнями и вредителями.

В список минусов данного вида автополива для теплицы отправляется необходимость использования электричества. Однако затраты на энергию не слишком велики, так как большинство элементов подобной системы работает от аккумуляторов.

Другие недостатки капельного вида автоматического полива:

забивающиеся отверстия трубок (лент, шлангов);

не слишком впечатляющий средний срок его службы (2-3 года);

необходимость постоянно контролировать количество воды в накопительной емкости;

засорение труб из-за минералов, находящихся в воде (решение — установка в систему фильтров).

Однако плюсы перекрывают все минусы, ведь система капельного полива для теплицы экономит время, воду и силы владельцев, а также гарантирует комфорт и одинаковое развитие всех растений в ней. Что касается засорения небольших дренажных отверстий, то их спасет геотекстиль. В это полотно заворачивают трубы.

Разновидности капельного полива

Есть несколько видов такого орошения. Все они имеют как неоспоримые достоинства, так и некоторые недостатки. Полноценные системы требуют присутствия большой емкости (бочки), в которой вода будет отстаиваться и нагреваться. Жидкость в нее можно заливать вручную, или подсоединить к ней магистральный трубопровод. Самодельные конструкции, наоборот, просты и непритязательны, в дополнительных элементах они не нуждаются.

Системы из труб и фитингов

Данную разновидность автоматического полива выбирают из-за равномерности орошения, возможности регулировки объема воды для разных культур. Трубы и фитинги — гарантия надежности, долговечности автополива в теплице. Но только в том случае, если куплены (и установлены) качественные элементы.

К недостаткам этого варианта можно отнести сложность монтажа, необходимость идеальной герметизации системы. Кроме того, трубы сравнительно большого диаметра могут быть более требовательными к напору воды.

Капельный полив с использованием лент, шлангов

Главное преимущество этого «гибкого решения» — простота его создания. Капельные шланги или ленты с отверстиями размещают вдоль рядов насаждений. «Ахиллесова пята» этих систем — их засорение. Возможное последствие такого ЧП — неравномерный полив, уменьшение количества воды. Однако эта проблема решается.

Комбинация труб и капельниц

Данные оросительные системы выбирают из-за возможности максимально точно подавать жидкость к корням каждого растения, рассчитать ее количество для всех их видов. Плюс использования капельниц — минимальные потери воды, поскольку она подается точно на нужный участок, и не растекается по поверхности почвы. «Решаемая проблема» варианта — засорение главных деталей.

Внутрипочвенный (корневой, подземный) полив

Эта капельная технология не очень сильно отличается от предыдущего метода. Однако используется она значительно реже. Отличие корневой системы полива для теплицы всего одно: в этом случае перфорированные трубы располагаются не на поверхности, а в грунте.

Глубина их расположения (50-200 мм) зависит от выращиваемых культур. Вода здесь также распределяется максимально равномерно, земля остается влажной, но не верхний ее слой. Преимущества внутрипочвенного полива:

простота работы с грядками;

насыщение почвы кислородом;

экономия воды, удобрений, препаратов;

максимально быстрое поступление воды к корням;

почва не уплотняется, поэтому не требуется ее рыхление;

сухой верхний слой грунта не препятствует поступлению кислорода.

И это еще не все достоинства подземного автополива. Неувлажненный верхний слой грунта становится «недружелюбным домом» даже для очень «настырных» сорняков. Кроме того, воздух в теплице не перенасыщается влагой. Томат — первый из тепличных «жителей», не переносящий очень высокой влажности. Ему и его тепличным «родственникам» данный способ идеально подойдет.

Главный недостаток корневого автополива — более сложный монтаж такой системы. Поэтому считается, что ее организация больше подходит для очень больших помещений, в которых культивируют многолетние культуры.

Дождевание (искусственный дождь, туманообразование)

Эта технология подразумевает, что влага к растениям поступает сверху. Для создания такой системы увлажнения используют обычные шланги, или приобретают трубы и насадки-дождеватели (микродождеватели, туманообразователи), которые выбрасывают воду под давлением. Достоинства данного метода:

равномерное распределение жидкости;

отсутствие испарений (конденсата на стенках теплицы);

возможность применения дождевания для помещений большой площади.

К минусам этого вида орошения относят риск переувлажнения растений, капли, остающиеся на листьях и невозможность использовать дождевание для внесения подкормок. Кроме того, искусственный дождь будет благом и для сорных растений, поэтому работы у теплицеводов прибавится. Для создания искусственного дождя важен и сильный напор воды.

Надо отметить, что данная технология «показана» растениям семейства тыквенных и зелени. Однако искусственный дождь противопоказан культурам, которые не любят слишком высокой влажности. Среди них томаты, баклажаны, болгарский перец. Поскольку организация дождевания довольно сложна и очень затратна, в небольших дачных хозяйствах используют ее не очень часто.

Почти автоматический полив бутылками (бутылями) из пластика

Такой метод подземного орошения вполне заслуживает названия «народный». Капельно-пластиковую бутылочную систему ценят за элементарность и за отсутствие каких-либо трат. Соорудить такой автополив в теплице сможет практически каждый владелец участка и «утепленного» огорода.

Для создания самодельной системы капельного полива используют пластиковые (ПЭТ) бутылки и бутыли большего объема (1,5-6 л). Отверстия делают либо в дне, либо в крышках емкостей. Некоторые владельцы идут другим путем: они приобретают садовые капельницы для бутылок/бутылей, так как они реже засоряются и гарантируют своевременную доставку живительной жидкости к корням. Минус бутылочного способа в том, что его все же нельзя назвать полностью автоматическим. Воду в емкости придется постоянно доливать.

Оптимальная система автополива для теплицы

Многие «теплицевладельцы» затрудняются сразу ответить на вопрос, какой из вариантов можно назвать предпочтительным? Дело в том, что на выбор системы полива для теплиц способны повлиять сразу несколько факторов. В список входит:

доступность воды;

размеры «курорта для растений»;

сложность (простота) сборки системы;

особенности почвы в теплом помещении;

стоимость организации конкретного автоматического полива;

возможность (либо невозможность) вносить при автополиве подкормку;

выбор между долговечностью, максимальной надежностью комплекта и небольшой его ценой.

Нельзя не принимать во внимание и особенности культур, которые будут расти в закрытом грунте (предпочтительная влажность, частота полива, основные болезни культур и т. д.). Еще один важный момент — желание хозяев сделать систему полностью автономной. Идеальным помощником будет полив, самостоятельно наполняющий емкость и начинающий орошение.

Какая система полива в теплице может считаться самой лучшей, если «иметь в виду» только габариты прозрачной конструкции? Считается что для «теплых домов» больших и средних размеров оптимальным вариантом является капельный полив.

Главное преимущество подобных систем в том, что они подходят для орошения всех культур, а нередко в одной теплице находятся сразу несколько видов овощных растений. Маленькие приюты для теплолюбивых культур могут обойтись даже самодельными изобретениями.

Элементы системы автоматического полива

Одни владельцы решают купить готовый комплект, другие совсем не прочь собрать автополив своими руками. Но и тем и другим сначала нужно познакомиться с элементами этой системы, потому что в разные модели входят одинаковые элементы. Отличия есть, однако они минимальны.

Комплект автоматического полива включает:

Источник воды. Им может стать накопительная емкость, водопровод, колодец или скважина. Но лучшим вариантом считают резервуар, так как вода в нем нагревается до комфортной температуры. Кроме того, бак (бочка) дает возможность добавлять и размешивать в жидкости минеральные удобрения, а также препараты для защиты тепличных культур. Емкость устанавливают на возвышение в теплице или вне ее. Насос. Это оборудование необходимо, если вода будет поступать из колодца или скважины. Чтобы снизить давление на систему, вместе с ним приобретают редуктор (регулятор). Его монтируют в трубу сразу после насоса. Таймер/контроллер, датчики влажности. Первый прибор дает возможность включать орошение в определенное время суток. Второе устройство превращает автополив в систему, полностью независимую от человека благодаря датчикам влажности. Фильтр грубой очистки — важный элемент, который предотвращает засорение труб (лент, шлангов). Его предназначение — очистка воды от примесей. Он может быть угольным, сетчатым (из металла), бумажным. Электромагнитный клапан. Он необходим для автоматической подачи воды, работает устройство по сигналу контроллера (датчика).

Еще владельцам теплиц понадобятся трубы и различные фитинги (капельницы). Возможные претенденты — изделия из полимеров (полиэтилен высокой прочности или HDPE, полипропилен, ПВХ и т д.), металлопластика, металла. Не самыми лучшими кандидатами являются последние изделия. Они (как и такие же комплектующие) стоят очень дорого, а самостоятельная сборка такой «тяжелой» системы может быть проблематичной.

Если хозяева планируют операцию «Автоматический полив в теплице своими руками», то им можно рассмотреть других кандидатов. Нередко в самодельных системах роль труб играют шланги (изделия «для капельного полива») или капельные ленты, которые представляют собой легкие рукава из полиэтилена с отверстиями.

Как выбрать автоматическую систему полива для теплицы: критерии

При поиске оптимального комплекта обращают внимание на несколько моментов:

Диаметр трубопровода (капельных линий). Идеальным вариантом будет параметр, находящийся в пределах 16-22 мм. Рабочее давление. Этот показатель при капельном орошении не превышает 1-1,2 атм. Сильный напор таким системам противопоказан. Толщина трубок, лент, шлангов. От нее зависит долговечность капельных систем. Минимальный показатель — 0,15 мм (для лент), максимальный — 2 мм (для труб, шлангов). Выбор главных комплектующих. Хозяев теплиц интересует, что лучше — капельные трубки (шланги) или капельные ленты. Здесь фавориты есть: это первые элементы. Жесткие изделия более долговечны. Такие линии могут без проблем работать до 7 лет. И наоборот, капельных лент нередко хватает всего на 1-2 сезона. Причины — вода с примесями, меньшая жесткость изделий, а также не самый простой повторный монтаж подобных систем автополива.

Как правило, владельцев защищенных грядок интересует еще один момент: это шаг отверстий (капельниц, эмиттеров). Это расстояние зависит от культивируемых растений и схемы посадки, а также от пропускной способности данных элементов.

Около 100 мм «потребует» зелень, лук, морковь. Для огурцов, перца, томатов необходимы 250-300 мм. Расстояние для полива крупных питомцев (арбузы, дыни, кабачки, тыквы и т. д.) — 400-500 мм.

Расход воды одной капельницей — еще один важный момент. Зная этот параметр, можно рассчитать, какой ее объем понадобится, и какой будет скорость опустошения бочки (бака).

Лучшие системы автополива для теплиц

Большое разнообразие товаров нередко становится настоящим камнем преткновения для будущих покупателей. Поэтому для помощи им давно придуманы различные рейтинги. Выбор зависит от того, какой именно автополив требуется хозяевам. Есть системы, работающие от водопровода и от емкости. Однако существуют универсалы, которые способны забирать воду «отовсюду»:

К лучшим капельным системам, работающим с водопроводной водой, относятся комплекты Green Helper GN-023N, Жук (от водопровода), ПоливНаДаче, Deko DKI30, GRINDA, Karcher Rain System, GARDENA 1373-20. К наиболее популярным комплектам, забирающим воду «от емкости», причисляют автополив MasterProf Водяной, Delta ЗЛ-КП6, АкваДуся, Aqua Planet. Универсальные системы капельного полива — Мастерсад-100, MyFazenda, Синьор Помидор, Жук, Знатный сад, Deko DKI50.

Автополив для теплицы и ее владельцев — настоящее спасение. Растения в таком «благоустроенном» закрытом грунте меньше болеют, интенсивнее растут и лучше плодоносят. Люди же получают больше свободного времени и лишаются немалой части огородных забот (работ).

Какой может быть система автоматического полива в теплице, расскажет автор следующего познавательного видео: