Автоматическое открывание теплицы: виды устройств и их установка

Теплица позволяет без особых проблем выращивать большинство теплолюбивых, капризных растений. Однако из-за особого, практически «тропического» микроклимата теплое помещение требует постоянного контроля. И в этом случае на помощь владельцам огородов под крышей приходят абсолютно «самостоятельные» системы. Одно из самых популярных решений — капельный полив. Помимо него многие дачники рассматривают автоматическое открывание теплицы. Эти приспособления полностью избавляют владельцев от необходимости постоянно следить за температурой и влажностью в теплом помещении. Автоматы сами будут открывать двери или форточки, если температура выйдет за пределы заданного значения. Однако тем, кого такие открыватели-проветриватели заинтересовали, не помешает познакомиться с ними поближе.

Предназначение систем автоматического открывания теплиц

Самочувствие тепличных растений практически полностью зависит от созданных для них условий. Для «зеленых питомцев» крайне важно обеспечить плодородную почву, достаточное количество света, определенную влажность и довольно высокую температуру. И именно последние показатели можно регулировать с помощью автоматического проветривания теплицы. Такие автоматы устанавливают на любые теплицы — на пленочные, поликарбонатные и стеклянные, с каркасом из металла или из дерева.

Эти почти незаменимые системы значительно упрощают уход за капризными тепличными культурами. Они не только поддерживают оптимальные условия для их развития, но и экономят время хозяев «теплых домов». Устройства автоматического открывания:

удаляют излишки влаги, тем самым спасая растения от многочисленных патогенных организмов, любящих сырость;

способствуют притоку свежего воздуха, который необходим зеленым подопечным для фотосинтеза;

помогают процессу опыления, невозможному без движения воздушных масс.

Кроме того, автопроветриватели становятся спасителями рассады, так как ей необходимо закаливание перед пересадкой в незащищенный грунт.

Не все начинающие овощеводы знают, где лучше располагать форточки для проветривания. У них есть два варианта:

Форточки на торцах теплицы, прямо над дверьми. Фрамуги на верхних боковых частях теплицы.

Первое расположение позволяет добиться идеального проветривания, но его «сильно ругают» за сквозняки, которые губительны для нежных растений. Последние открывающиеся/закрывающиеся элементы конструкции предпочтительнее, потому что воздух опускается к теплолюбивым культурам уже немного нагревшийся.

Системы автоматической вентиляции теплиц: устройства

Все автоматические системы бывают двух видов — электрические и механические. Последние устройства, в свою очередь, бывают гидравлическими, пневматическими и биметаллическими. Главное их отличие — конструкция приводного механизма.

Гидравлические

Термоприводы для проветривания называют по-разному: автоматическими открывателями, автопроветривателями и проветривателями теплиц, регуляторами температуры.

Наиболее востребованы гидравлические установки. Они, как и все подобные устройства, открывают и закрывают форточки (двери) при достижении внутри помещения определенной температуры.

Внутри заводского термопривода находится цилиндр с веществом (циклогексанол, кристаллы), которое переходит в жидкое состояние при достижении 23-25°. Оно заполняет все свободное пространство камеры, а так как места не хватает, то двигает шток, который и открывает форточку (или дверь). Когда температура внутри теплицы снижается, наполнитель уменьшается в объеме, шток возвращается на место, и форточка закрывается. При повышении температуры этапы этого процесса повторяются.

Главное преимущество гидравлических систем — их эффективность. Другие плюсы гидротермоприводов:

простота установки;

не слишком высокая цена изделий;

полная автономность: системы не требуют электричества;

долговечность: автоматические открыватели будут служить хозяевам 10 или более лет.

Если искать недостатки у гидравлических термоприводов, то в эту категорию можно отправить некоторую задержку при закрытии форточек. Однако это не мешает им оставаться самыми популярными устройствами.

Именно такие автопроветриватели чаще собирают своими руками. На роль «движущей силы» берут любое жидкое масло (минеральное, моторное, растительное, специальное). Но лучший результат гарантирует последний кандидат.

Пневматические

Данные системы тоже довольно распространены. В пневматических открывателях рабочим веществом является воздух или какой-либо газ. Когда температура внутри цилиндра повышается до 23-25°, его содержимое нагревается и расширяется. Шток выдвигается, передавая усилие на форточку (фрамугу, дверь). Для полного ее открывания потребуется температура около 30°.

Достоинства пневматических термоприводов:

невысокая цена;

полная автономность;

простота этих конструкций;

быстрый нагрев (остывание) газа.

Однако они не в состоянии открывать и закрывать очень тяжелые элементы теплицы. Но главный минус данных моделей — сложность ремонта, если устройство сломалось. Большая проблема кроется в необходимости обеспечить полную герметичность пневматических открывателей.

Биметаллические

Основой этих устройств являются две скрепленные металлические пластины, изготовленные из разных металлов. У них различный коэффициент термического расширения. При повышении температуры один элемент расширяется, поэтому механизм открывает форточку.

Преимущества биметаллических устройств:

автономность;

простота конструкций;

беспроблемная их эксплуатация.

Их недостаток — небольшая мощность. По этой причине такие системы годятся только для открывания/закрывания форточек небольших теплиц.

Электрические

Электроприводы — самые эффективные системы автоматического проветривания теплицы. Данные о температуре внутри помещения контроллер получает от датчика измерения температуры. Если она выше установленной, то прибор запускает механизм открывания форточки. Сильные стороны электрических термоприводов:

точность;

очень большая мощность;

скорость открывания/закрывания;

простота монтажа и эксплуатации системы;

возможность программирования работы проветривателей для разных условий.

Слабые места электрических термоприводов — довольно высокая цена и энергозависимость. Кроме того, таким автопроветривателям абсолютно противопоказана высокая влажность, которой «славятся» практически все теплые сооружения для выращивания растений.

Как выбрать автоматическое устройство для проветривания теплицы?

Есть несколько моментов, на которые необходимо обратить внимание:

Конструктивные особенности и размеры помещения. На выбор термопривода повлияет размер дверей, фрамуг или форточек. Также необходимо учитывать, где располагаются эти открывающиеся элементы теплицы. Характеристики тепличных культур. В этом случае максимально внимания потребуют самые капризные, теплолюбивые растения. Чтобы обеспечить им идеальные условия, лучше предпочесть электрическое устройство. «Обитаемость» дачи. Если хозяева на участке бывают только наездами (например, в уик-энды), то идеальным кандидатами будут энергонезависимые термоприводы. При отключении питания электрический прибор будет абсолютно бесполезен. Последствием его «принудительного отдыха» станет гибель растений. Размер, форма, вес форточек, дверей. Для маленьких «окошек» подойдут модели со скромной грузоподъемностью (7-10 кг). Автоматические открыватели, способные «справиться» с 10-20 кг, приобретают для монтажа на сравнительно легкие двери. Большие теплицы из стекла или поликарбоната оборудуют термоприводами-тяжеловесами (70-100 кг). Настоящие рекордсмены те устройства, которые способны выдержать нагрузку до 400-500 кг. Их монтируют на огромные промышленные сооружения.

При выборе системы нужно отталкиваться от ее предназначения. Некоторые автоматы-проветриватели предназначены только для форточек (фрамуг). Другие модели универсальны: они подходят и для дверей.

Последний важный критерий для термоприводов — угол открытия двери, форточки. Этот параметр находится в пределах 90-110°. Первый показатель минимален для двери. Уменьшать его для этого элемента теплицы строго запрещено.

Как устанавливают термоприводы для теплиц?

Это не слишком сложная операция, так как все необходимое поставляется в комплекте (изделие и крепежные элементы). Для монтажа автоматического открывателя для теплиц мастеру потребуется только шуруповерт и дрель. Действуют так:

Первым делом проверяют, как открываются все форточки (двери). Петли их смазывают. Если есть перекосы, то их устраняют. Перед началом операции автоматический проветриватель охлаждают в холодильной камере, чтобы шток почти полностью скрылся в патроне. На месте установки проводят разметку. Потом в каркасе сооружения и в раме форточки (двери) просверливают отверстия для крепления открывающего устройства. В соответствии с инструкцией производителя проводят установку термопривода. Лучше место для него — то, которое защищено от прямых солнечных лучей. В противном случае устройство может нагреваться и срабатывать даже в относительно прохладную погоду.

Работоспособность автопроветривателя проверяют, когда температура воздуха внутри теплицы повышается. Если появилась необходимость регулировки открытия, то ее проводят, используя резьбу на рычаге.

Лучшие модели термоприводов для теплиц

Конечно, сравнительно простая конструкция может быть изготовлена своими руками, однако большого смысла в самостоятельной сборке нет: устройства для открывания/закрывания форточек либо дверей теплиц имеют вполне приемлемую цену. Однако широкий ассортимент иногда становится причиной больших затруднений, так как оптимальный вариант среди такого изобилия найти непросто.

Поэтому многим будущим покупателям хотелось бы сузить круг претендентов. Сделать это реально. Например, с помощью отзывов тех, кто уже приобрел и опробовал термоприводы. Хороших оценок заслужили следующие системы автоматической вентиляции теплиц:

Optivent;

Sesam Spiro;

Thermovent;

Univent;

Ventomax;

Дуся-SUN;

Климат-100;

Русич;

Синьор Помидор.

К достойным их конкурентам можно отнести Комфорт Аэро-100, Термопривод ДВ, Термопривод 2Н, Термопривод 300С и Термопривод 400С.

При выборе автоматического открывателя для форточек и дверей нужно помнить о том, что:

максимально надежными будут изделия из металла;

идеальный вариант — толстые элементы, которые сложнее деформировать;

лучший проветриватель теплицы тот, который приобретается под конкретную нагрузку, включая ветровую;

доводчик в комплекте большой плюс: он сможет защитить форточки, фрамуги и двери от хлопанья при резких порывах ветра.

Электрические модели термопривода потребуют установки отдельной розетки. Перед фиксацией любой автоматической системы очень внимательно изучают инструкцию производителя.

Из чего можно собрать автоматический проветриватель?

Для изготовления самодельных гидравлических систем используют:

автомобильный пневматический амортизатор (подходит даже б/у), кардан (небольшой огнетушитель), тормозной шланг, дверную пружину и масло (отработка);

деревянную коробку, два баллона, резиновый мяч (футбольный, волейбольный и т. д.), доску и шланг;

старое компьютерное кресло (газлифт) или домкрат;

гидроцилиндр автомобиля.

Простейшее автоматическое устройство изготавливают из двух пластиковых бутылок (1 л и 1,5 л), черной пленки, полимерной трубки (ПВХ), двух патрубков, герметика и бруска. Альтернативный вариант — использование стеклянных банок (3 л или 5 л, 800 мл или 1 л).

Какой уход требуется термоприводу?

Данные устройства вынуждены работать не в самых лучших условиях — в помещениях, где влажно и тепло. Поэтому относительно ухода за ними есть несколько важнейших рекомендаций:

разбирать эти приспособления запрещено, потому что их легко привести в негодность;

на дверях/форточках не устанавливают запоры/задвижки, они могут спровоцировать поломку термопривода;

так как металлические части автоматического открывателя постоянно контактируют с влажным воздухом, их регулярно смазывают солидолом либо литолом.

При открывании и закрывании дверей (форточек, фрамуг) с установленными устройствами слишком больших усилий не прилагают. Чрезмерное усердие может привести к выходу проветривателей из строя.

Что делать с автоматическими открывателями зимой?

Самыми уязвимыми являются модели, в которых рабочее вещество — жидкость. Чтобы устройство не вышло из строя, гидравлический цилиндр открывателя перед наступлением заморозков демонтируют, так как сильные морозы могут стать причиной замерзания жидкости (масла).

Последствием такого ЧП станет выход из строя главного элемента автоматической системы. Поэтому его на зиму снимают и убирают в теплое помещение. После наступления весны гидроцилиндр возвращают на законное место. Но предварительно проверяют состояние шпилек, фиксирующих его.

Как защитить автомат от солнечных лучей, от резких скачков температуры?

Это еще один вопрос, который может быть интересен тем, кто только планирует покупку автооткрывателя. Возможное решение — установка над цилиндром защитного экрана. В этом случае ориентиром для термопривода станет не солнце, а средняя температура в помещении.

Автоматическое открывание теплицы — несомненное благо. Подобная система поможет даже в том случае, если хозяев нет на дачном участке довольно долго. Поэтому такие проветриватели не теряют популярности. Наоборот, год от года они становятся все более востребованными.

В завершение темы «Автоматическое проветривание теплицы с помощью термопривода» — интересное видео, посвященное устройствам: