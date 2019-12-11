Бетон, дерево и кирпич — та тройка лидеров, которая, несмотря на появление большого количества конкурентов, до сих пор входит в число важнейших строительных материалов. Из них возводят всевозможные постройки — жилые, общественные и промышленные здания, гаражи, бани, хозяйственные сооружения. Кирпич долговечен и прочен, поэтому в надежности конструкций можно не сомневаться. Однако начинающим каменщикам надо знать, что такое кирпичная кладка, виды кладок, особенности перевязок и их отличие. Возведение кирпичного здания — процесс требовательный, но соблюдение технологии даст шанс выполнить работы качественно, но без помощи профессионального каменщика.

Разновидности кирпичей

Все знакомы с тем, как выглядит такое привычное изделие-параллелепипед, однако немногие осведомлены о названиях граней этого искусственного камня.

Постель — самая большая грань, которая чаще всего параллельна основанию кладки. Ложок (ложковая часть) — длинная боковая грань кирпича, вторая по площади. Тычок (тычковая часть) — грань, имеющая самую маленькую поверхность.

Существует и еще пара терминов, относящихся к героине этой статьи. «Верстой кладки» называют наружный, фасадный ряд. «Забуткой» — свободное пространство, которое заполняют (забутовывают) керамзитом, старым кирпичным материалом, или заливают бетоном (пенобетоном).

Сейчас в продаже есть достаточно широкий ассортимент этого строительного материала. Каждый вид имеет свою сферу применения, форму, размер, структуру, различаются они и по цене. Поэтому сначала надо познакомиться с наиболее популярными видами сырья, а потом остановиться на самом подходящем камне для конкретного строительства.

В списке наиболее востребованных строительных материалов находится несколько видов кирпичей. Это:

силикатные;

шамотные огнеупорные;

керамические обычные;

клинкерные изделия.

Бывают полнотелые и пустотелые блоки, их используют в зависимости от возводимых конструкций.

Силикатный

Этот вид считают одним из самых покупаемых, причина — его невысокая цена. Силикат — смесь извести и песка. Изготавливают силикатные кирпичи в автоклаве, где создают высокое давление и температуру (200°). Заканчивается процесс сушкой и формовкой. Этот материал неидеален, он имеет довольно много минусов.

Большая плотность, но малая прочность. Тяжелый материал может стать причиной разрушения фундамента, а его не слишком впечатляющая надежность не дает использовать силикат для сооружения массивных строений. Невозможность долго противостоять огню, который через некоторое время разрушит гидросиликат кальция. Это компонент, придающий изделию прочностные характеристики. По этой причине силикат нельзя использовать для кладки печей, каминов, мангалов и т. п. Низкий уровень влагостойкости. Такой недостаток требует очень надежной гидроизоляции фундаментов. Без обустройства дополнительной защиты высок риск деформации возведенного основания.

Высокая теплопроводность — еще один негативная характеристика силиката. Но, несмотря на все минусы, кирпич широко используют в разных областях строительства.

Шамотный

У этого огнеупорного материала своя «ниша»: он защищает объекты, подвергающиеся постоянному воздействию высокой температуры, — печи и камины. Сырье для него — огнеупорная глина и шамотный порошок. Главные достоинства кирпича:

Возможность выдерживать рекордную температуру (до 1500°). Постоянный и сильный нагрев не приносит огнеупорному камню никакого вреда. Высокая теплоемкость. Такая кирпичная кладка прогревается очень медленно, зато она очень долго держит тепло, которое постепенно отдает помещению.

Недостаток у шамотных материалов один — это высокая цена, но она оправдана, если речь идет об использовании их по назначению — при сооружении каминов и печей.

Керамический

На производство этого красного кирпича идет обычная глина, которую обжигают, постепенно доводя температуру до 1000°. Пористость он приобретает благодаря выпариванию воды, выгоранию органических компонентов. К сильным сторонам этой разновидности относят:

Относительную легкость, если сравнивать с силикатными камнями. Это преимущество дает возможность использовать его для разнообразных строений. Высокую прочность, несмотря на небольшой вес.

Стоимость материала изменяется в больших пределах, так как цена зависит от предназначения (лицевой, рядовой), от декоративных качеств и технических характеристик.

Клинкерный

Отличия этого кирпича от предыдущего — применение тугоплавких видов глины и более высокие температуры обжига (1200-1300°). Последнее условие обеспечивает качественное спекание частиц. Результат — преимущества клинкера перед керамическими камнями:

Легкость по сравнению с силикатом, но повышенная прочность, позволяющая не слишком беспокоиться о фундаменте. Стойкость к повышенным температурам, сильной влажности.

Цена клинкера выше, чем у обычной керамики. Ее объясняют большие производственные энергозатраты, а также достаточно быстрый износ оборудования.

Структура и размеры

По структуре эти искусственные блоки бывают полно- и пустотелыми. В первых изделиях нет отверстий, сделанных специально, поры и пустоты, получившиеся при производстве, не в счет.

Кирпичи «в теле» используют для сооружения несущих стен и других конструкций, которые будут испытывать повышенную нагрузку. Прочность — их достоинство, а недостаток — худшие теплоизоляционные качества.

Внутри пустотелых камней (в постели) сделаны отверстия — прямоугольные либо круглые. Плюс этой кладки — лучшие теплоизоляционные качества, которые гарантируют пустоты, заполненные воздухом, минус — ее не слишком высокая прочность.

Размеры материалов также отличаются. Есть «нормальный» формат — 65х120х250 мм. Существуют и более оригинальные, но стандартные изделия:

88х120х250 мм — полуторные;

138х120х250 мм — двойные;

65х138х288 и 88х138х288 мм — модульные, одинарный и утолщенный соответственно;

65х85х250 мм — «евро-кирпич».

У последнего вида камней своя узкая «специализация»: элитных «европейцев» оставляют исключительно для облицовочных работ.

Толщина кладки: зависимость от роли

Стены из кирпича могут иметь разное предназначение, поэтому и толщина их разнится. В одних случаях они служат только отделкой, в других являются межкомнатными перегородками. Нередко возводимые стены становятся несущими конструкциями. При выборе толщины кирпичной кладки руководствуются ее ролью и требуемым уровнем теплопроводности.

В полкирпича. Из-за небольшой толщины чаще такие стены строят в качестве облицовки (например, одного из видов «воздушных» блоков). В кирпич. Такая стена может служить межкомнатными перегородками, исполнять роль несущей стены для небольших построек. В 1,5, 2 и 2,5 кирпича. Это уже полноценные несущие стены, максимально надежные, гарантирующие незыблемость строения.

Выбирая вид кладки, всегда принимают в расчет характеристики будущей конструкции и толщину стен. От этого зависит нагрузка, которая будет возложена на фундамент. По этой и другим причинам в частном строительстве крайне редко используют кладку в 2 и 2, 5 кирпича: она не только требует максимально прочного основания, но и трудоемка, невыгодна, так как обходится очень дорого.

Есть ли загадки у кирпичной кладки?

Эта работа совсем непроста, поэтому заслуживает отдельного разговора. Однако есть несколько основных правил. Их надо соблюдать, чтобы получить почти идеальное здание: как долговечное, так и максимально надежное.

Требования к «укладке кладки»

Самое важное — корректное расположение кирпичных блоков.

Постели должны укладываться перпендикулярно силе, что действует на кладку. Ряды обязаны быть строго горизонтальными. Это необходимо, чтобы давление передавалось на каждый камень конструкции равномерно по всей поверхности. Если не обеспечить это условие, то кирпичам, находящимся под изгибающими нагрузками, будет угрожать деформация. Вертикальность швов между кирпичами обязательна, они должны быть перпендикулярны постелям. Любые нарушения геометрии боковых граней, использование неидеальных (бывших в употреблении) материалов, укладка с наклоном может привести к неприятным последствиям. Худший финал — образование трещин в ближайшее время. Поперечные и продольные швы должны перекрываться (перевязываться) кирпичами следующих рядов. Смещение на половину либо четверть длины камня — условие, необходимое для корректного распределения давления между элементами. Иначе в будущем неминуема их деформация и разрушение из-за воздействия вертикальных нагрузок. Кладку из кирпичей и фундамент (цоколь) должен всегда разделять гидроизоляционный материал.

Но есть еще требования к не менее важному материалу — к связующему составу таких стен.

Смеси для разных кирпичей

Качественный раствор — второе обязательное условие. Смесь можно купить или сделать самостоятельно, но только точное соблюдение пропорций и следование инструкции даст шанс обеспечить прочность конструкции. Раствор применяют разный.

Для возведения наружной части стены оптимален состав, сделанный на основе цемента. Он наименее подвержен неблагоприятному влиянию внешней среды. С честью он выдержит и многочисленные атаки влаги. Для укладки кирпичей внутри помещений нередко выбирают известковые растворы, которые способны удерживать тепло. Они легко распределяются по поверхности. Если не нарушать технологию, то воздуха в швах не будет. Для конструкций, которые будут постоянно контактировать с высокой температурой, у шамотного кирпича есть свой фаворит — глиняная смесь. Такой раствор очень эластичен, к тому же ему экстремальная температура не страшна.

Сухие готовые смеси — лучший состав для декоративной кладки, для большого объема работ внутри помещений.

Кирпичная кладка: виды кладок

Когда в ближайшем будущем запланирована кирпичная кладка, виды кладок — тема, необходимая для изучения. Уже изобретено достаточно много видов расположения кирпичей, ведь этот материал используется повсеместно уже столетиями. У любого из них есть свои требования, несоблюдение их приведет к скорой деформации возведенных стен. Разница — в размещении материала. Самыми качественными и популярными в строительной среде являются несколько способов.

Ложковая перевязка

Кладка в полкирпича — самый простой и знакомый практически всем вариант, когда ложковые ряды смещаются на половину либо на четверть длины параллелепипеда. При строительстве настоящих стен эту перевязку применяют очень редко, однако для облицовочных работ такая кладка практически идеальна.

Цепная кладка в кирпич

Это лучший способ для возведения стен в один кирпич. Особенность цепной перевязки — смена рядов. Если первый из них тычковый, то следующим укладывают ложковый: он состоит из двух параллельных камней, которые размещают с разбежкой (смещением) швов. Вертикальные швы рядов совпадать не должны.

Многорядная перевязка

Предыдущий вид кладки на практике применяют редко, так как большой необходимости в частой смене тычковых и ложковых рядов нет, а прочность конструкции уменьшится незначительно. Поэтому после тычкового ряда кирпичей укладывают от 3 до 6 ложковых. Но есть требования к такой кладке: тычковый ряд начинает и завершает возведение стены, он обязателен под балками и там, где располагаются выступающие элементы конструкции (например, карнизы).

Облегченная кладка

Она типична для малоэтажного строительства. Особенность такого облегченного варианта кирпичной кладки в том, что между рядами-стенами оставляют свободное пространство. Его заполняют каким-либо теплоизоляционным материалом — пенобетоном (полистиролбетоном), керамзитом и т. п. Ряды кладок соединяют по-разному.

Трехрядные перевязки. Каждые пять рядов с пустотой сменяют три сплошных, перевязочных. Усиливают и соединяют конструкции металлическими стяжками, замурованными в растворе обоих рядов. Анкерные бетонно-кирпичные кладки. При ложковой перевязке в ряды добавляют тычковые элементы-анкера, которые выступают во внутреннее пустое пространство. Затем пустоты заполняют пенобетоном. Колодцевая кладка. Если посмотреть на нее в разрезе, то легко увидеть конструкцию, очень похожую на цепь колодцев. Особенность ее — вертикальная перевязка рядов. Внутри каждого из отделений должен находиться утеплитель.

Теплоизоляционный материал засыпают после полного застывания кирпичных стен. В противном случае они могут «уехать».

Армированная кирпичная кладка

Такой вариант возведения стен значительно повышает их прочность, гарантирует большую надежность и долголетие зданий. Армирование нередко используют и для несколько иных целей:

для максимально крепкого соединения капитальной несущей стены и облицовочной кирпичной конструкции;

для придания зданию дополнительной прочности, если строительство идет в сейсмически опасных зонах.

Иногда закладка арматуры становится альтернативой или дополнением тычковым элементам в бетонно-кирпичных кладках, в трехрядных перевязках. Используют как арматурные прутья, так и сетку.

Декоративная кладка

Ее цель — придание фасаду строения необычного вида. Неповторимости здания можно достигнуть несколькими способами.

Ажурная кладка (с перфорацией). В этом случае используют ложковую перевязку, во время работ оставляют просветы между элементами. Второй способ — смещение кирпичей относительно плоскости стены. Лицевая кладка. Здесь используют те же «в полкирпича», но в роли строительного материала выступают изделия с различными декоративными эффектами-«дефектами». Баварский вариант — случайное смешивание кирпичей определенного цвета, но различных оттенков без какой-либо строгой закономерности.

Самый простой вариант для цепной перевязки — оформление стен разноцветным кирпичом: например, белым силикатным и керамическим красным.

Нужно ли утепление?

Экономичный облегченный вариант кладки всегда требует участия теплоизоляции. Чаще других используется колодцевый метод. В качестве утеплителя помимо бетона и керамзита могут выступить обломки кирпича, камни, песок или щебень. Во время укладки теплоизоляции необходима тщательная трамбовка каждого уложенного слоя.

Кирпичные несущие стены без пустот рекомендуют утеплять в любом случае, независимо от их толщины. Если кладку используют для облицовки здания, возведенного из газобетона, то операция по утеплению необязательна. Когда все же решаются на этот шаг, то к несущей стене крепят теплоизоляцию, оставляют воздушную прослойку (40-50 мм), затем выкладывают фасадную стену из облицовочного кирпича.

Как видно, кирпичная кладка, виды кладок и разнообразие имеющихся вариантов дает большой простор для выбора. Однако любому каменщику-новичку нельзя ни на йоту не отступать от правил возведения таких стен, стараться делать все неспешно и основательно. Именно такой подход гарантирует незыблемость будущего здания.

«Венчает» тему интересное видео: