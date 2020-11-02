Строительство и ремонтные работы, проводимые на большой высоте, всегда требуют максимальной осторожности. Но безопасность мастеров невозможно гарантировать, если в хозяйстве нет строительных лесов. Да, их можно купить, или арендовать на время. Однако эти варианты устраивают не всех, причина банальна — лишние расходы не нужны. С другой стороны, такое полезное приспособление обязательно пригодится в хозяйстве в будущем. Поэтому если у владельцев дома есть возможность сэкономить некоторую сумму, то почему бы ей не воспользоваться? И в этом случае сразу возникает несколько закономерных вопросов: как сделать строительные леса своими руками, какой материал предпочесть, какое приспособление лучше выбрать.

Строительные леса: требования и конструкция

Монтажные леса широко используются при проведении ремонта и строительных работ. Их размер и тип конструкции зависит от сложности монтажа. Главные требования к вспомогательному приспособлению — обеспечение комфорта и безопасности рабочих, надежность — как для людей, так и для материалов, инструментов. Строительные леса всегда размещают на ровной, твердой поверхности. Расстояние от них до стены должно составлять максимум 150 мм для наружных работ, 100 мм — для внутренних.

Как сделать строительные леса своими руками? Сначала надо познакомиться с самим вспомогательным приспособлением, а потом выбрать предпочтительный материал и оптимальные размеры. Любая конструкция строительных лесов предполагает наличие нескольких обязательных элементов. Это:

стойки;

настилы из досок;

лестницы или стремянки для подъема;

распорки — горизонтальные, диагональные;

ограждения, защищающие работников от падения;

перемычки, предназначенные для монтажа настила;

упоры, предусмотренные для придания лесам устойчивости.

Минимальная ширина секции для настила конструкции — 1500 мм, высота ярусов — 1800 (минимум). Щели между досками допускаются, но зазор должен составлять не более 10 мм. Если делается сплошной настил, то торцы элементов предварительно скашивают.

Разновидности вспомогательных конструкций

Понятно, что вопрос о том, как сделать строительные леса своими руками, предполагает, что сначала надо выбрать оптимальный тип конструкции — удобный, но не очень сложный для самостоятельного изготовления. Поэтому сначала имеет смысл познакомиться со всеми приспособлениями, а потом уже выбрать приглянувшийся вариант.

Внешняя простота конструкций нередко обманчива. Даже строительные леса, которые кажутся элементарными приспособлениями, имеют разные способы крепления элементов. Одни их виды довольно легко сделать своими силами, другие сложны, поэтому создать «двойника» или трудно, или почти невозможно. Часто сложные изобретения попросту не нужны.

Рамные строительные леса. Это самый простой, а потому популярный вариант. Такие конструкции максимально легки. Они состоят из рамы, усиленной диагональными и горизонтальными перемычками. Максимальная нагрузка, которую способно выдержать приспособление, составляет 200 кг/м2. Высота — до 50 м, однако в частном, малоэтажном строительстве эта характеристика не важна. Хомутовые леса. Их отличает легкость, универсальность. Соединения элементов конструкции происходит с помощью специальных хомутов. Однако процесс этот достаточно трудоемкий, поэтому хомутовые строительные леса используются профессионалами для зданий, имеющих необычную конфигурацию фасадов. Клиновые. Они относятся к самым сложным видам, так как для монтажа используют специальные клиновые крепления. Плюсы этих строительных лесов — способность выдерживать максимальную нагрузку, быстрый монтаж и демонтаж. Область применения клиновых лесов — масштабные работы с тяжелыми материалами. Штыревые строительные леса. Элементы этих конструкций крепятся при помощи штырей. Монтаж происходит быстро и легко, поэтому штыревые леса остаются еще одной популярной разновидностью приспособлений.

Есть еще несколько видов строительных лесов, их можно увидеть на картинке. Из всех разновидностей самым простым вариантом для древесины остается первый — рамные строительные леса. Если выбрать качественный материал, то в этом случае никаких претензий к надежности конструкции у мастера не возникнет.

Металлические конструкции-фаворитки — штыревые изделия. Их самостоятельно изготавливают чаще, чем другие разновидности. Для получения таких строительных лесов к стойкам приваривают небольшие отрезки труб, а к краям перекладин — загнутые куски арматуры.

Материалы для строительных лесов: что лучше?

Относительно легкая конструкция, тем не менее, обязана быть достаточно прочной. В этом случае кандидатов на главную роль остается всего два. Это древесина и металл.

Древесина

Дерево — самый простой и распространенный вариант строительных лесов. Податливый материал не требует специального оборудования, мастеру понадобится лишь брус, доски, обычные инструменты и подходящие крепежные элементы.

Как правило, такие приспособления собирают для одноразовых работ, большая высота конструкциям также противопоказана. Причины — небольшие нагрузки, которые способно выдержать дерево, и более сложный демонтаж, уменьшающий прочность лесов, если подразумевается возможность следующей сборки. Плюсы этого варианта — возможность повторного использования элементов. По крайней мере, тех деталей, что остались в хорошем состоянии.

Металл

Строительные леса из металла лишены серьезных недостатков дерева. Конструкции получаются максимально прочными, многофункциональными и надежными. В этом случае используют стальные либо алюминиевые профильные трубы.

Дерево часто становится подмостками таких приспособлений. Металлические леса легко собираются и разбираются, если используются болтовые соединения. Их можно увеличить как в высоту, так и ширину. Преимущество этого варианта — способность без проблем выдерживать серьезную нагрузку. В большей степени это касается изделий из стали. Минус есть у изделий, изготовленных с помощью сварочного аппарата. Такие леса потребуют относительно просторного помещения для хранения.

Что лучше?

Первый вопрос, который возникает у владельца дома во время строительства или ремонта, касается именно выбора материала для конструкции. Конечно, с тем, что металл всегда фаворит, спорить трудно. Однако в дереве подкупает его податливость, возможность обойтись простым инструментом, который есть в любом «джентльменском наборе», — молотком, дрелью, пилой и шуруповертом (отверткой).

Металл в этом случае гораздо сложнее. Чтобы получить максимально прочную конструкцию, необходим сварочный аппарат и навыки работы с ним. Такую конструкцию придется где-то хранить, в места она потребует довольно много. Конечно, качественно сделанные леса можно будет сдавать в аренду, но вряд ли многих хозяев впечатлит возможность такого заработка. Именно по этим причинам чаще предпочтение отдают традиционному дереву, материалу легкому во всех смыслах.

Еще один важный момент при выборе материала — экономическая целесообразность. Многие считают, что отдавать предпочтение металлу логично только в одном случае: если его можно «раздобыть» бесплатно. Если прибавить к цене «железа» стоимость крепежных элементов, а также сварочные работы, то самодельные леса обойдутся дороже заводских. По крайней мере, покупных деревянных изделий.

Теперь пара слов о древесине, которая не должна иметь серьезных дефектов. Идеальным материалом считают еловые доски, отличающиеся минимальным весом и таким же количеством сучков. Однако они не всегда есть в хозяйстве, чего не скажешь о сосне. Это второй потенциальный кандидат, но его необходимо сначала проверить на прочность.

Для испытания элементы длиной 2-2,5 м укладывают на невысокие стойки-столбики из кирпича, затем встают на середину доски и прыгают несколько раз. Если доска без проблем выдерживает такие эксперименты, то ее можно без опаски использовать для изготовления строительных лесов.

Саморезы или гвозди?

Это еще один пункт, на котором нужно остановиться, поскольку от крепежных элементов зависит прочность конструкции. Естественно, деревянные леса не предназначены для долгого использования. Когда завершаются работы, их просто разбирают. Однако в этом случае роль играет не простота демонтажа, а надежность крепежа.

Для изготовления деревянных конструкций рекомендуют использовать саморезы, но только если дело не касается приспособлений для работы на относительно большой высоте. В данном случае предпочтительны как раз гвозди. Они сделаны из мягкого металла, поэтому могут погнуться, но не сломаются. Саморезы из закаленной стали — худшее решение. Лучшее — анодированные крепежные элементы, но и они не безгрешны, так как тоже способны преподнести неприятный сюрприз.

Оптимальным решением будут гвозди. Однако существует еще один способ. Сначала все детали соединяют с помощью анодированных саморезов. Если после проверки не выявляют никаких проблем с надежностью, то в каждое соединение вбивают по 2-3 гвоздя.

Чтобы не повредить древесину, под элементы подкладывают тонкие доски (рейки), которые легко расщепить перед окончательной разборкой лесов. В этом случае торчащие гвозди можно будет удалить без особых проблем.

Как сделать строительные леса своими руками?

Если есть материал, желание сэкономить, готовность пожертвовать временем, то самостоятельное изготовление вспомогательной конструкции — вполне разумное решение.

Рекомендации, материалы

Сначала надо определиться с размерами будущей модели. Для строительных лесов существуют общепринятые нормы.

Высота деревянных строительных лесов не может быть более 6 м. Максимальное расстояние между вертикальными стойками должно составлять не более 2,5 м. Меньше — лучше. Ширина деревянного настила точно не оговаривается, однако оптимальное значение находится в пределах 800-1000 мм.

Последний параметр выбирают, исходя из того, сколько человек будет одновременно работать на лесах, какие инструменты и материалы планируется использовать. Не менее важно правильно распределить настилы. Первый из них обычно делают на расстоянии 500 мм от поверхности земли. Второй настил (третий и т. д.) находится в 1800-2000 мм от соседнего.

Для изготовления стоек используют деревянный брус (100х100 мм) или доски (50х100 мм). Рекомендуемая толщина для распорок — как минимум 30 мм, для элементов настила — 50 мм, для ребер жесткости — 25 мм. В роли перил, ограждений могут выступить тонкие доски. Последние необходимые элементы — гвозди. При создании любой конструкции требуется проверка на вертикальность и горизонтальность, поэтому присутствие уровня (отвеса) не желательно, а обязательно.

Сборка строительных лесов

Сборка строительных лесов происходит в такой последовательности:

Сначала занимаются изготовлением самых крупных элементов конструкции — рам. Брус укладывают на горизонтальную поверхность. Чтобы гарантировать максимальную устойчивость опор, расстояние между нижней и верхней частью делают различным. Например — 2,6 м между верхними краями брусьев и 3 м — между нижними точками стоек. С внутренней (или наружной) стороны рамы крепят перекладины, которые станут местом монтажа настила. Такую же операцию проводят со второй парой брусьев. Потом обе заготовки соединяют укосами и поперечинами. Чем больше будет таких элементов, тем надежнее получится конструкция. При большой высоте строительных лесов (свыше 3 м) добавляют дополнительную страховку — укосины, один конец которых прибивают к верхней части стоек, а другой вкапывают в землю, дополнительно фиксируя кольями.

Последний этап — монтаж настила и установка ограждения. Несколько поперечных брусьев, прибитых к боковым сторонам лесов, могут заменить приставную лестницу. Для максимальной устойчивости конструкции концы опор рекомендуют заострить. Для удобства работы на твердом покрытии изделие оснащают роликами.

Если необходимо получить конструкции больших размеров, то секции изготавливают отдельно. Потом их соединяют, набивая широкие доски на опорные элементы. Чтобы предотвратить возможное раскалывание древесины, отверстия для гвоздей рекомендуют просверливать заранее.

Изготовление простых подмостков

Это второй вариант ответа на вопрос, как сделать строительные леса своими руками. На первый взгляд, такие приспособления кажутся очень ненадежными, однако на деле оказывается наоборот. Конструкции, которые называют армянскими строительными лесами, или «конвертами», не менее надежны, чем традиционные изделия. Минус у них есть: это отсутствие возможности дополнить подмостки перилами.

Материалы и требования к подмосткам

Для их сооружения надо запастись:

деревянным брусом (50х100 мм);

и досками (толщина — 40-50 мм).

В этом случае фаворит тоже ель. Для работы потребуется обычный инструмент для работы с деревом. Но перед началом операции надо познакомиться с этим оригинальным приспособлением.

Данные строительные леса не имеют традиционных стоек: они крепятся к стене, а не упираются в землю. «Конверт» — своеобразная полка, получающаяся с помощью соединения брусьев под прямым углом. Шаг этих креплений выбирается произвольно, чаще треугольники устанавливают через метр. Вертикальные элементы крепятся к стене, горизонтальные становятся настилом лесов.

Если есть шанс прикрепить треугольники к стене, то им можно воспользоваться, однако этот этап не является обязательным. Для упора или подстраховки (если предусмотрена фиксация) используют упорный брус или доски (50х100 либо 50х150 мм).

Сборка строительных лесов

Сначала из бруса делают треугольные опорные площадки. Чем их больше, тем надежнее будут подмостки. Для их сборки также берут гвозди.

Чтобы усилить узлы изнутри, дополнительно используют металлические уголки. С обеих сторон каждого «треугольника» прибивают укосины из досок. Их количество зависит от ширины настила. Затем изготавливают подпорные элементы. Если их длина превышает 3 м, то рекомендуют брать более прочные доски (50х150 мм). После установки конвертов на необходимой высоте концы упорных элементов загоняют в грунт, затем фиксируют их края досками-кольями.

Настил для подмостков изготавливают из досок, толщина их (40-50 мм) зависит от длины пролета между элементами. Их в обязательном порядке фиксируют на конвертах — либо гвоздями, либо саморезами.

Как избежать смещения подмостков вбок?

Подпорки полностью защищают конструкцию от падения, однако есть вероятность, что во время работы она все-таки уйдет «налево» (или направо). Чтобы предотвратить такое развитие событий, придумано несколько способов.

Если материал стены позволяет такое «варварское» обращение, то конверты просто прибивают к стене, но гвозди не вгоняют до самой шляпки. Когда рядом (сбоку) есть какая-то надежная поверхность, то крайнюю доску настила делают длинной. Ее просто упирают в эту поверхность. Для конверта устанавливают еще один упорный элемент — боковую укосину.

Если в качестве упора используются доски с меньшим сечением (не 50х150 мм), то для них тоже требуется дополнительный упор. Есть и другой вариант — похожая конструкция, но она имеет один недостаток: это невозможность регулировать высоту подмостков.

Универсальный вариант — козлы

Это еще одна (вернее, пара) конструкция, которая способна стать спасением для отделочных работ, во время которых важно, чтобы стена находилась на некотором расстоянии от строительных лесов. Если возникнет необходимость увеличивать или сокращать дистанцию, то легкие козлы станут решением оптимальным.

Поперечины, набитые на два элемента, с определенным шагом, позволят быстро переставлять настил на необходимую высоту. Они же смогут исполнять роль лестницы, что делает данные конструкции максимально удобными, подходящими для целого ряда работ. Примеры — обшивка наружных стен, их плановая защитная обработка, конопачение сруба, покраска и т. д.

Изготовление таких простых конструкций нельзя назвать очень трудным, поэтому соорудить необходимый элемент можно даже в одиночку, но лучше действовать вдвоем. Однако и деревянные подмостки требуют аккуратности, точности, внимания ко всем деталям. О том, как сделать строительные леса своими руками, лучше расскажет следующее видео: