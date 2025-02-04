Как сделать шумоизоляцию стен, пола и потолка: обзор материалов и способов

Жильцам многоквартирных домов нередко приходится несладко: им всеми силами портят жизнь соседи, причем бывает и так, что «атакуют» раздражающие звуки буквально со всех сторон. По этой причине хозяева квартир вынуждены искать ответ на вопрос, как сделать шумоизоляцию стен, пола и потолка помещений. Большое преимущество в том, что звукоизоляционных материалов на сегодняшний день существует довольно много. Причем есть как универсалы, так и «узкие специалисты», предназначенные для вертикальных и горизонтальных оснований. Разновидностей шумоизоляции существует тоже несколько. Поэтому сначала нужно познакомиться со всеми видами, а потом подобрать те материалы, которые устраивают не только качеством и эффективностью, но и приемлемой ценой.

Задачи, выполняемые звукоизоляционными материалами

Посторонние шумы негативно сказываются не только на настроении, но и на самочувствии людей. К сожалению, многие россияне не понаслышке знакомы с этой проблемой: чересчур тонкие железобетонные стены просто не в состоянии защитить владельцев квартир от «шумового вторжения». Они вынуждены слушать соседские разговоры и музыку, смех, плач (крики) «маленьких людей», звуки работающих электроинструментов, телевизоров, колонок и т. п.

Спасение у хозяев жилья в многоквартирных домах всего одно: это непростая операция «Шумоизоляция потолка, стен и пола». Проще всего обратиться за помощью к специалистам, однако в этом случае надо быть готовыми к значительным тратам. Поэтому многие жильцы, окруженные соседями, предпочитают справляться с работой своими руками. И в этом есть резон, поскольку самостоятельная операция гарантирует некоторую экономию. Правда, лишь в том случае, если звукоизоляция квартиры будет выполнена безошибочно. Иначе работа над промахами может «съесть» значительную сумму.

Звукоизоляционные материалы отражают и поглощают звуковые волны, снижают вибрации. В какой-то степени от шума хозяев спасают стены, перекрытия и перегородки. Однако чтобы защита была максимально эффективной, толщину оснований нужно увеличивать, а сделать это совсем не просто.

Разновидности мешающих звуков

Что касается видов шумов, то их всего два: это акустический (воздушный) и ударный шум. Первый проникает в квартиры по воздуху — через вентиляционные каналы, щели, розетки, окна и т. д. Ударный — звук, появляющийся в результате механических воздействий. Его разновидностью является структурный (конструкционный) шум, становящийся причиной возникновения вибраций элементов зданий. Его источники — удары молотка, басящие колонки, двигающийся лифт, работающая электродрель, перфоратор и т. п.

Для того чтобы избавиться от акустических шумов, можно провести частичную звукоизоляцию — защитить двери, окна и стены. Для устранения ударных «помех» потребуется масштабная операция, спасет лишь полная звукоизоляция всех несущих конструкций.

Методы монтажа шумоизоляции

Существует несколько способов избавиться от посторонних звуков, проникающих в квартиру. В список входит плавающий, бескаркасный и каркасный метод.

Бескаркасный монтаж

Это самая простая технология, которая гарантирует минимальные расходы. Звукоизоляционные материалы приклеивают или прикрепляют пластиковыми дюбель-гвоздями к стенам и потолку, фиксируют на полу.

Преимущества этого решения — экономия пространства (нет каркаса) и высокая скорость операции. Недостаток — необходимость выбора очень качественного звукоизоляционного материала, иначе результат работ может разочаровать. Есть у этой технологии еще одно слабое место: она требует идеально ровных поверхностей. Поэтому основаниям необходима качественная подготовка.

Плавающий способ

Этот метод используют для шумоизоляции полов. Сначала на основание укладывают звукоизоляционный материал, потом его заливают стяжкой. Плавающим способ называют из-за того, что бетонную плиту от стен отделяет либо полоса шумоизоляции, либо демпферная лента (два ее слоя). Благодаря этому барьеру вибрации между основаниями передаваться не будут, а значит, защита будет максимально эффективной.

На роль напольного финишного покрытия для плавающего пола берут доски, ламинат, линолеум, паркет и т. д. Относительные недостатки этого способа — сложность, временные затраты и трудоемкость работ. Но тишина будет главным вознаграждением владельцев за нелегкий труд.

Каркасная технология

Данный метод шумоизоляции считается идеальным, если защита должна будет противостоять и ударным видам шума. На роль каркаса выбирают исключительно металлические профили, поскольку дерево способно передавать звуки — и воздушные, и структурные. Его ячейки заполняют звукоизоляционным материалом, чаще — минеральной (базальтовой) ватой. Сверху конструкцию зашивают гипсокартонными или гипсоволоконными листами. Возможные варианты отделки идеально ровной поверхности — покраска, обои, стеновые панели.

Каркасная технология универсальна: ее применяют для шумоизоляции потолков, стен и полов. Что касается последних оснований, то она оптимальна для квартир в старых домах, где перекрытиям противопоказан «лишний вес» (стяжки). В этом случае звукоизоляционный материал укладывают традиционно — между деревянными лагами.

Преимущества этого метода — абсолютно ровные поверхности, лучшая защита от шума, возможность скрыть электропроводку и/или вентиляцию. Главные минусы каркасной технологии — ее трудоемкость, необходимость навыков подобной работы и большие расходы. Кроме того, она не подойдет тем квартирам, которые имеют скромный метраж и низкие потолки.

Шумоизоляционные материалы

У владельцев есть довольно много вариантов, поэтому главная их задача — правильный выбор.

Звукоизоляционный гипсокартон (ГКЛЗ)

Этот материал внешне практически не отличается от классического ГКЛ. Однако в его составе есть звукоизоляционные добавки (слои) — минвата (мембрана из полимеров). Чаще такие гипсокартонные листы имеют голубой цвет, но в продаже можно найти светло-коричневые и светло-зеленые изделия.

Иногда этот материал называют акустическим, однако это совершенно другой тип ГКЛ — ГКЛА. Акустический гипсокартон имеет перфорацию, некоторые виды — разной формы (размера). Благодаря большим и маленьким отверстиям звуковые волны рассеиваются, поглощаются, меняют направление. Используют эти листы для минимизации эффекта эха в офисах, переговорных, кинотеатрах, концертных залах, в студиях звукозаписи и т. д.

Минеральная вата и гипсокартон

Минвата известна с давних пор, однако не так давно свет увидела новая ее разновидность — каменная или базальтовая, которая имеет лучшие характеристики. Этот толстый шумоизоляционный материал поглощает вибрации и низкочастотные звуки. Минеральную вату можно использовать в связке с металлическим каркасом. Щели между ней и элементами обрешетки заделывают клинышками, вырезанными из этого же материала, герметиком или шпаклевкой. Если укладывают второй ряд, то обязательно проводят монтаж со смещением.

В идеале сверху на конструкцию наклеивают звукоизоляционную мембрану, потом фиксируют гипсокартонные (гипсоволоконные) листы. Если они не звукоизоляционные, то защиту обязательно делают как минимум в два слоя. Главный недостаток минеральной ваты в роли шумоизоляции — ее толщина, поскольку такой барьер отнимет у комнат около 50 мм.

Звукоизоляционные мембраны

Это относительные новинки, которые практически лишены «сильных слабых» мест. Шумоизоляционные мембраны состоят из натуральных/синтетических материалов. Их применяют для защиты квартир, «громких» крыш, ангаров, для звуко- и виброизоляции труб, стояков, воздуховодов и т. д. Максимальный эффект гарантируют изделия в том случае, если ими звукоизолировали все основания помещения.

В продаже есть мембраны с клеевым слоем, их приобретают для монтажа на стены и потолок. Толщина таких подложек — 1.8-12 мм. Их чаще всего сочетают или с минватой, или с гипсокартоном. В последнем случае мембраны располагают между листами. Плюсы этого вида шумоизоляции — стойкость, прочность, эластичность и пожарная безопасность. Минус — ощутимый вес, требующий для проведения работ участия 2 мастеров.

Изделия из пробки

Эта шумоизоляция известна своими отличными характеристиками, способностью поглощать и отражать звуковые волны, предотвращать передачу вибраций. Другие ее достоинства — экологичность, эластичность, легкий вес, долговечность и универсальность. Изделия из пробки используют для звукоизоляции стен (панели), полов (рулонные покрытия, панели) и потолков (панели, плиты). Преимущества защиты из пробки — простой раскрой, плотность и эффективность при небольшой толщине. К недостаткам этой шумоизоляции относят довольно высокую цену.

Перед началом работ подготовленные основания обезжиривают и грунтуют. Изделия приклеивают с помощью специального состава — клея для пробковых покрытий (первый пример — Момент для пробки). Однако максимально удобна продукция, на которую уже нанесен клеевой слой. В этом случае перед монтажом нужно всего лишь удалить подложку. Если решают уложить 2 слоя, то их также крепят с разбежкой швов.

Сэндвич-панели (модули) ЗИПС

Это универсальные изделия — звукоизолирующие панельные системы (ЗИПС), которые используют для бескаркасной шумоизоляции полов, стен и потолков. Такие сэндвич-панели состоят из нескольких слоев: основой является стекловолоконный лист, второй слой — гипсоволокно. В модулях уже предусмотрены виброопоры и виброузлы для монтажа.

Толщина этих изделий составляет 50-110 мм, поэтому они способны снизить уровень шума на 15-35 дБ. ЗИПС панели эффективно защищают от большинства шумов, характерных для многоквартирных домов. Такая шумоизоляция спасет уши хозяев от ударного и акустического шума — от плача, лая, громкой речи и т. п.

Вспененный полиэтилен

Благодаря губчатой структуре этого материала он способен в несколько раз снизить уровень шума. Вспененный полиэтилен (листы, рулоны) используется в качестве подложки для любых оснований, причем он не только звукоизолирует, но и теплоизолирует, а также выравнивает поверхности, служит пароизолятором.

Другие плюсы пенополиэтилена (ППЭ) — защищенность от влаги, плесени, высоких и низких температур, химическая стойкость, легкий вес, экологичность, долговечность и способность сочетаться практически с любыми строительными/отделочными материалами. Подложки из вспененного полиэтилена очень легко монтируются, имеют доступную цену.

Методы звукоизоляции оснований

Каждая поверхность в квартире предполагает использование своих методов, однако есть варианты, подходящих для нескольких из них. Но сначала нужно познакомиться с первым этапом потенциальных работ.

Как подготовиться к шумоизоляции?

От корректности проведения именно этого этапа зависит конечный результат. Перед началом основной работы хозяева:

удаляют все отделочные материалы;

определяют сильно мешающие виды шумов;

находят главный источники проблем (потолок, пол, стены, стыки и т. д.);

выбирают самые подходящие материалы и рассчитывают их количество (+5-10%).

Во время подготовительного этапа владельцы жилья заделывают все обнаруженные дефекты стен, стыков оснований (щели, трещины), устраняют щели в оконных проемах. Если под подозрением оказались и розетки, то покупают звукоизоляционные подрозетники и заменяют ими старые монтажные изделия. Перед началом операции поверхности очищают от пыли, обезжиривают, затем обрабатывают антисептиком и грунтуют (последняя операция необходима для бескаркасного метода).

Звукоизоляция потолка и стен

Для этого основания возможны оба способа монтажа материалов — бескаркасный и каркасный:

При бескаркасном методе поверхность выравнивают, потом по периметру в месте стыка стен с потолком приклеивают демпферную ленту. С помощью дюбелей крепят шумоизоляционные панели. Потом на них фиксируют плиты гипсокартона. Все зазоры заделывают виброакустическим герметиком. При каркасной технологии сначала фиксируют металлический профиль, со стороны стен к нему приклеивают демпферную ленту. С помощью виброподвесов к потолку крепят элементы обрешетки. Ячейки каркаса заполняют минватой. Шумоизоляционный материал закрывают ГКЛ, лучшее решение — использование 2 слоев (с разбежкой). В завершение операции все стыки и швы защищают акустическим герметиком.

Звукоизолированный потолок шпаклюют, грунтуют, красят. Альтернатива — монтаж подвесной (натяжной) конструкции.

Шумоизоляцию стен проводят почти точно так же. Для этой части операции используют и бескаркасный, и каркасный метод. Например, модульная система ЗИПС предполагает использование именно первой технологии. Если выбран способ с каркасом, то обрешетку для стен создают с помощью металлических профилей. Для фиксации этих элементов тоже приобретают виброподвесы. Пространство внутри «скелета» заполняют минеральной ватой, которую также защищают гипсокартоном (ГКЛ, ГКЛЗ).

Звукоизоляция пола

Для этого, максимально нагруженного, основания есть три подходящих варианта:

Простой способ, при котором шумоизоляция укладывается в пространство между лагами. Материал закрывают минимум 2 слоями фанеры (ОСП) так, чтобы швы плит не совпадали. Их закрывают силиконовым герметиком. Потом на поверхности фиксируют напольное покрытие. Более эффективная система плавающего пола, о которой уже упоминалось. В этом случае на основание сначала укладывают звукоизоляционный материал, затем его защищают гидроизоляцией. После этого делают армированную стяжку. Демпферная лента по периметру помещения «для плавания» обязательна.

Последний вариант — шумоизоляция с помощью системы ЗИПС-пол. Огромный плюс этой технологии — скорость монтажа сэндвич-панелей. Уложить эти небольшие модули можно за один день.

Шумоизоляция комнат квартиры: что, где, зачем

Если хозяева сами не являются раздражителями, то им нужно звукоизолировать все помещения жилья. Однако если они могут считаться шумными соседями, то им имеет смысл познакомиться с особенностями защиты своих соседей в зависимости от комнат:

Кухня. Ее пол (потолок) изолируют в том случае, если семья и их друзья часто собираются на шумные посиделки. Гостиная. Тут вечерам встречаются члены семьи, и смотрят передачи, фильмы/сериалы, а значит, звуковой барьер нужен полу. Спальня. Эта комната для сна и релаксации требует максимально полной защиты, которая включает и звукоизоляцию межкомнатных конструкций.

Туалет и ванную шумоизолировать нет особого смысла. А вот полу коридора, по которому «цокают» каблуки хозяек, лучше тоже уделить внимание, чтобы не было жалоб от соседей.

Ошибочные мнения

Есть несколько распространенных ошибок, «благодаря» которым созданная шумоизоляция оказывается не слишком эффективной. Поэтому с этими мифами нужно познакомиться еще до выбора технологии и материалов:

Стыки между кусками плитных (рулонных) материалов можно закрывать монтажной пеной. Нет, если цель именно звукоизоляция. Если утепление, то пена подойдет. Можно использовать пенопласт и другие полимерные материалы. Они не годятся на эту роль, поскольку их поры закрыты, поэтому звуковым волнам в них не попасть, и не затухнуть. Вспомогательные материалы не очень-то и помогают. Тоже неверно. Отличного эффекта добиться будет невозможно, если хозяева квартиры вдруг решат сэкономить на демпферной ленте, виброподвесах, виброкомпенсирующих шайбах для крепежей. Или на других важных элементах подобных систем.

Бытует мнение, что звукоизоляция отнимет у помещения много полезной площади. Это тоже не всегда так. Есть довольно тонкие, но эффективные шумоизоляционные материалы. Их толщина менее 45-50 мм.

Наверно, не все еще точно определились с тем, чем и как сделать шумоизоляцию стен, пола и потолка. Самые востребованные и доступные материалы — минеральная вата и гипсокартон. С их помощью создают звукоизоляцию потолка и стен, используя каркасный метод. Один из лучших вариантов для пола — плавающая конструкция. Большего эффекта помогут добиться толстые ковры, которые до сих пор очень популярны в «холодных странах» — в Норвегии, Финляндии и Швеции.