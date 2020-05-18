Кирпичи были популярны всегда, однако сейчас у них появились конкуренты — разные виды легкого бетона. Несмотря на серьезные отличия, есть у этих материалов одно общее. Частные дома, возводимые из искусственных блоков, всегда нуждаются в защите от деформации стен и подвижек грунта. По этой причине в любом подобном строении предусматривают армирующие пояса. Такая железобетонная конструкция создается по всему периметру дома. Ее задача — снижение и перераспределение нагрузок от стропильной системы, от перекрытий, вес которых может спровоцировать трещины и деформацию стройматериала. Чтобы сделать по-настоящему надежное здания, будущим владельцам надо точно знать, из чего состоит такая защита, как сделать армопояс, есть ли случаи, когда можно обойтись без него.

Необходим ли армирующий пояс?

Армопояс, предназначенный для перекрытий, стропильной системы, нужен всегда. Этот элемент — монолитный бетонный контур, усиленный арматурным каркасом. Другие его названия — железобетонный, разгрузочный пояс, сейсмопояс.

Задачи армопояса

Он призван усилить стеновую конструкцию, которая испытывает на себе воздействие:

порывов ветра;

неравномерной усадки здания;

проседания грунта под основанием;

температурных перепадов: сезонных или тех, что возникают в течение суток.

Железобетонный пояс в этом случае выполняет ту же задачу, что и фундамент. Он принимает нагрузки на себя, распределяет их равномерно, а затем передает на несущие стены, на фундамент, на грунт.

Однако функция жесткой рамы, обеспечивающей максимальную устойчивость конструкции, не единственная задача, которая возложена «на плечи» армирующего пояса. Он дает возможность:

соорудить проемы любого размера, но обойтись без использования специальных перемычек;

обеспечить отсутствие деформации стен, в которых из-за дверных и оконных проемов нагрузки воспринимаются по-разному;

избежать нарушения целостности строительных материалов при создании мауэрлата: в этом случае крепление производят анкерами, которые способны со временем ослабить или разрушить блоки.

гарантировать надежное, жесткое крепление стен с крышей, так как в противном случае стропильные ноги будут оказывать распирающее давление на стены, а оно может стать причиной деформации несущих конструкций.

Поскольку сейчас появилось очень большое количество (можно сказать, засилье) новых стройматериалов, которые не отличаются достаточной жесткостью, армопояс стал почти обязательным элементом зданий.

Каким стеновым материалам он нужен?

Для ячеистых бетонов эта конструкция необходима практически всегда. Кирпич позволяет пропустить этап сооружения армопояса под мауэрлат. Однако если кирпичный дом будет «вынужден» находиться в сейсмоопасном регионе, то таким сооружениям армирующий пояс необходим. Есть и другие условия. Чаще армопояс сооружают, когда:

необходимо исправить ошибки, допущенные во время строительства стен;

строительные работы ведутся в местности с просадочным грунтом;

занимаются сооружением мелкозаглубленного фундамента;

здание располагается близко к какому-либо водоему;

строят дом на участке со сложным рельефом.

Легкие и хрупкие газо-, пено- и керамзитобетон — материалы, требующие такого «опоясывания» «по умолчанию». Эти блоки, отличающиеся прочностью на сжатие, совершенно не способны достойно «работать» на изгиб. Появление трещин из-за неравномерного распределения нагрузок будет только вопросом времени.

По этой причине новомодные крупные изделия не рассчитаны на точечные нагрузки плит перекрытия, на давление стропильной системы и на подвижки грунта. Некоторые считают, что при сооружении перекрытий из дерева этот этап можно пропустить. Это не так: материал роли не играет, армопояс нужен в любом случае.

Нагрузка на стены стропильной системы — другая реальная угроза дому. Самая важная задача армопояса — гарантировать надежную фиксацию мауэрлата, однако иногда поступают по-другому: крепят его прямо к блокам. Потенциальная опасность такого решения — постепенное расшатывание креплений из-за ветровой нагрузки. Последствия столь опрометчивого шага предугадать нетрудно.

Армопояс и его разновидности

Перед тем как сделать армопояс, необходимо познакомиться с конструкцией и ее видами. Чтобы она выполняла свои функции, нужно обеспечить главное условие — неразрывность, закольцованность по периметру стен.

Ширина армирующего пояса в идеале совпадает с толщиной стен. Высота определяется проектом: она может быть как 150, так и 300 мм. Однако это, скорее, обычай, а не правило. Люди, которые хорошо разбираются в строительстве, считают, что в большинстве случаев для армопояса достаточно ширины 100 мм, высоты — 150 мм.

Есть 4 вида конструкций, которые могут быть использованы в частном строительстве:

Ростверк. Это монолитная железобетонная лента. Ее сооружают для объединения в одну конструкцию элементов столбчатых или свайных фундаментов. Ростверк бывает заглубленным, повышенным (находящимся над уровнем земли) или высоким. Цокольный вид. В этом случае армопояс соединяет две части конструкции — фундамент и стены. Однако такая конструкция может считаться армирующим поясом только условно, так как из-за дверных проемов невозможно обеспечить замкнутость контура. Межэтажный армопояс. Его предназначение — распределение нагрузок от плит перекрытий. Эта разновидность должна сооружаться для любого здания, потому что она предотвращает расхождение стен под тяжестью перекрытий. К ним добавляется и «увесистая» крыша. Разгрузочный армирующий пояс. Он используется для надежного крепления мауэрлата к стенам, для равномерного распределения нагрузки от стропильной системы, кровли, осадков, которые имеют обыкновение задерживаться на пологих (малоуклонных) скатах.

Существует еще один вид конструкции. Самый нижний пояс называется базовым разгрузочным. Он сооружается перед строительством ленточного фундамента. Задача этого армирующего пояса — минимизация нагрузок на фундамент. Его делают на 300-400 мм шире, чем будущая лента. Необходим он для всех несущих стен. Толщина базового пояса — 400-500 мм, но она больше зависит от этажности здания.

Если говорить о самой конструкции, то обычный, классический армопояс состоит из пространственного металлического каркаса и бетона, внутри которой находится «скелет». Однако эта относительная простота сооружения еще не означает, что ответ на вопрос, как сделать армопояс, тоже элементарен.

Как сделать армопояс самостоятельно?

Самый простой вариант армирующего пояса — кирпичный. В этом случае делают кладку из керамического полнотелого кирпича. Несколько рядов армируют кладочной сеткой либо арматурой, диаметр ее — от 6 до 8 мм. Но сначала речь пойдет о традиционном, самом распространенном решении. Классическая бетонная конструкция потребует больших объемов работ и таких же вложений.

Опалубка

Сначала изготавливают опалубку. Ее монтаж и фиксацию можно сделать несколькими способами. Самым привычным вариантом является разборная конструкция. Ее сооружают из досок, фанеры, ОСП, ЦСП или других листовых материалов. Однако можно использовать удобные U-блоки или комбинацию обоих материалов.

Классическая съемная опалубка

Этот вариант всем знаком, так как редкий дом обходится без бетонного основания. Однако при создании армирующего пояса, в отличие от конструкции для фундамента, необходимо гарантировать надежную фиксацию опалубки в непривычном для нее месте. Деревянные щиты в этом случае фиксируют на стенах несколькими способами:

По бокам, к стенам — длинными саморезами (75, 135 мм), гвоздями, анкерами, кусками арматуры. Соединить части опалубки можно толстой металлической (стальной) проволокой, которую после застывания бетона оставляют внутри, отрезав торчащие концы. Сверху. Противоположные края соединяют отрезками досок (брусом 40х40 мм). Их прибивают к верху конструкции, шаг — 1000-1500 мм. В углах. Для фиксации используют небольшие квадратные (прямоугольные) куски досок. Их крепят саморезами.

На высоту опалубки влияет только высота армирующего пояса. Чем она больше, тем толще должны быть доски съемной конструкции. Чтобы предотвратить вытекание раствора, все щели, зазоры, стыки рекомендуют предварительно герметизировать.

Помощь U-блоков

Если в первую очередь хозяев интересует вопрос о том, как сделать армопояс быстро, беспроблемно, но качественно, то строителям можно рассмотреть использование стандартных U-блоков. Такое решение — хороший шанс избежать теплопотерь на стыке материалов, несколько различающихся структурой. В этом случае работа особых сложностей не обещает.

На верхний ряд блочной стены наносят клеевой состав, затем на него укладывают блоки. Для дополнительной теплоизоляции внутрь помещают слой утеплителя. Нередко используют пенополистирол, пенополиуретан, каменную вату.

Большой плюс метода — отсутствие необходимости устанавливать, а потом заниматься демонтажом опалубки. Это важно, так как на этот этап уходит минимум времени. Минус — высокая стоимость U-блоков. Еще одним недостатком можно считать то, что придется распиливать газобетон. Однако для тех, кто уже сталкивался с операцией при возведении стен, это не представляет трудностей.

Комбинация щитов и блоков

Этот способ дает возможность сэкономить на бетоне, арматуре, блоках и опалубке. С наружной стороны здания к стенам приклеивают тонкие блоки (150 мм), а с противоположной стороны крепят опалубку из дерева или ОСП. В оставшееся пространство укладывают арматурный каркас и теплоизоляционный материал.

Утепление

Если здание не планируют теплоизолировать с внешней стороны, то когда заканчивают монтаж опалубки, задумываются об утеплении конструкции. На роль материала для опалубки выбирают несколько претендентов.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС). Данный утеплитель очень популярен, так как он обеспечивает максимальную защиту из-за низкой теплопроводности. Пенопласт (ПСБ-25). Поскольку хрупкость этого утеплителя для армопояса не является большим недостатком, этот вариант вполне подходит. К тому же цена его гораздо ниже. Минеральная вата. Это не лучший вариант, так как утеплитель будет «тянуть» влагу из бетонного раствора. После ее поглощения он потеряет теплоизоляционные качества. Исключением может стать минвата высокой плотности, которую используют для сооружения «мокрых фасадов».

Теплоизоляционный материал нарезают полосками, ширина который аналогична высоте армирующего пояса, оптимальная толщина — 50 мм. Для пенопласта — как минимум 80 мм. Затем полосы укладывают с наружной стороны стен так, чтобы примыкание соседних элементов было максимально плотным. Фиксация утеплителя не нужна, эту задачу выполнит раствор.

Армирование опалубки

Толщина прутьев для армирующего каркаса определяется проектом. Обычно используются материалы, имеющие сечение от 10 до 14 мм, квадратное либо прямоугольное. Поперечные элементы (хомуты) фиксируют вязальной проволокой, ее диаметр — 6-8 мм. Шаг перехлеста — 300-500 мм.

В углах арматуру рекомендуют изгибать, а не сооружать каркас из отрезков. Только в этом случае получится цельная, максимально надежная конструкция. Арматуру необходимо полностью погрузить в толщу бетона, поэтому для установки каркаса в опалубку используют пластиковые фиксаторы или одинаковые по размеру обломки блоков, кирпича и т. д.

Определенное расстояние оставляют до стенок и утеплителя. Точные его значения заложены в проекте. К армирующему каркасу крепят либо шпильки для фиксации мауэрлата, либо прутья, предназначенные для соединения с плитой перекрытия. Если несколько правил, соблюдение которых необходимо:

Горизонтальность, вертикальность элементов каркаса проверяют уровнем. Особенно важно второе условие для армопояса под мауэрлат. Загибание стержней на углах — более сложная операция, но она обеспечит максимальную надежность. Бетонный слой, защищающий арматуру, должен быть толщиной не менее 50 мм. Оптимальная длина использующихся прутьев — 6000-8000 мм. Обязательный нахлест продольной арматуры — 800 мм.

При расчете расстояния между стержнями ориентируются на толщину и высоту армопояса, не забывая о необходимости защитных слоев бетона со всех сторон конструкции.

Заливка бетоном

Оптимальное решение — использование покупного бетона марок М200 или М250, потому что бетонирование пояса необходимо делать за один раз, в противном случае образуются рабочие швы. Для частного строительства прочность этих марок будет достаточной.

Если мастер предпочитает изготавливать раствор собственноручно, то в этом случае приобретают цемент марки 500. Классический, универсальный рецепт — 1 часть цемента, 2 — песка, 4 — щебня. Существует и другое соотношение — 1:2,8:4,8. Добавки-пластификаторы не только облегчат работу, но и сделают армопояс более прочным.

После заливки бетона его уплотняют, потом накрывают плотной полиэтиленовой пленкой, однако первые 2-3 дня ее периодически снимают и обильно смачивают поверхность. Спустя неделю съемную опалубку снимают, но полного созревания бетона ждут как минимум 28 дней, с момента заливки.

Последний этап — гидроизоляция армопояса. Для этой цели традиционно используют рубероид, его укладывают как минимум в 2 слоя. Это операция нужна для армопояса под деревянный мауэрлат, однако необходимость в ней отпадает, когда речь идет о конструкции, предназначенной для бетонных перекрытий.

Как к армопоясу крепят мауэрлат?

Ответ на вопрос, как сделать армопояс, зависит от того, для какой части конструкции он предназначается. Одной из самых требовательных и сложных задач можно по праву назвать создание разгрузочного пояса, сооружаемого для монтажа мауэрлата.

Высота конструкции не должна превышать толщины стен, оптимально значение, не превышающее 250 мм. Бетон марки М250 предпочтительнее. В этом случае необходимо обеспечить надежное соединение элементов.

Самый простой вариант — шпильки (12-16 мм), имеющие на конце резьбу. Их до заливки бетона крепят к арматурному каркасу. Расстояние между вертикальными элементами должно быть одинаковым (1000-1500 мм). Но это не все особенности работы.

Чтобы во время заливки бетона раствор случайно не попал на резьбу, все шпильки обматывают полиэтиленовой (например, пищевой) пленкой. Если нужно, то фиксируют материал проволокой. Другой вариант — использование скотча. Для того чтобы предотвратить коррозионные процессы, часть шпилек, которая будет спрятана в толще бетона, защищают краской. Лучше использовать тот состав, что предназначен для металла.

Шаг и расположение креплений необходимо рассчитать так, чтобы они находились как раз посередине между стропильными ногами. Иначе при сооружении крыши могут возникнуть непредвиденные проблемы. Длина наружной части шпилек должна быть достаточной для того, чтобы после монтажа мауэрлата была возможность накрутить 2 гайки и одну шайбу. Например, хватит 50 мм.

Армопояс из кирпича для блоков

Это второй способ сделать надежную конструкцию, но избежать долгой работы, связанной с обустройством бетонного пояса. Кирпичный армирующий пояс — кладка в несколько рядов, этот вариант чаще используют для конструкций под перекрытия. Ее усиливают либо металлическими стержнями, либо сеткой. Такое сооружение не может называться полноценным монолитом, однако в некоторых случаях это решение может стать хорошей заменой железобетонному сооружению.

Кирпичный армирующий пояс допустимо использовать для жилых зданий малой этажности, для небольших хозяйственных построек. Он сможет успешно противостоять проседанию, неравномерному пучению грунта, а также сильным ветровым нагрузкам. Преимущество пояса из небольших керамических блоков — простота, возможность обойтись без заливки бетона на высоте, относительная скорость работ.

Высота кирпичного пояса — от 4 до 7 рядов, ширина тоже совпадает с толщиной стен здания. Армирование в этом случае необходимо каждому ряду кладки. В шов укладывают или стальную сетку с ячейками 30-40 мм, или арматуру (жесткая проволока) сечением не менее 5 мм. Кладку производят с перевязкой — со смещением в 1/3 длины блока. Тычковую перевязку делают после каждого третьего ряда.

Если кирпичный армирующий пояс делают для монтажа мауэрлата, то в кладку сразу замуровывают резьбовые шпильки, их диаметр тот же — 12-16 мм. Шаг — тоже (1000-1500 мм). Чаще вертикальные штыри вмуровывают на всю высоту кирпичного армирующего пояса. Готовую кладку аналогично защищают рубероидом.

Если кирпичному зданию не всегда требуется дополнительная защита, то будущим хозяевам домов из популярных, крупных газо- и пеноблоков придется узнавать о том, как сделать армопояс. Только эта конструкция защитит дом от неприятных и опасных неожиданностей, позволит владельцам не задумываться о потенциальных нагрузках, «капризах» грунта и серьезных внешних воздействиях.

В завершение темы армирующего пояса — видеоматериал о самом главном: