Кирпичная кладка — технология классическая, известная с незапамятных времен. Нельзя сказать точно, когда на свет появился первый обожженный кирпич, но то, что его применяли для строительства еще в 3-2 тысячелетии до нашей эры, неоспоримый факт. Такой богатой истории может позавидовать подавляющее большинство строительных материалов, но у долголетия есть и другое преимущество. Искусством укладывать эти камни человечество овладело в полной мере, так как времени для совершенствования технологии у него было предостаточно. Если будущий строитель планирует работу с этими параллелепипедами, то сначала он должен узнать, как правильно делать кирпичную кладку. Со стороны может показаться, что эта операция элементарна, но на деле она не так проста: коварные «подводные камни» подстерегают мастера со всех сторон.

Кирпич — старый знакомый

Для того чтобы начать изучать вопрос о том, как правильно делать кирпичную кладку, надо познакомиться с самим камнем, а затем узнать о видах кладки. Этот параллелепипед — блок, изготовленный из смеси песка и извести (силикатный камень) или из обожженной глины (керамический). Есть и другие разновидности.

Камень и его размеры

Любой (уважающий себя) кирпич имеет грани, которым давно дали названия. Они очень точно отражают их сущность. У любого искусственного камня есть:

постель — самая большая поверхность;

ложок — длинная сторона, боковая;

тычок — самый маленький, торец.

Есть несколько стандартных типоразмеров, однако у нас самыми популярными являются два из них:

обычный: 250х120х65 мм;

полуторный: 250х120х88 мм.

Самые массивные — двойные кирпичи, которые выглядят не совсем привычно. Их размеры — 250х120х138 мм. Главное отличие классических кирпичей от бетонных блоков, появившихся на строительном рынке в большом количестве, — их точная геометрия. Правильная форма — условие обязательное, идеальность значительно облегчает кладку.

Разновидности кирпичей

Небольшой камень имеет очень много видов. Они отличаются не только размером, но и материалом изготовления, структурой и предназначением.

Материалы для изготовления

Как и все остальное, применяемое в строительстве, эти блоки классифицируются по материалу изготовления. Про керамические и силикатные камни уже было упомянуто, но надо «пробежаться» по всем разновидностям.

Керамические красные кирпичи считаются самыми востребованными. Для их производства используют высококачественную глину с минимальным содержанием примесей. Заготовки сначала формируют, затем высушивают и обжигают при температуре 1000°. Эти искусственные камни достаточно прочны и долговечны. Цена их сравнительно высока. Клинкерные камни. Их также делают из хорошей глины. Производство этих изделий отличается от изготовления керамических «коллег» только температурой, она выше, и составляет уже 1200°. Узнать этот вид легко по более темному оттенку. У клинкера лучшие показатели морозоустойчивости и прочности. Еще одно отличие от остальных видов — минимальные показатели водопоглощения (1-5% от массы). Силикатные кирпичи. Сырье для них — небольшое количество извести и песок. Эти камни не обжигают. Их «закаляют» в автоклаве, под высоким давлением и температурой 200°. Такой материал отличается невысокой ценой, поэтому его часто выбирают для строительства хозяйственных построек. Минусы — прочность, меньшая, чем у керамической продукции, склонность к впитыванию влаги.

Есть еще один вид — гиперпрессованный кирпич. Сырьем для его производства является смесь из горных пород (известняк) и небольшой доли цемента. Сначала его прессуют полусухим методом, а для твердения отправляют в пропарочную камеру, либо оставляют в отапливаемом помещении. Эта разновидность искусственных камней предназначается для облицовки зданий и других конструкций.

Кирпичом называют еще одно изделие — сырец, саман, адоб или адобу. В его составе глинистый грунт и добавки — солома либо другие растительные волокна. Конструкции из кирпича-сырца популярны в регионах с сухим климатом, так как этот «камень» неравнодушен к влаге.

Структура

От нее зависит сфера применения стройматериалов. Есть кирпичи полнотелые и пустотелые.

Первые сплошные. Если в них и есть небольшие пустоты, поры, то они образовались при производстве. Эти блоки используют для строительства несущих стен и других конструкций, к которым будет прикладываться серьезная нагрузка. Их главное преимущество — прочность, однако полнотелые кирпичи проигрывают в другом компоненте. Такие изделия имеют худшие теплоизоляционные показатели, если сравнивать их с «дырявыми» братьями.

Пустотелые блоки, наоборот, «испещрены» отверстиями — прямоугольными, круглыми, либо овальными. Количество и размеры их могут быть разными. Достоинство «дырявых» параллелепипедов — отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики, однако в этом случае минус тоже существенный — недостаточная прочность. Однако золотой середины, кирпича, который обладал бы плюсами обоих материалов, пока изобрести не получилось.

Сфера применения

По предназначению кирпичи бывают:

Строительными, или рядовыми. Их используют для возведения стен, а также для сооружения межкомнатных перегородок. Поскольку такие конструкции почти всегда требуют отделочных работ, строительные кирпичи могут иметь не совсем идеальную форму. Зато цена их не такая высокая, как у других, «элитных» видов. Облицовочный, или лицевой. Этот материал не имеет причин жаловаться на свою «внешность». Его можно использовать для строительства стен, цоколей и других серьезных конструктивных элементов, но из-за лучшего вида облицовочный материал не требует дополнительной отделки. Он вполне «самодостаточен». Огнеупорный. Его специализация понятна из названия. Этот вид выбирают для сооружения печей, каминов, дымоходов. Огнеупорный кирпич способен противостоять огню и высокой температуре. Декоративный. Его единственное предназначение — служить отделкой поверхностей: как внутренних, так и наружных. Декоративные камни имеют разные цвета и фактуру.

К этим видам может присоединиться и еще один потенциальный кандидат на звание стройматериала. Это кирпич б/у, поэтому всерьез эту «претендентуру» лучше вовсе не рассматривать. Прочность, как и вид таких изделий, оставляет желать много лучшего.

Разновидности кладки

Чтобы узнать, как правильно делать кирпичную кладку, первым делом надо познакомиться с тем, какие ее виды существуют. В зависимости от назначения конструкции может быть использована «своя» кладка. Стены возводят:

в полкирпича;

в один кирпич;

или в 1,5, 2 либо 2,5 кирпича.

Кладка в полкирпича предполагает сооружение стены, толщина которой составляет 120 мм. Такой вариант применяют для облицовки стен. В один кирпич делают несущие стены или межкомнатные перегородки. В этом случае толщина конструкций получается вдвое большей — 250 мм. Такое решение идеально для частных домов. Третий метод оптимален для строительства многоэтажных зданий, однако подходит он и для индивидуального строительства.

Есть и еще один вариант — кладка в четверть кирпича. В этом случае блоки ставят на ложок. Недостаток этого способа — небольшая толщина (65 мм), поэтому о прочности или теплоизоляционных качествах говорить не приходится. Такой вид кладки используют исключительно для сооружения межкомнатных перегородок.

Подготовка к работе

Прежде чем переходить к тому, как правильно делать кирпичную кладку, надо собрать все инструменты, которые потребуются для этой ответственной операции. Будущему каменщику будет необходимо собрать несколько орудий труда и материалы. В список входит:

раствор, состоящий из песка, цемента и воды (+ глина, стиральный порошок или моющее средство для пластичности);

порядовка — уголок из металла, его крепят в углах здания для фиксации и перемещения шнура-причалки;

причалка — длинный капроновый шнур, он будет служить ориентиром для рядов;

мастерок (кельма) для накладывания и разравнивания раствора;

уровень, но лучше сразу два — длинный и короткий;

пластиковый шаблон для нанесения раствора;

отвес, рулетка, угольник, карандаш;

кусок арматуры, диаметр — 8 мм;

лопата для раствора;

расшивка, кирка.

Заменой кирке может стать болгарка или циркулярная пила. Еще будет нужна емкость для раствора. Если место его изготовления находится далеко от объекта, то для его транспортировки лучше запастись тачкой. При масштабных работах рекомендуют взять в аренду бетономешалку. Для конструкций, которые будут находиться на виду, кирпичи советуют брать из одной партии. Так отличие в оттенке будет «максимально минимальным».

Как правильно делать кирпичную кладку?

Человеку, незнакомому с порядком работ, может показаться, что в том, как правильно делать кирпичную кладку, нет ничего сложного. Однако это не так. Сама операция имеет довольно много этапов. Каждый из них требует от мастера максимальной внимательности. Чтобы минимизировать риск ошибок, лучше уделить время тренировкам: например, можно предварительно «пообщаться» с самыми проблемными участками — с углами.

Первый ряд «насухую»

Этот подготовительный этап обязателен. Он поможет рассчитать количество кирпичей, даст возможность познакомиться с самим процессом, но не наделать ошибок.

Сначала по периметру фундамента либо на цоколе закрепляют гидроизоляцию. «Хит» в этом случае — рубероид. Затем выкладывают первый ряд без раствора, тщательную подгонку тоже не делают. Подготавливают отрезок арматуры, или штырь, но его диаметр обязательно должен соответствовать толщине растворного шва. Теперь выложенный ряд кирпичей начинают корректировать. Их выравнивают, между блоками вставляют кусок арматуры, чтобы остались одинаковые зазоры. Самое большое внимание обращают на углы будущей конструкции. Нередко в холодных регионах в стене между кирпичами предусматривают отверстие для теплоизоляции. В таком случае после формирования первого, внутреннего ряда аналогично выкладывают второй, внешний. После окончания этого этапа «вооружаются» рулеткой, карандашом и бумагой. Измеряют, а потом записывают длину каждой стены. Чтобы определить правильность выполненной работы, замеряют и сравнивают диагонали.

Карандашом фиксируют расположение кирпичей. На фундаменте (цоколе) ставят отметки: сначала на углах, там, где будут находиться края кирпичей. Для облегчения, ускорения дальнейшей работы лучше их проставить по всему периметру конструкции.

Первый ряд «на мокрую»

Этот этап наиболее ответственный, так как от качества первого ряда будет зависеть прочность и вид всего здания. Поэтому величайшая аккуратность во время этой операции не рекомендация, а правило.

Если необходимо, то рубероид устилают армирующей сеткой. Кладку, ориентируясь на отметки, начинают с углов будущего здания. Мастерком выкладывают слой раствора, его толщина — около 15 мм. Его выравнивают, укладывают кирпич, правильность положения которого тщательно проверяют уровнем. Если есть необходимость в выравнивании, то его делают рукояткой мастерка либо тупым концом кирки. Толщина вертикального шва должна составить 8 мм, горизонтального — 8-10 мм. После успешной посадки на раствор кирпичей на углах одной стены проверяют, совпадает ли высота уложенных блоков. Таким же образом производят кладку первого ряда на оставшихся углах здания. После «расправы» с ними между кирпичами с помощью порядовки (или уголков) крепят шнуры. Причалки не должны провисать, при кладке менять их расположение не рекомендуют. Завершив подготовительную «причальную» операцию, между углами начинают выкладывать остальные кирпичи ряда. Излишки раствора своевременно удаляют мастерком.

После окончания первого ряда снова проверяют высоту всех кирпичей, их вертикальность, отсутствие смещения относительно фундамента (цоколя). Точно таким же образом, начиная с углов, перемещая шнур-причалку, сооружают следующие ряды.

Методы кладки кирпичей: вприсык, вприжим

Как правильно делать кирпичную кладку? Вообще, ответов на этот вопрос есть два. Один из них называется странно — «вприсык» (кажется, что «впристык» было бы логичнее). Другой вариант «ломания языка» более понятен: это «вприжим». Рассказать об этих техниках необходимо.

«Вприсыкной» метод

Причалки натягиваются по верхним ребрам будущего ряда. Для идеального результата советуют натягивать 2 шнура: не только с внешней, но и внутренней стороны стены.

Потом на поверхность готового ряда накладывают раствор, равномерно распределяют его. Все зазоры предыдущего ряда должны быть заполнены. Берут кирпич, слегка наклоняют его вниз той гранью, которая будет соединяться с поверхностью соседнего блока. Затем его погружают в раствор и двигают так, чтобы он захватил слой смеси, которая заполнит вертикальный шов. Точно так же поступают со следующими кирпичами, одновременно получая как горизонтальный, так и вертикальный шов. Излишки раствора снимают, затем их добавляют туда, где остались небольшие пустоты.

Этот способ не гарантируется, что идеальный результат получится с первого раза, поэтому только предварительная тренировка поможет приобрести хотя бы минимальный навык.

Техника «вприжим»

Начинается работа точно также: с натягивание шнура и распределения кладочного раствора. Однако дальнейшие действия отличаются.

После разравнивания смеси матерок поворачивают вертикально, затем слегка погружают инструмент в раствор, захватывают его часть, и подгребают к вертикальной грани соседнего кирпича. В результате этих действий получается почти готовый шов. Придерживая раствор мастерком, другой рукой кладут кирпич, прижимают его к нижнему блоку, затем приближают к инструменту, который тут же убирают.

Уложенный элемент подгоняют рукояткой инструмента. Следующий камень кладут точно так же. Лишний раствор срезают, укладывают в швы, сверху, либо убирают обратно в емкость.

Виды швов

Знакомство с этапами кладки не единственное, что необходимо мастеру. Ему нужно знать хотя бы самые популярные, простые виды швов. Для кирпичной кладки применяют такие варианты:

Пустошовка. В этом случае раствор не находится ни вровень с поверхностью кирпичной стены, ни выступает за нее. Эти щели оставляют специально, их потом надежно закроет штукатурка. Выпуклые, вогнутые швы. Их предназначение чисто декоративное. Для самостоятельного создания первых нередко используют кусок трубы подходящего диаметра. Ее разрезают вдоль, пополам. Для формирования вторых применяют такую же трубу, но ее не разрезают.

Еще один распространенный способ — создание швов вровень с поверхностью. Этот метод используют там, где нужно избежать скопления сажи: при сооружении дымоходов, каминов, печей. Иногда полные швы выбирают для декоративной кладки.

Советы специалистов

Любое начинание редко обходится без ошибок, поэтому лучше познакомиться с возможными подводными камнями заранее.

Общие рекомендации

Следующие советы, возможно, кому-то окажутся полезными. Первый из них касается необходимости перевязки (перекрытия вертикальных швов), но, видимо, эта прописная истина уже известна всем. Зато есть другие рекомендации.

Чтобы обеспечить большую прочность конструкции, необходимо через каждые 6-7 рядов укладывать арматурную сетку. Перед тем как начать кладку, кирпичи необходимо помещать в емкость с водой. В этом случае операция поспособствует лучшей адгезии разнородных материалов. Лучшим способом знакомства с кирпичной кладкой будет тренировка на самых элементарных, небольших конструкциях. Например, на столбах, ступенях и т. п. К более сложной задаче в таком случае можно приступить, имея небольшой опыт. Для получения необходимых навыков оптимально использовать параллелепипеды идеальной формы. Лучший пример — лицевой кирпич. Другой вариант — более грубые изделия, которые больше напоминают натуральные камни. Чтобы избежать большого количества ошибок, и затрат, с ними связанных, рекомендуют заранее нарисовать подробную схему, в которой будут отмечены все кирпичи, ряды, точно указаны места для швов, их ширина.

При покупке материала надо прибавить к высчитанному количеству не менее 10-15%, так как ошибки при разрезании кирпичей не редкость, особенно для тех, кто сталкивается с операцией впервые.

Как «расправиться» с кирпичом?

Как простые, так и сложные схемы, требуют присутствия кусков блоков, половинок или четвертинок. Этот этап работ можно выполнить тремя способами: с помощью кирки, болгарки либо циркулярной пилы.

Использование кирки

Для этого инструмента крайне важно состояние самого кирпича. Лучше брать блоки без дефектов. Или те, на которых трещины располагаются в нужном месте, около будущего разреза.

Сначала карандашом и линейкой отмечают линию реза. Затем прибегают к помощи инструмента: поверхность по периметру процарапывают острой частью кирки. По линии наносят довольно сильный удар острой частью, после него камень должен расколоться на две части. Большие блоки требуют нескольких ударов. Иногда предпочтительнее оказывается тупая сторона инструмента.

«Вмешательство» болгарки

В этом случае такой грубый подход не обязателен. УШМ позволит получить ровные срезы, но не обойдется без шума и пыли. Технику безопасности при работе с грозным инструментом надо соблюдать неукоснительно.

«Экспериментальный» кирпич (с отмеченной линией на ложке) ставят на ровное основание: например, на доску. Идеал — возможность надежной фиксации блока. Берут болгарку, затем подходят к кирпичу так, чтобы пыль уходила в другую сторону от мастера. Инструмент включают, делают небольшую паузу, потом приступают к резке.

Аналогичным образом поступают, если для операции над искусственным камнем используют циркуляционную пилу.

Как правильно делать кирпичную кладку? Аккуратно, внимательно, обращая внимание абсолютно на все детали. Поскольку любая работа требует наличия хотя бы минимальных навыков, то лучше начинать с самых простейших конструкций. Неторопливость — еще одно обязательное условие для качественной кладки.

Следующий интересный видеоролик, показывающий нелегкий труд каменщика, даст шанс оценить кирпичную кладку со всех сторон: как предстоящую масштабную операцию, так и целесообразность, возможность ее самостоятельного выполнения.