Ровные стены — тот идеал, который владельцы жилья очень часто не получают вместе с жильем, поэтому вынуждены создавать его самостоятельно. Как правило, даже в новостройках основания очень далеки от того, чтобы называться не совершенными, а хотя бы приемлемыми. Но если для пола или потолка можно относительно быстро найти решение, а затем претворить его в жизнь, то открытые вертикальные поверхности, занимающие большую часть площади комнаты, становятся настоящей проблемой. Выравнивание стен своими руками — одна из популярных операций, которую выбирает большинство владельцев недвижимости. Однако сначала хозяевам приходится искать оптимальный способ, который позволит отделочному материалу на преображенном основании выглядеть не просто хорошо, а безупречно.

Способы выравнивания стен

Выравнивание стен своими руками — серьезный и крайне требовательный этап капительного ремонта. Выбор метода зависит от особенностей конкретного основания, от вида материала, который был выбран в качестве отделки. С несовершенством стен помогают справиться несколько технологий.

Оштукатуривание цементными и гипсовыми смесями. Для нанесения штукатурки используют шпатель и правило. Для помещений с очень неровными стенами, там, где повышена влажность, этот вариант — идеальное решение. Выравнивание шпаклевкой. Данный способ оптимален для оснований, не имеющих серьезных дефектов. Если стены имеют небольшие перепады уровня, такие же впадины или выпуклости, то лучше остановиться на этом варианте. Сооружение гипсокартонной конструкции — фальшстены. Этот вариант выбирают для оснований с серьезными перепадами (50-80 мм). Материал крепят на каркас из металлического профиля. Данный метод практически не имеет слабых мест, если не считать таковым небольшую потерю полезной площади. Бескаркасная коррекция основания гипсокартоном. В данном случае в «остове» необходимости нет. Листы фиксируют прямо на стенах с помощью клеевого состава. Эту технологию используют для небольших помещений, где важно максимальное сохранение пространства, где основание более-менее «выдерживает критику».

Два первых способа называют «мокрыми», последние два — «сухими», однако бескаркасное крепление ГКЛ относится к сухим не в полной мере, поскольку используется «мокрый» клеевой состав.

Как оценить качество поверхностей?

Прежде чем рассматривать вопрос о том, как и чем проводить операцию «Выравнивание стен своими руками», надо определить, какие дефекты имеет данное основание, насколько серьезны неровности.

Приспособления для оценки

Оценить кривизну стен можно несколькими инструментами. Самым популярным остается строительный уровень. Но у прибора есть недостаток — небольшая длина. Поэтому имеет смысл использовать других «оценщиков» — нивелир, отвес или правило.

Нивелир — лазерное устройство, которое называют «уровнем», или более корректно — построителем плоскостей. Прибор максимально удобен. Он показывает ровность поверхности в нескольких плоскостях. По лучам лазерного инструмента довольно легко определить степень кривизны любого основания, а затем выставить маяки и заняться выравниванием поверхностей. Отвес — элементарный инструмент, который легко изготовить своими руками. Для его создания потребуется прочный, тонкий шнур длиной примерно 3 метра. Еще необходимо найти подходящий груз, вес которого находится в пределах 150-200 граммов. Идеален небольшой предмет, но имеющий симметричную форму. Правило — второй максимально простой «помощник», главное требование к которому одно: это достаточная длина. Идеален инструмент 2000 или 2500 мм. Такая длина даст возможность проверить стену почти до потолка, к тому же его будет удобно перемещать по диагонали. Альтернатива правилу — длинная, ровная и крепкая рейка, ее сечение — 20-50 мм.

Исследование строительным правилом — вариант более простой. Инструмент прикладывают к стене, затем оценивают дефекты. В тех участках, где есть зазор, его величину измеряют рулеткой (линейкой). Если просветы не очень впечатляющие, то устранить неровности можно с помощью штукатурки или шпаклевки. Когда впадины имеют большую ширину и глубину, единственным логичным вариантом будет каркасный монтаж гипсокартона.

Последний инструмент — строительный угольник, который позволит проверить перпендикулярность стен. Однако для определения отклонений его размеры должны быть довольно большими.

Выводы

Как определяют необходимость использования того или иного метода? Ориентируются на размеры изъянов. После определения отклонения стен от плоскости, нахождения всех выпуклостей и впадин сначала оценивают их примерную глубину и высоту. Затем выносят окончательный вердикт. Единого мнения насчет размеров дефектов нет, поэтому лучше привести несколько рекомендаций. Одна из них — на рисунке:

Перепады, не превышающие 5-8 мм, можно относительно легко исправить с помощью строительных смесей. Несовершенства закроют слои штукатурки или (в самых простых случаях) шпаклевки. Когда дефекты и отклонения от вертикали составляют как минимум 9 мм (или более), необходимы серьезные работы. Это или оштукатуривание с использованием маяков, или монтаж гипсокартона — каркасный или бескаркасный.

Подготовка поверхностей к выравниванию

Этот этап — необходимость, если было принято решение об использовании штукатурки, которая максимально требовательна к качеству основания. Первым делом со стен удаляют декоративные отделочные материалы.

После освобождения поверхностей их всесторонне оценивают — ищут дефекты на слое старой штукатурки. И в этом случае дальнейшие действия зависят от его состояния. Если больших дефектов не обнаружено, а покрытие держится крепко, то его не трогают. Когда имеются выступы, их сбивают. Большое количество дефектов — достаточная причина для того, чтобы полностью избавится от старой штукатурки. Все дефекты устраняют, узкие трещины сначала расширяют, потом основание ремонтируют.

Чтобы обеспечить хорошее сцепление (адгезию) разнородных материалов, стены предварительно подготавливают к операции. Работа зависит от особенностей основания. Кирпичная кладка требует расшивки швов — их углубления на 50-100 мм. Для бетонных поверхностей используют другой вариант — нанесение насечек, гарантирующих прочное сцепление со штукатурной смесью. Раньше такую операцию делали топором, теперь для нее выбирают «профи» — болгарку. Нормой считается примерно 100 «меток» на 1 м2. Для деревянных стен используют штукатурную дранку или металлическую сетку, которую крепят на основание.

В подготовку входит обработка поверхностей. Если обнаружены следы плесневого грибка, их удаляют металлическими щетками, стены обрабатывают антисептическими составами. Еще один обязательный этап — обезжиривание поверхности, так как только отсутствие пятен жира гарантирует надежную фиксацию материала. Последняя подготовительная операция — нанесение грунтовки, основание которой соответствует материалу стен и штукатурной смеси. Обработанные поверхности сушат. К этим же подготовительным мероприятиям можно отнести монтаж маяков.

Установка маяков

Для того чтобы из «безобразно кривой» поверхности сделать идеально ровную стену, в большинстве случаев необходим монтаж маяков. Чаще в этой роли выступает металлический профиль из оцинкованной стали, материал надежный и прочный.

Для монтажа ориентиров используют несколько лепешек, сделанных из штукатурки. Их фиксируют на стене, затем в состав вдавливают профили, тут же проверяя их отвесом, выставляя по уровню. Расстояние между элементами выбирается в зависимости от длины правила, которое используется при расчетах, и будет участвовать в будущей операции. После высыхания материала работу продолжают. На последнем этапе оштукатуривания металлические маяки удаляют, а пустое пространство заполняют штукатуркой.

В качестве маяков допустимо использовать брус, однако в этом случае мастер может столкнуться с трудностями. Сложно найти качественный материал, потому что из-за влажности деревянные элементы способны деформироваться, это обязательно скажется на ровности стены. Отметками могут стать полоски (комки) из штукатурки. В этом случае все элементы ровняют под уровень, затем ждут высыхания импровизированных маяков.

Установка маяков — ключевой этап, который определяет качество выравнивания. Если в работе будет допущена даже небольшая ошибка, то будет трудно надеяться на безукоризненность стен. Когда мастер допускает серьезные просчеты, возможным последствием становится повторное выравнивание, требующее полной переделки «содеянного».

Оштукатуривание основания

Выравнивание стен своими руками с помощью штукатурки станет оптимальным вариантом, если основание не имеет очень серьезных перепадов, но обнаружены небольшие дефекты. В этом случае сначала удаляют весь старый отделочный материал.

Затем приступают к оценке неровностей. Молотком отбивают все выступающие элементы, проверяют старую штукатурку. Если она держится ненадежно, то от нее тоже предусмотрительно избавляются. Всеми большими впадинами занимаются отдельно. Их закрывают цементным раствором. Потом устанавливают маяки, по которым будет осуществляться штукатурка. В этом случае используют профили-направляющие. С нижней части стены начинают набрасывать раствор. После завершения заполнения самых крупных дефектов переходят к нанесению штукатурки на всю поверхность основания. Приступают к выравниванию участка, начинают с нижней части стены. Для этого между маяками ставят правило, потом его медленно поднимают, опирая на профили. Штукатурят до тех пор, пока все пространство между маяками не заполнится и не станет абсолютно ровным.

Затем переходят к следующему участку, работу делают аналогично. После завершения укладки стартового слоя переходят к его обработке. Для второго этапа готовят смесь более жидкой консистенции, используют широкий шпатель. В это же время достают маяки, поддевая их снизу отверткой. Оставшиеся швы заполняют и корректируют шпателем.

После завершения работы штукатурку разравнивают правилом, доводят до совершенства терками. Высохшие стены обрабатывают грунтовкой, улучшающей сцепление основания с отделочными материалами. Затем переходят к финишной отделке.

Выравнивание стен шпаклевкой

Этот вариант коррекции используют в том случае, если больших неровностей нет, но есть маленькие, легко исправляемые, изъяны. Для выравнивания стен используют стартовые, финишные или универсальные виды шпаклевки. Первые идеальны для оснований, где есть пустоты, глубина которых составляет максимум 30 мм. Вторые позволяют справиться с небольшими неровностями — до 10 мм глубиной.

Перед выравниванием выбирают вид шпаклевки. Ассортимент достаточно широк:

Цементные или известковые смеси по качествам сравнимы со штукатуркой. Их используют для подготовки поверхности под покраску известковыми составами. Как правило, эти материалы рекомендуют выбирать для наружных работ. Гипсовые или различные полимерные шпаклевки идеальны для работы в помещении. Это лучшие варианты для выравнивания и подготовки основания под отделочные материалы.

После подготовки стен шпаклевку наносят шпателями: широким инструментом обрабатывают большие площади, узким закрывают небольшие неровности, а также стыки стен. После высыхания состава поверхности обрабатывают шлифовальным инструментом.

Коррекция стен гипсокартоном

Если рассматривать все способы с точки зрения скорости получения результата, то оба сухих метода являются фаворитами, поскольку мастеру не придется ждать высыхания нанесенного состава, чтобы заняться работой над следующим слоем. Любой «гипсокартонный способ» — каркасный и бескаркасный — гарантирует отсутствие длительных перерывов в работе.

Каркасный метод

Этот вариант можно назвать универсальным, так как его можно использовать в любой ситуации: когда стены имеют большие дефекты, когда впадины неглубокие и неширокие. Для фиксации ГКЛ по периметру стен монтируют каркас из металлического профиля — CD и UD. К стене конструкцию крепят специальными фиксаторами. Работа состоит из нескольких этапов.

Сначала к потолку и полу дюбелями крепят направляющие профили. Затем между ними устанавливают промежуточные опоры. Средний шаг вертикальных элементов составляет 600 мм. Если нужно усилить стену (например, в кухне), то расстояние уменьшают до 400 мм. Все элементы конструкции на каждом этапе проверяют строительным уровнем. Подвесы с профилями крепят к стене с помощью саморезов и фиксаторов. После сборки каркаса на нем фиксируют листы гипсокартона. Шляпки саморезов утапливают в материал, шаг между ними составляет 200-300 мм. На стыки листов приклеивают армирующую сетку-серпянку, которую закрывают шпаклевкой. Затем поверхности выравнивают, отверстия от саморезов также зашпаклевывают.

Финишное покрытие выбирают на свое усмотрение. Вариантов отделки ГКЛ довольно много: это шпаклевка, декоративная штукатурка, покраска, оклеивание обоями. Минус кому-то может показаться существенным: это «воровство» у помещения лишних сантиметров. Минимум — 50 мм для каждой стены.

Бескаркасный способ

Данный вариант можно рассматривать в качестве альтернативы только в одном случае: если основание не имеет больших дефектов. Поскольку гипсокартонные листы отличаются правильной геометрией, их разрезают на элементы, затем приклеивают к стенам. Работа происходит так:

Сначала клеевой состав распределяют по стене, либо по гипсокартонной заготовке. Лист прикладывают к стене, аккуратно надавливая на материал. Работу проверяют уровнем. После высыхания клеевого состава (примерно через сутки) листы дополнительно фиксируют на стене саморезами.

Поскольку стена, даже с небольшими изъянами, не гарантирует отсутствие дефектов при операции, рекомендуют тщательно проверять положение каждого «свежеприклеенного» листа.

Что лучше: каркас или клей?

Первый способ подразумевает больший объем работ, второй метод относительно быстр, но более требователен к мастеру. Причина — необходимость выравнивать каждый лист гипсокартона, так как даже небольшая неровность не позволит получить идеальную поверхность. Существенных плюсов у клеевого способа два: это скорость работ и минимум затрат.

Каркас, наоборот, не требует усилий: идеально выверенная конструкция снижает шанс ошибок до минимума. Кроме того, за такой стеной можно спрятать коммуникации, что большой плюс, если хозяева не горят желанием «курочить» стены. Возможность монтажа звуко- и теплоизоляции — другое преимущество фальшстен. Популярными утеплителями остаются два вида — минвата и пенопласт. Большие расходы традиционно становятся минусами этого варианта.

Выравнивание стен своими руками: какой метод выбрать?

Ответ на данный вопрос в большей степени зависит от состояния стен в помещении.

Использование штукатурки подойдет, если дефектов не так много, но они достаточно серьезны. Применение шпаклевки — самый простой вариант, подразумевающий, что стены надо лишь немного выровнять перед тем, как заниматься финишной отделкой. Бескаркасный способ идеально подойдет для помещений небольшой площади, которая просто не позволяет «разбрасываться» лишними сантиметрами. Каркас для гипсокартонных листов дает очень много преимуществ. Это быстрый способ утепления, звукоизоляции, прокладки инженерных коммуникаций. Идеальная ровность стен — его главное достоинство.

Это еще не все преимущества каркасного метода и использования гипсокартона вообще. Его выбирают, если хозяева:

хотят преобразить комнату быстро, но не «разводить» в ней грязь;

заботятся о самочувствии и здоровье: ГКЛ — материал экологичный и безопасный;

избегают даже малейшего шанса столкнуться с неприятной или опасной ситуацией: можно приобрести влагостойкий либо огнестойкий вид материала.

Чем и как сделать выравнивание стен своими руками? Для многих владельцев домов и квартир ответ уже очевиден. Лучший вариант — помощь почти универсального материала — гипсокартона. Если площадь помещения не позволяет красть пространство, а стены требуют серьезной коррекции, то оптимальным будет использование штукатурки. Минимум дефектов — повод выбрать простейший вариант — помощь шпаклевочных составов. Альтернативой в этом случае является «посадка» ГКЛ на клей.

Любая работа гарантирует успех, если мастер подойдет к ней ответственно, не будет спешить, заранее изучит все этапы досконально. О том, какие виды работы подразумевает операция «Выравнивание стен своими руками», расскажет следующее информативное видео: