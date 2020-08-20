Настоящие и будущие хозяева собственных домов хорошо осведомлены о том, что, только создав зданию качественную теплоизоляцию, можно обеспечить постоянную, комфортную температуру в помещениях, и попутно добиться снижение затрат на отопление. По этой тривиальной причине используют различные утеплители. Поскольку выбор данных материалов довольно большой, многие владельцы сталкиваются с мучительным выбором одного из претендентов. Кто-то следует советам знакомых, хвалящих выбранный ими теплоизолятор. Другие пытаются самостоятельно изучить все возможные варианты, а потом выбрать из них самый лучший — эффективный, лишенный серьезных недостатков. Тем, кто еще не успел принять окончательное решение, может быть интересен один из возможных способов — утепление стен снаружи пенопластом. Сильные и слабые стороны данного материала нужно узнать, чтобы не столкнуться в будущем с неприятными сюрпризами.

Пенопласт и пенополистирол: отличия

Прежде чем переходить к изучению темы «Утепление стен снаружи пенопластом», надо рассмотреть один вопрос, интересующий многих: чем отличается пенопласт от пенополистирола. Оба материала остаются одними из самых популярных утеплителей, нередко их называют одинаково, не разбираясь, не вдаваясь в подробности.

Ответ лежит на поверхности: в этом случае помогает название. Пенопластом считается любой вспененный пластик, это собирательное название. Им может быть разный «пенный» материал — пенополивинилхлорид (ППВХ или винипор), пенополиуретан (ППУ) или пенополистирол. Поскольку сейчас наиболее часто, причем в разных сферах, используется именно последний, то пенопластом обычно называют как раз пенополистирол.

Однако специалисты — профессиональные строители — относят эти материалы к совершенно разным утеплителям. Первый из них непосредственно пенопласт — беспрессовый пенополистирол, второй — экструдированный вид, который изготавливают совершенно другим методом.

Беспрессовый пенополистирол (БСП)

БСП — это «настоящий» пенопласт, который состоит из множества белых воздушных шариков, соединенных вместе. Производят его из того же сырья — из полистирола, однако технология изготовления дает возможность получить совершенно другой продукт.

Для производства БСП в стирол добавляют гранулы с низкокипящей жидкостью, например, с пентаном. Затем смесь нагревают: во время этого этапа гранулы увеличиваются, пена полностью заполняет форму. Потом «полуфабрикат» спекают в автоклавах до тех пор, пока не происходит полимеризация стирола.

На выходе получают беспрессовый пенополистирол — белоснежный продукт, состоящий из мелких шариков, которые склеены между собой. Доля воздуха в этом материале составляет 98%. Прочность материала невысока: он достаточно легко крошится и ломается. Зато он отличается крайне низким коэффициентом теплопроводности.

Экструдированный (экструзионный) пенополистирол

Это тоже пенопласт, но только уж конкретный его вид — ЭППС, XPS. Строители называют этот материал экструдированным или экструзионным. Разница между «старым» и «новым» утеплителем кроется в технологии производства.

Метод получения этого вида называется экструзией. Полистирольные гранулы при высокой температуре и таком же давлении смешиваются с компонентом-вспенивателем, а потом выдавливаются экструдером, придающем массе форму. Такой материал отличается от беспрессового пенополистирола закрытыми ячейками, которые делают его максимально прочным, более плотным.

Как видно, сырье используется идентичное, а результат отличается достаточно сильно. Метод экструзии позволяет получить утеплитель более высокого качества, но это не означает, что у данного материала полностью отсутствуют недостатки. Теперь предстоит познакомиться с преимуществами и слабыми местами того и другого претендента.

Утепление стен снаружи пенопластом: плюсы и минусы

Дополнительный теплоизоляционный слой для стен в многоквартирных и частных домах — логичное решение, которое продиктовано «капризами» природы — нестабильностью температуры в осенне-зимний период. На рынке есть большое количество материалов, но с выбором надежного и самого достойного нередко возникают сложности. Пенопласт не последний кандидат в списке, его применяют уже на протяжении долгого времени, и никаких серьезных претензий у хозяев, как правило, не возникает. Тому, кто только решает вопрос о выборе утеплителя, не помешает узнать о его достоинствах и недостатках.

Плюсы утепления пенопластом

Принято сразу хвалить любой материал, поэтому сначала надо привести список плюсов.

Отличные теплоизолирующие качества. Пенопласт — твердая вспененная масса, внутри которой находится множество воздушных ячеек. Именно благодаря им материал отличается хорошими теплоизолирующими свойствами, ведь воздух не самый лучший проводник тепла. Простота работы с пенопластом. Ее гарантирует легкость теплоизоляционного материала. Причина этой «невесомости» тоже воздух. Кроить материал достаточно просто, поэтому подгонку деталей делают прямо на месте монтажа. Такую работу нередко проводят самостоятельно. Универсальность использования. Пенопласт применяют для утепления цоколя, стен, кровли, пола, потолков. Им защищают как жилые, так и промышленные строения. Есть два вида теплоизолятора: для стен традиционно используют плиты, для крыши (чердачного помещения) — крошку (шарики). Устойчивость к перепадам температур. Пенопласт сохраняет свои качества даже в экстремальных условиях: при крайне низких и высоких показателях. Его рабочий диапазон широк — от -50° до +50°. Это свойство наиболее важно при утеплении фасада здания. Возможность экономии на транспортировке. Плиты пенопласта отличаются небольшим весом и таким же размером, поэтому доставку можно организовать самостоятельно и бесплатно. Нетоксичность. Согласно строительным стандартам, пенопласт относится к безопасным материалам, так как в обычных условиях он не выделяет никаких вредных веществ. Относительно хорошие звукоизоляционные характеристики. Поэтому помимо тепла хозяева гарантируют отсутствие в доме посторонних звуков. Достаточная влагостойкость. Это утеплитель практически не боится воды, не впитывает ее. Отсутствие «интереса» со стороны насекомых, плесневого грибка и микроорганизмов.

Главное достоинство этого варианта утепления — невысокая цена теплоизолятора. Этот плюс зачастую перевешивает даже некоторые недостатки, которые присутствуют у любого материала.

Минусы пенопласта как утеплителя

Положительных качеств у материала много, но, обдумывая утепление стен снаружи пенопластом, необходимо познакомиться со слабыми сторонами этого решения. Первый недостаток — большое количество мусора при распиливании плит. Но есть и другие.

Разрушение при минусовой температуре и одновременном воздействии влаги. По этой причине для утепления основания или полуподвального помещения может потребоваться более масштабная операция — обустройство опалубки и заливка раствора либо кирпичная кладка. Неустойчивость к воздействию ультрафиолета: влияние его на пенопласт, без преувеличений, разрушительно. По этой причине утеплитель нельзя хранить там, где на него попадут солнечные лучи. После монтажа пенопласт рекомендуют максимально быстро закрыть от ультрафиолета. Хрупкость — одна из главных претензий к пенопласту. Материал не сможет выдержать серьезные нагрузки, поэтому дополнительно его укрепляют снаружи. Плиты покрывают армирующей сеткой, затем стены штукатурят. Утеплитель практически не умеет «дышать», он очень плохо пропускает воздух. По этим причинам пенопласт не рекомендуют использовать внутри помещений, где самое важное условие — обеспечение идеального микроклимата. Горючесть — это главный недостаток, который активно обсуждается. При воспламенении данный полимер начинает выделять токсичные вещества. Способность самозатухать имеют только изделия известных производителей. Разрушение из-за воздействия лакокрасочных материалов: например, нитрокрасок. По этой причине список отделочных материалов несколько сужается: с пенопластом нельзя использовать те виды, в которых присутствует растворитель. Выделение неприятного запаха. Этот процесс начинается со временем из-за естественного старения материала. С другой сторону, данный недостаток для утепления фасадов большой роли не играет. Нежелательность использования для систем вентилируемых фасадов из-за очень низкой паропроницаемости (0,012 мг/м*ч*Па).

Еще одна претензия, которую высказывают скептики-противники, — малый срок службы пенопласта без потери свойств. Говорят, что лабораторные испытания подтвердили, что он составляет примерно 5-7 лет. Хозяева утепленных домов опровергают данный факт.

Серьезны ли некоторые недостатки?

Что касается срока эксплуатации пенопласта, то долговечность и надежность изделий зависит от производителя. Как правило, на рынке можно «повстречаться» с низкосортными материалами, при изготовлении которых нормы не соблюдаются. Приобретая качественный утеплитель, можно надеяться на долгий срок эксплуатации: производители пенопласта утверждают, что он составляет как минимум 20 лет.

Выделение вредных субстанций при невысоких температурах также свойственно не слишком качественным утеплителям. Такие материалы со временем начинают выделять стирол (фенилэтилен, винилбензол), являющийся слаботоксичным, но все же опасным углеводородом. Поэтому использование изделий из пенопласта в теплых помещениях (в банях или в кухнях) не рекомендуется.

Самый обсуждаемый минус пенопласта (впрочем, как и минваты) — повышенный интерес к нему грызунов. Его легко прогрызть, а внутри можно устроить норы-комнаты и завести семью. Поэтому в тех местностях, где есть мыши или крысы, экспериментировать с материалом себе дороже, так как теплоизоляция станет неэффективной очень быстро. Однако в этом случае спасением может быть серьезное (металлическое) армирование. Есть и другие способы.

Многие минусы можно не принимать во внимание, так как материал будет надежно защищен от многих факторов, угрожающих ему. К ним относится огонь, ультрафиолет и вечно голодная «живность», селящаяся там, где «есть, что поесть».

Достоинства и недостатки экструдированного вида

Так как, говоря про утепление стен снаружи пенопластом, иногда подразумевают именно экструзионный пенополистирол, то нельзя рассмотреть его плюсы и минусы. Поскольку это более совершенная разновидность материала, то преимущества перед старым «коллегой» у него есть, однако не лишен ЭППС и слабых мест.

Плюсы экструзионного пенополистирола

Его считают более совершенным материалом не зря. В списке его достоинств:

почти безупречная геометрия, упрощающая монтаж;

длительный срок эксплуатации: он составляет 50 лет;

более низкая теплопроводность благодаря закрытым ячейкам;

присутствие замков на торцах: эта система соединений гарантирует отсутствие мостков холода;

такой же простой монтаж из-за небольшого веса, зато меньший шанс случайного повреждения материала;

максимальная прочность, поэтому данный материал традиционно используют для создания несъемной опалубки;

податливость утеплителя: экструдированная разновидность пенополистирола облегчает работу, она проще, ровнее режется;

возможность использования для утепления полуподвальных помещений, фундаментов, цоколей, потому что ЭППС более стоек при неблагоприятных условиях (влага плюс отрицательная температура).

Впечатляющий набор аргументов «за» позволяет говорить о большом преимуществе экструдированного пенополистирола над «простоватым» пенопластом. Но чтобы рассмотреть относительно новый утеплитель объективно и беспристрастно, теперь надо узнать о его слабых сторонах.

Недостатки ЭППС

У всего есть свои минусы, однако в случае строительного материала главное понять, насколько они существенны. Если сравнивать этот теплоизолятор с обычным пенопластом, то к недостаткам экструдированного пенополистирола относится:

более низкая паропроницаемость (например, 0,007-0,012 мг/м*ч*Па у пеноплекса);

недостаточно хорошая звукоизоляция;

более высокая цена утеплителя;

больший вес материала;

большая плотность.

Первый минус обязательно скажется на микроклимате помещения, поэтому в этом случае хозяевам придется обеспечить создание максимально эффективную систему вентиляции . Высокая плотность — замечательное качество для пенополистирола-опалубки, но для утеплителя она не всегда достоинство.

Утепление стен снаружи пенопластом

Прежде чем рассматривать утепление стен снаружи пенопластом, нужно выбрать «правильный» материал.

Характеристики

Плотность пенопласта — первая характеристика материала, которую необходимо учитывать. Чаще используют плиты с показателями 15, 25 или 35. Если говорить про утепление стен снаружи пенопластом, то в этом случае «золотой серединой» становится плотность 25.

Меньшее значение приведет к снижению эффективности теплоизоляции. Большее не лучший вариант по двум причинам:

из-за более «разорительной» цены такого утеплителя;

из-за того, что высокая плотность означает некоторую потерю теплоизоляционных свойств, так как количество главного теплоизолятора-воздуха в материале снижается.

Поэтому последний вариант нецелесообразно рассматривать вообще, тем более, для регионов с суровыми зимами.

Для теплоизоляции дома можно использовать плиты любой толщины — от 50 до 150 мм. Выбор этого параметра целиком зависит от местности, где находится здание. Для южных широт оптимальным будет минимальное значение.

В регионах, где температура зимой относительно низкая (до -25°), для жилых зданий выбирают толщину 100 мм, а для хозяйственных построек ограничиваются 50 мм. Местности с сильными морозами требуют максимальной пенопластовой защиты — 150 мм.

Этапы работ

Для монтажа утеплителей есть два способа получить желаемое: это мокрый и вентилируемый фасад. Для пенопласта используют первый, причем не имеет значение, какой материал используется — БСП или экструдированный пенополистирол. «Мокрое дело» — клеевой метод. В этом случае плиты крепят на клей непосредственно к стенам здания. Работа включает несколько этапов.

Сначала занимаются стенами. Их тщательно выравнивают, удаляют выступающие элементы и закрывают впадины. Основание обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Два слоя необходимы для стен из кирпича, ячеистых бетонов и т. п. На стенах, используя уровень, делают разметку — проводят линию, определяющую, где будет укладываться первый ряд плит. Пенопластовые изделия начинают наклеивать снизу, рядами. Смещение их по горизонтали — требование обязательное. Минимальное расстояние — 150 мм, в противном случае швы сразу превратятся в мостки холода. Клей наносят либо точечно на изделия, либо полосами (по 100 мм) на основание. Спустя сутки после завершения операции плиты дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями с широкими шляпками — зонтиками. Минимум на каждый элемент — 5 штук.

Все стыки тщательно заполняют клеем. Или задувают монтажной пеной, а после ее застывания срезают излишки и переходят к отделке фасада. Сначала утеплитель шпаклюют (покрывают клеем), потом вдавливают в незастывший состав армирующую сетку, потом ее закрывают слоем шпаклевки, после высыхания грунтуют. Последний этап — нанесение декоративной штукатурки или облицовка другим отделочным материалом.

Имеет ли смысл рассматривать утепление стен снаружи пенопластом? Скорее да, чем нет, поскольку идеальных, полностью безопасных искусственных материалов вообще не существует. Многие доводы «против» все же условны, так как рассматриваются ситуации, с которыми хозяева, скорее всего, не столкнутся вообще.

К тому же к утеплителям, «работающим» на улице, не предъявляют таких жестких требований, как к «домашним защитникам тепла». Поэтому оба вида пенополистирола остаются востребованными вариантами.

Подробную информацию о пенополистироле в роли утеплителя даст следующее видео: