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Повесить полку на стену: а так ли это просто?

23.11.2017
3 мин.
Стены
Содержание1. Краткие сведения о полках2. Способы крепления полок к стене3. Установка полок на различные виды стен

Ни одно жилое помещение не может обойтись без разного рода полок и полочек, которые служат для хранения предметов и украшения интерьера.

И, конечно же, кто-то должен эти полки закрепить на стене. Если вдруг такая высокая честь выпала вам, а вы не знаете с какой стороны подойти к делу, читайте нашу статью. В ней мы подробно расскажем о том, как повесить полку на стену.

Но прежде чем приступать к навешиванию полки на ее постоянное место, следует разобраться с тем, какой цели она будет служить (чтобы знать, какой вес данное изделие должно выдерживать), определиться с материалом, из которого полочка должна быть изготовлена, а также выяснить на какую поверхность предстоит эту полку закреплять. Все это важные моменты, и пропускать их никак нельзя. Итак, начнем по порядку.

Краткие сведения о полках

Полки в жилых помещениях служат обычно всего двум целям: практической и декоративной.

  • Практическая

Полки монтируют для хранения и содержания в порядке всевозможных предметов быта: книг, посуды, косметических и парфюмерных средств и др.

Повесить полку на стену: а так ли это просто?

  • Декоративная

В этом случае полки устанавливают, что называется, «для красоты». На них обычно размещают сувениры, рамки для фотографий, предметы декора и т.д.

Повесить полку на стену: а так ли это просто?

В прямой зависимости от выполняемой функции находится «грузоподъемность» полки, а значит, и материал, из которого она должна быть изготовлена.

Сейчас наиболее популярными являются деревянные и стеклянные полки. Также в ванной и на кухне зачастую используют полочки, выполненные из нержавеющей стали или пластика.

Способы крепления полок к стене

Определившись с материалом полки, следует задуматься о том, каким образом полка будет фиксироваться на стене. Наиболее распространенный вариант — навешивание полки при помощи полкодержателя.

Полкодержатели подразделяются на 3 типа:

  • декоративные

Представляют собой деталь в форме буквы «Г», одна часть которой закрепляется на стене, а другая служит опорой для полки. Применяются, главным образом, для закрепления полок из стекла.

Повесить полку на стену: а так ли это просто?

Их основная функция — украшение интерьера, так как они отличаются оригинальным утонченным дизайном. Выбирая декоративные полкодержатели, следует отталкиваться от ширины полки — она должна быть шире держателей не более чем на 30%.

  • фиксирующие

Существует несколько видов полкодержателей с фиксацией.

Эти изделия имеют специальный зажим, который надежно удерживает полку, исключая возможность ее обрыва или падения.

Такие держатели подходят как для стеклянных, так и для деревянных полок. Единственное условие — толщина полки не должна быть больше 5 см. Если же вы планируете закрепить более массивную полку, то вам придется специально заказывать и держатели по индивидуальным размерам.

Пара обычных фиксирующих полкодержателей способна выдерживать нагрузку до 50 кг включительно.

  • скрытые

Такие полкодержатели позволяют «спрятать» место крепления, сделав его практически незаметным для глаз. Для их установки необходимо будет просверлить специальные пазы внутри полки.

Повесить полку на стену: а так ли это просто?

Скрытые полкодержатели могут быть разных видов, но их основной деталью является металлический стержень, на который «насаживается» полка. На стене полки, закрепленные таким способом, смотрятся аккуратно и эстетично.

Однако минус этих держателей в том, что на большой вес они не рассчитаны. Максимум, который они могут удерживать, — 20 кг.

Установка полок на различные виды стен

От материала, из которого состоит стена, предназначенная для монтажа полки, зависит и набор инструментов, необходимых для работы.

Гипсокартонная стена

Гипсокартон— достаточно популярный материал. Он позволяет моделировать пространство в комнате на любой вкус за счет легкости и простоты обработки.

Его недостаток лишь в том, что несущая нагрузка его не особо высока, поэтому прежде чем крепить на такую стену полку, следует тщательно все рассчитать.

Для навешивания полки на гипсокартонную стену потребуются следующие инструменты:

  • дюбели-бабочки;
  • уровень строительный;
  • дрель;
  • шуруповерт со сверлом несколько меньшего диаметра, чем дюбели;
  • простой карандаш.

Теперь можно приступать к работе.

  1. Определив место расположения полки на стене, приложите ее к гипсокартонной поверхности и отметьте карандашом место первого крепежа.
  2. Затем при помощи строительного уровня разметьте места остальных креплений.
  3. Дрелью просверлите отверстия в отмеченных местах.
  4. Вставьте дюбели в просверленные отверстия.
  5. Приложив полку к отверстиям, закрепите ее на стене при помощи саморезов.

Повесить полку на стену: а так ли это просто?

Бетонная или кирпичная стена

Эти стены отличаются высокой прочностью, поэтому здесь процесс будет немного посложней.

Инструменты, которые понадобятся:

  • перфоратор;
  • дюбели распорные или деревянный шкант;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • простой карандаш;
  • строительный уровень.

Технология крепления аналогична описанной выше, однако просверливать отверстия придется перфоратором.

Деревянная стена

Закрепить полку на деревянной поверхности не составит особого труда. Главное — четко разметить отверстия для крепежа. Для установки полок на деревянную стену лучше воспользоваться распорными дюбелями.

Вообще, процесс навешивания полки в квартире или доме нельзя назвать сложным. Однако и в этом деле есть свои маленькие хитрости и секреты. Многое зависит от дизайна и конфигурации полки — чем она замысловатей, тем сложнее ее монтировать.

Несколько полезных советов

  • До того как повесить полку на стену окончательно, следует проверить насколько надежно полочное крепление.
  • Убедитесь в том, что прочность и плотность вашей стены сможет выдержать предполагаемую вами нагрузку.
  • Крепеж должен точно соответствовать виду полки.
  • Прежде чем приобретать детали крепежа, рассчитайте, какую нагрузку должна выдерживать ваша полка, и приобретайте крепления в полном соответствии с расчетами.

К работе по навешиванию полок следует подходить очень внимательно и ответственно, даже если вы имеете опыт работы со стенами из кирпича или гипсокартона. Ведь одно неверное движение — и легко может быть испорчена полка.

Особо тщательно следует размечать по уровню отверстия для креплений, чтобы потом наслаждаться идеальной горизонтальной поверхностью вашей полочки, а не оправдываться перед женой и гостями, что, мол, вот эта косоватая конструкция так и задумывалась, это ваше дизайнерское решение, и вообще, «я художник — я так вижу».

Надеемся, что наша статья помогла вам разобраться с вопросом установки полок, и теперь вы легко справитесь с этой задачей.

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Теги:
декор
полка на стену
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