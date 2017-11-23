Повесить полку на стену: а так ли это просто?

Ни одно жилое помещение не может обойтись без разного рода полок и полочек, которые служат для хранения предметов и украшения интерьера.

И, конечно же, кто-то должен эти полки закрепить на стене. Если вдруг такая высокая честь выпала вам, а вы не знаете с какой стороны подойти к делу, читайте нашу статью. В ней мы подробно расскажем о том, как повесить полку на стену.

Но прежде чем приступать к навешиванию полки на ее постоянное место, следует разобраться с тем, какой цели она будет служить (чтобы знать, какой вес данное изделие должно выдерживать), определиться с материалом, из которого полочка должна быть изготовлена, а также выяснить на какую поверхность предстоит эту полку закреплять. Все это важные моменты, и пропускать их никак нельзя. Итак, начнем по порядку.

Краткие сведения о полках

Полки в жилых помещениях служат обычно всего двум целям: практической и декоративной.

Практическая

Полки монтируют для хранения и содержания в порядке всевозможных предметов быта: книг, посуды, косметических и парфюмерных средств и др.

Декоративная

В этом случае полки устанавливают, что называется, «для красоты». На них обычно размещают сувениры, рамки для фотографий, предметы декора и т.д.

В прямой зависимости от выполняемой функции находится «грузоподъемность» полки, а значит, и материал, из которого она должна быть изготовлена.

Сейчас наиболее популярными являются деревянные и стеклянные полки. Также в ванной и на кухне зачастую используют полочки, выполненные из нержавеющей стали или пластика.

Способы крепления полок к стене

Определившись с материалом полки, следует задуматься о том, каким образом полка будет фиксироваться на стене. Наиболее распространенный вариант — навешивание полки при помощи полкодержателя.

Полкодержатели подразделяются на 3 типа:

декоративные

Представляют собой деталь в форме буквы «Г», одна часть которой закрепляется на стене, а другая служит опорой для полки. Применяются, главным образом, для закрепления полок из стекла.

Их основная функция — украшение интерьера, так как они отличаются оригинальным утонченным дизайном. Выбирая декоративные полкодержатели, следует отталкиваться от ширины полки — она должна быть шире держателей не более чем на 30%.

фиксирующие

Существует несколько видов полкодержателей с фиксацией.

Эти изделия имеют специальный зажим, который надежно удерживает полку, исключая возможность ее обрыва или падения.

Такие держатели подходят как для стеклянных, так и для деревянных полок. Единственное условие — толщина полки не должна быть больше 5 см. Если же вы планируете закрепить более массивную полку, то вам придется специально заказывать и держатели по индивидуальным размерам.

Пара обычных фиксирующих полкодержателей способна выдерживать нагрузку до 50 кг включительно.

скрытые

Такие полкодержатели позволяют «спрятать» место крепления, сделав его практически незаметным для глаз. Для их установки необходимо будет просверлить специальные пазы внутри полки.

Скрытые полкодержатели могут быть разных видов, но их основной деталью является металлический стержень, на который «насаживается» полка. На стене полки, закрепленные таким способом, смотрятся аккуратно и эстетично.

Однако минус этих держателей в том, что на большой вес они не рассчитаны. Максимум, который они могут удерживать, — 20 кг.

Установка полок на различные виды стен

От материала, из которого состоит стена, предназначенная для монтажа полки, зависит и набор инструментов, необходимых для работы.

Гипсокартонная стена

Гипсокартон— достаточно популярный материал. Он позволяет моделировать пространство в комнате на любой вкус за счет легкости и простоты обработки.

Его недостаток лишь в том, что несущая нагрузка его не особо высока, поэтому прежде чем крепить на такую стену полку, следует тщательно все рассчитать.

Для навешивания полки на гипсокартонную стену потребуются следующие инструменты:

дюбели-бабочки;

уровень строительный;

дрель;

шуруповерт со сверлом несколько меньшего диаметра, чем дюбели;

простой карандаш.

Теперь можно приступать к работе.

Определив место расположения полки на стене, приложите ее к гипсокартонной поверхности и отметьте карандашом место первого крепежа. Затем при помощи строительного уровня разметьте места остальных креплений. Дрелью просверлите отверстия в отмеченных местах. Вставьте дюбели в просверленные отверстия. Приложив полку к отверстиям, закрепите ее на стене при помощи саморезов.

Бетонная или кирпичная стена

Эти стены отличаются высокой прочностью, поэтому здесь процесс будет немного посложней.

Инструменты, которые понадобятся:

перфоратор;

дюбели распорные или деревянный шкант;

шуруповерт;

молоток;

простой карандаш;

строительный уровень.

Технология крепления аналогична описанной выше, однако просверливать отверстия придется перфоратором.

Деревянная стена

Закрепить полку на деревянной поверхности не составит особого труда. Главное — четко разметить отверстия для крепежа. Для установки полок на деревянную стену лучше воспользоваться распорными дюбелями.

Вообще, процесс навешивания полки в квартире или доме нельзя назвать сложным. Однако и в этом деле есть свои маленькие хитрости и секреты. Многое зависит от дизайна и конфигурации полки — чем она замысловатей, тем сложнее ее монтировать.

Несколько полезных советов

До того как повесить полку на стену окончательно, следует проверить насколько надежно полочное крепление.

Убедитесь в том, что прочность и плотность вашей стены сможет выдержать предполагаемую вами нагрузку.

Крепеж должен точно соответствовать виду полки.

Прежде чем приобретать детали крепежа, рассчитайте, какую нагрузку должна выдерживать ваша полка, и приобретайте крепления в полном соответствии с расчетами.

К работе по навешиванию полок следует подходить очень внимательно и ответственно, даже если вы имеете опыт работы со стенами из кирпича или гипсокартона. Ведь одно неверное движение — и легко может быть испорчена полка.

Особо тщательно следует размечать по уровню отверстия для креплений, чтобы потом наслаждаться идеальной горизонтальной поверхностью вашей полочки, а не оправдываться перед женой и гостями, что, мол, вот эта косоватая конструкция так и задумывалась, это ваше дизайнерское решение, и вообще, «я художник — я так вижу».

Надеемся, что наша статья помогла вам разобраться с вопросом установки полок, и теперь вы легко справитесь с этой задачей.