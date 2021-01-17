Обычная, традиционная покраска стен кистью или валиком считается не очень затратным, самым простым способом преображения основания. Однако элементарность такой работы относительна: на самом деле это процесс длительный, требовательный и довольно трудоемкий. Но это не единственный минус работы с этими инструментами: время, усилия и тщательность работы не всегда гарантируют желаемый результат. По этой причине все больше хозяев для ремонтных работ выбирают альтернативу — краскораспылитель или краскопульт, приспособление удобное, эффективное и экономичное. Данным инструментом можно выполнять несколько разных операций. Однако любая работа требует опыта, знания технологии и точного следования ей. Выбор подходящего изделия, покраска стен краскопультом, особенности операции, ее достоинства и недостатки — темы, с которыми будущему мастеру перед началом декорирования поверхностей необходимо познакомиться. Только в этом случае дому или квартире будет обеспечен идеальный интерьер.

Плюсы и минусы аэрозольной покраски

Все знают, что покраска стен краскопультом относительно легка, а скорость ее впечатляет. Поэтому преимущества данного способа очевидны, и сомнений в этом не возникает. Однако у всех технологий есть недостатки, поэтому данный пункт тоже нельзя обойти стороной.

Что обещает работа с краскопультом?

Главное преимущество краскораспылителя перед своими «простоватыми» соперниками — равномерное нанесение красящего состава, причем очень тонким слоем. Однако не менее привлекательны и другие достоинства устройства:

значительная экономия краски — расход уменьшается как минимум на 20%, иногда получается сберечь до 40% материала;

невероятная скорость работы: самые производительные, полупрофессиональные инструменты могут обработать около 400 м 2 /ч;

/ч; возможность использовать краскопульт для других видов работ: он идеально подходит для нанесения антисептиков, для побелки, лакировки, финишной шпаклевки;

шанс без проблем и оплошностей прокрасить все труднодоступные места, куда сложно или невозможно добраться кистью или валиком — батареи, решетки и т. п.;

качество работы: используя краскораспылитель, можно не тревожиться за вид поверхности, так как на ней не будет никаких дефектов — полос, потеков, волосков кисти.

Как правило, ассортимент таких инструментов достаточно широк: есть обычные бытовые краскопульты, которые используют хозяева во время ремонта, но есть и максимально производительное оборудование, приобретаемое малярами-профессионалами. При выборе модели обращают внимание на мощность устройств, а также оценивают возможный масштаб будущих работ.

Какие слабые места есть у пульверизаторов?

Первый минус — высокая цена максимально удобных краскораспылителей. Например, невысокой стоимостью отличается пневматическое «оружие», оно обойдется в сумму менее 1000 рублей. Однако для его эксплуатации потребуется компрессор, который уже предполагает серьезные расходы. Цена электрических моделей стартует примерно с 2000 рублей, но надо понимать, что возможности такого недорогого оборудования сильно ограничены.

Но есть у краскопультов и другие слабые стороны. Ручные инструменты обойдутся дешевле, зато работу с ними трудно назвать комфортной. Мастеру обязательно потребуется помощник, самое ровное нанесение такой краскопульт гарантировать не сможет, работает он только с водными растворами. Сложность использования оборудования — еще одна претензия к нему.

Перед началом работы нужно развести смесь, настроить форму факела — частичек ЛКМ, которые летят в сторону окрашиваемой поверхности. Во время процесса необходимо следить за давлением воздуха, регулировать подачу краски. Наиболее «капризны» в этой части рабочего процесса электрические краскораспылители и, особенно, пневматические модели.

Выбор модели: разновидности краскопультов

Все инструменты делятся по принципу подачи красящего состава, по типу привода:

Пневматические инструменты. Их подключают к внешнему компрессору. Ручные, или механические. В этом случае для нагнетания смеси используют рукоятку. Электрические приборы, работающие «самостоятельно», требуют минимум усилий хозяев.

Краскопульты отличаются удобством эксплуатации, производительностью, возможностью использовать для работы составы, отличающиеся от краски, и ценой. Следующее отличие — метод распыления составов: он бывает воздушным и безвоздушным. Оба способа могут использоваться в электрических инструментах. У пневматики к воздушному способу добавляется комбинированный, электростатический. Нередко выбирают именно безвоздушный принцип, который дает возможность распыления более густой смеси.

Пневматические краскопульты

Эти инструменты — фавориты, потому что они отличаются высокой производительностью и таким же качеством покраски. Модели работают от сжатого воздуха, который нагнетается компрессором. Принцип их работы — воздушный, комбинированный, электростатический. Первый чаще применяют для отделки помещений, второй способ используют достаточно редко. Третий вариант предназначается только для окрашивания металлических поверхностей.

Оптимальным выбором для покрасочных работ будет модель, имеющая нижний, небольшой бак для краски. При впечатляющем фронте работ самым подходящим оборудованием станет нагнетательный резервуар, присоединенный к краскопульту шлангом. Для покупки полного «боекомплекта» — устройства и компрессора — потребуется как минимум 10000 рублей.

Если в хозяйстве уже есть нагнетатель, то серьезных затрат можно избежать. Пневматические краскораспылители — оптимальный вариант для мастеров, планирующих работать с ним часто и помногу.

Электрические инструменты

Это оборудование, работающее от сети, подходит для покраски стен, полов и потолков, для декорирования мебели и заборов. Устройства могут иметь воздушную или безвоздушную систему распыления. В первом виде оборудования нагнетателем выступает либо выносной мини-компрессор, либо встроенная турбина.

Безвоздушные электрические краскораспылители делятся на ручные, использующиеся в быту, и полустационарные устройства, применяемые профессионалами. Главные их отличия — цена (3000 и 30000 соответственно) и производительность. Бытовые приборы распыляют 300 мл/мин, малярные установки — 1200 мл/мин. В равномерности нанесения покрытия они немного уступают воздушным.

Устройства, работающие от аккумуляторов — последний вид оборудования, которое может использоваться на любом участке, где нет электросети. Плюс приборов — их универсальность, позволяющая, если есть возможность, питать их от электричества. Минусов больше: к существенным недостаткам относится высокая цена, больший вес из-за присутствия батареи, автономная работ, ограниченная 20-30 минутами, а также небольшая мощность аккумуляторных инструментов.

Ручные краскораспылители

Как правило, такие инструменты приобретают, если фронт работ небольшой, а составом для покраски является краска на водной основе — водоэмульсионка либо побелка. Ручные краскопульты не могут похвастаться выдающимися характеристиками, они бывают только воздушными. Их производительность составляет максимум 250 м2/ч, рабочее давление — 0,5-0,6 Па.

Эта «скромность» ручных приспособлений не дает возможность использовать их для работы с вязкими материалами — со шпаклевками или лаками. Зато они станут незаменимыми помощниками, если будет необходимо защитить материалы антипиренами, антисептиками, либо спасти от вредителей садово-огородные растения.

Плюсы механических устройств — автономность, минусы — невысокое качество работы, низкая производительность. Для отделки дома или квартиры они не лучший вариант, но для мест, где нет электричества, где высокое качество не в приоритете, они незаменимы.

Подготовительные работы

На первый взгляд, покраска стен краскопультом максимально проста, однако операция пройдет успешно только в одном случае: если все ее этапы будут выполнены безукоризненно. Поэтому, перефразируя известную пословицу, можно сказать, что хорошая подготовка — половина победы.

Инструменты, материалы

Чтобы обеспечить работу без малейших задержек, предварительно надо собрать все необходимое. В набор входит:

малярный скотч;

краскопульт и краска;

емкость для ее разведения, мерная посуда (линейка);

дрель с насадкой-миксером для размешивания (колерования) раствора.

Обязательно понадобится плотная полиэтиленовая пленка (газеты) для защиты поверхностей от краски. Для проверки работы оборудования понадобится картон, фанера (гипсокартон).

Подготовка стен

Перед любыми ремонтными работами этот этап обязателен, покраска стен краскопультом не исключение. Чтобы подготовить поверхности, проводят несколько операций:

сначала полностью удаляют старое покрытие;

стены выравнивают, исправляя все имеющиеся дефекты;

розетки, выключатели достают из монтажных коробок, затем заклеивают их малярным скотчем, изолируют провода;

подготовленные поверхности при необходимости обезжиривают, потом наносят на стены слой (два-три) грунтовочного состава.

Грунтовку наносят широкой кистью или валиком. Углы и труднодоступные участки обрабатывают узкой кистью. Если поверхности обеспыливают грунтом несколько раз, то перед началом второго этапа обработки первый слой должен высохнуть. После завершения операции ждут, пока высохнет грунтовочный слой. В противном случае последствием станет появление дефектов на свежеокрашенных стенах.

Сборка краскораспылителя

После завершения работ с основанием переходят к подготовке оборудования. Для этого выполняют несколько этапов:

Первым делом к корпусу присоединяют рукоятку и насадку: элементы проворачивают, дожидаясь щелчка. Подключают шланг, предназначенный для подачи воздуха. Следят, чтобы на его участках не образовывалось перегибов. Занимаются регулировкой положения форсунки для подачи краски вертикально и горизонтально.

В последнюю очередь настраивают контроллер, ели во время работ будут менять напор подачи лакокрасочного материала.

Подготовка краски, потолка, плинтуса, пола

Покраска стен краскопультом подразумевает большое количество мероприятий перед началом основной работы. Сначала разводят и размешивают краску, соблюдая пропорции, которые могут сильно отличаться. В этом случае ориентируются на рекомендации производителя, они имеются на упаковке продукции. С особым вниманием надо подходить к подготовке краски к колеровке. Необходимое количество раствора рассчитывают, исходя из площади обрабатываемой поверхности.

Краски, изготовленные на водной основе, разбавляют дистиллированной (лучше), отстоянной или отфильтрованной водой. Разные виды эмалей требуют растворителя. Им может стать Уайт-спирит, растворители — Р-12 и 646. Точную информацию относительно лучшего варианта легко обнаружить на упаковке материала. Пропорции зависят от концентрации состава: соотношение (разбавитель к ЛКМ) может сильно отличаться — от 1/10 до 1/1. Оптимальной консистенцией считают ту, что напоминает жирный кефир.

Чтобы защитить потолок, уже имеющий чистовую отделку, по периметру наклеивают малярный скотч. Как правило, этой мини-операцией ограничиваются опытные маляры. Если такой защиты мастеру-любителю кажется недостаточно, то лучше поступить по-другому: закрыть бумагой всю потолочную поверхность. Аналогичные процедуры проводят с напольным покрытием, плинтусами, окнами и дверями.

Помещение, где будут окрашиваться стены, должно иметь возможность хорошо проветриваться, но во время операции сквозняки, наоборот, являются противопоказанием. Если отделочные работы запланированы вне дома, то необходимо дождаться оптимальных условий — безветренной, сухой погоды.

Защита любителя-маляра

Мельчайшие брызги краски — угроза не только внешности, но и глазам, а также органам дыхания. Это еще один момент, который некоторые мастера упускают. Чтобы не столкнуться с проблемами, особенно при работе с ЛКМ, изготовленными на основе растворителей, человеку нужна защитная амуниция. В нее входит респиратор (маска, полумаска), перчатки, очки, плотно прилегающие к лицу, и специальный комбинезон, предназначенный только для малярных работ.

Покраска стен краскопультом

После завершения всех подготовительных этапов переходят к главной операции — к распылению краски. Сначала смесь очищают от примесей: с помощью фильтра (нейлонового чулка) ее выливают в бачок. Если раствор фильтруют заранее, то емкость после этого закрывают, поскольку даже разбавленная краска будет относительно быстро сохнуть.

Предварительное тестирование

Перед началом покраски стен советуют протестировать состав: эта предосторожность нужна для проверки формы факела, однородности и распределения раствора. Для тестирования подойдет любая «ненужная» поверхность, имеющая размеры 500х500 мм. Например, развернутая газета, кусок упаковочного картона или фанеры. Тестовое распыление — секундное нажатие курка. Если краски на поверхности оказалось мало, то подачу материала увеличивают, и наоборот.

Оптимальный размер факела

Если навыков подобной работы пока нет, то особого внимания мастера требует форма факела. Большие, ровные поверхности красят при регулировочном винте, открытом на максимум, потому что большой размер предполагает ровное и равномерное распределение раствора, минимальное количество проходов.

Частичный ремонт, а также труднодоступные места (углы, стыки стен с потолком) — поводы уменьшить сопло до минимума. Опыт в этом случае переоценить трудно: только практика даст возможность делать «максимально-оптимальную» корректировку размера факела быстро и точно.

Покраска стен краскораспылителем

После проведения проверки устройства переходят к основной работе. Чтобы упростить задачу, все стены рекомендуют визуально разбить на участки, примерная их ширина — метр. Покраску стен начинают от окна, чтобы можно было сразу увидеть все огрехи, неприкрашенные места.

Движения рук должны быть плавными. Расстояние от основания до краскораспылителя — 150-200 мм, за эти пределы выходить не советуют. Исключением может стать тонирование стен (каменных, кирпичных и т. д.), или создание на поверхности декоративных брызг. В обоих случаях дистанцию позволяется немного увеличить.

Главная задача мастера — соблюдать равномерность окрашивания. Работу начинают одновременно с началом движения руки с краскопультом. Иначе можно получить толстый слой раствора в стартовой точке. Средняя скорость работы составляет 1 м за 5 секунд, но в этом случае все решает производительность конкретного оборудования.

При аэрозольной покраске стен покрытие получается достаточно тонким, поэтому для максимально насыщенного цвета рекомендуется делать несколько слоев. Для растворов на водной основе их необходимо как минимум три. Перерывы между распылениями (до 2 часов) обязательны для полного высыхания предыдущего слоя. Каждый следующий наносятся поперек направления уже нанесенного материала. Например: первый по вертикали, второй — горизонтально, третий — снова вертикально.

Распыление краски на фактурные обои, на штукатурку

В этих случаях покраска стен краскопультом отличается не очень сильно. Поскольку для обоев характерно быстрое «схватывание» составов, долго задерживаться на одном месте не рекомендуют. Большего внимания заслуживают углы помещения: нельзя допустить, чтобы остались непрокрашенные участки. Аналогичным образом работают со стенами, отделанными штукатуркой.

Чистка «пистолета»

Чтобы сохранить полную работоспособность инструмента, его необходимо чистить после каждой покраски. В этом случае набор приспособлений для приведения краскопульта в «боевую готовность» минимален: в него входит небольшая емкость, растворитель и небольшая, но удобная щетка. Идеальным будет набор, в который входят дополнительные приспособления.

Работа с краскопультом: рекомендации и ошибки

Только корректная работа с оборудованием позволит получить безукоризненный результат, поэтому с особенностями этой работы лучше познакомиться заранее. Первое правило-рекомендация — несколько тренировок на картонном или деревянном листе. В этом случае можно идеально отрегулировать сопло, а заодно и получить хотя бы минимальные навыки работы. Не помешают и другие советы.

Корректное расположение краскопульта относительно обрабатываемой поверхности обязательно. Любое отклонение от прямой линии приведет к неравномерному распределению состава. На курок нажимают (или прекращают распыление) за 100-150 мм до границ обрабатываемого участка. Иначе он будет прокрашен с избытком, или, наоборот, недостаточно хорошо. Покраска внахлест — вариант оптимальный. Новую полосу заводят на ½, или на треть предыдущей линии. Направление движения краскораспылителя классическое: либо слева-направо, либо сверху-вниз.

Работа не предполагает больших сложностей, однако «красочный дебют» нередко становится причиной возникновения затруднений и проблем. О некоторых из них, а также об их причинах лучше узнать до начала масштабной операции.

Появление потеков по краям. В этом виновато высокое давление воздуха. Потенциальное лечение — использование раствора большей густоты, либо снижение напора потока. Сильные потеки под серединой пятна. Причина — слишком большое количество краски. Решение — уменьшение размера факела, или усиление струи воздуха.

Еще одно возможное ЧП — появление эффекта запыленности, матовости при использовании глянцевого состава. Этот результат получает мастер, который при смешивании изготовил слишком вязкий материал. Избавиться от «налета» легко — достаточно разбавить состав водой (растворителем), а потом проверить его на поверхности для тестового напыления.

Цены на различные краскопульты можно узнать тут:

Без сомнения, покраска стен краскопультом не обещает неразрешимым задач, поэтому этот вид работ сможет выполнить практически каждый хозяин. Но любая операция требует основательного подхода, предварительного знакомства с методом, знания его нюансов. Не исключено, что восполнить пробелы поможет следующий, полезный и понятный видеоматериал: