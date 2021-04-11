Подготовка стен под покраску — один из важных этапов преображения помещения. От него зависит не только внешний вид комнаты, но и долговечность покрытия. Эти красящие составы отличаются минимальным слоем, а значит, они не в состоянии скрыть даже малейшие дефекты стены — трещины, вмятины, бугорки и т. д. Основание для них просто обязано быть безупречным. Поэтому перед началом этого этапа ремонта хозяевам не помешает узнать, по какому сценарию проходит работа, что им предстоит сделать, чтобы гарантировать окрашенным стенам идеальный вид.

Особенности декорирования краской

Краска применяется для быстрого преображения разных помещений с «незапамятных времен». Как и раньше, она остается востребованной наряду с традиционными обоями, но сейчас ее все чаще используют для внутренней отделки помещений, так как безукоризненные окрашенные стены способны изменить вид любой комнаты до неузнаваемости. Почему краска до сих пор остается на лидирующих позициях? Все просто: достоинств у нее больше, чем недостатков.

Плюсы окрашивания

К преимуществам использования краски относится:

Простота изменения цвета стен. Идеально окрашенные поверхности дают возможность быстро и качественно провести ремонт — нанести поверх старого материала новый состав. Возможность быстро устранить дефекты, появившиеся на покрашенном основании. Хозяева смогут без особых проблем отреставрировать отдельные участки, не оставив при этом никаких видимых границ. Легкость ухода. Пожалуй, нет другого стенового отделочного материала, за которым не надо очень тщательно следить. Окрашенные поверхности легко моются, в отличие, например, от обоев, не каждый вид которых позволяет такую «вольность». Шанс использовать нестандартные методы преображения комнат. Широкий ассортимент расцветок позволяет выбрать любой оттенок. Можно расписать стены, покрасить поднадоевшие обои — обычные или жидкие. Третий потенциальный вариант — покраска декоративной штукатурки.

Окрашенные стены — практически единственный возможный вариант, если дома живут «симпатичные чудовища» с когтями. Говорят, что кошки остаются равнодушными к таким поверхностям.

Еще один плюс красящих составов — возможность их нанесения на абсолютно любое основание — на бетон, дерево, гипсокартон и т. д. Даже бревенчатый сруб при желании можно покрасить. Такой свободы действий и «разгула» фантазии другие отделочные материалы не дают.

Минусы краски

Краска привлекательна и почти универсальна, но и она не лишена недостатков. К ним можно отнести высокую цену некоторых видов смесей. Есть и другие претензии.

Противопоказанием к использованию краски являются новостройки, помещения которых предпочтительно декорировать обоями, поскольку усадка нового здания оставит на стенах с краской трещины. Покраску в таких случаях рекомендуют проводить через несколько лет после ввода здания в эксплуатацию. Второй вариант — использование армирующей сетки (стеклохолста) на этапе оштукатуривания. Необходимость безукоризненного нанесения краски, если работа проводится впервые. Поэтому перед началом покраски хозяевам придется «близко» познакомиться с особенностями такой работы. Необходимость использовать для комнаты дополнительные декоративные элементы, так как однотонная поверхность может выглядеть довольно уныло.

Однако главным минусом всех этих материалов является именно подготовка стен под покраску. Тонкий слой декоративной отделки «предательски» подчеркнет все дефекты, поэтому такая ответственная операция должна проводиться по всем правилам.

Подготовка стен под покраску

Этот этап состоит из нескольких последовательных операций, каждая из которых требует от хозяев максимального внимания и соблюдения всех рекомендаций. К ним относится:

Избавление стен от старого покрытия. Обои, облупившуюся краску или другие «препятствия» удаляют полностью. Устранение всех дефектов и выравнивание. Необходимости в этом этапе может и не быть: все зависит от «открывшейся картины». Обработка стен антисептиками. Данный этап обязателен, если после демонтажа старого покрытия владельцы обнаружили под ним плесень. Грунтовка, оштукатуривание и нанесение стартовой и финишной шпаклевки. Материалы позволят исправить все дефекты и закрыть неровности. Шлифование и грунтовка. Последний состав свяжет остатки пыли и обеспечит максимально надежное сцепление краски с подготовленным основанием.

Каждый этап нанесения материалов требует полного высыхания слоев используемого состава. Только в этом случае к выполненной подготовке не возникнет никаких претензий.

Поскольку главным условием является качество работы, многие владельцы квартир и домов выбирают логичное решение — приглашают мастеров. Однако это не единственный вариант. Можно изучить технологию самостоятельно, а потом применить эти знания на практике.

Как удалить старое покрытие?

Это одна из самых утомительных процедур, но она необходима практически в любом случае. Каждый материал требует своего подхода, поэтому нужно знать, чем и как избавляться от того или иного декоративного слоя.

Расставание с побелкой

Если говорить о самых неблагодарных занятиях, то к ним относится именно этот этап работы. Известковая или меловая побелка требует полного удаление, поскольку иначе требуемого сцепления материалов добиться не получится. Для удаления таких составов используют несколько способов.

Помощь хозяйственного мыла. Добавление этого компонента облегчит снятие старого слоя. Мыло измельчают на терке, затем высыпают его в теплую воду и перемешивают. Раствором смачивают поверхность, потом снимают отделку шпателем или стирают губкой. Использование теплой воды. Меловую побелку просто смывают, причем делают это до тех пор, пока на основании не останется ни малейшего следа. Известковый состав предварительно (участками) смачивают с помощью пульверизатора, оставляют на 5-10 минут. Затем побелку удаляют металлическим шпателем. Наждачная бумага, металлическая щетка, шпатель или шлифовальная машина. При использовании последнего прибора образовывается большое количество пыли, поэтому мастеру необходимы очки и респиратор, Операция в этом случае не будет быстрой: во время работы придется делать паузы, необходимые для оседания пыли.

Главное требование к этому этапу — избавление основания от всех следов побелки. В противном случае результат не гарантирован.

Освобождение стен от краски

Технологий есть несколько, но оптимальный вариант удаления зависит от толщины слоя. В домашних условиях популярны такие способы.

Использование универсальных очистителей-смывок. Такие средства наносят (распыляют) на стены, оставляют на 10, 20 или 30 минут. После этого размякшую старую краску довольно легко снимают шпателем. Второй (по простоте и относительной чистоте) вариант — помощь строительного фена. Им последовательно нагревают участки, которые тут же избавляют от старого слоя. В этом случае помещению необходимо качественное проветривание, а мастеру — респиратор. Самый затратный по времени и сложный способ — использование простейших инструментов. Это шпатель, зубило (стамеска) с молотком, или топор. «Дуэт» и последнее орудие труда требуют максимальной осторожности, так как основание ими можно легко повредить.

Еще один популярный способ — очистка стен при помощи электроинструментов. Это дрель, болгарка, перфоратор или шлифовальная машина с насадками (стальные щетки, приспособление с цепями, лопатки, шлифовальные круги и т. д.). Данный вариант позволяет избавиться даже от толстого, «древнего» слоя покрытия. Минус — большое количество пыли, поэтому очки и респиратор тоже относятся к обязательной экипировке.

Избавление стен от обоев

Может показаться, что освобождение основания от этих полос довольно легкая задача. Однако иногда она усложняется, поскольку некоторые участки наотрез отказываются отставать.

Простые обои

Бумажные полотна нередко отделяются довольно легко: их поддевают снизу и тянут. Если обои прилипли к стене намертво, то их поверхность предварительно смачивают из пульверизатора теплой водой, мыльным раствором, или жидкостью, в которой разведен столовый уксус, или «родной» клеевой состав. После обработки такое покрытие «покоряется» хозяевам.

Виниловые и флизелиновые обои более упрямы, так как доступ к стене для растворов закрыт декоративным слоем. Поэтому перед их смачиванием внешний слой материала прорезают ножом или обрабатывают зубчатым валиком. После этой процедуры жидкость получает возможность добраться до клея, поэтому операция «Демонтаж» значительно упрощается.

Третий вариант для удаления непокорных участков — использование отпаривателя (парогенератора). Если таких приборов нет, то применяют пульверизатор и бытовой фен. Либо действуют «по старинке»: к стене прикладывают мокрую ткань (не сильно выжатую), затем проблемное место проглаживают утюгом.

Жидкие обои

Поскольку эти составы появились на рынке относительно недавно, не все еще знают, каким образом можно снять такой оригинальный вид обоев. Методов есть несколько.

Простой вариант

Жидкие обои все-таки близкие родственники обычных обоев, поэтому для них используют аналогичный способ — пропитывание теплой водой и механическую очистку шпателем или скребком. В этом случае жидкость наносят кистью, потом ждут, пока она не проникнет внутрь покрытия. Затем от обоев избавляются при помощи того или иного инструмента. Если на каких-то участках остались «островки», то процедуру повторяют.

Для размачивания целлюлозы можно использовать и другие составы:

Мыло (хозяйственное или жидкое) или средство для мытья посуды. Пропорции — 2 столовые ложки на литр воды. Обычный пищевой уксус: на 5-6 литров нужно 50-70 мл «кислятины». В этот раствор рекомендуют добавлять такое же количество моющего средства, либо кондиционера для белья.

Если владельцы планируют использовать жидкие обои повторно (например, для отделки кухни), то их пропитывают только теплой водой, безо всяких добавок.

Альтернатива — использование воды, строительного фена и шпателя, но в этом случае нужно приготовиться к тому, что процедура удаления с нагревом стен отнимет больше времени.

Пыльный метод

Говорят, что для снятия жидких обоев можно использовать и другие электроинструменты.

Шлифовальная машина. Ее с силой прижимают к поверхности, переходя от участка к участку. Минус варианта — большое количество пыли, для защиты от которой нужен респиратор и очки наподобие аксессуаров горнолыжников. Болгарка и шлифовальный диск. В этом случае скорость работы будет выше, однако и количество пыли тоже увеличится. Чтобы она немного осела, работа потребует перерывов, поэтому большого выигрыша во времени мастер не получит.

Эти методы — единственные варианты, если на обои было нанесено лаковое покрытие. Понятно, что о возможности повторного использования материала в этом случае придется забыть.

Применение средств-профессионалов

Эти препараты используются как для традиционных, так и для жидких обоев. Называются они просто — средства для снятия обоев. Примеры — Henkel Metylan, KLEO DELETE 150, Master Klein, Neomid 300, PLEX Антиобои, PUFAS TAP-EX, Quelyd DISSOUCOL. Перед применением любого из составов обязательно знакомятся с инструкцией к нему.

Что делать со штукатуркой, шпаклевкой или плиткой?

Первую можно оставить, если слой выглядит качественным и держится надежно. Небольшие дефекты поверхности устраняют самостоятельно. Если от штукатурки отстала шпаклевка, то лучше ее удалить. Для этого основание предварительно смачивают водой. Непрочность слоя — веская причина для избавления от материала, так как нет никакой гарантии того, что он не отстанет под краской.

Керамическую плитку удаляют с помощью зубила и молотка, или перфоратором с насадкой-зубилом. После этого избавляются от клеевого состава. В том случае если штукатурка на стене имеет дефекты, ее очищают до основания. Когда покрытие прочное, его не трогают.

Устранение дефектов и выравнивание

Как уже было отмечено, такая подготовка стен под покраску нужна, если поверхности далеки от того, чтобы называться идеальными.

Борьба с дефектами

Небольшие и относительно редкие несовершенства (не более 25% все площади) — повод провести реставрацию только таких участков. Например, не слишком сложно избавить основание от трещин.

Сначала дефект расшивают — увеличивают «расщелину» для лучшего сцепления основания со шпаклевкой. На этом этапе пользуются зубилом и молотком, помогают себе шпателем. Расширенную трещину кистью очищают от мусора и пыли. Затем несколько раз обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, обязательно заходя на «здоровые» участки.

Подготовленное отверстие заполняют шпаклевкой, используя шпатель. После самостоятельного высыхания состава участок шлифуют наждачной бумагой либо шлифовальной сеткой. Таким же образом восстанавливают участки со сколами или вмятинами. Глубокие «дыры» потребуют нескольких слоев: до нанесения следующего предыдущий должен высохнуть сам.

Выравнивание стен

Если стены неровные, то в этом случае поверхности требуют корректировки. Пропустить этот этап нельзя, поскольку практически любое декоративное покрытие не спасет ситуацию. Исключением могут стать некоторые виды отделки (например, жидкие обои, декоративная штукатурка), для краски иных вариантов нет. Потенциальные материалы для этого этапа — гипсокартон или ГВЛ, а также штукатурка и шпаклевка.

Гипсокартон или гипсоволокно

Если кривизна небольшая, то листы наклеивают прямо на стены, бескаркасным методом. «Выравнивателем» служит гипсовый клей. Серьезные перепады требуют сооружения каркаса из металла или дерева. В этом случае площадь помещения уменьшится, поэтому данный вариант может понравиться не всем. Кроме того, для навешивания на стену полок, телевизора и других тяжелых предметов в каркас нужно встроить деревянные закладные.

Штукатурка

Этот вид материала дает шанс получить безукоризненные стены. При таком выравнивании используются специальные «ассистенты» — маяки. Ими способны стать «кучки» штукатурной смеси и профиль. Операция состоит из нескольких этапов.

Сначала основание грунтуют. После высыхания состава на стене делают разметку для установки маяков. Рекомендуемое расстояние между ними — 600 мм. Затем их располагают на поверхности. Затем на стену набрасывают штукатурку с помощью мастерка. После завершения работы смесь разравнивают правилом, ориентируясь на высоту маяков. Для предотвращения образования трещин на сырой материал наклеивают армирующую сетку (стеклохолст).

Эта операция не предполагает создания идеально ровного основания, так как небольшие огрехи закроет следующий материал.

Шпаклевка

Завершается серьезная подготовка стен под покраску этим составом. Если стены не имеют больших перепадов, используют только его — наносят два тонких слоя.

Для первого используют более «грубый» материал — стартовую шпаклевку, для второго — финишную, мелкодисперсную, причем рекомендуют покупать продукцию одного производителя. Последний слой, от которого зависит вид помещения, требует максимального внимания.

Перед началом работы оштукатуренные стены грунтуют валиком (ровные участки) и узкой кистью (углы и стыки с полом, потолком), либо пульверизатором. Работают двумя шпателями — большим и маленьким. Последним состав укладывают ни широкий инструмент (около 400 мм), которым и проводят операцию.

Шпаклевку наносят сверху вниз, начиная работу с угла. После высыхания каждого слоя его выравнивают: первый — правилом и широким шпателем, второй — наждачной бумагой. Оптимален для этого этапа «дуэт» из нее и терки. На последнем этапе используют мелкозернистый материал. Если необходимо, то финишный состав наносят дважды: второй после высыхания предыдущего.

Грунтовка между слоями (стартовым и финишным, первым и вторым «финишем») — условие необязательное, особенно когда используют «родные» материалы одной фирмы. Но если каждый из них шлифуют, то данный этап лучше не пропускать. Чтобы избежать вымывания, проплешин при шлифовке, или потеков, операцию проводят очень быстро — легким движением руки (кисти или валика). На обрабатываемых участках надолго не останавливаются. Наиболее проблемной в случае «топтания на месте» может быть кисть.

Грунтовка стен

Последняя процедура — грунтование поверхности перед покраской тем составом, который предназначен для конкретной краски и помещения. В противном случае добиться идеального сцепления с пыльными поверхностями будет нереально. Влажным комнатам нужны материалы с антисептическими добавками. К финишной отделке рекомендуют приступать только через 24 часа после нанесения грунта.

Подготовка стен под покраску не относится к простейшим операциям, так как каждый ее этап требует аккуратности, точности и внимательности. О том, как ее проводят, расскажет и покажет мастер из следующего видео: