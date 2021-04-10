Сейчас прилавки строительных магазинов буквально ломятся от товаров, однако давно известные обои до сих пор остаются одним из самых популярных видов отделки. Достоинств у этих материалов много, а постоянно растущий ассортимент дает шанс найти оптимальный вариант для почти любого помещения дома или квартиры. Многие хозяева выбирают рулоны из-за простоты операции. Это верно, но поскольку стены и идеальная поверхность сочетание редкое, перед началом этого этапа необходима подготовка стен к поклейке обоев. Только так владельцы могут быть уверенными в том, что отделка будет выглядеть идеально, что новое покрытие «проживет» довольно долго.

Зачем нужно подготавливать стены?

Раньше, в советское время смену обоев проводили довольно просто: новые полосы просто клеили на уже имеющиеся. Или на газеты, ведь главное, «чтобы чисто было». Теперь подход «и так сойдет» не практикуется, так как ремонту уделяют максимальное внимание — его делают, точно соблюдая технологию нанесения выбранной отделки.

Причины необходимости освобождения стены просты: мастера должны убедиться, что основание находится в хорошем состоянии, что его не атакует плесень и т. д. Есть несколько требований к рабочей поверхности. Она должна быть освобождена от отделки и очищена от:

всех следов старого покрытия;

крепежных элементов;

плесневого грибка.

Любые дефекты стен не позволят обеспечить хорошее сцепление обоев с основанием. Кроме того, надеяться на то, что новые полотна смогут успешно скрыть все имеющиеся недостатки, тоже нельзя. Подготовка стен к поклейке обоев даст возможность:

гарантировать безупречность покрытия;

обеспечить отличную адгезию материалов;

защитить поверхность от влаги и плесневого грибка;

провести работу быстро, качественно и без всяких проблем.

Как правило, максимального внимания требуют квартиры в домах старого фонда. Относительно новое жилье чаще позволяет обойтись без длительной и трудоемкой операции.

Подготовка стен к поклейке обоев

Что входит в эту операцию? Основных этапов три: это полная очистка и обработка поверхности, ее ремонт или выравнивание, и грунтовка.

Удаление старого вида покрытия

Избавляться от старой отделки рекомендуют в любом случае. Даже в том, если на стенах «красуются» обои, которые выглядят вполне «порядочными». Иначе не исключено, что через некоторое время хозяева, проигнорировавшие этот этап, будут вынуждены переделывать работу.

Основание с наклеенными полотнами

Все зависит от вида материала. Если отделка простая (бумажная), то с ней справляются, просто поддевая шпателем. Нередко достаточно потянуть за край, чтобы снять всю полосу. Однако этот вариант идеал: чаще приходится прилагать гораздо больше усилий.

Что делать, если покрытие отказывается покидать основание? Сначала поверхности щедро смачивают водой. Чтобы максимально облегчить процедуру, используют мыльный раствор, либо в жидкость добавляют столовый уксус, кондиционер для белья или обойный клей. Состав наносят кистью или валиком, и оставляют пропитываться не небольшой промежуток времени (10-15 минут). Затем размякшее покрытие удаляют металлическим шпателем.

Для ускорения процесса на обоях по всей их длине делают надрезы макетным ножом. Такие царапины поспособствуют проникновению влаги. Если некоторые участки повиноваться отказываются, то куски пробуют удалить с помощью утюга и мокрой ткани. Как правило, старое покрытие после этой процедуры легко удаляется. Многослойные обои требуют иного подхода. Сначала избавляются от внешнего, декоративного слоя. Потом смачивают бумажную основу, которую впоследствии также соскребают шпателем.

Есть и еще один вариант: это покупка средства, которое предназначено именно для снятия обоев: например, Henkel Metylan, Kleo Антиобои, Quelyd DISSOUCOL, NEOMID. Как правило, такие «помощники» не требуют смывания. Последний препарат, способный проникнуть на «глубокую глубину» (10 слоев), может использоваться и в роли антисептической грунтовки, так как в его состав входит биоцид.

Стены, покрытые краской

Есть несколько методов «освобождения» окрашенных поверхностей. Одни из них требуют больших усилий, другие дают возможность относительно быстрой «расправы» над краской.

Самый простой вариант — избавление от мелового состава. В этом случае перед владельцами стоит задача-минимум, потому что такую краску удаляют мыльным раствором и щеткой. Но побелка на стенах, скорее исключение, поэтому бороться приходится с более «коварными» составами. Толстый слой материала удаляют с помощью шпателя, либо используют зубило (стамеску) и молоток. Для борьбы с «коварной» краской нередко используют электроинструменты с насадками (жесткими щетками, лопатками) — перфоратор, болгарку, дрель. Менее эффективна будет работа с шлифовальной машиной. Самый «варварский» способ — помощь топора. В этом случае на стене сначала делают не очень глубокие насечки, под небольшим углом. Потом поверхность смачивают. После того как жидкость впитается, краску удаляют топором. Но при этой работе очень важно найти оптимальный угол наклона лезвия инструмента. Следующий вариант — использование строительного фена: краска в этом случае быстро размягчается, поэтому ее без проблем снимают тем же шпателем. Некоторые мастера, у которых нет такого прибора, заменяют его газовой горелкой или паяльной лампой. Данное оборудование опасно, потому требует очень аккуратного обращения.

Простое и совсем не пыльное решение задачи — обработка основания специальными смывками-очистителями. Выпускают жидкости, гели, пасты и спреи. Такие составы начинают действовать спустя 10-15 минут. Размякшую краску без проблем удаляют шпателем или металлической щеткой. К потенциальным спасителям относятся такие очистители: ABRO, DOCKER S4, FEIL-5, KUDO и Антикрас.

Любой вид работы требует максимальной защиты мастера. Чтобы уберечь себя от пыли или химикатов, необходимо использовать перчатки, очки и респиратор. При термической и химической обработке стен надо обеспечить помещению качественное проветривание.

Если на стенах декоративная штукатурка

Существует несколько методов, которые позволяют избавиться от старого декоративного покрытия.

Механический способ. Как и в случае с краской, на помощь приходят простейшие инструменты — молоток, зубило, либо тот же «грозный» топор. Эти вариант, независимо от вида покрытия, требуют максимальной осторожности, так как чрезмерное усердие может стать причиной повреждения стены. Работа циклей — ручным скребком. Циклевание — метод, который используется в том случае, если основание не потерпит грубого обращения, а слой отделки очень тонкий. Первый пример — гипсокартонные стены. Чтобы упростить работу, поверхность (если она позволяет) регулярно смачивают. Использование электроинструмента — болгарки либо шлифовальной машины. На роль насадки обычно выбирают диск с абразивным покрытием (насадки-щетки). Эту работу нельзя назвать очень быстрой — толстую штукатурку снимают постепенно, слоями.

Тонкое покрытие из декоративной венецианской отделки предполагает применение другого инструмента — обдирочной машины. Снятие такой штукатурки этим прибором не потребует больших усилий, зачистка отнимает минимум времени. Альтернатива — использование цикли. Возможна и комбинация методов.

Способы удаления жидких обоев

Поскольку этот материал очень похож на обычные обои, удаляют данный вид отделки почти аналогичным способом. Сначала стены обильно смачивают теми же самодельными составами, что и полосы. Или специальными, покупными препаратами. Если хозяева планируют повторное использование жидкой отделки, то этот этап проводят теплой водой без других компонентов.

Операцию повторяют несколько раз — до тех пор, пока покрытие не превратится в густую, «послушную» массу. Затем ее удаляют шпателем. Неразмокшие участки снова увлажняют, греют феном или обрабатывают парогенератором (мокрой тканью и утюгом).

Жидкие обои, защищенные лаком, нуждаются в другом виде обработки. В этом случае покрытие «уничтожают» шлифовальной машиной. Минусы метода — длительность процедуры и большое количество пыли. Поэтому мастеру нужно терпение и максимальная защита.

Еще один способ — частичное удаление материала. Поверхность выравнивают, затем шпаклюют и грунтуют. Однако этот вариант не относится к лучшим решениям, так как полностью исключить неприятные сюрпризы не получится.

Борьба с потенциальной угрозой

Иногда после избавления от старого декоративного слоя перед владельцами предстает безрадостная картина — стены, покрытые плесенью. Если колонии обнаружены, то борьбу с ними начинают незамедлительно.

Первым делом выясняют причину появления плесени. Она «облюбовывает» помещения с повышенной влажностью, если вентиляционная система не справляется со своими обязанностями. Колонии на внешних стенах могут свидетельствовать об их дефектах, о недостаточно эффективной вентиляции из-за герметичности пластиковых окон и т. д.

Поверхности, пораженные грибком, чистят жесткой щеткой. Если плесень присутствует на штукатурке, то удаляют и ее. Для борьбы с микроорганизмами используют разные средства. Самые эффективные препараты — антисептические грунтовки. Как правило, работа с ними проста: одни полностью готовы, другие требуют разведения водой. Наносят составы на сухие стены кистью либо валиком. Минимальное количество слоев — 2, однако лучше повторить процедуру 5-7 раз. Каждый из них должен впитаться самостоятельно.

Из народных средств часто применяют отбеливатели (с гипохлоритом натрия), нашатырный спирт, перекись водорода, перманганат калия, буру, уксус и т. д. Однако большинство из таких рецептов не помогают — плесень через некоторое время возвращается, поэтому лучше использовать специальные препараты. Надо отметить, что самый лучший вариант избавления от «упрямого» плесневого грибка — обращение к профессионалам.

Ремонт поверхности

Подготовка стен к поклейке обоев почти закончена, если они выглядят безукоризненно, но такой «подарок» — редкость. Когда на основании есть серьезные дефекты, то следующим этапом становится их устранение. Сколы, трещины обязательно проявятся и сквозь обои, поэтому вид стены будет безнадежно испорчен.

Использование шпаклевки

Чтобы отремонтировать поверхность, последовательно проводят несколько этапов:

Узкие щели предварительно расшивают — расширяют стамеской (отверткой) и молотком. Причина — необходимость обеспечить лучшее сцепление материалов. Трещину очищают от мелкого мусора кистью. Затем ее грунтуют, а после высыхания состава заполняют шпаклевкой. Стены из гипсокартона требуют участия еще одного материала — армирующей ленты (серпянки). Высохшее основание шлифуют. Самый простой вариант — наждачная бумага (и терка). Альтернатива наждачке — абразивная сетка.

Состав выбирают в зависимости от материала стен. Или покупают универсальную шпаклевку. Примеры — Axton, Danogips SuperFinish, Holzer Feinspachtel, Knauf Multi-finish, Knauf Rotband, Волма Тандем (штукатурка и, «по совместительству», шпаклевка).

Применение пены

Для ремонта глубоких трещин нередко используют монтажную пену. Этот материал позволяет довольно быстро избавиться от дефектов, так как заполняет собой все пустоты.

Сначала дефектный участок очищают от осколков бетона, мусора и пыли. Затем поверхность смачивают водой с помощью пульверизатора. Баллон встряхивают, щели заполняют снизу вверх. Если трещина очень большая, то пену наносят послойно. Каждый из последующих слоев — только после затвердевания предыдущего.

После завершения работы пене дают самостоятельно высохнуть. Излишки состава удаляют острым ножом. Поверхность «приводят в порядок» шпаклевкой, которую потом шлифуют.

Выравнивание поверхности

Сначала об использовании штукатурки. Этот этап может быть пропущен. Причина — его необязательность. Если стены не имеют большого «ассортимента» дефектов и серьезной кривизны (свыше 10 мм), то эта операция не требуется.

Когда есть неровности и много небольших несовершенств, оштукатуривание обязательно. Как правило, под обои используют гипсовую разновидность материала. Сначала штукатуркой заполняют обнаруженные дефекты, потом ее наносят на всю поверхность. Максимальная толщина слоя — 10 мм. После высыхания основания его также шлифуют наждачной бумагой.

Затем поверхности грунтуют и приступают к шпаклевке. После высыхания этого слоя стены доводят до совершенства — до идеальной гладкости. Затем переходят к последнему подготовительному этапу.

Грунтование

Этот вид «предфинишной» обработки некоторыми игнорируется, однако такая подготовка стен к поклейке обоев очень важна. Она позволяет:

сэкономить клеевую смесь, так как прогрунтованные стены впитывают меньше влаги;

сделать покрытие надежным — значительно улучшить адгезию материалов;

гарантировать дополнительную защиту от плесневого грибка.

По этой причине в любом случае рекомендуют использовать именно антисептические составы. Грунтовку выбирают в зависимости от материала основания. Вариантов есть несколько:

Алкидные грунтовки применяют для обработки деревянных и «околодеревянных» поверхностей. Используют смеси, разведенные водой: обойный клей либо ПВА. Первый, «родной» состав является фаворитом. Акриловые грунтовки глубокого проникновения. Они идеальны для подготовки оштукатуренных и зашпаклеванных оснований.

Выбор материала зависит от хозяев. Самодельные составы из клея смогут гарантировать отсутствие проблем. «Профи» предназначены именно для этих задач, но потребуют лишних трат.

Особенности работы с разными основаниями и материалами

Подготовка стен к поклейке обоев — операция, которая зависит от их материала, поэтому каждая поверхность требует своего подхода.

Бетон или кирпич. Их слабые стороны — темный цвет и неровности. В этом случае устранить недостатки поможет штукатурка и несколько слоев финишной шпаклевки. Грунтовку, наносящуюся после шлифовки, тоже используют белую. Гипсокартонные основания. Отверстия от крепежных элементов и стыки обязательно зашпаклевывают. Чтобы гарантировать сохранность ГКЛ (ГВЛ) при будущей смене отделочного материала, специалисты рекомендуют наносить тонкий слой на всю поверхность стен. Листы ДПС или ОСП. В этом случае также необходима операция по смене цвета. Для закрытия таких поверхностей используются специальные составы — акриловые, гипсовые, латексные. Главное требование — их мелкодисперсность. Для грунтования оптимальны акриловые смеси.

В новостройках подготовка стен к поклейке обоев немного отличается. Чтобы предотвратить появление трещин в будущем, на этапе оштукатуривания поверхностей нередко используют армирующую сетку.

Подготовка стен под жидкие обои

Это еще один вид, который не совсем обои, но и его (более-менее справедливо) относят к этой же категории. В данном случае основание точно так же требует качественной обработки, однако она не настолько затратна по времени, потому что «жижа» не нуждается в слое финишной шпаклевки. Такую отделку можно наносить на прогрунтованный бетон или на штукатурку.

В отличие от традиционных обоев, жидкое покрытие может «копировать» на своей поверхности пятна, которые остались на основании. По этой причине перед поклейкой необходимо провести очень качественную обработку. Некоторые мастера покупают специальные средства, другие используют иное решение: они наносят на полностью подготовленные стены несколько слоев грунта (3-5).

К специальным материалам относится гипс, который способен обеспечить максимальную защиту клеящего состава жидких обоев. После нанесения и высыхания смеси поверхности шлифуют, затем грунтуют и покрывают белой краской. Последний этап — повторная грунтовка. После высыхания состава приступают к финишной отделке.

Подготовка и разные виды «нормальных» обоев

Самый нетребовательный вариант финишного покрытия — темные обои. Для обработки поверхности под них на роль грунтовки подходит разведенный клей, предназначенный для конкретного вида отделочного материала. Толстые обои — самая «дружелюбная» разновидность. Они в состоянии скрыть под собой даже небольшие углубления.

Самыми капризными будут бумажные, тонкие и светлые обои, особенно с глянцевой поверхностью. Такое покрытие способно «с легкостью» подчеркнуть абсолютно все недостатки основания, включая его темный цвет. Поэтому для него важно не только устранение даже малейших дефектов, но и использование белых материалов.

Если в «стародавние» времена многие хозяева действовали по принципу «чем быстрее, тем лучше» (или «тяп-ляп»), то теперь ситуация поменялась, причем кардинально. Поэтому практически все осведомлены о том, что качественная подготовка стен к поклейке обоев необходимость. Она убережет хозяева от огорчений и дополнительных трат, а основание — от очередного «издевательства».

Подготовка стен к поклейке обоев состоит из нескольких обязательных этапов. К ним относится «тотальное» избавление от прежнего покрытия, ремонт поверхностей, а также шлифование и грунтовка.

Как происходит подготовка стен к поклейке обоев? С этой, чаще непростой, операцией можно познакомиться тут и сейчас, если уделить немного времени этому видео: