В последнее время все более популярной становится отделка стен декоративным камнем. Причин привлекательности такого способа преобразить интерьер довольно много, одна из них — желание сделать его красивым, неповторимым, изысканным, респектабельным. Нередко этот вид отделочного материала выбирают для оформления фасада. В обоих случаях облицовка камнем — относительно несложная работа, однако и у нее есть свои секреты. Прежде чем решиться на подобный шаг, хозяевам не помешает узнать о них, познакомиться с ассортиментом потенциальных претендентов на звание отделки, со всеми сильными их сторонами и недостатками. Только такой всесторонний подход поможет найти свой каменный идеал, и нисколько не пожалеть об этом выборе в будущем.

Преимущества и минусы отделки

Камень всегда выглядит хорошо, солидно, основательно. Причем любой: как натуральный, так и искусственный. Поэтому их одинаково охотно используют для внутреннего и наружного оформления: для отделки каминов, подоконников, проемов, стен, террас, а также цоколей зданий. Однако идеального материала нет: камням присущи как достоинства, так и недостатки. С ними необходимо познакомиться в первую очередь.

Плюсы очень весомы

Принято начинать с положительных сторон, в нашем случае — природного камня. Плюсов у данного материала совсем немало. В списке каменных достоинств:

влагостойкость;

долговечность;

красота, роскошный вид;

морозостойкость;

пожаробезопасность;

прочность;

стойкость к ультрафиолету;

теплоизолирующие свойства;

экологичность.

Не на последнем месте еще одно немаловажное качество каменной отделки: она способна скрыть даже самые неприятные дефекты стен. Практически все эти достоинства характерны и для искусственного материала, причем у него перед природным «собратом» есть свои преимущества:

ассортимент фактур, цветов, это разнообразие для натуральных камней — недостижимая мечта;

легкость, значительно понижающая приличную нагрузку на вертикальные конструкции;

несложный ремонт отделки и возможная быстрая реставрация искусственного покрытия;

простота монтажа, так как нет необходимости в тщательной подгонке каждого элемента;

элементарный уход за искусственным декором.

Минусы — относительны

Недостатков у камней в роли отделки мало. У натуральных минералов есть ахиллесова пята — сложность их обработки и разный узор на поверхности, что некоторым людям приходится не по душе. Ну а самым главным минусом остается впечатляющая цена — «расплата» за натуральный продукт. Она — причина не слишком большой востребованности этого вида отделки.

Найти слабые стороны у искусственных камней можно, если очень придираться. Например, некоторые виды такого покрытия могут истираться со временем из-за постоянного механического воздействия, иногда требуется дополнительная гидрофобная обработка. Недостатком способна стать более высокая цена на искусственный материал, если сравнивать его со стоимостью керамики либо обоев.

Виды натуральных камней

Для отделки помещений и фасадов используют разные материалы, которые отличаются внешне, а также прочностными характеристиками. У каждого из них своя «ниша».

Гранит

Не зря говорят о чем-то (ком-то) прочном, стойком, называя его «твердым как гранит». Этот камень — чемпион, если оценивать долговечность материалов. Гранит — самая твердая горная порода, и это не голословное утверждение. Доказательство — способность выдержать около 200 циклов замораживания с последующим размораживанием (в водной среде). Например, кирпич может пережить всего 15 таких «издевательств» — контрастных ванн.

Разновидности гранита имеют разные цвета: в России встречается белая, серая, коричнево-красная и черная (карельская) горная порода, в Испании — зеленоватый и розовый минерал. Не лишен этот природный камень и недостатков. Главный из них — повышенный радиационный фон, другой большой минус именно для стен — солидный вес, требующий очень прочных оснований и клея, имеющего отличные адгезивные свойства.

Доломит

Этот материал относится к карбонатным минералам. Несмотря на прочность, он считается идеальным строительным материалом, так как легко поддается обработке — позволяет придать любую форму, сделать рельефную либо плоскую поверхность. Особенность — блеск — перламутровый или матовый. Цвет — белый, желтовато-серый, песочный, розовый, светло-бурый, серый. Найденные даже в одном месторождении, камни сильно отличаются окраской.

Доломит не имеет радиационного фона, он, наоборот, обладает целебными свойствами: минерал благотворно влияет на ЦНС, снимает стресс, избавляет от бессонницы и тревожных состояний. Материал не боится повышенной температуры, поэтому часто используется для отделки помещений в саунах, банях, для облицовки бассейнов, колодцев, каминов, печей.

Мрамор

Эта горная порода, имеющая узор из прожилок, состоит из кальцита. Если происходит процесс перекристаллизации доломита, то на свет появляется другая разновидность — доломитовые мраморы. «Белый блестящий камень» (на древнегреческом) превращается в минерал другого цвета благодаря примесям: графит придает ему черный цвет, хлорит — зеленый, окислы железа — желтый или красный. У нас встречается серый, палевый (Карелия) и сиреневый мрамор (Свердловская обл.).

Кроме прочности, долговечности минералу свойственна повышенная влагостойкость, поэтому материал нередко используют для отделки зданий, вестибюлей, станций метро. Применяют этот камень для облицовки ванных комнат и других помещений, для которых характерна постоянная повышенная влажность. Из мрамора изготавливают столешницы, умывальники, ванны.

Оникс

Такой полосатый полудрагоценный камень — халцедоновый вид кварца — довольно редкий гость, если говорить об облицовке помещений. Причина «неприятия» банальна — это его стоимость. Чаще нарядный полупрозрачный оникс используют за компанию с другими отделочными материалами. Минерал он очень любим креативными дизайнерами, которые для оформления таких каменных стен активно используют подсветку.

Помимо оригинального вида у оникса есть и другие достоинства: он легок, долговечен, влагоустойчив, способен очищать воздух, а также впитывать отрицательную энергетику. Из-за дороговизны материала им чаще украшают стены и полы музеев и галерей. В частных домах полностью ониксом декорируют только ванные комнаты, а в других помещениях облицовывают лишь одну поверхность.

Сланец

Эти слоистые горные породы считают одними из самых подходящих материалов для интерьеров. Слои минерала легко отделяют друг от друга, быстро получая естественные плиты, обладающие завидной стойкостью, долговечностью, так как качественные виды сланца вполне сопоставимы по твердости с гранитом. Цветовой ассортимент камней достаточен: самые популярные оттенки — темно-серый и черный, немного реже встречаются бурые, пурпурные, серо-бежевые, серо-зеленые.

Сланец тоже не имеет радиационного фона, не нуждается в дополнительной обработке поверхности (например, в полировки или лощении), так как наиболее ценен материал «как он есть» — с природной бархатистой фактурой и с натуральным рельефом. Этот минерал — универсал: его успешно используют в роли кровли, для отделки фасадов, цоколей, заборов, для облицовки стен любых комнат.

Травертин

Известковый туф — промежуточная остановка на пути от известняка к мрамору — еще один из популярных «оформителей» интерьеров и участников наружных отделочных работ. Палитра камня весьма разнообразна: начинаясь с белых, серых, светлых оттенков, она заканчивается насыщенными коричневыми тонами. Ценным (очень твердым) отделочным материалом считают травертины, которые добывают из стоячих подземных водоемов. Проточная вода делает материал очень хрупким, пористым.

Минерал так прочен, что может поспорить с гранитом или мрамором, он влагостоек, долговечен («живое» доказательство — кольцевые стены Колизея), устойчив к истиранию, низким температурам. Еще одно достоинство — сходство травертина с деревом. Используют материал для оформления ванных комнат, стен, лестниц и полов, для создания террас, арок, колонн, облицовки бассейнов.

Натуральный камень всегда выглядит безукоризненно и аристократично, поэтому можно выбрать любого из кандидатов. Если принимать во внимание неоспоримые достоинства, то становится понятно, что цена их вполне оправдана. Но и в этом случае есть возможность выбрать материал, стоимость которого не так велика. Первый пример — сланец, становящийся все более востребованным в эпоху минимализма.

Искусственные разновидности

Такие материалы блестяще «притворяются» натуральными минералами, а цена — причина их возрастающей популярности. Можно сказать, что строительный рынок буквально «заполонен» различными сортами искусственного декоративного камня, поэтому необходимо сделать небольшой обзор главных действующих «лиц».

Агломераты (смесовые)

Основа таких материалов — гранитная и мраморная крошка. Дополнительные компоненты — известняковый порошок, кварцевый песок, красящие пигменты и полиэфирные смолы. Доля натуральных ингредиентов каменного «блюда» — около 90%, поэтому такие камни трудно назвать искусственными. Это изделия отличает твердость, способность выдерживать перепады температур, надежность, широкая цветовая гамма.

Акриловые камни

Эти камни изготавливают из мелкофракционной гранитной, кварцевой и мраморной крошки (пыли), красящих пигментов, затвердителей, пластификаторов. В роли связующего элемента выступает акриловая смола. Материалы прочны, устойчивы к механическим воздействиям, просты в обработке и монтаже. Гигиеничность и отсутствие угрозы нашествия микроорганизмов позволяет использовать их в комнатах с повышенной влажностью.

Бетон

В состав таких камней входит качественный цемент, кварцевый песок, минеральный наполнитель, красители и пластификаторы. Нередко в состав включают керамическую либо керамзитную крошку, а также легкую пемзу. Материалы прочны, красивы, не боятся воздействия влаги. Благодаря простым компонентам у этих изделий небольшая цена, они универсальны, что позволяет использовать их для достаточно быстрой отделки любых стен: бетонные камни во всех случаях сажают на клей.

Гибкие материалы

Это самый необычный представитель в этой категории, так как «гибкий камень» — нонсенс. Но здесь «первоосновой» материала является прочный текстиль, на поверхность которого наносят акриловые пластификаторы. Верхняя часть изделия — песчаник, его наклеивают, а затем шлифуют до тех пор, пока не образуется глянцевая поверхность. Через некоторое время текстиль удаляют, а гибкие камни высушивают на солнце. Единственный минус «спасителя» для углов — его цена.

Гипс

Гипсовый камень (гипс, наполнитель, пигмент)— лидер, если речь заходит об отделке интерьеров. Объяснения просты: изделия симпатично выглядят, стоят недорого и очень мало весят, поэтому монтаж не вызывает затруднений. Два главных недостатка гипса — неравнодушие к влаге, непрочность. Чтобы не допустить разрушения материала, его обрабатывают лаками, специальными пропитками. Внешний вид камня почти неотличим от внешности гибкого «собрата» — он тоже напоминает песчаник.

Кварцевый агломерат

Этого искусственного двойника своего брата-натурала, изготавливают из бетона белого цвета (М500), мелкого кварцевого песка и красящих пигментов. Он одинаково хорош в любых работах: как для отделки стен внутри зданий, так и для облицовки фасадов. Искусственный кварцит морозостоек, устойчив к выгоранию, легко выдерживает любые нагрузки, поэтому нередко используется не только для оформления стен, но и для создания подоконников и столешниц.

Керамогранит

В состав этого претендента на пост материала для отделки стен входит глина, кварцевый песок, полевой шпат и красители. Керамогранит получают путем обжига. Полированные плиты — наиболее популярный вид данного искусственного камня. Материал очень прочен, красив, для него характерна практически абсолютная влагостойкость, невосприимчивость к высоким/низким температурам. Минус — внушительный вес больших плит, а таких массивных изделий в магазинах больше, чем маленьких.

Выбор клея для работы

Отделка стен любым видом декоративных камней проводится одинаково — с помощью клеевого состава. Наверное, не надо напоминать, что только от его качества зависит долгая жизнь каменной поверхности. Поэтому «жуткая» экономия здесь неуместна: приобретать рекомендуют материалы, проверенные временем и людьми. К надежным брендам с полным правом относят:

Ceresit;

Coral;

Corian;

Litokol;

Opal;

Plitonit;

Quick-mix;

Акрилику;

Юнис Плюс.

Кроме этих составов возможно использование других, в число которых входит акриловый клей, герметик с полимерной основой, «жидкие гвозди», ПВА, цементный раствор. Для легких плиток подойдет даже обойный — клей КМЦ. Поэтому выбор зависит от веса отделочного материала. Все пропорции, указанные производителем, соблюдают неукоснительно.

Время сажать камни: подготовка, отделка

Укладка материала возможна на любую поверхность: на бетон, дерево, кирпич, штукатурку. Главные требования — ее чистота, прочность и сухость. Поэтому со стен сначала снимают предыдущее финишное покрытие, удаляют оставшийся клей и штукатурку, основание чистят металлической щеткой, затем дважды или трижды грунтуют акриловым составом глубокого проникновения. Каждый из них обязан окончательно высохнуть.

Немного отличается подготовка стен для тяжелых материалов. Она требует дополнительных работ. В этом случае на высохшую грунтовку наносят штукатурку, тоже 2-3 слоя, затем крепят армирующую сетку, поверх нее — столько же слоев штукатурки. Если отделка стен декоративным камнем происходит в помещении с высокой влажностью, то необходимо обеспечить гидроизоляцию. После подготовки основания переходят к работе с камнями.

Все элементы разрезают в соответствии с проектом, срезы обрабатывают наждачной бумагой либо напильником. Последний обязательный этап — грунтовка тыльной стороны изделий. И окраска «лица», если она запланирована. Работу начинают только после полного высыхания. Камни предварительно раскладывают на полу, чтобы добиться идеального сочетания элементов — их размеров и оттенков. Все заготовки перед основной работой обязательно пронумеровывают с обратной стороны. Операцию начинают снизу, ряды оформляют со смещением. На стене камни фиксируют встык или со швом, в последнем случае используют пластиковые крестики (полоски ГКЛ). Клеевой состав наносят на плитки гребенкой либо шпателем, прижимают к стене, слегка проворачивают. Если выбраны очень массивные изделия, то их крепят анкерами прямо на металлическую сетку, надежно зафиксированную на стене. Для крепежа в камнях сверлят отверстия. Метод трудоемок, однако он дает возможность скрыть даже серьезные дефекты основания. После высыхания клея приступают к затирке: следят за тем, чтобы швы не были заподлицо с плоскостью каменной стены. Если необходимо, поверхность стены покрывают лаком на основе акрила либо полиуретана.

После выполненной работы «свежеприготовленную» стену оставляют в покое на 2-4 дня, так как любые нагрузки на нее нежелательны.

Отделка стен декоративным камнем — процесс интересный, творческий, поэтому спешка здесь не приветствуется. Лучше потратить больше времени, но добиться идеального сочетания, чем получить поверхность, которая со временем перестанет нравиться.

Видео, посвященное этой непростой работе, можно увидеть здесь: