Постоянно растущий ассортимент отделочных материалов — явление, которое уже стало привычным. Однако, вопреки ожиданиям некоторых производителей, новинки оказались неспособны вытеснить с рынка тех фаворитов, которые известны испокон веков. В первую очередь, это относится к древесине, которая привлекательна, натуральна, обладает особым «шармом» и теплом, к тому же довольно «дружелюбна». Она ни на йоту не теряет своих позиций, а, наоборот, только укрепляет давно завоеванные. Сейчас экологичность материалов ценится как никогда раньше, поэтому многие рассматривают оригинальные варианты ее использования в интерьере. Один из них — отделка стен деревом. В некоторых случаях таким декором украшают все вертикальные поверхности. Однако пользуется популярностью и другой способ — преображение только одной из стен.

Отделка деревом: преимущества и недостатки

Тяга к натуральным материалам не только дань моде, это необходимость, потому что лишь они могут называться самыми безопасными, сделают интерьер максимально приближенным к природе, а микроклимат помещений — оптимальным. Обшивка стен, полов и других поверхностей помещений дома деревянными элементами — хороший шанс придать им большую привлекательность, утеплить, защитить от влаги. Очень часто отделка стен деревом совмещается с этапом тепло- и звукоизоляции.

Несомненный плюс древесины — простота работы с ней. Поэтому ее используют практически для всех поверхностей. Она преображает стены, полы, потолки, перекрытия и лестничные пролеты. В отличие от жилищ с искусственной отделкой, в домах с деревом легко дышится, хозяева забывают о том, что такое бессонница. Но прежде чем принять окончательное решение, нужно познакомиться с плюсами и минусами материалов. У дерева и изделий из него есть и те, и другие.

Достоинства дерева в роли отделки

Благодаря разнообразию натурального материала обшивка стен деревом — отличная возможность воплотить в реальность практически любую дизайнерскую задумку. Древесина позволяет создавать невероятно привлекательный интерьер, причем подходит она практически для любого стиля. Однако список сильных сторон природного отделочного материала на этом не заканчивается.

Неповторимость. Уникальность древесной структуры даже в рамках одной породы — гарантия нестандартности отделки помещения, а это всегда оценят те, кто вырос в эпоху тотального дефицита. Великолепные эксплуатационные качества древесины и позитивное влияние такого «соседства» на здоровье человека. В первую очередь, это относится к некоторым хвойным породам, чья смола полезна для человека. Длительный срок эксплуатации отделки в помещениях с нормальным уровнем влажности. Для влажных комнат уязвимый материал предохраняют от губительного воздействия с помощью влагоотталкивающих пропиток. Высокий уровень тепло- и звукоизоляции. Древесина поглощает звуки, поэтому нахождение в помещениях будет приятным даже в многоквартирных домах. Умение древесины «дышать». Это качество очень важно, поскольку благодаря такой облицовке гарантирована дополнительная вентиляция помещения. Идеальная поверхность. Это справедливо для деревянных панелей, которые способны подарить безукоризненный вид неровным основаниям.

К плюсам относится и широкий ассортимент таких материалов. Он позволяет найти «свою» древесину любому интерьеру. Нельзя не отметить вариативность цен в зависимости от качеств и редкости древесины. Она дает шанс выбрать идеальную отделку любому жилью.

Недостатки деревянной обшивки

Минусы у древесины в этой роли тоже есть. Первая претензия — горючесть материала: он хорошо горит, поэтому требует обязательной обработки антипиренами. Но даже такая защита не гарантирует отсутствия тления, во время которого выделяется едкий дым. Поэтому размешать рядом с деревянным покрытием какие-либо источники открытого огня запрещается. Решение серьезной проблемы — специальные защитные накладки, зафиксированные на стене и/или на полу.

Существуют у дерева в качестве отделки и другие слабые места. К ним относится:

Необходимость регулярного обновления защиты деревянных напольных покрытий. Эту процедуру проводят раз в 3-5 лет. Если проигнорировать это правило, то со временем древесина потеряет привлекательность. Текстура ее будет затираться, а на поверхности пола появятся пятна, которые будет невозможно вывести. Да, больше страдает напольное покрытие, однако стенам могут угрожать растущие домочадцы-художники. Неспособность противостоять влаге без надежной защиты материала. Обработка гидрофобизаторами обязательно используется для помещений с повышенной влажностью. Для обычных комнат ее чаще не применяют, поэтому такая отделка не приемлет влажную уборку, а «потоп» у верхних соседей будет для нее губительным. Сравнительно сложный монтаж панелей, если он предполагает наличие обрешетки. Дополнительная конструкция к тому же уменьшит площадь помещения. Если для домов это чаще не преграда, то в небольших стандартных квартирах такая потеря может оказаться болезненной. Биологическая неустойчивость. У древесины много врагов, самые страшные из них — плесневый грибок и насекомые. Поэтому материалу необходима защита антисептическими пропитками.

Как видно, преимуществ у древесины больше, а недостатки не так существенны, к тому же они есть у всего на свете. Поэтому дерево и становится желанным «гостем» почти для любого помещения.

Ассортимент потенциальных материалов

Если хозяевам импонирует отделка стен деревом, но они еще не решили, какой из материалов выбрать, то сначала лучше познакомиться со всеми претендентами, которыми декорируют жилые помещения домов и квартир. В этом случае хозяева смогут решить, какой из них лучше всего подходит им и интерьеру.

Обрезная доска

Этот простейший вариант отделки — доска, выпиленная из бревна, и обработанная с четырех сторон. Ее можно укладывать горизонтально, вертикально, по диагонали, ромбами или елочкой. Готовое покрытие красят, лакируют или обрабатывают морилкой.

Самое важное при выборе декорирования этим пиломатериалом — покупка «правильных» досок: они не должны быть влажными или, наоборот, пересушенными, поскольку качество такого покрытия будет под вопросом. Материал шлифуют, брашируют (состаривают), обжигают и т. д.

В этом случае для отделки можно выбрать разные доски, отличающиеся размером, цветом и текстурой. Оригинальное покрытие — материал с облезшей краской. То, что на нем осталось, надежно фиксируют, и пускают в дело. Самые подходящие стили для досок — скандинавский, кантри, винтаж, прованс и эко.

Вагонка

Это небольшие доски из натурального дерева, они имеют систему «шип-паз», которая значительно облегчает монтаж. Свое название этот материал получил неспроста: изначально такими планками обшивали грузовые вагоны.

Вагонку сортируют в зависимости от качества: изделия со смоляными кармашками, трещинами, сучками, с синевой или плохо обработанными участками стоят дешевле. Срок службы вагонки — 15-20 лет. Планки можно красить или «облагораживать» морилкой.

Такие доски отличаются большим выбором профилей: у изделий разные формы замков, форма, различная толщина и размеры сторон. Отделка вагонкой подходит для интерьеров, оформленный в стиле кантри, прованс, отлично будет смотреться в «скандинавских» домах и квартирах.

Виды профилей вагонки:

Евровагонка;

Softline;

Штиль;

Ландхаус;

Блокхаус;

Американка.

Изделия производят как из хвойных, так и из лиственных пород.

Паркетные покрытия

Этот вид напольного материала можно использовать в другом качестве — как отделку для оформления стен. Например, одно из популярных решений — поверхность в спальне, за кроватью.

Паркет

Штучные изделия — небольшие планки с замковыми соединениями. Их длина 500 мм, ширина — 40-70 мм. Паркет изготавливают из ценных пород, поэтому прослужат изделия долго. Его можно неоднократно ремонтировать. Такие доску укладывают вразбежку или «елочкой». Нередко сочетают планки разных оттенков, различных пород дерева.

Пакетная (инженерная) доска

Это изделия, которые склеены из нескольких слоев древесины. Есть два вида материалов, которые изготавливают для напольных покрытий.

Паркетная доска. Она состоит из трех слоев, направление волокон которых отличается: в среднем они располагаются перпендикулярно тем, что находятся в верхнем и нижнем. Это технология позволяет сделать покрытие стабильным даже в условиях повышенной влажности и изменяющейся температуры. Верхний слой изготавливается из дорогой древесины, остальные — из более дешевого материала. Паркетные доски лакируют или пропитывают маслом. Инженерная доска. Эта конструкция имеет только два слоя, но это отнюдь не означает, что качество ее хуже. Первый, верхний из них аналогичен тому, что входит в состав паркетной доски. Второй изготовлен из нескольких слоев фанеры. Направление волокон в нем тоже чередуются, поэтому такое покрытие даже более стабильно и надежно. «Специализация» инженерной паркетной доски — монтаж на системы «Теплый пол».

Паркетная доска выпускается нескольких видов, отличающихся рисунком внешнего слоя:

палубная — собранная из большого набора узких планок;

однополосная — состоящая из цельной плашки;

двухполосная — из двух рядов;

трехполосная — из трех.

Последний вариант — доски с оригинальным рисунком. Они могут состоять из трех рядов, но с большим количеством элементов, расположенных определенным образом относительно друг друга.

Массивная доска

Это еще один вид паркетного покрытия. Такая отделка стен деревом тоже довольно популярна. От обычной паркетной доски массивное изделие отличается большими размерами: его ширина 90-100 мм, максимальная длина — 900 мм. Данный материал не дает возможности создания узоров, однако и без них на стенах он может выглядеть свежо, оригинально. Например, при частичном оформлении основания — только сверху или (реже) снизу.

Спилы деревьев

Их называют слэбами, что в переводе с английского означает «древесная плита». Этим словом чаще называют продольные, а не поперечные спилы, однако для декорирования стен используют и те, и другие. Массивные слэбы из ценных пород деревьев отличает большой размер и изящные, неповторимые формы.

Поскольку спилы цельного ствола повторяют форму дерева, они открывают не только текстуру и рисунок, но и дефекты, поэтому данный «супернатуральный» вариант отделки многим кажется самым привлекательным. В этом случае фантазия домашних дизайнеров ничем не ограничивается. Декорировать стену можно лишь одним (несколькими) элементом, или выбрать другой способ — закрыть слэбами большую часть основания.

Поперечные спилы — второй популярный вариант отделки стены. В этом случае изделия фиксируют хаотично, либо создают из них рисунки или большие панно, нередко во всю стену. Очень интересно смотрится декорирование поперечными спилами изголовья кровати. Такие рельефные стены в любом помещении всегда притягивают взгляды.

Пробка и бамбук

Это тоже «околодеревянные» претенденты, которые в последнее время теснят привычную и «обычную» древесину.

Пробка

Корректнее называть ее корой пробкового дерева — дуба. Этот материал — пробковые панели. Они отличаются износостойкостью, легким весом, эластичностью. Немаловажные качества пробки для квартир и домов — ее тепло- и звукоизолирующие свойства.

Материал абсолютно безопасен для аллергиков, для него нехарактерно накапливание статического электричества, поэтому на отделке не будет собираться пыль. Пробковое покрытие является отличной защитой стен от влаги, поэтому на основании не появится плесневый грибок. Походит пробка и для декорирования влажных комнат.

Бамбук

Одеревеневшие стебли вечнозеленых растений тоже желанные «гости», поскольку данный материал нисколько не уступает древесине в прочности. Бамбуковые стены способны вписаться практически в любой интерьер, к тому же они отлично сочетаются с такой же экологичной деревянной мебелью.

На стеблях экзотического растения список не заканчивается. Еще одна потенциальная бамбуковая отделка — паркет. Он отличается от традиционного напольного покрытия оригинальным рисунком, простотой укладки и максимальной прочностью.

Деревянные обои

Это новый, практически незнакомый вид отделки, которая появилась благодаря «неувядающей» популярности древесины. Такие необычные виды покрытия изготавливают из:

натуральной древесины;

пробки или шпона.

С некоторой (или большой) натяжкой к этой же категории можно отнести и бумажные изделия с рисунком, имитирующим текстуру дерева.

Изделия из натурального дерева

Обои из натуральной древесины — тонкие и узкие деревянные пластины. Поверхность элементов может быть фактурной, гладкой, с рисунком либо без него. Обои из широких пластин (до 200 мм) состыковываются, так как оснащены соединением «шип-паз».

Шпонированные обои

Обои из шпона — рулон плотной бумаги с наклеенным не нее шпоном. Достоинства таких изделий те же, что и у деревянных «собратьев». Это эстетичность, экологичность, долговечность и практичность.

Одно преимущество перед традиционной древесиной у шпонированных изделий есть: это более низкая их цена. Процедура наклеивания этих обоев мало отличается от операции с обычными рулонными отделочными материалами: клей распределяют по бумажной подложке, края совмещают, полотно приклеивают.

Рулоны из пробки

Этот вид изготавливают из дубовой крошки, которую мелко измельчают, прессуют и приклеивают к плотной бумаге. Преимущество пробковых обоев — хорошая степень звуко- и теплоизоляции, необычный, «уютный» вид помещений, а также невысокая цена.

«Деревянные, но не совсем деревянные» рулоны — самый простой, привычный и недорогой способ преобразить стены. Однако эффектно выглядеть они смогут только издалека. При ближайшем рассмотрении будет заметно, что это обычные обои.

Общий недостаток всех деревянных изделий (исключение — пробковая разновидность) — непереносимость повышенной влажности. Поэтому для перманентно (или временно) сырых помещений данная отделка совсем не подходит.

Ламинат и шпонированные панели

Первый из этих кандидатов вправе считаться универсальным покрытием, второй — стеновой «профессионал».

Ламинированные изделия

Этот материал практически известен всем: это доски, оснащенные замковой системой соединения. Однако они в эту группу входят только по нескольким причинам — из-за имитации дерева и основы из ДСП, или из ДВП с высокой плотностью. Достоинства ламината — невысокая цена, износостойкость и широкий ассортимент изделий.

Шпонированные панели

Эти стеновые панели состоят из двух слоев. Наружный — непосредственно шпон, тонкий лист натуральной древесины. Толщина материала — от 1 до 10 мм. Нижний слой — основа, которая изготавливается из ДСП или МДФ.

Такие панели максимально защищены, поэтому изделия не деформируются из-за повышенной влажности или перепадов температур. Выпускают шпонированные материалы разных размеров и форм. Верхний слой изготавливают из различных пород деревьев. Большой плюс изделий — их неотличимость от натурального дерева. Особенностью шпонированных панелей считают идеальный баланс технических характеристик и эстетичности.

Деревянные рейки и ОСП

Отделка стен деревом может быть выполнена и из других материалов, которые раньше в этой роли не выступали, или использовались, но довольно редко.

Рейки

Их популярность в этом качестве в последнее время растет. Причины — доступность материала, возможность использовать несколько способов декорирования поверхностей, красота, необычный вид стен.

Привлекает и простота работы с данным видом отделки. Для обработки материалов не нужен ни специальный инструмент, ни большой опыт работы с древесиной. Научиться обращаться с рейками можно за пару часов. Элементы, расположенные горизонтально, визуально расширят помещение, вертикальный их монтаж «поднимет» потолки.

Ориентированно-стружечные плиты

ОСП, в отличие от других материалов, подойдет для оформления далеко не каждого помещения. Зато «впору» окажется в интерьерах, оформленных в стиле лофт. Помещения, декорированные плитами, выглядят очень необычно, поэтому популярность данного материала в роли отделки растет.

Однако к этим плитам предъявляют как минимум одну претензию. Это присутствие смол, клеевые составы, которыми склеивают стружки. Чтобы минимизировать вредное воздействие, для декорирования комнат рекомендуют покупать более прочные и жесткие изделия — из категории ОСП-2 и ОСП-3.

Ориентированно-стружечные плиты должны иметь самый низкий класс эмиссии формальдегида, хотя считается, что вред плит ОСП сильно преувеличен. Чтобы максимально обезопасить себя от потенциально опасных веществ, изделия покрывают защитным составом: например, лаком.

Отделка стен деревом всегда относилась к самым популярным решениям, однако сейчас ее нередко воспринимают как спасение квартиры или дома от вредных соединений. Да, древесина натуральна и экологична, однако справедливо это только для тех пиломатериалов, которые были изготовлены из сырья, выросшего в экологически благоприятных регионах.

О том, какой может быть отделка стен деревом, расскажет следующее видео: