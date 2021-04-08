Ассортимент отделочных материалов растет, однако практичная и почти вечная плитка по-прежнему не собирается сдавать своих позиций. Наоборот, на рынке появляются новые ее разновидности. Однако при укладке довольно тяжелой керамики не менее важную роль играет клеевой состав, которому предъявляют много требований, так как только от него зависит прочность и надежность финишного покрытия. Поэтому у хозяев, планирующих ремонт, неизменно возникает вопрос о том, какой клей для плитки лучше. Одного-единственного материала-победителя нет, выбор зависит на многих факторов. Поэтому сначала нужно познакомиться с разновидностями клеевых составов, потому что эти знания помогут выбрать оптимальный вариант.

Что влияет на выбор клея?

Профессионалам и «обычным» людям известно, что идеалов среди строительных материалов не существует: каждый их вид имеет как сильные, так и слабые стороны. Справедливо это и для клеевых составов, хотя в продаже есть смеси, которые называются универсальными. Чаще они совершенно не подходят для монтажа плитки в сложных условиях: например, в ванных с постоянно повышенной влажностью. Поэтому при выборе плиточного клея имеет смысл обратить внимание на «специалистов» — на составы, предназначенные для конкретных, проблемных комнат, или для монтажа во дворе.

Критерии выбора

При выборе оптимального материала обязательно учитывают:

тип основания;

размеры изделий, их вес, материал, из которого изготовлена плитка;

условия эксплуатации: есть составы, предназначенные для наружных работ, и те, которые можно использовать только в помещениях.

Какой клей для плитки лучше? Тот, который подходит для конкретных условий. Для облицовки ванной, кухни, сауны или бассейна необходим состав, который имеет высокую степень влагостойкости. Кроме того, в нем должны быть добавки, которые препятствуют образованию плесневого грибка. Плюс клею для ванных — быстрое схватывание. В этом случае помещением можно будет пользоваться спустя несколько часов.

Для балконов, террас или фасадов клей должен быть стойким не только к влаге, но и к низким температурам, а также к перепадам температур. Если плитка будет монтироваться на систему «Теплый пол», то смесь, наоборот, обязана выдерживать повышенную температуру.

Легкость приготовления и работы с клеем, его отличная сцепляемость с материалом керамических изделий и основания, эластичность, безопасность для жильцов — те качества, которые должны быть присущи всем составам для укладки плитки.

Большие и тяжелые отделочные материалы требуют от клея максимальной степени адгезии, легкие, наоборот, не так требовательны. Поэтому для каждой плитки надо выбирать «свой» состав.

Рекомендации специалистов

Профессионалы советуют отдать предпочтение одному из продуктов, который пользуется спросом покупателей. Однако есть и еще несколько немаловажных моментов.

Устойчивость к деформациям. Этот аспект принимают во внимание при монтаже тяжелых настенных изделий и напольной плитки, которая способна сместиться под собственным весом раньше, чем схватится клей. Скорость высыхания. От нее зависит время корректировки. Не все и не всегда идет гладко, поэтому очень важно, чтобы в случае ошибки у мастера оставался шанс исправить положение. Влагоустойчивость. Для мокрых помещений подходят только специальные, максимально защищенные, составы.

Неровные поверхности требуют клеевой смеси, предназначенной именно для таких оснований, поскольку в этом случае главное требование к ним — высокая степень адгезии.

Сухие смеси подразумевают тщательное изучение и точное следование инструкции, поскольку ошибки при разведении могут обернуться очень неприятными последствиями.

Классификация составов для укладки плитки

Если рассматривать материалы, учитывая их компоненты, то все смеси делятся на три большие группы — на цементные, дисперсионные и двухкомпонентные — реактивные. В качестве спасительного средства для экспресс-ремонта могут быть использованы жидкие гвозди.

Цементные

Это традиционные составы, включающие песок, цемент и различные добавки (например, полимерные). Выпускают их в виде сухих смесей. Готовый клей — густой раствор светлого либо серого цвета. Главное преимущество данных материалов — их привлекательная цена, однако есть у цементного вида клея и другие достоинства. К ним можно отнести легкость работы с такими смесями, широкий их ассортимент и прочность.

Дисперсионные

Эти клеевые пасты занимают второе место, если оценивать их по популярности. Их плюсы — повышенная адгезия, экономный расход, возможность применения для монтажа на нестабильное основание (например, на дерево, пластик, гипсокартон). Привлекает максимальная простота работы: составы продаются полностью готовыми к укладке. Минус дисперсионных видов клея — более высокая цена, однако из-за небольшого расхода материала она вполне оправдана.

Реактивные

Это двухкомпонентные виды клея, в состав которых входит смола и отвердитель. После того как ингредиенты смешивают, получается эластичная пастообразная масса, которая после застывания превращается в монолит.

Эпоксидные. Данные составы содержат эпоксидную основу, которая схватывается, когда вступает в реакцию с катализатором. Преимущества составов — максимальная прочность, высокая степень адгезии, морозоустойчивость, водонепроницаемость, стойкость к перепадам температур. Последние свойства делают смеси подходящими для работы во влажных комнатах. Минусы эпоксидного клея — высокая цена, необходимость точно соблюдать пропорции. Полиуретановые. В этом случае роль основы исполняет полиуретановая смола. Такой клей также подходит для монтажа любой плитки, причем на различные поверхности. Состав отличается высокой эластичностью и такой же адгезией, морозостойкостью, устойчивостью к деформациям и вибрациям. Эпоксидно-полиуретановые. Эти смеси, получившие свойства обоих клеевых составов, тоже используются для монтажа плитки на любые основания, включая деревянные, металлические, стеклянные и керамические.

Минусов у таких составов несколько. Первый, и самый серьезный — очень высокая цена. Второй недостаток для кого-то может превратиться в достоинство: это быстрое схватывание смеси. Есть еще один момент: во время приготовления клея нужно строго соблюдать пропорции, иначе начала реакции можно не дождаться.

Жидкие гвозди

Этих универсалов чаще используют для возвращения на место отвалившихся плиток, однако не упомянуть о них нельзя. «Жидкие» материалы имеют основу из синтетического каучука и полимеров. Если говорить о самом лучшем варианте для плитки, то это неопреновый клеевой состав, но его рекомендуют использовать только вне помещений, так как в этом клее содержатся токсичные вещества. Составы на водной основе также обладают достаточной степенью влагостойкости, поэтому их применяют для укладки плитки во влажных помещениях.

Каждому помещению — свое

Какой клей для плитки лучше? Если говорить об укладке плитки в квартирах и домах, то лидерами остаются недорогие составы на основе цемента. Для монтажа крупноформатной плитки в обычных и «мокрых» помещениях дома или квартиры рекомендуют выбирать «золотую середину» — дисперсионные составы, отличающиеся повышенной адгезионной способностью, но исключением в этом случае является бетонное основание. Эпоксидные и другие реактивные смеси стоят очень дорого, поэтому их чаще используют в местах, где нагрузка интенсивна. Примеры — промышленные цеха, торговые центры, предприятия общественного питания, метро и т. п.

Тип основания

Это один из самых важных критериев выбора, поэтому на нем нужно остановиться отдельно. Сейчас выпускается большое количество клеевых составов, которые предназначаются для монтажа плитки на:

штукатурку — минеральную, гипсовую, известково-цементную и т. д.;

основание из бетона, дерева, гипсокартона, керамики, кирпича, металла и пластика.

При выборе материала обязательно учитывают способность рабочей поверхности впитывать влагу, степень ее гладкости, а также возможность деформации.

Оштукатуренные стены и бетон — веские причины для покупки строительной смеси на основе цемента. Для поверхностей из дерева, металла, пластика будет оптимальным полиуретановый клей. Он способен сохранять эластичность независимо от условий эксплуатации.

Гипсокартон, который склонен к деформации, нуждается в эластичной смеси, поэтому для него подходит эпоксидный, либо другой двухкомпонентный, состав, дисперсионный клей, либо тонкослойный цементный (индекс S).

Какой клей для плитки лучше?

Лучше, чем плиточник-профессионал, на этот вопрос не ответит никто. Поэтому многие покупатели ориентируются на отзывы. Именно эти мнения позволяют не заблудиться в широком ассортименте и выбрать продукт, к которому не возникнет серьезных претензий.

Лучшие клеевые составы для «мокрых» комнат

Поскольку плитка чаще находит «пристанище» в ванных и кухнях, условия в которых очень далеки от идеальных, именно такой влагоустойчивый плиточный клей интересует большую часть будущих покупателей. Причем состав должен отлично удерживать керамику — как на полу, так и на стенах.

Knauf Fliesen

Эта сухая смесь, изготовленная на цементной основе, отличается стойкостью к повышенной влажности, прекрасно «работает» с кафелем, керамогранитом и камнем. Плиточники считают Knauf Fliesen лучшим из составов. Плитка быстро фиксируется на вертикальных поверхностях. Клей подходит для любых оснований: как для бетона, так и для конструкций из гипсокартона.

Плюсы клея: быстрое и простое смешивание с водой, высокая степень адгезии, влаго-, морозостойкость, а также приемлемая цена. Каких-либо недостатков материала не выявлено.

Ceresit CM 11 PLUS

Этот плиточный клей не отстает от главного конкурента, однако победить ему не позволяет более высокая цена и то, что он может применяться не для любого вида плиток. Состав может использоваться для наружной отделки (от +5 до +30°). Ceresit CM 11 PLUS одинаково хорошо справляется с весом маленьких и тяжелых изделий.

Его достоинства: возможность работы с керамикой и керамогранитом, эластичность, прочность и высокая степень адгезии. Минус (или плюс) — шанс внести коррективы в течение 10 минут.

Unis 2000

В тройку лидеров этот продукт входит по праву, а по нескольким показателям даже может победить конкурентов. Это относится к сцеплению с поверхностями и скорости затвердевания состава. На внесение изменений у мастера будет 10 минут, высыхает Юнис 2000 в течение 3 часов. Смеси не страшна ни влага, ни мороз.

Преимущества клея — экономный расход, низкая стоимость, высокая эластичность, стойкость к деформациям. Минусы — быстрая отдача влаги и крупнофракционный песок в смеси.

Основит МАСТПЛИКС AC12 (Т-12)

Данный плиточный клей позволяет совместить сразу два этапа — выравнивание основания и укладку плитки. Состав способен справится с серьезными перепадами, это подтверждают лестные отзывы профессионалов. Клей подходит для монтажа плитки, керамогранита, камня. Даже при большой толщине (20-30 мм) слоя смесь гарантирует хорошую адгезию.

Плюсы клея Основит МАСТПЛИКС AC12 — отличные выравнивающие качества, универсальность применения состава. Главный его недостаток — возможная усадка плитки.

BERGAUF MOSAIK

Это первый представитель, специализирующийся на укладке мозаики. Однако материал вполне справляется и с монтажом других изделий — любой керамики и больших панелей. Белизна смеси позволяет применять клей для прозрачных и полупрозрачных изделий. Возможна горизонтальная, вертикальная укладка. Составы просты в приготовлении и в работе.

Преимущества BERGAUF MOSAIK — универсальность, высокая степень адгезии, эластичность и прочность шва. Слабая сторона у плиточного клея одна: это высокая цена.

IVSIL MOSAIK

Этот клей изготавливается из высококачественного белого цемента, к тому же очень часто становится лидером различных рейтингов. В первую очередь, его отличает перечень материалов, с которыми состав может использоваться. После высыхания смеси ей не страшна влага и перепады температур. Раствор остается жизнеспособным в течение 2-2,5 часов.

Достоинства IVSIL MOSAIK — белоснежный цвет, дающий шанс применения для мозаики и полупрозрачных изделий, максимальная прочность. Минус — высокая цена материала.

SOPRO 450

Этот клей можно отнести к профессиональным смесям. Он гарантирует долговечность облицовки. Поскольку в составе есть армирующие волокна, смесь способна защитить тонкую плитку от раскалывания. SOPRO 450 можно применять не только для отделки влажных помещений, но и в саунах и бассейнах. Состав идеально подходит и для наружных работ.

Плюсы плиточного клея — водостойкость, наличие армирующих компонентов, прочность наряду с эластичностью. Недостаток — необходимость нанесения очень тонкого слоя (5 мм).

Лучшие смеси для укладки керамогранита

Керамический гранит или керогранит — материал особый. Он отличается прочностью, но поскольку нередко используется для наружной отделки, такая плитка требует от клея особых качеств.

Волма Керамик

Эту песчано-цементную смесь можно использовать как в помещениях, так и вне дома. После укладки на клей передвигаться по плитке можно спустя сутки после завершения работы. Смесь подходит для монтажа изделий любых размеров. Для нее характерна отличная адгезионная способность и высокая эластичность. Перед началом укладки основание необходимо выровнять, так как максимальная толщина слоя составляет всего 5 мм.

Плюсы клея Волма Керамик — простое и быстрое приготовление, удобное нанесение, хорошее сцепление материалов и приемлемая цена. О недостатках материала пока неизвестно.

Unis Гранит

Этот второй представитель данной торговой марки. Состав гарантирует возможность максимальных нагрузок на керамогранитные плиты, так как он отличается непревзойденной прочностью. Используют Unis Гранит для внутренней и наружной отделки. Материал устойчив к перепадам температур, высокой влажности и механическим воздействиям. Специалисты в один голос отмечают высокое качество плиточного клея и его экологичность.

Преимущества материала — универсальность (возможность работы с мрамором), максимальная прочность и безопасность. Минус у состава один: это высокая цена.

Bergauf Keramik

Это второй продукт компании Bergauf в данном рейтинге. От конкурентов он отличается отличным сцеплением и высокой эластичностью, способностью не терять своих качеств в широком температурном диапазоне — от -50 до +70°. Победить в соревновании этому плиточному клею не позволил срок высыхания. В отличие от конкурентов, составу необходимо дать 48 часов.

Достоинства Bergauf Keramik — высокая эластичность, отличная адгезия, очень экономный расход. Слабые стороны — более длительный срок высыхания, шанс корректировки за 7 минут.

Лучшие составы для системы «Теплый пол»

В этом случае нужны составы, которые могут достойно противостоять относительно высокой температуре. Многие материалы не выдерживают таких условий — они очень быстро высыхают и растрескиваются. Поэтому лучше обратить внимание на небольшой список кандидатов, лишенных серьезных недостатков.

LITOFLEX K80

Плиточный клей от компании Литокол используется для наружной и внутренней облицовки. Однако отличная степень термостойкости и эластичность делает продукт идеальным для укладки плитки на полы с подогревом. Материал подходит для укладки керамогранита, керамической плитки и камня. Возможен монтаж облицовки на старое керамическое покрытие. Максимальная толщина шва — 15 мм.

Плюсы этого плиточного клея — термостойкость, жизнеспособность смеси (7-8 часов), экологичность, приемлемая цена. Главный недостаток материала — его большой расход.

Mapei Keraflex

Итальянский цементный состав отличает великолепное качество и универсальность. При его производстве используется беспылевая технология — Dust Free. Благодаря высокой прочности плиточный клей используется для монтажа элементов различных размеров — как небольших керамических изделий, так и крупных плит из керамогранита или камня. Смесь ценят и за ее работу в условиях повышенной температуры. Максимальная толщина слоя — 5 мм.

Преимущества Mapei Keraflex — превосходное качество смеси, термо- и влагостойкость, отличная адгезия с разными основаниями. Минус — высокая цена, для цементного состава.

Какой клей для плитки лучше? Одного, универсального ответа на этот вопрос не существует, поскольку на выбор влияет множество факторов. Поэтому будущим владельцам придется самим оценивать достоинства и недостатки материалов, но поможет в этом и мнение других людей. Одно из них можно услышать, если уделить немного времени просмотру следующего видео: