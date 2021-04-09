Далеко не все новые строительные материалы быстро добиваются признания через некоторое время после своего появления на рынке. Однако исключения есть. К таким удивительным новинкам относится гипсокартон, недорогой, практичный, очень легкий в обработке. ГКЛ широко используют при строительстве и ремонте. Им обшивают потолки и стены, он становится материалом для простых межкомнатных перегородок и «создателем» оригинальных конструкций. Поскольку ассортимент продукции достаточно широк, многих будущих владельцев интересует один вопрос: какой гипсокартон лучше? Поэтому перед приобретением ГКЛ им нужно узнать о критериях выбора, познакомиться со слабыми и сильными сторонами материала и его разновидностями.

Гипсокартон: преимущества и недостатки

Гипсокартон — своеобразный сэндвич, внутри которого находится плотный слой гипса. Защищают сердечник листы картона. Благодаря такой конструкции материал приобретает необходимую жесткость, а гипсовый слой предотвращает его деформацию.

Тем, кто пока не очень знаком с гипсокартоном, нужно узнать о его преимуществах и недостатках. Так как чаще ГКЛ «занимаются» созданием стен, или исправлением дефектов существующих, именно на таком применении нужно остановиться более подробно.

Плюсы

К преимуществам материала относится:

приемлемая цена;

высокий уровень звукоизоляции;

легкий вес ГКЛ и простота его обработки;

возможность скрыть дефекты любой поверхности;

шанс сделать качественный ремонт самостоятельно;

создание оптимального микроклимата в жилых помещениях;

легкость «общения»: ГКЛ легко режется практически любым инструментом;

экологичность, позволяющая хозяевам не задумываться о потенциальном вреде;

широкий выбор варианта отделки стены: ГКЛ можно штукатурить, красить, его легко закрыть штукатуркой, обоями либо плиткой.

Самое главное достоинство гипсокартона — возможность относительно быстро воплотить в реальность самые смелые идеи. ГКЛ — единственный материал, который позволяет создавать в помещениях конструкции необычных форм.

Минусы

Перед тем как переходить к вопросу, какой гипсокартон лучше, имеет смысл познакомиться с его слабыми сторонами. Претензий к листам есть несколько. В список минусов входит:

хрупкость материала, поэтому конструкции из ГКЛ чаще требуют укрепления;

боязнь влаги, поэтому гипсокартон не лучший из претендентов для ремонта во влажных комнатах;

гипсовая пыль, которая образуется при разрезании ГКЛ: она может спровоцировать ухудшение состояния, поэтому работу с ними нужно проводить в очках и респираторе.

Как видно, преимуществ у материала гораздо больше, чем недостатков. Первые существенны, а от вторых легко избавиться тем или иным способом.

Разновидности гипсокартона

Знакомство с видами тоже может помочь понять, какой гипсокартон лучше в каждом конкретном случае. Все его разновидности очень похожи внешне, но их гипсовая «начинка» отличается составом.

ГКЛ

Стандартные гипсокартонные листы имеют белый или серый цвет. Это самый простой, бюджетный вариант. Обычные ГКЛ используют для обшивки каркасов из дерева или металла. Из них же делают потолки, включая многоуровневые, а также другие объемные конструкции. Эти листы походят для помещений с нормальным уровнем влажности, где не бывает серьезных перепадов температур. Для кухонь и ванных данный вид противопоказан, так как незащищенные листы спустя некоторое время могут деформироваться из-за влаги.

ГКЛВ

Влагостойкий гипсокартон — улучшенный вариант обычного материала. Это листы окрашены в зеленый или в синий цвет. Они отличаются повышенной прочностью и влагоотталкивающими свойствами. В состав их гипсового сердечника входят компоненты, которые защищают его от влаги, предотвращают образование плесневого грибка. ГКЛВ используют для ремонта во влажных помещениях, где нормой являются перепады температур. Если максимально защитить материал (например, гидроизоляционным составом и плиткой), то этим видом гипсокартона можно обшивать даже стены душевых кабинок.

ГКЛО

Огнестойкая разновидность гипсокартона является одним из самых дорогих материалов. Эти листы имеют розовый или красный цвет. Их главное отличие — более надежная сердцевина: слой гипса в них способен выдержать более высокие температуры. Этот вид рекомендуют покупать для помещений, в которых высок риск возгорания. В других случаях (из-за высокой цены материала) покупка будет неоправданной. Как правило, огнестойкую разновидность ГКЛ используют для создания вентиляционных каналов, а также для отделки потенциально опасных помещений.

ГКЛВО

Это влагоогнестойкий гипсокартон. Данный вид материала имеет максимальную степень защиты: как от влаги, так и от огня. От ГКЛО его отличает одно. Это присутствие в гипсовой сердцевине модифицирующих добавок, которые одновременно защищают материал от обеих «стихий». Цвет влагоогнестойкого гипсокартона — зеленый. Как правило, ГКЛВО используют при строительстве общественных зданий, офисов, производственных сооружений и т. д. Поскольку цена его высока, для частных домов и квартир его покупают очень редко.

Другие виды гипсокартона

ГКЛ не «венец» творения. Есть еще один материал, который по характеристикам его превосходит. Кроме того, выпускают и другие виды, предназначенные для решения конкретных задач.

Главные конкуренты ГКЛ

Достойные соперники у гипсокартонных листов есть: это гипсоволокнистые (ГВЛ) и гипсофибровые (ГФЛ) листы. С каждым из них нужно познакомиться.

ГВЛ, или гипсоволокнистый лист

Эти изделия имеют однородную структуру, так как изготовлены по другой технологии: они не оклеиваются картоном. Максимальную прочность, надежность и долговечность им придают, армируя древесным волокном (целлюлозой). Доля их составляет около 20% объема. Также в составе ГВЛ есть добавки, улучшающие эксплуатационные характеристики материала.

Используют гипсоволокнистые листы для тех же целей, что и ГКЛ. Если говорить о главных отличиях, то ГВЛ:

более прочен, стоек к перепадам температур и огню;

не так боится влаги, имеет низкую теплопроводность;

отличается великолепными звукоизоляционными свойствами.

Относительный недостаток у главного материала-соперника есть: цена гипсоволокнистых листов дороже стоимости ГКЛ.

Сферы применения этого вида гипсокартона — создание межкомнатных перегородок, обшивка дверных, оконных проемов, потолков, выравнивание стен. ГВЛ часто используют в роли чернового напольного покрытия. Они хорошо сочетаются с керамической плиткой, линолеумом, паркетом.

ГФЛ, или гибкий гипсокартон

Этот материал отличается от обычного гипсокартонного листа тем, что в его составе есть армирующие слои из стекловолокна, но отсутствуют картонные. Волокна нередко примешивают и к гипсовому сердечнику. Благодаря этому листы отличаются повышенной гибкостью. С обеих сторон сетки закрывают тонким слоем гипса, которые гарантирует изделиям гладкую и ровную поверхность.

Именно гипсофибровые изделия будут идеальными для создания конструкций с изогнутыми поверхностями, для сооружения арок и любых фигурных элементов. Поэтому перед покупкой ГКЛ можно внимательно рассмотреть и данный вид продукции. Плюсы материала — ремонтопригодность, виброустойчивость, влагостойкость, экологичность и долговечность. Без недостатков и здесь не обошлось: самый «длинный» минус ГФЛ — более высокая цена.

Дополнительные виды ГКЛ

К ним относится:

Акустический (перфорированный) и звукоизоляционный гипсокартон. Первый используют для отделки помещений, которым необходима качественная звукоизоляция. Примеры — концертные залы, звукозаписывающие студии, домашние кинотеатры. Второй — защита от шума, его покупают для «громких» помещений, где располагаются бойлерные или насосные станции. Сэндвич-лист. Это обычный ГКЛ, к тыльной стороне которого приклеен утеплитель — плита из пенополистирола. Такой комбинированный материал используют для теплоизоляции и отделки: как внутри зданий, так и снаружи. Виниловый (ламинированный) ГКЛ. Эти листы покрыты ПВХ пленкой, поэтому уже полностью готовы для отделочных работ. Реставрационный. Этот вид применяют для отделки старых конструкций из ГКЛ. Удаления «древности» он не требует.

Последняя разновидность — армированный гипсокартон. В его сердцевину добавляют стекловолоконные добавки.

Как выбрать гипсокартон?

Какой гипсокартон лучше? Ответ зависит от задач, которые будущие владельцы собираются решать. В первую очередь, это касается поверхности, которой будут заниматься. Гипсокартон покупают «свой», причем для каждого из оснований: например, потолочный, стеновой, арочный. Любой из видов имеет те качества, которые необходимы конкретной поверхности.

Другие критерии выбора — вид будущей работы, размеры, вес, тип кромки ГКЛ и цена, которая зависит от производителя материала.

Назначение ГКЛ

Какой гипсокартон лучше? Ответ на вопрос зависит от поверхности, которая будет преображаться.

Стеновой гипсокартон. Он предназначается для выравнивания поверхности, для создания фальшстен, ниш, полок, подставок и других подобных конструкций. Однако этот материал можно назвать универсальным, потому что он подходит для любых работ. У стенового ГКЛ вполне приемлемая цена. Толщина таких листов — 12,5 мм. Потолочный материал. Данные изделия приобретают для отделки потолка — для сооружения подвесных, многоуровневых конструкций. От стенового этот ГКЛ отличается меньшей толщиной (9,5 мм) и большей гибкостью. Поэтому этот материал позволяет с легкостью (самостоятельно) вырезать простые криволинейные элементы.

Последний вид — арочный гипсокартон. Это идеал для сооружения сложных криволинейных конструкций, так как он одновременно и прочен, и максимально гибок. Его отличие от других видов продукции — армирование стекловолокном. Толщина этих листов всего 6,5 мм. Минусы — высокая цена и более сложная обработка, если сравнивать с потолочным видом.

Ключевые параметры гипсокартона

Прежде чем приступать к изучению ассортимента, необходимо познакомится с несколькими важнейшими характеристиками материала.

Тип сердечника. Средним слоем обычного ГКЛ всегда является гипс. Его доля — около 93%. О буквах в аббревиатурах уже было написано: «В» означает влагостойкий вид материала, «О» — огнеупорный, а двумя буквами «ВО» отмечают изделия, которые могут противостоять и влаге, и огню. Толщина гипсокартонных листов. Параметры у большинства производителей стандартны: это 6,5 мм, 9,5 мм и 12,5 мм. Однако есть и очень толстые листы гипсокартона — 18, 20 и 25 мм. Их используют в том случае, если хозяевам необходимы максимально прочные перегородки или очень качественная звукоизоляция. Тип кромки. Наиболее востребована продукция с полукруглым утоненным (ПЛУК) и утоненным (УК) краем. Для заделки стыков первых изделий нужно много шпаклевки. Вторые кромки (со «ступенькой») тоже требуют широких швов, но минимальной толщины слоя. Риск появления трещин в последнем случае возрастает.

Размер листов — последняя характеристика. Стандартная ширина — 1200 м, длина — от 2500 до 4800 мм. При монтаже ГКЛ на стены рекомендуют покупать материал, ориентируясь на высоту потолков.

Что еще принимать во внимание?

Чтобы купить материал, к которому не будет никаких претензий, нужно обращаться в специализированные магазины, имеющие большой товарооборот. Лучше обратить внимание на те торговые точки, что работают в тесном сотрудничестве с компаниями-производителями.

Перед покупкой материал внимательно осматривают, причем не только снаружи, но и внутри. Поверхности должны быть идеальными — без царапин, вмятин, каких-либо неровностей или шероховатостей. Правильная геометрия, отсутствие следов влаги — требования обязательные.

На материале не может быть никаких повреждений и подозрительных пятен. Разломленный ГКЛ не должен сильно крошиться. Картонные стенки обязаны прочно прилегать к гипсовому сердечнику даже на разломах, срезах и закругленных участках. В противном случае лучше сразу отказаться от приобретения гипсокартона.

В этом случае сначала рекомендуют приобрести небольшое количество материала. Если во время работы к нему не возникнет никаких претензий, то можно будет заказать остальной. Доставку лучше доверить продавцу: самостоятельная перевозка может стать причиной появления серьезных дефектов. Кроме того, эти листы при неосторожном обращении можно сломать.

Экономить на материале не рекомендуют, так как невысокое качество гипсокартона, который был использован для создания стен, потолков или иных конструкций, может стать причиной разочарования, и ожидаемо повлечет дополнительные траты.

Лучшие производители гипсокартона

Один ответ на вопрос, какой гипсокартон лучше, очень прост: тот, который выпускает фирма, заслужившая доверие покупателей. К таковым относится несколько производителей. Это Knauf (Кнауф), Gyproc (Гипрок), Волма и Гипсополимер.

Knauf

Материалы этой немецкой компании пользуются спросом не зря: качество всей ее продукции можно назвать безупречным. Эта марка гипсокартона — самая продаваемая. У нас концерн основал несколько заводов: они находятся в Баскунчаке, Дзержинске, Красногорске, Санкт-Петербурге, Челябинске, в Краснодарском крае — в поселке Псебай, где находится месторождение гипса, который называют лучшим в Европе, и т. д. О популярности и качестве этой продукции можно «судить по факту»: большинство строительных российских компаний (около 70%) выбирают гипсокартон фирмы Knauf.

Gyproc

Продукция этой французской компании, входящей в группу Saint-Gobain (Сен-Гобен), является первым конкуренткой материалов, выпускаемых концерном из Германии. Один из заводов Gyproc находится в России (Гомазово Нижегородской области). Гипсокартон, который называют «гипроком», отличается малым весом, хорошей гибкостью, поэтому монтаж листов требует меньше усилий. Материал стоек к появлению трещин, имеет идеально ровную поверхность, легче обрабатывается, так как в составе нет армирующих волокон. Главный недостаток этих изделий — цена, которая выше, чем у ГКЛ производства Knauf, примерно на 20%.

Волма

Это целая группа производителей, которые выпускают различные отделочные материалы, в состав которых входит гипс. Управляющая компания находится в Волгограде. Гипсокартон этой фирмы также представлен в широком ассортименте. В состав ГКЛ входит специальное стекловолокно, которое использует и фирма Knauf. Материалы популярны из-за высокой точности геометрии и лучшего соотношения качества и цены. Надо отметить, что Волма — первый отечественный производитель, который наладил выпуск российских ГКЛ.

Гипсополимер

Это компания относится к числу ведущих российских производителей гипсокартона. Основные ее мощности располагаются в Пермском крае. Предприятие имеет собственные источники сырья, а выпускаемые материалы полностью соответствуют европейским стандартам. Спрос на продукцию Гипсополимера растет, объяснение этому факту — высокое качество гипсокартона и доступная цена, которая меньше, чем у импортных аналогов.

Этим квартетом список не ограничивается: в перечень популярных в России материалов попала продукция Lafarge (Франция), Rigips (Австрия, Польша), GIFAS (Свердловская область).

Чей, какой гипсокартон лучше?

Если гипсокартонные листы не имеют никаких повреждений и дефектов, то и фирма-производитель не играет главной роли при выборе. Поскольку в этом случае важно качество и соответствие стандартам. А то и другое могут гарантировать и российские компании.

Существует мнение, что только покупка изделий знаменитых зарубежных фирм гарантирует безукоризненность товара, однако оно ошибочно. Даже гипсокартонные изделия, изготовленные не слишком известной отечественной компанией, могут нисколько не уступать продукции, выпускаемой именитыми брендами. Зато преимущество такого материала будет весомым: покупателю не придется переплачивать за известное имя.

Рейтинг ГКЛ

Поскольку продукция появилась на рынке относительно давно, то покупатели уже смогли оценить достоинства и недостатки марок. Поэтому перед окончательным выбором лучше узнать, какие из ГКЛ заслужили хорошие отзывы.

Лучшие обычные листы

Это самый доступный материал, который используют для отделки обычных помещений, не требующих надежной защиты от влаги и огня.

Gyproc Стронг 2500х1200х15 мм

За небольшую цену покупатели получают максимально прочные стены, которые способны выдержать серьезную нагрузку. Те, кто уже закончил ремонт, отмечают, что даже для телевизора не нужно добавлять закладные. Хвалят изделия за высокую прочность материала на изгиб, ударостойкость, а также за отличную звукоизоляцию.

KNAUF ГСП-А 2500х1200х9.5 мм

Этот гипсокартон, выпускающийся в России, имеет доступную цену, относится к универсальным материалам. Его используют для сооружения потолков, создания арок и для выравнивания стен. Армирующие компоненты повышают прочность этих ГКЛ. Гладкая поверхность позволяет обеспечить отличную адгезию с любыми видами отделки.

Волма 2500х1200х12.5 мм

Этот гипсокартон предназначен для выравнивания и облицовки стен, для устройства перегородок и подвесных потолков в помещениях с нормальными условиями. Плюс этого вида ГКЛ — сердечник, изготовленный из гипсовой смеси, которая относится к негорючим материалам. Минус — твердость панелей: для монтажа изделий нужен мощный шуруповерт.

Влагостойкие виды гипсокартона

Данная продукция оптимальна для помещений, уровень влажности в которых превышает 70%. От обычного ГКЛ влагостойкий материал отличается дополнительной защитой картона и наличием специальных пропиток в сердечнике.

Gyproc Аква Оптима 2500х1200х12,5 мм

Этот ГКЛ называют одним из лучших влагостойких материалов. Гипсокартон хорошо держит форму, отлично режется, не крошится. Шпаклевка на нем держится прочно, а швы не трескаются. Владельцы отмечает простой монтаж, высокое качество картона и жесткость, плотность сердечника.

KNAUF ГСП-Н2 2500х1200х9.5 мм

Данный гипсокартон предназначается для создания подвесных потолков в помещениях с высоким уровнем влажности. Материал считают «послушным», удобным в работе и качественным. Отмечают и гипсовое наполнение, практически лишенное пор. Однако с этим мнением соглашаются не все мастера.

Волма 2500х1200х12,5 мм, влагостойкий

Этот гипсокартон подходит для облицовки стен, для изготовления ниш, колонн, и для сооружения подвесных конструкций. Покупатели отмечают доступную цену, стойкость материала к физическим воздействиям и хорошее качество ГКЛВ. К минусам можно отнести твердую структуру панели.

Лучшие огнестойкие материалы

Эти ГКЛ можно назвать профессионалами. Их редко приобретают для работы дома и практически никогда для квартир. Если говорить о загородной недвижимости, то дорогой огнестойкий вид гипсокартона используют для отделки щитовых, котельных, для защиты поверхностей около каминов, печей и дымоходов. Лидеры в этой номинации тоже известны: это продукция двух производителей — KNAUF ГСП-DF 2500х1200х12.5 мм и Волма огнестойкий 2500х1200х12.5 мм.

Какой гипсокартон лучше? Тот, что подходит помещению и имеет безукоризненную «внешность». А если серьезно, то имеет смысл послушать, что по этому поводу скажут специалисты. Например, многим может оказаться полезным следующее видео: