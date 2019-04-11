Какая штукатурка лучше: животрепещущий вопрос, поставленный ребром

Практически любой ремонт без штукатурных работ немыслим. Многое зависит от умелых рук мастера, однако не все: правильно выбранный материал — главная гарантия качества работ. Но тут и кроется проблема. Этот отделочный «профессионал» настолько популярен, что производители чуть ли не каждый год выпускают новые марки, поэтому понять, какая штукатурка лучше, затруднительно. Особенно для человека, впервые сталкивающегося с необходимостью исправления недостатков поверхности, или решившегося на новый вариант декорирования стен. Чтобы не попасть впросак, лучше заранее досконально изучить животрепещущий вопрос.
Задачи, возлагающиеся на штукатурку
Как и шпаклевка, штукатурка предназначается для выравнивания стен или потолка, но этот состав используют, когда кривизна их превышает 5 мм. Наносят его в несколько слоев, толщина каждого — 2-50 мм. Зернистые поверхности после такой обработки нуждаются в разглаживании. Вот тут на помощь приходит шпаклевка, содержащая ингредиенты более тонкого помола. Максимально возможная толщина ее слоя — 5 мм.
Главные функции штукатурки:
- выравнивание стен перед отделочными работами;
- обеспечение лучшей тепло- и шумоизоляции;
- защита деревянных поверхностей от огня;
- заделывание швов;
- декор.
Чтобы с блеском справляться с задачами, материал должен:
- иметь хорошее сцепление (адгезию) с обрабатываемой поверхностью;
- оставаться пластичным, чтобы не было трещин после высыхания;
- защищать основу от влаги и иметь пожароустойчивость;
- быть легким, не допускать отслаивания.
Мед и деготь: гипсовая или цементная?
Оба популярных вида имеют как достоинства, так и «ложки дегтя», поэтому выбирают их по специализации.
Гипсовый состав
Основа материала — гипсовый порошок, в который для вязкости добавляют пластификаторы. Если речь идет о выравнивающих составах, то в гипсовой штукатурке содержатся исключительно мелкие фракции.
Достоинства:
- Экологическая чистота, позволяющая использовать материал даже в детских комнатах.
- Малый вес, облегчающий работы, не дающий особую нагрузку на несущие конструкции.
- Паропроницаемость, гарантирующая отсутствие плесени и грибка.
- Высокий уровень звуко-, теплоизоляции.
- Меньший расход, чем у цементной (почти вдвое).
- Быстрое застывание.
Недостатки:
- слабое противостояние механическим воздействиям;
- боязнь воды, не дающая использовать штукатурку в помещениях с высокой влажностью;
- более высокая цена (иногда в два раза).
Есть влагостойкие виды, в составе которых гидрофобные добавки, но цены на них значительно выше. Третий минус относителен, если принимать во внимание небольшой расход гипсового материала.
Цементная штукатурка
Это давний «знакомый» всех, кто когда-либо занимался ремонтными работами. Изначально это комбинация цемента с песком, но когда состав стали производить фабрично, к ней присоединились ингредиенты, улучшающие ее качества.
Преимущества:
- Универсальность, позволяющая использование при любых, даже очень «мокрых» условиях.
- Высокая степень прочности, поэтому минимальный риск повреждения стен или потолков.
- Великолепная сцепляемость с большинством минеральных поверхностей. Это качество дает возможность не так тщательно готовить стены перед нанесением штукатурки.
- Вполне разумная цена.
Последний плюс выступает на первый план, если масштабы затеянного ремонта не просто велики, а огромны.
«Дегтярные» качества:
- плохое прилипание к дереву, краске, пластику;
- значительный вес, повышающий нагрузку на стены;
- трудоемкость работ и долгое высыхание;
- проблематичное окрашивание песчано-цементной поверхности.
Сложен ли выбор между соперниками?
Ни цементная, ни гипсовая штукатурка не могут претендовать на звание «материала-идеала», так как имеют как сильные, так и слабые стороны, однако у каждой свой фронт работ.
Союз песка и цемента оптимален для выравнивания или отделки там, где повышенная влажность, — на улице, для стен в санузлах, если в помещении отсутствует отопление.
Гипсовый состав специализируется на внутренних «сухих» работах, так как быстро сохнет, удобен для последующего окрашивания или иных видов декоративной отделки поверхностей. Влагостойкая штукатурка — подходящий «уравнитель» для потолка ванных комнат.
Какая штукатурка лучше: лидеры в станах коллег
Поскольку материалы имеют несколько разные «профессии», и тот и другой одинаково популярны. Есть и фавориты, по достоинству оцененные штукатурами, — как профи, так и любителями.
Гипсовые суперсоставы
Эти материалы можно назвать составами двойного действия: они выравнивают и одновременно подготавливают поверхность к дальнейшей отделке.
Knauf Rotband. Эта штукатурка давно знакома российским строителям. Быть на пьедестале для нее привычно. Предназначение — выравнивание поверхностей внутри помещений, а благодаря влагостойким добавкам, ее неизменно используют для обустройства ванн, санузлов, кухонь. Состав одинаково хорошо держится на бетоне, кирпиче. Минимальная и максимальная толщина слоя — 5 и 50 мм. Плюсы: пластичность, отличное прилипание к поверхности, быстрое высыхание. Минус — цена.
Weber.vetonit profi gyps. Для усиления состава кроме пластификаторов в него добавлено микроволокно, позволяющее увеличить толщину слоя до тех же 50 мм, предохраняющее высыхающую штукатурку от растрескивания. Материал очень однороден, легко выравнивается благодаря большой степени пластичности. Минус — потенциальное знакомство с партией, в которой штукатурка невероятно быстро застывает.
Волма слой. Отечественный материал, имеющий не только достоинства состава, но и самую привлекательную цену. Основа — качественный гипс, к нему добавлены экологически чистые минеральные, химические ингредиенты. Штукатурка идеальна для бетонных, газобетонных, гипсокартонных, а также кирпичных поверхностей. Специалисты отмечают глянец высохшего слоя, он не требует шпаклевки. Минус — потеря эластичности состава спустя полчаса.
«Тяжелая артиллерия» цемента
Цементные штукатурки, без которых трудно представить выравнивание проблемных поверхностей внутри и снаружи здания, тоже имеют своих «передовиков».
Plitonit T1+. Это состав с армирующими волокнами и водоотталкивающими компонентами. Штукатурка способна держаться на бетонных, газобетонных, кирпичных основаниях. Она удобна в работе, не имеет трещин после высыхания, обеспечивает хорошее сцепление. Раствор находится в рабочем состоянии около 4 часов, отмечают его низкий расход. Толщина слоя — от 2 до 30 мм. Недостатки обнаружить не удалось.
Knauf Grünband. Такую штукатурку рекомендуют использовать как для внутренней, так и внешней отделки. Несмотря на пористую структуру из-за пенополистироловых гранул, состав ее однороден, легок в нанесении. Другие плюсы — экономичность, теплоизоляционные качества (пенополистирол). Небольшой минус — рекомендуемая толщина одного слоя — 10-30 мм. Ложка дегтя здесь есть: говорят про недостаточную прочность.
Weber.vetonit TT40.
Это высокопрочный универсал в семействе цементных штукатурок, он сохраняет свойства в любых условиях — в жарко натопленном помещении и на улице в лютый мороз. Материал отлично держится на бетоне, керамзитобетоне, камне, кирпиче. Оптимальная толщина слоя — 5-40 мм. После приготовления раствор остается в рабочем состоянии 2 часа. В процессе застывания он требует увлажнения водой первые два дня, если воздух очень сухой. Минус — плохая «прилипчивость».
В обоих рейтингах засветились два производителя — Knauf, Weber. Поэтому на них можно ориентироваться при покупке материала, имеющего другие компоненты.
Штукатурки-альтернативы
Помимо двух основных претендентов на звание лучшей штукатурки появились и другие соискатели на «трон».
Акриловая
Она «специализируется» на фасадах. В составе — акриловые смолы, обеспечивающие эластичность и прекрасные внешний вид, добавки, повышающие прочностные характеристики, красители и наполнители для фактуры. Штукатурка паропроницаема, имеет антисептические свойства, стойко переносит перепады температур. Цена ее — выше средней, применяется материал только в качестве декоративного. Еще один недостаток — электростатичность (способность аккумулировать электрический заряд). Лучшие производители — Atlas, Baumit, Farbe, Weber.
Глиняная
Кроме нее в состав входят безопасные синтетические добавки, придающие материалу повышенную прочность, пластичность, морозостойкость. Другие наполнители — опилки, солома, хвоя. Эта штукатурка — хороший антисептик, она «дышит», адсорбирует запахи и радиацию, накапливает и отдает влагу, тепло, когда они необходимы. Застывший раствор легко растворяют водой, он подходит для любых стен — из бетона, дерева, кирпича, шлакоблоков и т.д. Цена готовых штукатурок не больше, чем у гипсовых составов. Сохнет раствор долго.
Известковая
Эта штукатурка-универсал, ее качества зависят от компонента, добавленного к известковой основе.
- Гипс. Такую смесь готовят маленькими порциями, так как схватывается он почти моментально. Ее используют для отделки карнизов, обработки каменных, деревянных поверхностей, однако она весьма чувствительна к влаге.
- Глина. Чаще используют этот состав для нанесения на глиняную штукатурку, которая не отличается повышенной прочностью.
- Цемент. Этот раствор отлично подходит для влажных помещений, его применяют исключительно в ходе ремонтных работ.
Среди популярных материалов — Besto M-100, Основит Стартвэлл, Weber.vetonit 414.
Силиконовая
Это универсал-декоратор среди универсалов, о чем говорит его приличная цена. «Виноваты» в этом силиконовые смолы, обеспечивающие материалу невероятную эластичность, прочность, стойкость к влаге и иным воздействиям внешней среды, в том числе и механическим. Состав с легкостью выдерживает любые температуры, включая их перепады. Штукатурка одинаково подходит для фасадов и интерьеров, но есть одно условие, необходимое для работы с ней, — обязательное использование силиконовой грунтовки. Лучшие из поставщиков смесей — Weber, Caparol, Ceresit.
На вопрос, какая штукатурка лучше, может развернуто ответить тот, кто сталкивается с ней по работе, поэтому не лишне услышать мнение профи. Например, в этом видео: