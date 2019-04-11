Какая штукатурка лучше: животрепещущий вопрос, поставленный ребром

Практически любой ремонт без штукатурных работ немыслим. Многое зависит от умелых рук мастера, однако не все: правильно выбранный материал — главная гарантия качества работ. Но тут и кроется проблема. Этот отделочный «профессионал» настолько популярен, что производители чуть ли не каждый год выпускают новые марки, поэтому понять, какая штукатурка лучше, затруднительно. Особенно для человека, впервые сталкивающегося с необходимостью исправления недостатков поверхности, или решившегося на новый вариант декорирования стен. Чтобы не попасть впросак, лучше заранее досконально изучить животрепещущий вопрос.

Задачи, возлагающиеся на штукатурку

Как и шпаклевка, штукатурка предназначается для выравнивания стен или потолка, но этот состав используют, когда кривизна их превышает 5 мм. Наносят его в несколько слоев, толщина каждого — 2-50 мм. Зернистые поверхности после такой обработки нуждаются в разглаживании. Вот тут на помощь приходит шпаклевка, содержащая ингредиенты более тонкого помола. Максимально возможная толщина ее слоя — 5 мм.

Главные функции штукатурки:

выравнивание стен перед отделочными работами;

обеспечение лучшей тепло- и шумоизоляции;

защита деревянных поверхностей от огня;

заделывание швов;

декор.

Чтобы с блеском справляться с задачами, материал должен:

иметь хорошее сцепление (адгезию) с обрабатываемой поверхностью;

оставаться пластичным, чтобы не было трещин после высыхания;

защищать основу от влаги и иметь пожароустойчивость;

быть легким, не допускать отслаивания.

Мед и деготь: гипсовая или цементная?

Оба популярных вида имеют как достоинства, так и «ложки дегтя», поэтому выбирают их по специализации.

Гипсовый состав

Основа материала — гипсовый порошок, в который для вязкости добавляют пластификаторы. Если речь идет о выравнивающих составах, то в гипсовой штукатурке содержатся исключительно мелкие фракции.

Достоинства:

Экологическая чистота, позволяющая использовать материал даже в детских комнатах. Малый вес, облегчающий работы, не дающий особую нагрузку на несущие конструкции. Паропроницаемость, гарантирующая отсутствие плесени и грибка. Высокий уровень звуко-, теплоизоляции. Меньший расход, чем у цементной (почти вдвое). Быстрое застывание.

Недостатки:

слабое противостояние механическим воздействиям;

боязнь воды, не дающая использовать штукатурку в помещениях с высокой влажностью;

более высокая цена (иногда в два раза).

Есть влагостойкие виды, в составе которых гидрофобные добавки, но цены на них значительно выше. Третий минус относителен, если принимать во внимание небольшой расход гипсового материала.

Цементная штукатурка

Это давний «знакомый» всех, кто когда-либо занимался ремонтными работами. Изначально это комбинация цемента с песком, но когда состав стали производить фабрично, к ней присоединились ингредиенты, улучшающие ее качества.

Преимущества:

Универсальность, позволяющая использование при любых, даже очень «мокрых» условиях. Высокая степень прочности, поэтому минимальный риск повреждения стен или потолков. Великолепная сцепляемость с большинством минеральных поверхностей. Это качество дает возможность не так тщательно готовить стены перед нанесением штукатурки. Вполне разумная цена.

Последний плюс выступает на первый план, если масштабы затеянного ремонта не просто велики, а огромны.

«Дегтярные» качества:

плохое прилипание к дереву, краске, пластику;

значительный вес, повышающий нагрузку на стены;

трудоемкость работ и долгое высыхание;

проблематичное окрашивание песчано-цементной поверхности.

Сложен ли выбор между соперниками?

Ни цементная, ни гипсовая штукатурка не могут претендовать на звание «материала-идеала», так как имеют как сильные, так и слабые стороны, однако у каждой свой фронт работ.

Союз песка и цемента оптимален для выравнивания или отделки там, где повышенная влажность, — на улице, для стен в санузлах, если в помещении отсутствует отопление.

Гипсовый состав специализируется на внутренних «сухих» работах, так как быстро сохнет, удобен для последующего окрашивания или иных видов декоративной отделки поверхностей. Влагостойкая штукатурка — подходящий «уравнитель» для потолка ванных комнат.

Какая штукатурка лучше: лидеры в станах коллег

Поскольку материалы имеют несколько разные «профессии», и тот и другой одинаково популярны. Есть и фавориты, по достоинству оцененные штукатурами, — как профи, так и любителями.

Гипсовые суперсоставы

Эти материалы можно назвать составами двойного действия: они выравнивают и одновременно подготавливают поверхность к дальнейшей отделке.

Knauf Rotband. Эта штукатурка давно знакома российским строителям. Быть на пьедестале для нее привычно. Предназначение — выравнивание поверхностей внутри помещений, а благодаря влагостойким добавкам, ее неизменно используют для обустройства ванн, санузлов, кухонь. Состав одинаково хорошо держится на бетоне, кирпиче. Минимальная и максимальная толщина слоя — 5 и 50 мм. Плюсы: пластичность, отличное прилипание к поверхности, быстрое высыхание. Минус — цена.

Weber.vetonit profi gyps. Для усиления состава кроме пластификаторов в него добавлено микроволокно, позволяющее увеличить толщину слоя до тех же 50 мм, предохраняющее высыхающую штукатурку от растрескивания. Материал очень однороден, легко выравнивается благодаря большой степени пластичности. Минус — потенциальное знакомство с партией, в которой штукатурка невероятно быстро застывает.

Волма слой. Отечественный материал, имеющий не только достоинства состава, но и самую привлекательную цену. Основа — качественный гипс, к нему добавлены экологически чистые минеральные, химические ингредиенты. Штукатурка идеальна для бетонных, газобетонных, гипсокартонных, а также кирпичных поверхностей. Специалисты отмечают глянец высохшего слоя, он не требует шпаклевки. Минус — потеря эластичности состава спустя полчаса.

«Тяжелая артиллерия» цемента

Цементные штукатурки, без которых трудно представить выравнивание проблемных поверхностей внутри и снаружи здания, тоже имеют своих «передовиков».

Plitonit T1+. Это состав с армирующими волокнами и водоотталкивающими компонентами. Штукатурка способна держаться на бетонных, газобетонных, кирпичных основаниях. Она удобна в работе, не имеет трещин после высыхания, обеспечивает хорошее сцепление. Раствор находится в рабочем состоянии около 4 часов, отмечают его низкий расход. Толщина слоя — от 2 до 30 мм. Недостатки обнаружить не удалось.

Knauf Grünband. Такую штукатурку рекомендуют использовать как для внутренней, так и внешней отделки. Несмотря на пористую структуру из-за пенополистироловых гранул, состав ее однороден, легок в нанесении. Другие плюсы — экономичность, теплоизоляционные качества (пенополистирол). Небольшой минус — рекомендуемая толщина одного слоя — 10-30 мм. Ложка дегтя здесь есть: говорят про недостаточную прочность.

Weber.vetonit TT40.

Это высокопрочный универсал в семействе цементных штукатурок, он сохраняет свойства в любых условиях — в жарко натопленном помещении и на улице в лютый мороз. Материал отлично держится на бетоне, керамзитобетоне, камне, кирпиче. Оптимальная толщина слоя — 5-40 мм. После приготовления раствор остается в рабочем состоянии 2 часа. В процессе застывания он требует увлажнения водой первые два дня, если воздух очень сухой. Минус — плохая «прилипчивость».

В обоих рейтингах засветились два производителя — Knauf, Weber. Поэтому на них можно ориентироваться при покупке материала, имеющего другие компоненты.

Штукатурки-альтернативы

Помимо двух основных претендентов на звание лучшей штукатурки появились и другие соискатели на «трон».

Акриловая

Она «специализируется» на фасадах. В составе — акриловые смолы, обеспечивающие эластичность и прекрасные внешний вид, добавки, повышающие прочностные характеристики, красители и наполнители для фактуры. Штукатурка паропроницаема, имеет антисептические свойства, стойко переносит перепады температур. Цена ее — выше средней, применяется материал только в качестве декоративного. Еще один недостаток — электростатичность (способность аккумулировать электрический заряд). Лучшие производители — Atlas, Baumit, Farbe, Weber.

Глиняная

Кроме нее в состав входят безопасные синтетические добавки, придающие материалу повышенную прочность, пластичность, морозостойкость. Другие наполнители — опилки, солома, хвоя. Эта штукатурка — хороший антисептик, она «дышит», адсорбирует запахи и радиацию, накапливает и отдает влагу, тепло, когда они необходимы. Застывший раствор легко растворяют водой, он подходит для любых стен — из бетона, дерева, кирпича, шлакоблоков и т.д. Цена готовых штукатурок не больше, чем у гипсовых составов. Сохнет раствор долго.

Известковая

Эта штукатурка-универсал, ее качества зависят от компонента, добавленного к известковой основе.

Гипс. Такую смесь готовят маленькими порциями, так как схватывается он почти моментально. Ее используют для отделки карнизов, обработки каменных, деревянных поверхностей, однако она весьма чувствительна к влаге. Глина. Чаще используют этот состав для нанесения на глиняную штукатурку, которая не отличается повышенной прочностью. Цемент. Этот раствор отлично подходит для влажных помещений, его применяют исключительно в ходе ремонтных работ.

Среди популярных материалов — Besto M-100, Основит Стартвэлл, Weber.vetonit 414.

Силиконовая

Это универсал-декоратор среди универсалов, о чем говорит его приличная цена. «Виноваты» в этом силиконовые смолы, обеспечивающие материалу невероятную эластичность, прочность, стойкость к влаге и иным воздействиям внешней среды, в том числе и механическим. Состав с легкостью выдерживает любые температуры, включая их перепады. Штукатурка одинаково подходит для фасадов и интерьеров, но есть одно условие, необходимое для работы с ней, — обязательное использование силиконовой грунтовки. Лучшие из поставщиков смесей — Weber, Caparol, Ceresit.

На вопрос, какая штукатурка лучше, может развернуто ответить тот, кто сталкивается с ней по работе, поэтому не лишне услышать мнение профи. Например, в этом видео: