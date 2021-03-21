Заполнение швов является заключительным этапом укладки плитки. Если работа выполнена качественно, то кафель выглядит безукоризненно. Когда допущены какие-либо ошибки, об идеальном покрытии стен или пола говорить не приходится. Поэтому если данную операцию хозяева решили сделать самостоятельно, то им нужно знать, как выбрать хороший и подходящий материал, как подготовить поверхность с керамическими изделиями, как затирать швы на плитке и многое другое. Технология заполнения зазоров не слишком сложна, поэтому она не вызовет особых трудностей даже у начинающих мастеров. Но нюансы этого этапа работ дебютантам знать необходимо.

Задачи и особенности затирки

Второе название затирки — фуга. Без нее невозможно представить качественно уложенную плитку. Что такое укладка керамической плитки? Классическая технология подразумевает оставление швов, которые необходимо закрыть. Затирка призвана решить несколько важных задач. К ним относится:

заполнение швов, оставшихся между керамическими изделиями;

маскировка неровностей, небольших сколов плитки или иных мелких дефектов торцов;

защита стенового или напольного покрытия от влаги, которая способна разрушить все, с чем контактирует;

защита от возможных последствий повышенной влажности, которая нередко становится причиной появления неприятного «соседа» — плесневого грибка.

Еще одна задача этого материала — служить элементом декора покрытия. Например, если выбрана контрастная затирка, то она способна подчеркнуть идеальную геометрию стен или пола.

Разновидности составов

Прежде чем приступать к изучению вопроса, как затирать швы на плитке, нужно выбрать оптимальный материал. Для последнего этапа укладки плитки используют несколько смесей.

Цементные затирки. В их состав входит цемент, песок мелкой фракции (не во всех затирках) и полимерные добавки (латекс). Это затирки максимально просты в работе. Подходят они для комнат, в которые влажность нормальная, — для спален, гостиных, кабинетов и т. д. Минус составов — возможное растрескивание швов. Двухкомпонентные эпоксидные фуги. В них используется два компонента — эпоксидная смола и катализатор-отвердитель. Их отличие — полное отсутствие пор. Недостаток у составов один: это быстрое схватывание, поэтому разведенную смесь нужно успеть использовать примерно за час, иначе она застынет. Полиуретановые затирки. В них входят полиуретановые смолы, выдерживающие любые нагрузки — на растяжение и на разрыв. Они похожи на эпоксидные составы: как по качеству, так и по характеристикам. Есть одно ограничение: максимально возможная толщина шва составляет 5 мм.

Для плитки используют и другие материалы. Есть смеси, в которые входят фурановые смолы, есть специальные жаропрочные материалы (шамотная глина плюс цемент). Самый известный кандидат — силиконовый герметик, который применяют для влажных условий. Акриловые и латексные изделия для таких работ не используют.

Для плитки, которая уложена в ванной, с состав герметика должны входить антигрибковые компоненты. Поскольку такая затирка будет «дорогим удовольствием», ее используют только в том случае, если другие материалы не смогут справиться с поставленными задачами.

Помимо связующего компонента в состав классических затирок может входить латекс, минералы, другие наполнители, а также пигменты, блестки, присадки, пропитки.

Инструменты для работы

На строительном «языке» затирку называют фугой, а работу с ней — фугованием. Задача мастера — равномерное заполнение зазоров, оставшихся между плиткой. Операция кажется несложной, но только на первый взгляд: инструментов для данного этапа укладки потребуется довольно много. В набор входят:

емкости для разведения смеси, а также ведро для чистой воды;

поролоновая губка для очищения от смесей керамической плитки;

строительный миксер либо дрель с насадкой для размешивания состава;

шпатели: резиновые, или инструменты из жесткой резины для эпоксидной затирки;

нож, малярная кисть (щетка, деревянная палочка) и растворитель — комплект для очистки межплиточных швов.

В составы, используемые для работы, входят химические соединения, поэтому для операции потребуются перчатки и маска (респиратор). Для своевременного удаления излишков смеси понадобится ветошь.

Для приготовления состава маленькими порциями будут необходимы весы, потому что даже малейшее изменение пропорций может сделать швы недолговечными, потому что изменит их характеристики в худшую сторону.

Как рассчитать расход материала?

Это первый необходимый этап, потому что покупка лишней затирки не слишком рациональна. С другой стороны, нужно, чтобы материала хватило.

Чтобы получить примерное количество материала, сначала складывают длину и ширину плитки. Затем результат сложения делят на площадь поверхности с керамическим покрытием (длина, умноженная на ширину). Потом полученную величину умножают на ширину и толщину швов, а также на коэффициент плотности затирки (от 1,6 до 1,8).

Результатом станет расход материала (кг/м2). Чтобы гарантировать запас на случай непредвиденных обстоятельств, к полученной цифре добавляют около 10%.

Как затирать швы на плитке?

Любая из затирочных паст имеет одно важное свойство: они способны гарантировать хорошее сцепление с любыми материалами. Однако для качественной адгезии швы должны быть хорошо очищены и подготовлены. По этой тривиальной причине зазоры надо освободить от потенциальных помех.

Первым делом из них удаляют пластиковые крестики-фиксаторы. Со стыков соскребают ножом или шпателем остатки клеящего состава. От пыли в будущих швах избавляются с помощью кисти или щетки с мягкой щетиной.

Затем стыки пылесосят, моют и сушат. Последний этап не является обязательным для некоторых составов, которые отлично сцепляются с чуть влажной поверхностью. Исключение — эпоксидные двухкомпонентные смеси.

Если плитка пористая, то на ней после затирки могут остаться пятна. В этом случае поверхность керамических изделий около стыков плиток заклеивают малярным скотчем с обеих сторон зазоров.

Затирку можно начинать спустя 8-24 часа после завершения укладки керамических изделий. В этом случае промежуток времени зависит только от скорости высыхания плиточного клея.

Подготовка затирочной смеси

Составы можно купить готовыми, или приобрести сухие смеси, которые нужно разводить водой. Первый вариант имеет большой недостаток: это быстрое схватывание, поэтому для дебютной работы более подходящими являются вторые, потому что эти смеси можно разводить небольшими частями.

Если используют порошки, то составы (двухкомпонентные) предварительно смешивают. Однокомпонентные фуги разбавляют водой согласно инструкции производителя. Для качественного смешивания используют дрель с насадкой-миксером. Инструмент включают на низких оборотах, перемешивают затирку до тех пор, пока масса не станет однородной.

Приготовленные цементные смеси не теряют своих качеств 12-24 часов, эпоксидные составы требуют их быстрого использования — они должны быть выработаны за 45 минут, максимум за час.

Затирка плитки

Плиточный клей должен полностью высохнуть, так как затирать швы на плитке можно начинать только на сухих поверхностях. Исключение есть: если используется цементный состав, то перед операцией швы смачивают водой с помощью распылителя. Однако слишком усердствовать не надо, поскольку излишек влаги способен стать причиной их скорого растрескивания. Эпоксидным, полиуретановым растворам требуются абсолютно сухие стыки. Теперь непосредственно о том, как затирать швы на плитке:

Чтобы обеспечить идеальное сцепление и защитить стыки от влаги и плесени, их обрабатывают антисептической грунтовкой. Если работу проводят с напольным покрытием, то затирку наносят широким шпателем, обычно по диагонали. Когда кафель уложен на стены, то для него берут более узкий инструмент, а зазоры заполняют сверху вниз. На шпатель берут небольшое количество смеси. Ее наносят, вдавливая в стыки с небольшим усилием. На небольшую плитку и мозаику наносят большой объем фуги, которую затирают по швам теркой. После затирки участка площадью 1-2 м2 переходят к формированию швов и их расшивке.

Последний этап предполагает использование своего инструмента для конкретного состава. Например, для полимерной массы подходит кусок кабеля, толщина которого совпадает (чуть меньше) с величиной швов. Эпоксидные составы формируют влажной губкой, либо подравнивают пальцем. Альтернативы — вилка или ложка со скругленной, узкой ручкой. Плитки сразу же очищают. Если раствор успел застыть, то его удаляет с керамики растворителем. Когда остались небольшие дефекты (ямки, бугры), их закрывают свежей порцией затирки.

Что касается толщины слоя, то он не должен доходить до плоскости плитки — слой затирки обязан быть ниже (тоньше) поверхности покрытия на несколько миллиметров. Этот вариант оформления используют чаще. Для формирования красивых швов используют чистую губку, без засохших следов смеси.

Очистка поверхности после затирки: влажная и сухая

Этот этап проводят с зависимости от использовавшегося материала.

Влажная обработка

Если применялись двухкомпонентные эпоксидные смеси, то очистку влажной губкой или тканью проводят сразу после окончания фугования. Цементные составы не так требовательны к скорости: в этом случае керамику избавляют от следов затирки спустя 20-30 минут после завершения операции. Моющее средство не должно содержать красителей, способных изменить цвет затирки. Воду используют комнатной температуры.

Как определить, можно ли приступать к влажной обработке? Провести тест поможет мокрая тряпка. Ею проводят по швам. Если смесь тянется за материалом, значит, ей нужно дать еще немного времени для застывания. Однако сильно «свирепствовать» на этом этапе не рекомендуется. Чрезмерный нажим при влажной обработке может стать причиной частичного вымывания материала из швов.

Очищенную поверхность внимательно осматривают. Если находят какие-либо дефекты, то готовят новую порцию затирки, которой закрывают деформировавшиеся швы. Окончательную обработку переносят на следующий день. Плитку полируют сухой тканью, затем швы пропитывают силиконовым бесцветным герметиком, который является надежной защитой от влаги.

Сухая очистка

Даже аккуратная работа не может гарантировать, что к плитке не приклеятся излишки состава. Кусочки цементной смеси, оставшейся после высыхания, удаляют сухой ветошью. Полиуретановые и эпоксидные составы, прилепившиеся там, где не надо, удаляют до их схватывания — то есть сразу после затирки.

Если плитка не пористая, некоторые мастера используют терку, на которую надевают резиновую насадку. Этим инструментом работают по диагонали, сразу же удаляя затвердевшие частички. Изделия с рельефом обычно чистят зубной щеткой.

Работа над швами на напольном покрытии

Стены и полы предъявляют свои требования к работе. В этом случае максимальная надежность нужна той поверхности, по которой «ступает нога человека». Особенно при интенсивной проходимости комнаты. Для заполнения швов напольной плитки выбирают составы, максимально стойкие к истиранию, к механическим воздействиям. Это эпоксидные или цементные составы. Чтобы увеличить срок эксплуатации, после завершения затирки стыки дополнительно защищают силиконовым герметиком. Да, это операция не относится к обязательным, но лишней она никак не будет.

Процесс для обработки стыков керамогранита ничем не отличается от операции на вертикальных поверхностях. Ее и смеси подготавливают аналогичным образом, швы перед началом работы с цементной затиркой увлажняют. Для этого используют пульверизатор или влажную губку, однако капель на поверхности оставаться не должно. Работу проводят по диагонали. Начинают ее с дальнего угла комнаты, постепенно перемещаясь к двери.

Втирают смесь с нажимом, чтобы не оставить пустот между плитками. Одни мастера пользуются широким шпателем, другие отдают предпочтение специальной терке. Выбор зависит от самой плитки: пористые или рельефные изделия более уязвимы, поэтому они требует более щадящего инструмента. Действия повторяют 2-3 раза. Излишки смеси тут же удаляют шпателем, держа его под углом 30-40° относительно плоскости пола. После обработки 1-2 м2 его поверхность очищают чуть теплой водой.

Второй вариант — использование строительного конуса-мешка. Это приспособление, похожее на кондитерский аксессуар, наполняют раствором, затем его выдавливают в швы, выравнивая затирку шпателем либо теркой. Спустя 15-20 минут поверхность протирают влажной губкой. Эпоксидные составы нужно использовать в течение часа, поэтому их готовят порциями.

Плюс конуса — возможность заполнить сразу весь шов, а не участок в районе нескольких плиток. Минус — необходимость навыки работы с этим инструментом. Самый простой вариант такого «помощника» — полиэтиленовый пакет со срезанным уголком. Некоторые мастера выбирают для работы неожиданного кандидата — кулинарный шприц.

Как долго сохнет затирка?

Состав способен затвердеть за сутки. Готовые швы светлеют, приобретая свой окончательный вид, поскольку влага из них испаряется. Но для полного схватывания швов необходимы как минимум трое суток. Именно такой промежуток времени требуется, чтобы состав приобрел все свойства. Поэтому только после 72 часов переходят к другим работам — к мытью напольного покрытия, к сверлению отверстий для навешивания мебели и т. д.

Ширина зазоров между плитками

Этот вопрос не относится непосредственно к теме «Как затирать швы на плитке», однако он тоже может интересовать тех хозяев, которые пока мало знакомы с особенностями этапов: как с монтажом изделий, так и с затиркой швов.

Каких-то строгих стандартов, касающихся ширины зазоров, нет. Однако надо знать, что очень большие расстояния между изделиями несколько снижают механическую прочность финишного покрытия. С другой стороны, они способны придать поверхности четкий геометрический рисунок.

Вообще, есть прямая зависимость ширины швов от размеров использующихся керамических изделий. Например:

для плитки, сторона которой менее 100 мм, рекомендуют оставлять зазоры от 1 до 3 мм;

при стороне более 100 мм оптимальная ширина — 3-8 мм;

для больших граней (до 300 мм) — 4-10 мм;

для клинкерных изделий — от 8 до 15 мм;

идеал для мозаики — 1-3 мм.

Как правило, для напольных покрытий зазоры делают большими, чем для стен.

Что может стать причиной растрескивания швов?

Не всегда и не все идет гладко, особенно если работу проводят впервые. Самым неприятным последствием является растрескивание швов, причем оно может начаться на любом этапе. Как правило, такой дефект нередко наблюдается после использования цементного состава.

Причин ЧП существует несколько. К ним относится:

нарушения при приготовлении затирки — некорректные пропорции ингредиентов, чаще — большее количество воды;

недостаточно жесткое, «гуляющее» основание под плиткой;

сквозняки, устроенные во время высыхания состава;

попадание на швы горячей воды.

Такой дефект требует срочного устранения. В этом случае мастера рекомендуют втереть в шов сухую затирку. Второй вариант — добавление сухой смеси в готовую, но жидкую порцию.

Любая работа требует знания всех нюансов. Как затирать швы на плитке, если навыков мастер пока не имеет? Самое важное в этом случае — внимание к подготовительному этапу, тщательное соблюдение пропорций во время приготовления смеси, а также отсутствие спешки, которая нередко становится причиной досадных ошибок.

О том, как затирать швы на плитке, расскажет мастер из следующего видео: