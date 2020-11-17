Замена старой ванны на новый сантехнический прибор — процедура длительная и очень трудоемкая. Однако монтаж не единственная сложная задача, которую приходится решать хозяевам. В большинстве случаев между стенами и конструкцией остается некрасивый зазор. Он не только сильно портит вид помещения, но и может стать источником серьезных проблем. Самые неприятные из них — появление плесени, вечные, невысыхающие лужи, постоянная сырость, становящаяся причиной размножения насекомых, а также настоящая авария — затопление соседей. Исправить недостаток можно, но для этого надо узнать, как заделать щели между ванной и стеной, какие материалы можно использовать для этой работы.

Почему возникает зазор у стены?

Даже идеально проведенная установка не гарантирует отсутствия просветов. Чаще между плиткой и бортиком сантехнического прибора остается небольшая щель. Расстояние может быть минимальным — составлять всего миллиметр, в других случаях «пропасть» для ванной комнаты огромна — нередко она достигает 20-30 мм.

Зазоры большей величины (100 ми и более) здесь подробно рассматриваться не будут. Так как их уже не назвать щелями, максимальные расстояния требуют изготовления дополнительной конструкции: например, фальшстены, «коробки» из гипсокартона и профиля, тумбы из кирпича и т. д. Почему появляются щели? Чаще всего «виновата» неидеальная геометрия маленького помещения. Причин образования некрасивых зазоров есть несколько.

Некорректно сделанная бетонная стяжка пола. Из-за нее ванна перекашивается, образуются щели. Эту проблему есть возможность частично решить. Исправить положение поможет выравнивание пола, регулировка установочных болтов сантехнического прибора. Дефекты, полученные во время текущего (прошлого) ремонта. Самая частая неприятность — стены «волнами» из-за неправильно нанесенной штукатурки. Геометрия ванной комнаты, далекая от совершенства. Угол более или менее 90° не дает возможности точно вписать ванну в место, предназначенное для нее. Размеры ванны, которая не в состоянии идеально встать на законное место.

Еще одна возможная причина — дефекты самого изделия: например, неровные края бортика ванны. Однако такой брак встречается крайне редко. Независимо от ширины зазора и причин, его вызывающих, заделка просвета в ближайшее время становится первостепенной задачей. Даже через маленькую щель вода неминуемо попадет на пол, а значит, уже в ближайшее время спровоцирует или одну проблему, или сразу несколько.

Инструменты и материалы

Зазоры любой ширины — неприятность, которая требует быстро найти решение. Поэтому перед тем как заделать щели между ванной и стеной, мастеру придется выбрать способ, найти инструменты, купить все необходимые материалы. «Джентльменский набор» будет зависеть от метода заделки. В него могут войти многие «нужности».

Из инструментов пригодятся:

губки, наждачная бумага, шлифмашина;

ветошь, тряпки (для работы и забивки в щели);

«жидкие гвозди» с «оружием» для них — с пистолетом;

острый (макетный) нож для удаления излишков материала;

болгарка, если предполагается разрезание плитки (бордюров).

Может потребоваться:

грунтовка;

цементный раствор;

герметик, монтажная пена;

клей или затирка для плитки;

кафельная плитка, бордюрная лента;

пластиковые уголки, керамические бордюры;

уголок и заглушка для пластиковых элементов.

Для обезжиривания поверхностей необходимо подготовить средство, содержащее спирт, или растворитель (например, Уайт-спирит).

Как заделать щели между ванной и стеной?

Способов избавиться от несовершенства есть несколько. Самое простое решение — обращение к специалисту, который сразу найдет оптимальный вариант. Вполне реален и другой путь: поскольку подобная работа не требует каких-то специфических навыков, хозяева с ней смогут справиться самостоятельно. В этом случае сначала им надо узнать, как заделать щели между ванной и стеной, выбрать оптимальный материал, а затем приступить к операции.

Выбор средства для работы напрямую зависит от отделки стен помещения, от особенностей интерьера, от размеров зазора. Например, широкие щели требуют участия комбинации материалов. В этом случае нередко используют «дуэт» — герметик и простую пластиковую окантовку.

Альтернативный вариант — монтажная пена с бордюром. Узкие зазоры не так трудно закрыть, поэтому для них бордюры или окантовка не понадобятся. Однако есть другие, простейшие способы, поэтому и эти методы нельзя обойти вниманием.

Использование затирки

Это самое простое решение, но оно подойдет только в том случае, если ширина щели составляет не более 2-3 мм. Как правило, составы после монтажа плитки остаются у всех хозяев, поэтому данный способ является и самым дешевым.

Поверхности протирают, обезжиривают. Затем зазоры заполняют затиркой, излишки тут же убирают резиновым шпателем или влажной губкой. После высыхания состава ванной можно пользоваться. Минус метода — ненадежность такой защиты. По этой причине лучше рассмотреть альтернативные варианты устранения зазоров.

Первая помощь «в лице» цементного раствора

Это решение можно назвать универсальным, малозатратным и надежным, хоть и не слишком долговечным. Кроме того, такому составу потребуется дополнительная отделка, так как «голый» цемент выглядит совсем не привлекательно. Зато работа с раствором многим знакома, поэтому сложностей не предполагает.

Сначала стык очищают (обезжиривают), обеспыливают и гарантируют хорошее сцепление с помощью грунтовки. Затем занимаются приготовлением раствора. Он должен быть достаточно густым. Мастера советуют добавлять в традиционную строительную смесь клей для плитки. Раствором пропитывают тряпки, которыми заделывают щели. После высыхания импровизированных «затычек» сверху, по всей длине, укладывают слой раствора. Заглаживают состав влажной губкой.

На роль маскировочного средства выбирают мозаику, либо куски керамической плитки. Альтернатива изделиям — краска, подходящая по цвету.

Монтажная пена в качестве герметика

Этот материал хорош тем, что позволяет избавиться даже от более широкой «прорехи». Пена гарантирует надежную фиксацию и защиту от плесневого грибка. Однако в «ванном случае» необходимо приобрести влагостойкий материал. Например, пена с полиуретановой основой считается подходящим вариантом.

На бортик ванны и стену наклеивают полосы скотча, чтобы случайно их не запачкать. Соединяемые поверхности очищают, протирают, обезжиривают. Баллон встряхивают и начинают наносить пену, следя за направлением, не позволяя емкости «гулять» в руке. После застывания материала излишки обрезают острым ножом.

В качестве финишного покрытия шва выбирают те же материалы, что и для камуфляжа цементного раствора: элементы, сделанные из плитки, либо краску.

Использование силиконового герметика

В последнее время этот состав стал настоящим спасителем: его используют для разного вида ремонтных и строительных работ. Плюсы — небольшая цена, простота процедуры, эффективность материала, который избавляет от проблем практически сразу и на длительный срок.

Ограничение для применения герметика есть: это ширина щели. Максимально возможная величина составляет 3 мм. Для ванных комнат обычно приобретают белый состав, который будет оптимален для таких же ванн.

Материал нужен специальный — санитарный, предназначенный для помещений с высокой влажностью — для ванных и санузлов. Средство обязано быть влагостойким. Оптимален герметик, в состав которого входят антибактериальные компоненты.

Поскольку фронт работ небольшой, серьезных расходов операция по заделке щелей не обещает. Поэтому лучше отдать предпочтение качественным материалам. Например, хвалят следующие составы: Seresit CS 25, DAP, Dow Corning, KRASS, Момент Гермент.

Работа не отличается сложностью, однако все ее этапы надо выполнять неукоснительно.

Сначала соединяемые поверхности обрабатывают. Участок стены и бортик ванны протирают водой, затем обезжиривают средством на спиртовой основе или растворителем (Уайт-спиритом, ацетоном, керосином и т. п.), сушат. Тубу с герметиком устанавливают в пистолет. Носик срезают так, чтобы отверстие было ненамного, но больше величины зазора. Острее угол — толще валик. Герметик начинают наносить с края ванны, стараясь, чтобы он полностью входил в щель, ложился ровно.

Получившуюся «колбаску» разравнивают и вдавливают пальцем либо специальной лопаточкой. Первый «инструмент» перед работой смачивают в мыльном растворе, в противном случае герметик к коже или перчатке постарается прилипнуть. Для перестраховки рекомендуют нанести второй слой, затем его также слегка вдавить и разровнять. После высыхания состава его излишки соскабливают. Если работа выполнена аккуратно, то никаких «пряток» состав не потребует.

Маскировка пластиковым плинтусом и герметиком

Это второй, относительно простой ответ на вопрос, как заделать щели между ванной и стеной. В данном случае используются практичные изделия из ПВХ — бордюры, плинтусы, уголки. С ними легко работать, а широкий ассортимент товаров позволяет найти идеальный вариант для любой комнаты. Есть одна рекомендация: стыки выглядят лучше, когда цвет герметика совпадает с «сантехническим». Однако это не правило, некоторые мастера находят другие интересные решения.

Перед покупкой длину зазора измеряют, добавляют небольшой запас, так как углы пластиковых элементов придется подрезать. Еще приобретают детали для оформления плинтуса. Это уголок и заглушка.

Данная операция также состоит из нескольких несложных шагов.

Сначала соединяемые поверхности точно так же протирают, обезжиривают и сушат. Затем готовят к работе тубу с герметиком. Плинтус отрезают по длине стены, не забывая о том, что необходимо оставить место под уголок и заглушку. Переходят к работе с силиконовым герметиком. Сначала его наносят на плинтус, потом составом заполняют щели. В этом случае важно, чтобы средство вошло в зазор очень плотно. К щели прикладывают плинтус, затем аккуратно прижимают его и проглаживают руками, равномерно распределяя герметик. Излишки состав удаляют сразу. Это делают влажной тканью.

После высыхания герметика устанавливают заглушку. Для лучшей фиксации уголка используют груз: например, кусок плитки. Пользоваться ванной можно уже через 3-4 часа, однако рекомендуют дать материалам больше времени — примерно сутки.

Использование керамического бордюра

Этот вариант считается лучшим, так как керамика материал надежный и долговечный. Такой бордюр выдерживает механические воздействия, не меняет цвета, в отличие от пластиковых элементов, которые со временем желтеют. Материалу не страшны любые агрессивные чистящие препараты. Выглядят такие элементы с кафельными стенами идеально — одним целым.

Для монтажа бордюра потребуется купить силиконовый герметик, несколько керамических изделий и два уголка. Еще один обязательный материал — обезжириватель. Работа мало отличается от уже описанных операций маскировки непривлекательных щелей.

Первым делом подготавливают поверхности: их моют, протирают обезжиривателем, сушат. Заполняют зазоры герметиком. Следят за тем, чтобы не оставалось «прорех». Монтаж керамического бордюра начинают с того угла, который находится на самом видном месте. Затем приклеивают следующие элементы, следя за тем, чтобы они было расположены ровно. Если возникла необходимость подрезать соседние элементы, то используют болгарку. Обрезанные края осторожно обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Последний этап — затирка швов.

Для последней операции можно использовать или герметик, или затирку для плитки. После завершения работы излишки герметика (затирки) убирают влажной губкой, оставляют ванную в покое до высыхания бордюра.

Бордюрная лента — последний штрих

Данное решение используют в том случае, если щели были закрыты силиконовым герметиком или монтажной пеной. При использовании этой маскировки важно подобрать подходящий размер ленты. Она должна быть шире щели вдвое, как минимум. Работа максимально проста:

По всей длине шва наносят клей. Идеальный вариант — «жидкие гвозди». Бордюрную ленту приклеивают в стене и бортику ванны. Затем стыки и углы обрабатывают герметиком.

Операция несложная, однако времени на нее придется выделить достаточно: приклеенную бордюрную ленту оставляют сохнуть на сутки.

Что делать, если щели большие?

В этом случае будет бесполезен цементный раствор, не поможет герметик, а также не спасет специальная маскировка — пластиковые или керамические изделия. Для декоративной отделки большого отверстия используют несколько методов.

Монтаж фальшстены

Это каркас из металлического профиля, который зашивают влагостойким гипсокартоном или закрывают пластиковыми панелями. Данное решение — идеальный вариант, если к одному недостатку (к большой щели) добавляется другое несовершенство — водопроводные трубы, «гордо» торчащие за пределами стены.

Самодельная полочка

Это полка, сделанная из пластикового подоконника. Данный способ необычен, однако он имеет право быть рассмотренным. Такой подоконник ПВХ не только способен скрыть неприлично широкий зазор. Он станет функциональным элементом — полкой, на которой можно будет хранить много ванных «полезностей».

Акриловые уголки или накладки

Эти элементы (особенно последние) предназначены для перекрытия очень больших зазоров. Плюс таких изделий — довольно широкий ассортимент, позволяющий найти маскировочный элемент для «черной дыры» любых размеров. Такие полимерные накладки подходят для всех типов сантехнических приборов.

Оригинальные решения

Другой вариант — мини-каркас (короб) из профиля (на одном уровне, или над ванной), его зашивают ГКЛ либо другим листовым материалом. Для этой же цели используют пластиковые панели, которые крепятся к стене кронштейнами. Альтернатива — доски, держащиеся благодаря направляющим, зафиксированным на бортике и стене двухсторонним скотчем.

Некоторые хозяева предпочитают «основательные решения». Они делают тумбы из кирпичей, поставленных «на ребро» для облегчения конструкции. Последний вариант имеет серьезный недостаток: для сооружения массивной тумбы ванну придется демонтировать. Второй минус — вес кирпичей: нагрузка на перекрытие увеличится.

Вариант установки, не предполагающий щелей

Чтобы не искать способ, как заделать щели между ванной и стеной, можно воспользоваться рекомендацией профессионалов. Они считают, что лучше проводить монтаж нового сантехнического прибора еще до облицовки ванной комнаты плиткой. В этом случае мастер получает сразу несколько преимуществ. Это привлекательность помещения и отсутствие каких-либо потенциальных мест для протечки.

Чтобы не столкнуться с проблемами во время монтажа покрытия, необходимо провести тщательные расчеты. Оптимален вариант, когда плитку подрезать не приходится, поэтому заранее измеряют расстояние от установленной и отрегулированной ванны. Затем, ориентируясь на полученные результаты (высоту и ширину стены) точно по размеру подбирают изделия для облицовки стен.

Почти невидимые щели между стеной и бортиком ванны устраняют затиркой. Чтобы гарантированно избавиться от любой головной боли, перед монтажом плитки просветы заполняют герметиком. Еще один плюс варианта — его надежность. Любые маскирующие элементы — изделия из пластика или керамики — могут отклеиться из-за постоянного контакта с влагой. Ванна, практически ставшая частью стены, избавляет от таких последствий.

Как заделать щели между ванной и стеной? Трудно ли это сделать самостоятельно? Все эти «сантехнические операции» нельзя назвать суперсложными, однако любая работа требует от мастера внимательности, точности и аккуратности. Если эти качества у хозяев есть, то «пропасть» в ванной комнате не станет непреодолимой. Второй важный момент — качество материалов. Тот, кто хочет оградить себя от неприятностей в будущем, выбирает разумные траты, а не экономию абсолютно на всем.

О том, как заделать щели между ванной и стеной, расскажет следующее, максимально информативное видео: