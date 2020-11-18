Список отделочных материалов, которые предлагает покупателем современный рынок, способен поразить воображение и максимально усложнить выбор. Однако есть изделия, не теряющие своей популярности, даже несмотря на появление «здоровой конкуренции». К таким незаменимым облицовочным материалам относится керамическая плитка, без нее не обходится практически ни один дом или квартира. Когда нужна отделка ванны или кухни, одни хозяева нанимают для этого этапа ремонта мастера. Другие ищут ответ на вопрос, как укладывать плитку на стену самостоятельно. Последние владельцы жилья поступают мудро: этот способ позволяет избежать трат на услуги профессионала, а работа подвластна практически любому хозяину. Но сначала надо узнать о методе все: от подготовки поверхностей до финального этапа — затирки.

Орудия труда и материалы

Перед началом изучения темы «Как укладывать плитку на стену» нужно узнать, какие инструменты будут нужны для работы, что придется покупать для монтажа керамики. Точный набор зависит от состояния основания. Если оно близко к идеальному, то мастеру потребуется минимум. Начать лучше с инструментов, в список входит:

емкость для клея;

плиткорез, крестики;

металлическая щетка;

отбивочный малярный шнур;

губка, широкая кисть (валик);

отвес, уровень, рулетка и длинная линейка;

мастерок, разные шпатели (включая зубчатый);

зубило, деревянный молоток (резиновая киянка).

Из материалов придется приобрести керамические изделия, штукатурку и/или шпаклевку, грунтовку, клей для плитки, силиконовый герметик, обезжириватель и затирку. Для оформления наружных углов может потребоваться один из видов профилей (из пластика или металла).

Как выбрать качественную плитку и клеевой состав?

Изделия, лишенные всех дефектов, можно назвать идеалом, так как укладывать плитку на стену не так просто, как может показаться человеку, который пока не сталкивался с подобной работой. Как выбирают материал, на что обращают внимание?

Выбор керамики

Внешний вид — критерий важный, но не единственный, поскольку для небольших изделий крайне важна правильная геометрия. В противном случае даже небольшая кривизна, почти невидимая разница в размерах станет причиной усложнения задачи. Теперь о том, что и как проверяют перед покупкой этого вида отделочного материала.

Ровная плоскость лицевой поверхности. Не такая большая редкость керамические плитки, чьи поверхность оказывается выпуклой или вогнутой. Когда разница небольшая (до 1 мм), такое расхождение на стене будет практически незаметным. Если рассматривать только вертикальность, то здесь можно столкнуться с проблемой. Выбор за будущим мастером, варианта есть два: или приобретать импортные изделия, которые чаще лишены такого недостатка, или закрыть глаза на несовершенство, о котором будут знать только хозяева. Толщина изделий. Оптимальный вариант — абсолютное совпадение размеров, однако расхождение подразумевается самой технологией изготовления керамики. Нормой считается разница в 2 мм, однако лучше выбирать партии, где эта величина меньше — максимум 1 мм. Размеры. Необходима проверка нескольких плиток на совпадение ширины и высоты. Этот тест проводят, прикладывая (по очереди) изделия друг к другу. В этом случае разницы быть не должно. Иначе одинаковые швы станут нереальной задачей. Форма изделий — прямые углы плиток. Они не менее важны, поскольку неидеальная геометрия усложнит выставление углов, такая поверхность будет выглядеть не лучшим образом.

Надо сказать, что поиски «идеального идеала», как правило, оканчиваются неудачей. «Виновата» в этом технология изготовления керамической плитки. Поэтому если изделия понравились внешне, все образцы лишены каких-либо серьезных дефектов лицевой стороны, их размеры одинаковы, а грани равны, то товар можно покупать. Если обращать пристальное внимание на первый пункт этого списка, то можно максимально усложнить себе задачу.

Как выбрать смесь для укладки?

Традиционным составом долгое время оставалась цементно-песчаная смесь, но не чистая, а с добавками — с клеем ПВА или Бустилатом. Другой вариант «примесей» — краска. Эти комбинации нельзя назвать совершенными для стен, да и работать с ними относительно трудно. Сейчас выпускают специальные смеси, которые называются клеем для плитки. Продукция делится на 2 вида:

Составы, расфасованные в ведра. Это мастики, которые полностью готовы к работе. Клей в мешках. Это сухие смеси, их необходимо разводить водой, неукоснительно соблюдая пропорции.

Выбор материала зависит от желания или нежелания «возиться» с его приготовлением. Профессиональные плиточники предпочитают использовать именно сухие смеси, которые дают хороший шанс подкорректировать неидеальное основание. Второе их преимущество — пластичность, она позволяет исправить огрехи спустя какое-то время. Мастики больше подходят для безукоризненно подготовленных стен, потому что слой такого «клея» очень тонкий.

Ассортимент смесей для плитки тоже нельзя назвать скудным. Есть продукция с водоотталкивающими добавками, она предназначена для влажных помещений — для ванных и кухонь. Существуют морозоустойчивые составы, их выбирают для укладки в неотапливаемых помещениях, на балконах и т. д. Можно купить клей с бактерицидными свойствами, они защищают поверхности от «атак» плесневого грибка.

Предварительные работы с основанием

Прежде чем интересоваться, как укладывать плитку на стену, будущему мастеру необходимо узнать, как правильно и качественно подготовить стены. Именно от этой операции зависит будущее финишной отделки — ее долговечность, надежность, прочность сцепления со стеной. Этот этап довольно длительный и сложный, но пропускать его нельзя.

Выравнивание поверхности

При любой подобной работе первым делом избавляются от старого покрытия, а также от того, что плохо держится, поэтому может отвалиться в любой момент. Все пятна масла требуют жестких мер — такие участки штукатурки безжалостно срубают.

Для определения проблемных мест основание простукивают деревянным молотком. Если обнаруживаются пустоты, выдающие себя глухим звуком, то их оббивают. В противном случае плитка, наклеенная на эти участки, способна преподнести сюрприз. В один «не прекрасный» день она может отвалиться.

Полностью очищенное основание проверяют. К нему прикладывают правило или длинную ровную рейку, оценивая ровность (либо кривизну) поверхности. Когда серьезные дефекты обнаруживаются, их исправляют штукатуркой. Небольшие проблемные участки аккуратно заделывают шпаклевкой. Если стены ровные, но на них есть выпуклости или вогнутости (до 5 мм), то основание исправляют: первые стесывают, вторые заполняют штукатуркой. Узкие трещины сначала расширяют с помощью зубила и молотка, грунтуют, потом заделывают той же смесью.

Отдельного этапа работ «заслуживает» стена, на которой обнаружены следы плесени. В этом случае пораженные участки основания сначала вычищают металлической щеткой, потом тщательно обрабатывают: или специальным средством, или народным — бурой, медным купоросом, перекисью водорода и т. д. После этого основание сушат, затем грунтуют составом с антисептиком.

Грунтование

Это операция позволит обеспылить основание, создать идеальную поверхность для укладки плитки. Оптимальным средством считается грунтовка Бетоноконтакт. Состав проникает вглубь стены, обеспечивая гидроизоляцию, создавая на поверхности водонепроницаемую пленку. Кроме того, он повышает адгезию материалов, так как придает основанию необходимую шероховатость. Грунтуют поверхность широкой кистью либо валиком. После высыхания первого слоя рекомендуют нанести второй. Отделочные работы начинают спустя сутки.

Как укладывать плитку на стену?

Большинство хозяев предпочитают традиционные способы монтажа настенного кафеля. Плитки укладывают рядами, швы располагаются строго вертикально и горизонтально, углы идеальны — 90°. Намного реже используется другой вариант — диагональная укладка. Такая стена выглядит непривычно, оригинально. Однако для мастера-новичка она, скорее, недостижимая мечта. Такая работа обещает большие сложности, значительно (на 10-15%) увеличивает расход материала.

Чтобы результат не разочаровал, первому этапу нужно уделить максимум внимания. Это относится к выбору точки, с которой начинают укладывать плитку. Некоторые поступают просто: начинают работу с угла, ориентируются при этом по линии пола (плинтуса). Этот вариант может гарантировать результат только в одном случае: если поверхность практически ровная. Иначе мастер рискует столкнуться с большими проблемами: иногда ряды сделать идеальными становится трудно, в тяжелых случаях — почти нереально.

Как размечают стены?

Для того чтобы максимально облегчить работу, лучше пожертвовать временем, но разметить стену — найти стартовую точку. Сначала выбирают, как укладывать плитку на стену. В большинстве случаев это традиционный способ — горизонтальными рядами.

Для этого на основании находят центр, из которого потом проводят строго вертикальную и горизонтальную линию. Этот этап предполагает помощь малярной отбивки — шнура, который находится в мини-емкости с сухим красителем. Для поисков центра отбивкой отмечают диагонали стены. Там, где они пересекаются, и находится искомая точка. Через нее проводят линии — горизонтальную, вертикальную. Проверка уровнем и отвесом (либо лазерным инструментом) обязательна.

В их пересечении может находиться центр плитки или шов. Для определения количества изделий для одной стены к параметрам приобретенного изделия добавляют толщину шва (3-5 мм), потом длину основания делят на этот результат. Если получается четное число, то на пересечении линий должен находиться центр плитки. Нечетное количество требует размещения там шва.

Примерочные работы рекомендуют проводить на полу. На такую «стену» укладывают первый элемент, затем, используя крестики, добавляют остальные — слева и справа. Оставшееся узкое пространство измеряют. Это даст возможность заранее определить, как придется обрезать плитку. Все нецелые элементы (справа, слева) должны иметь одинаковые размеры. Затем на стене карандашными линиями отмечают положение крайних, обрезанных плиток. Эти метки помогут при монтаже плитки-маяка.

Размещение плитки в высоту имеет свои особенности. Вариант разметки для ванных — совмещение вертикальных рядов и каких-либо предметов. Например, ориентиром может быть край раковины, ванны и т. д. В остальных случаях действуют аналогично горизонтальной разметке. Оптимальным, но не совсем корректным, вариантом укладки считают монтаж кафеля, при котором ряда укороченных плиток сверху нет.

В этом случае обрезанные элементы будут находиться только в нижней части стены. Это гарантирует лучший вид помещения и минимум труда, так как подрезка будет нужна лишь одному ряду, который к тому же не будет бросаться в глаза.

Стартовая линия

После завершения этапа разметки по вертикали мастер получает необходимую линию. Она определяет положение последнего (первого) ряда, который будет выложен из обрезанных изделий. На этой высоте прибивают направляющую. Оптимальный материал — профиль, использующийся при сооружении гипсокартонных конструкций.

Его фиксируют (в зависимости от основания) саморезами или дюбелями, предварительно тщательно проверив горизонтальность уровнем. Шаг креплений важен: он должен быть минимальным, потому что небольшие расстояния гарантируют отсутствие провисаний опорной планки. Над ней начинают монтаж первого ряда целых плиток. Последним, обрезанным занимаются в конце работы.

Как укладывать плитку на стену?

Можно сказать, что этот этап самый простой, если рассматривать его в сравнении с подготовительными мероприятиями. Важный момент один: начинают работу всегда с монтажа целых плиток. Это справедливо во всех случаях: как для нижнего, так и для боковых рядов. Их проверяют уровнем (отвесом) в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Сначала клеевой состав наносят на стену широким шпателем, излишки его сразу удаляют зубчатым инструментом. Затем смесь наносят на плитку. Его толщина — около 3 мм. Клей распределяют равномерно, следя за тем, чтобы все края изделия были хорошо промазаны. Берут зубчатый шпатель, удаляют с кафеля излишки. Плитку прикладывают к стене, прижимают, проверяют уровнем, лишний клей тут же стирают влажной губкой. Между соседними плитками устанавливают пластиковые крестики. Поскольку они могут «намертво» прилипнуть, их удаляют через полчаса после приклеивания плитки.

Завершив работу над первым рядом, переходят к следующему и т. д. В последнюю очередь занимаются боковыми (обрезанными) элементами, в конце укладывают нижний нецелый ряд, предварительно демонтировав профиль-опору.

Затирание (фугование) швов

Это последний этап, который придаст основанию законченный, совершенный вид. Процедура является обязательной, так как материал не только украшает стены, но и защищает швы от попадания в них влаги. Затиркой резиновым шпателем занимаются после полного высыхания клеевого состава. Данная операция относительно проста, однако даже она имеет свои особенности, о которых лучше узнать заранее.

Затирку разводят небольшими порциями, потому что она способна застыть еще до того, как будет закончена работа. В этом случае сухие комки станут бесполезны, их придется выкинуть. Чтобы гарантировать качество, в домашних условиях многие мастера используют два инструмента — шпатель, которым материал втирают в швы, и отрезок кабеля, им делают расшивку. Полное заполнение швов — условие обязательное, поэтому шпателем «орудуют» во всех направлениях, не боясь испачкать плитку. Она довольно легко ототрется влажной тканью.

Есть еще один момент, который необходимо учитывать при покупке этого средства. Это то, для какого помещения предназначен состав. Для ванных комнат «жизненно необходима» затирка, имеющая водоотталкивающие компоненты, для кухонь, где часто льется вода и «путешествует» пар, такой материал также предпочтителен.

Возникающие вопросы

Процесс приклеивания керамической плитки кажется относительно простым, но те мастера, которым подобные работы пока совсем не знакомы, могут столкнуться с трудностями на любом этапе. Поэтому пояснения лишними не будут.

Какова толщина клея на основании?

Ответ на данный вопрос зависит только от состояния рабочей поверхности. Если она практически идеальна, то можно наносить минимальный слой, рекомендованный производителем состава. Когда есть небольшие погрешности, допустимо увеличить толщину до 4 мм. В зависимости от неровностей слой можно слегка уменьшать или, наоборот, увеличивать.

Куда, как надо наносить клей?

Некоторые мастера укладывают смесь на плитку и основание, другие предпочитают «намазывать» только плитку. Третьи наносят клей на стены, но в труднодоступных местах перестраховываются — укладывают состав и на керамику. Иногда можно услышать рекомендации относительно замачивания (смачивания) керамики перед операцией.

Надо отметить, что любой из способов использовать можно. Если рассматривать оптимальное решение с точки зрения удобства для начинающего мастера, то подходящим можно считать только один вариант. Это нанесение клея на обе поверхности. В этом случае перемещать и выравнивать плитку будет значительно проще.

Что делать с углами?

Внутренние стыки элементов не требуют дополнительных приспособлений. Чаще их закрывают силиконом, предварительно заклеив прилегающий кафель скотчем, обработав шов обезжиривателем. Чтобы корректно оформить внешние углы, мастера выбирают один из вариантов.

Запил торцов (заусовка) плитки под углом 45°. Это «удел» профессионалов, поскольку такая работа вряд ли будет по плечу новичку. Альтернатива — обращение в компанию, которая предлагает такие услуги. Минус ее — высокая стоимость работы. Пластиковая раскладка наружного уголка. Это декоративный профиль стоит недорого, однако выглядит довольно аккуратно. К достоинствам относится простота монтажа, защита стыков от механических воздействий. Минусы — маркость, изменение цвета и недолговечность.

Третий вариант — металлическая раскладка. Материалы для этого декоративного элемента используются разные: есть профили, изготовленные из алюминия, латуни, нержавеющей стали. Самыми популярными считаются изделия с никелевым, хромированным покрытием, окрашенные в золото и серебро. Эти раскладки идеально сочетаются с сантехническими приборами. Недостатки металлических профилей — высокая цена и дефицит, с которым все еще можно столкнуться.

Последний способ, но не по популярности, востребованности — обычная стыковка плитки без запила. Многие хозяева считают, что дополнительные приспособления для оформления углов совсем не обязательны, как и обращение за помощью к профессионалам. В этом случае монтаж производят максимально просто и быстро: торец одного изделия стыкуют с краем второго.

Как, чем разрезать плитку?

Есть несколько инструментов, которые используют в разных ситуациях. Для создания отверстий нестандартных форм используют простейшее орудие — щипцы для керамики.

Ручной плиткорез

Если количество плитки для разрезания невелико, а сами изделия не отличаются большой толщиной, то обычно рекомендуют применять ручной плиткорез. Это устройство имеет платформу, на которое кладут изделие, и резак, двигающийся по направляющим. Для управления им в конструкции предусмотрена ручка с упором, благодаря которому надрезанную плитку разламывают.

Болгарка

Этот универсальное «оружие» с кругом для керамики используют только в том случае, если никаких других вариантов нет. Данный способ не только очень шумный и пыльный. Качество реза получается очень далеким от идеала. Исключением может быть мощный, компактный инструмент, который дает возможность быстро разрезать материал и избежать появления сколов.

Дрель с насадкой

Если возникает необходимость вырезать в керамике круглое отверстие пол розетку, используют дрель с насадкой-коронкой. Чтобы избежать перегрева и образования туч пыли, участок во время операции смачивают водой. Этот инструмент гарантирует приличное качество реза.

Стеклорез

Этот элементарный инструмент тоже не лучшее решение, так как края получаются очень неровными. В некоторых случаях исправить положение можно с помощью наждачной бумаги, зафиксированной на бруске, или напильником.

Как укладывать плитку на стену, сложна ли операция? Не боги горошки обжигают и плитку на стену кладут. Такая работа не очень страшна даже для новичков. Особенно если они сначала увидят, как с ней справляются другие мастера. Чтобы убедиться в простоте технологии, лучше не размышлять, оценивая успех начинания, а посмотреть видеоролик, посвященный этой теме: