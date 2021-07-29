Несмотря на изобилие отделочных материалов, традиционные обои по-прежнему остаются в списке фаворитов. Объяснений этому «феномену» несколько: данный вид покрытия теперь имеет невероятно широкий ассортимент, технология оклеивания довольно проста, поэтому с операцией легко справятся сами хозяева. Однако и в этом случае во время работы мастерам приходится сталкиваться с проблемами. Одна из них — появление на основании дефектов — вздутий. Далеко не все знают, как убрать пузыри на обоях после высыхания, поэтому перед началом операции будущим владельцам оклеенных стен нужно узнать причины их появления и способы, позволяющие без потерь устранить такие несовершенства.

Почему появляются вздутия?

Прежде чем начинать знакомство с темой «Как убрать пузыри на обоях после высыхания», не помешает узнать причины, по которым мастерам приходится сталкиваться с данной проблемой. Осведомленность поможет и тем, кто только готовится в работе, и тем, кто уже совершил ошибку, которая все же поправима. Причин появления пузырей есть несколько, и все они так или иначе связаны с нарушением технологии.

Неподходящий клеевой состав

Первая из потенциальных причин — неправильный выбор клея для конкретных обоев. Оптимальным вариантом считают розовую клеевую смесь, которая потом превращается в бесцветную. Такой клей — хорошая возможность убедиться в равномерном нанесении состава: как на стены, так и на отделочный материал.

Любой обойный клей должен иметь нужную консистенцию: ближайший ориентир — густой кисель. Например, слишком жидкий раствор не способен обеспечить отличное сцепление и хорошую фиксацию покрытия. Поэтому он станет причиной появления вздутий.

Чрезмерно густая, тягучая жидкость затруднит равномерное нанесение, поэтому на некоторых участках могут остаться излишки, которые засохнут и превратятся в некрасивые бугорки. Да, от клеевого состава во многом зависит результат работы, но начинающие мастера допускают и другие ошибки.

Неравномерное распределение клеевого состава

В этом случае его излишки, оказавшиеся на определенном участке, высыхают, образуя некрасивые выпуклости. Чтобы избежать появления пузырей клей перед началом работы нужно очень тщательно смешивать. Консистенция состава должна быть однородной.

Если есть особые указания, то для работы с клеем используют тот инструмент (кисть, поролоновый валик), который рекомендован производителем. Еще один совет — покупка качественного состава: такую продукцию легко разводить водой, комков во время смешивания хорошего клея не появляется.

Некорректная подготовка основания

Немногие владельцы могут сказать, что в их квартире или доме идеальные стены. Поэтому перед началом работы с обоями основания нужно тщательно подготовить. Однако нередко мастера-любители пропускают этот шаг, оставляя стены не выровненными. Такие дефекты и становятся причиной образования пузырей. В большей степени это касается тяжелой отделки — виниловых и флизелиновых обоев.

Предварительный этап включает полное удаление старого покрытия, исправление огрехов штукатуркой и/или шпаклевкой. Если же основания не имеют серьезных дефектов, то перед наклеиванием обоев их необходимо тщательно очистить и обработать несколькими слоями грунтовки. Эти смеси позволяют получить идеальное сцепление разнородных материалов.

Несоблюдение рекомендаций производителей

После покупки любого отделочного материала сначала необходимо ознакомиться с инструкцией. Не являются исключением и обои. Варианта всего три, а выбор зависит от веса финишной отделки. При работе с легкими обоями клеевой состав наносят только на полотно. Тяжелые, широкие виды отделки — причина обработки клеем основания. Некоторые обои требуют промазывания и полотен, и стен.

Ошибки могут быть допущены и при приготовлении клеевого состава. В этом случае требуется соблюдать пропорции, использовать рекомендуемый способ смешивания клея. Слишком длительная или интенсивная операция приведет к насыщению смеси воздухом. Последствием ее использования для оклейки тонкими бумажными обоями может стать появление многочисленных пузырьков.

Время выдержки приготовленного клея — еще один важный момент. Такие перерывы важны и нужны. Пауза, рекомендованная производителем продукции, необходима для того, чтобы компоненты сухой смеси вступили в реакцию.

Игнорирование этапа разравнивания клеевой смеси

Избыток материала приводит к проблемам: большое количество не сможет впитаться, последствием станет скопление воздуха и появление пузырей. Поэтому после приклеивания полотна клей под ним необходимо распределить. Спешка в этом случае — «худшее из зол».

Для разравнивания клеевого слоя обои разглаживают в направлениях сверху вниз и, одновременно, с центра в стороны. В этом случае очень важно контролировать нажим: сильное давление исключено, так как полотно можно деформировать или растянуть. Подходящие инструменты для работы — валик, обойный шпатель, либо щетка (с искусственной щетиной), предназначенная для разглаживания обоев.

Неравномерное высыхание клея

Для просыхания полотен требуются особые условия — стабильная температура и нормальная влажность, защита стен от солнечных лучей. Очень часто главной причиной образования вздутий являются сквозняки. Поэтому в момент поклейки, а также после нее окна и двери должны быть закрытыми. Если говорить об идеальном высыхании отделочного материала, то здесь рекомендации строже: в оклеенную комнату лучше не заходить несколько дней.

Это же требование относится и к первым 24 часам после завершения работы. Если не обеспечить покрытию качественного, правильного высыхания, то можно ожидать не только появления пузырей, но и отслаивания приклеенных обоев.

Еще одна серьезная ошибка — поклейка отделочных материалов на влажные стены. Любой состав (грунтовка, шпаклевка), который нанесен до начала работы с обоями, обязан полностью высохнуть. Обойный клей необходимо наносить только на сухие поверхности.

Могут ли дефекты самостоятельно «рассосаться»?

Перед тем как интересоваться, как убрать пузыри на обоях после высыхания, нужно определить, могут ли они исчезнуть сами по себе. Многие хозяева не знают, когда можно приступать к такому исправления. На этот счет есть несколько рекомендаций.

Пузыри нельзя трогать в течение 8 часов после завершения работы. Мелкие вздутия, характерные для бумажных обоев, способны окончательно разладиться только спустя 3 суток, поэтому с исправлением спешить не стоит.

Если есть уверенность в том, что образовавшийся пузырь не исчезнет со временем самостоятельно, то приступать к его устранению можно после оклеивания. С другой стороны, правильные выводы могут сделать только профессионалы, потому что на появление и исчезновение вздутий влияет сразу несколько факторов.

Как убрать пузыри на обоях после высыхания?

Для удаления вздутий на только что приклеенных полотнах используют валик, теплый утюг и т. д. Однако высохшие пузыри становятся более серьезной проблемой, поэтому они потребуют других способов устранения дефектов. Для работы мастеру потребуется клей, шприц или толстая иголка, канцелярский нож, шпатель, валик (узкая кисточка) и чистая, мягкая ткань без ворса.

Прокалывание иголкой

Этот метод можно использовать для очень мелких дефектов. Пузырек прокалывают иглой или шилом, затем поверхность аккуратно разглаживают, или просто прижимают в стене. Однако данный вариант не подойдет, если под вздутием находится уже полностью застывший клеевой состав.

Прокалывание и приклеивание

Самый известный и популярный метод — удаление воздуха и повторное приклеивание участков. Для избавления от воздушных карманов используют шприц. Размер иглы зависит от густоты клеевого состава. Как убрать пузыри на обоях после высыхания с помощью медицинского инструмента? Ответ зависит от масштаба проблемы.

Если вздутия маленькие

Это «лучшие дефекты», с которыми хозяева способны справиться относительно быстро, и без каких-либо последствий для обоев. Действуют так:

сначала вздутие прокалывают, введя иглу под углом 20-30°;

после этого в шприц набирают клей и впрыскивают его под обои;

распределяют свежий состав валиком либо шпателем, двигаясь от краев к центру.

После удаления излишков смеси отремонтированный участок плотно прижимают к основанию, аккуратно промокая, разглаживая образовавшиеся складки мягкой салфеткой. Интенсивно растирать поверхность противопоказано, так как можно стереть рисунок или краску, или вовсе порвать обои. После высыхания участка небольшие оставшиеся неровности разгладятся самостоятельно.

Когда пузыри большие

Использование шприца «соло» в этом случае не поможет. Для устранения крупных воздушных карманов применяют острый канцелярский нож и медицинский инструмент, или узкую кисточку. Заменой первому «орудию» сможет стать скальпель или новое, неиспользованное бритвенное лезвие.

В зависимости от размеров «бедствия» делают или один прямой надрез, или крест. В первом случае клей запускают тем же шприцем, во втором вздувшийся участок аккуратно разрезают, потом края обоев отгибают. После такой подготовки кисточкой наносят клей: либо только на полотно, либо на обои и основание. Попадания состава на внешнюю сторону покрытия избегают.

Обработанный участок прижимают к поверхности, чтобы распределить клей и одновременно «выгнать» остатки воздуха. Для бумажной отделки используют мягкую сухую ткань, для виниловых или флизелиновых материалов — резиновый валик. В первом случае делают небольшой нахлест, поскольку бумажные изделия при высыхании «садятся».

Противопоказания

Прокалывание (надрез) и повторное приклеивание — способ, который подходит только для обоев с рисунком. Для однотонных материалов он не годится, так как на них исправленный участок будет очень заметным. Данный метод не имеет смысла использовать, если пузырь появился не из-за воздуха, а из-за застывшего клея. Без проблем удалить его можно только в том случае, если состав еще полностью не схватился.

Что делать, когда дефекты очень большие?

Если образовался пузырь большой площади, то оптимальный вариант — удаление полотна и его замена новой полосой. В этом случае сначала обои увлажняют с помощью обычного или игольчатого валика, либо используют пульверизатор. Потом качественно обрабатывают и отгибают материал у стыков, на тех участках, где полосы располагаются внахлест. После высыхание стены приступают к приклеиванию новой полосы.

Как убрать пузыри на обоях после, или во время работы?

В этом случае все зависит от вида отделочного материала. Мелкие вздутия на бумажных обоях не причина для серьезного беспокойства, потому что такие дефекты после высыхания влажных полотен пропадут, так как при испарении влаги полосы сужаются.

Флизелиновые отделочные материалы, на которых вздулся пузырь, требуют своевременного исправления. Их отклеивают с того края, где появился дефект. Затем воздух выгоняют валиком или шпателем, после чего полосу прижимают к основанию и разглаживают.

Использование бритвенного лезвия и утюга — еще один метод, который позволяет быстро избавиться от недавно появившихся вздутий. В этом случае сначала делают аккуратный и небольшой надрез. С помощью мягкой ткани или шпателя из пузыря выгоняют воздух. После этого проблемный участок разглаживают теплым утюгом, в роли защиты обоев от прибора используют несколько слоев тонкой ткани, либо махровое полотенце.

Как предотвратить появление дефектов?

Ответ на этот вопрос один: необходимо точно соблюдать технологию, действовать в соответствии с инструкциями производителей.

«Основательная» работа

Тщательная подготовка основания важна для любого финишного покрытия. Стены должны быть чистыми, без остатков предыдущих покрытий, без плесени и любых дефектов. Их обработка грунтовкой обязательна, оптимальный вариант — как минимум два слоя, которые обеспечат и отсутствие пыли, и отличную адгезию. Каждый из них необходимо наносить на чистую, вымытую и высохшую поверхность.

Следование технологии

Соблюдение рекомендаций производителя клеевого состава. Разные виды отделки — разные технологии. Бумажные полотна промазывают клеем, затем оставляют на несколько минут, потом приклеивают. Тяжелые флизелиновые обои, виниловые на такой же основе фиксируют на стене, обработанной клеевой смесью. «Дуэт» винила и бумаги нуждается в обработке обеих поверхностей. Во всех случаях важно не оставлять сухих участков и избегать чересчур большого количества клея.

Отсутствие спешки

Тщательное, аккуратное разглаживание после приклеивания — этап не менее важный. Чем качественнее проведена работа, тем меньше у хозяев шансов столкнуться с неприятными последствиями в ближайшем будущем. Чрезмерных усилий следует избегать: только так можно избавиться от излишков воздуха, но не повредить отделку.

Количество и качество клея

Точное количество ингредиентов клеевой смеси при ее изготовлении — требование обязательное. Смешивание «на глазок» запрещается: оно может стать причиной появления вздутий и «преподношения» другого «сюрприза» — отклеивания полос.

Использовать другие клеевые составы для работы с проблемными участками (стыками полотен) не рекомендуется. Самый неподходящий вариант — ПВА и смеси на его основе. Причины — сложность удаления покрытия, возможное пожелтение светлых обоев.

Правильное высыхание

Создание идеальных условий для работы и равномерного просыхания обоев — главное требование для успеха этого этапа ремонта. Сквозняки считаются главными «врагами» влажных покрытий, поэтому двери и окна в комнате, оклеенной обоями, оставляют закрытыми. Кондиционер не рекомендуют включать несколько дней после завершения отделочных работ.

Солнечные лучи — вторая серьезная угроза сохнущим отделочным материалам. Поэтому после завершения работы окна закрывают темными и плотными шторами. Кроме того, важны и другие показатели. Оптимальная влажность находится в пределах 50-60%, температура — 18-23°. В сильную жару в помещении обязательно включают увлажнитель воздуха. Если прибора нет, то вешают на батареи мокрые полотенца, либо устанавливают в комнате емкости с водой.

Особенности операций с разными обоями

Виды изделий отличаются плотностью, поэтому каждое из них нуждается в подходящем клеевом составе. Проблемы с ними также решают по-разному.

Бумажные обои. Эти покрытия самые тонкие, поэтому наиболее уязвимы. Полотно сначала приклеивают сверху. Затем, используя валик, выгоняют избыток воздуха — снизу вверх и от середины к краям. Метод избавления от вздутий на бумажном покрытии стандартен: это использование шприца для прокалывания и впрыскивания новой порции клея. Виниловые обои. Их существует 2 вида — на бумажной и флизелиновой основе. При оклеивании первыми клеем смазывают и полосы, и стену. Флизелиновая основа позволяет избежать нанесения клея на материал: клеем обрабатывают стену. Он должен быть густым. Чтобы избежать появления пузырей, материал разравнивают валиком. Флизелиновые обои. При отделке этими материалами клеевым составом смазывают основание, покрытие не обрабатывают. На таком прочном и толстом материале вздутия появляются довольно редко. Причиной чаще становится некачественно подготовленное основание: например, серьезные дефекты — крупные трещины, вмятины и т. д. Виниловые и флизелиновые обои также дают шанс исправить допущенные ошибки. Для удаления небольших пузырей на любых толстых покрытиях используют нож и шприц. Крупные дефекты на любых тяжелых обоях устранить без последствий нередко не получается. В этом случае самое лучшее решение — снятие полотна, выравнивание основания и повторное оклеивание.

Считается, что выполнить поклейку традиционными (и относительно новыми) материалами правильно не очень сложно, однако не все и не всегда проходит гладко. Поэтому нередко требуется исправление допущенных ошибок.

Главное в этой работе — максимальная аккуратность, точность и внимательность, потому что такую операцию можно назвать «почти хирургической». А о том, как убрать пузыри на обоях после высыхания, расскажет автор мастер из следующего видеоролика: