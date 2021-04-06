Ремонт в квартире или доме ставит перед хозяевами множество вопросов. И далеко не все они относятся к изучению ассортимента и к выбору самого лучшего материала. Большой проблемой, тормозящей работу, становятся старые покрытия, которые нужно удалять перед финишной отделкой поверхностей. Самое «упрямое» из них — краска: «прощание» с ней для многих превращается в головную боль. Эту задачу никто не назовет простой, так как у производителей данных составов одна цель — сделать смесь максимально прочной и устойчивой ко всем внешним воздействиям. К счастью, справиться с «докукой» можно. Способов, как снять старую краску, существует немало.

Старое покрытие: снимать или нет?

Еще не так давно покрашенные стены были нормой. Эти составы и обои были единственными материалами, которые использовались строителями для декорирования квартир новых многоэтажных зданий. Ванные, туалеты и кухни всегда красили, иногда таким же образом «украшали» коридоры.

Поэтому все жильцы знакомы с процессом удаления состава. Если он старый, то избавиться от него можно обычным шпателем, кроме того, процедура не займет много времени. Когда краска нанесена в несколько слоев, а работа сделана с соблюдением технологии и на совесть, перед хозяевами встает очень непростая задача. Понятно, что такая «возня» не может воодушевить никого, поэтому многие владельцы задумываются над тем, не пропустить ли им этот трудоемкий этап.

Когда удаление краски не является обязательным?

И действительно, в некоторых случаях эта процедура может не потребоваться. Речь идет об обшивке стен гипсокартоном, пластиковыми панелями, ламинатом и т. д. Для данных отделочных материалов старый слой краски не является преградой. Второй вариант, не требующий удаления прежнего покрытия, — повторное нанесение аналогичного состава.

Когда этот этап необходимость?

Когда нужно удалять краску в обязательном порядке? Таких условий несколько. От нее придется избавляться, когда:

покрытие состоит из нескольких слоев, оно растрескалось, облезает, а местами вспучилось — «пошло» некрасивыми пузырями;

на роль новой финишной отделки выбраны материалы, требующие высокой степени адгезии клеящего состава со стенами: обои, керамика либо стеновые панели;

основание не может похвастаться идеальной поверхностью, поэтому ремонтникам предстоит его предварительное выравнивание штукатуркой или шпаклевкой;

стены или потолки были покрашены одним составом, а для текущего ремонта хозяева выбрали совсем другой тип материала: например, на масляные смеси противопоказано наносить водно-дисперсионные виды краски.

Окрашенное основание не в состоянии гарантировать хорошее сцепление с новым видом покрытия и другими материалами. Поэтому к качеству работы и долговечности отделки в недалеком будущем обязательно возникнут претензии.

Водоэмульсионная краска, которой закрыли старый «чужеродный» слой, станет причиной неравномерности нового покрытия, на основании могут проступить пятна предыдущей краски. Такая «лепота» превратится в причину для повторной работы. Прочность этой отделки также будет под вопросом.

Есть ли компромисс?

Не всем по душе такое «непродуктивное» и грязное занятие, поэтому хозяева окрашенных оснований ищут иные варианты. В некоторых случаях допустимо использовать другие методы.

К ним относится частичное удаление краски, выравнивание поверхности с помощью финишной штукатурки и повторное окрашивание. Допускается простая обработка грунтовкой глубокого проникновения, но только для безукоризненного покрытия. В первом случае есть обязательное условие: это одинаковая основа старого состава и новой «заплатки». Например, акриловая краска должна ложиться на акриловый старый слой, эмаль на масляную краску и т. д.

Еще один вариант — нанесение на старое покрытие насечек для улучшения адгезии. Но это тоже компромиссное решение, так как идеального результата очень часто добиться не получается. Поэтому лучше сразу удалить старый слой, чтобы точно гарантировать себе в будущем отсутствие любых проблем. Надо сказать, что чаще этот вариант используют именно для облегчения избавления от «пожилого» покрытия.

Как снять старую краску: методы избавления

Задача решаема, причем независимо от типа состава. Одни способы потребуют времени и серьезных усилий, другие относительно легки. Для избавления от краски используют 3 технологии. Это механический, термический и химический метод.

Механический способ

Этот вариант «стар как мир», но он имеет право на жизнь, так как снять старую краску можно как вручную, так и с помощью электроинструмента. Простейшими орудиями труда можно обойтись в помещениях скромной площади, без участия вторых хозяевам не справится в просторных комнатах.

Шпатель или стамеска с молотком

Самое простое орудие труда — шпатель, который найдется в любом хозяйстве. Плюсы использования этого инструмента — возможность обработки сложных, труднодоступных участков, минимум пыли. Однако шпатель будет эффективен только в том случае, если краска «услужливо» отслаивается и трескается. Главные недостатки — длительность этого этапа, серьезные усилия, которых потребует данный инструмент.

«Бригада», состоящая из мастера, стамески и молотка, способна справиться с покрытием без особых дефектов, которые способны превратиться в помощников. Толстый слой краски будет отваливаться довольно быстро. Но и здесь не все гладко. Основной рабочий инструмент из-за постоянного контакта с твердым основанием придется периодически затачивать.

Инструменты-«профессионалы»

Первым «специалистом» в борьбе со старой краской является универсальная болгарка. Ей очищают не только основания, но и металл. В роли насадки используют шлифовальный диск или проволочную щетку. Возможная альтернатива УШМ — дрель, однако этот инструмент не так удобен.

Перфоратор — еще одно потенциальное орудие труда. Одно из самых необычных решений для него — насадка, состоящая из 3 цепей, расположенных под углом 120° друг к другу. Минус этого варианта — опасность, так как звенья могут отлетать. С этим же приспособлением можно работать ударной дрелью, однако если нет опыта работы, то лучше не рисковать. Вторая насадка для перфоратора — лопатка. Она подходит для работы с бетонными поверхностями. Однако действовать ей нужно осторожно, так как можно легко повредить стену.

Помимо этих известных инструментов используют зачистные фрезеры и шлифовальные машины. Первые эффективны при работе с основанием из бетона, камня, кирпича, они отлично работают с оштукатуренными поверхностями. Противопоказание для фрезеров — краска на металле. Шлифовальные машины не слишком эффективны для снятия масляной краски, но со слоями водно-дисперсионных составов они успешно справляются.

Недостаток «тяжелой артиллерии» — огромное количество пыли. Чтобы минимизировать образование такой постоянной «облачности», поверхности рекомендуют периодически смачивать с помощью пульверизатора. Главный плюс механических способов — возможность удаления любого типа краски, причем независимо от толщины старого слоя.

Использование пескоструйного аппарата

Это еще один механический способ. Использование этой техники гарантирует не только отличный результат, но и скорость работы. На окрашенное основание под высоким давлением подают струю воды или воздуха, в нее добавляют абразив: чаще используют песок. Такой метод позволяет без проблем удалить краску, ржавчину и любые стойкие загрязнения.

Минусы этого варианта — высокая цена оборудования, необходимость иметь навыки работы, если мастер планирует взять его в аренду. Такая грубая обработка может повредить не очень прочную поверхность. Однако для очистки от краски металлических конструкций пескоструйный аппарат может считаться идеалом.

Первый пример — старые радиаторы, на которых скопилось ни одно «поколение» слоев. Ни один другой прибор или простой инструмент попросту не сможет справиться с подобным заданием. Если в хозяйстве «завалялся» компрессор, то покупка пескоструйного пневматического пистолета — один из лучших вариантов.

Термический метод

Это третий, относительно простой способ, к которому прибегают часто, так как снять старую краску можно сравнительно быстро. Как проходит такая работа? Сначала поверхность хорошо разогревают, чтобы краска размягчилась. Потом ее соскребают стальным шпателем. Для размягчения краски используют строительный фен, газовую горелку либо паяльную лампу. Противопоказания для последних устройств — участки, где расположены штробы с электропроводкой, и стены с деревянными закладными.

Этот метод прост и эффективен, однако и у него есть недостатки. В первую очередь, это опасность при работе с открытым огнем. В помещениях к ней добавляется еще один фактор: это выделение красками токсичных соединений при высокой температуре. Для очистки больших металлических конструкций нагрев и шпатель будут малоэффективными.

Зато для деревянных оснований, которые покрыты толстым слоем краски, термический метод почти идеален. Такая «броня» при нагреве вздувается пузырями, поэтому очень просто снимается, не оставляя на поверхности ни малейших следов. Поэтом никакой дополнительной обработки стены или полы нее требуют.

Нагрев и удаление краски производят одновременно. Оптимальным (и самым безопасным) инструментом остается фен. Одной рукой держат прибор, которым участок основания нагревают, другой сразу же соскребают краску. Сначала такая одновременная работа может показаться сложной, однако для того чтобы освоить данный метод, хватает 10-20 минут.

Для избавления от краски небольших металлических предметов можно использовать даже привычный бытовой прибор. Это утюг. Как снять старую краску с его помощью? В этом случае поверхность советуют разогревать через фольгу.

Химический способ

Наряду с механическим и термическим методом можно использовать специальные химические препараты. К ним относятся кислоты (чаще — соляная), щелочи и органические растворители.

Виды очистителей-смывок

Выпускаются такие средства в нескольких формах.

Аэрозоли. Их применяют для очистки небольших площадей. Главное их достоинство максимально удобное нанесение. Жидкости с кислотной или щелочной основой. Они, как правило, концентрированные. Поэтому перед работой препараты разбавляют согласно рекомендациям производителя. Пасты. Эти формы идеальны для сложных поверхностей, потому что они способны проникнуть в любые углубления, с обработкой которых не сможет справиться жидкий растворитель. Гели. Их основа — органические соединения, поэтому данные средства действуют более мягко. Их рекомендуют использовать для удаления краски в помещениях, так как гели не имеют резкого запаха. Именно эти формы используют для очищения стен и потолков: благодаря вязкости составы хорошо держатся на поверхности.

Третий вариант растворителей — порошки. Из них готовят водные растворы.

Способ использования

Чтобы гарантировать глубокое проникновение препарата, основание избавляют от грязи и пыли. Дополнительно поверхность обрабатывают — или крупнозернистой наждачной бумагой, или металлической щеткой.

Любой состав наносят кистью или валиком. Первый инструмент идеален для неровного основания, стыков, труднодоступных мест. Лучше повторить такую обработку несколько раз, сделав небольшую паузу между этапами (от 5 до 30 минут). Участки поверхности с реагентом рекомендуют закрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить его быстрое испарение.

Спустя некоторое время состав размягчается, поэтому его легко снимают шпателем либо циклей. Кислотные и щелочные составы требуют нейтрализации. Все рекомендации, касающиеся этого этапа, можно найти в инструкции к очистителю.

В некоторых случаях слои краски полностью растворяются, после чего поверхность просто моют водой. Однако этот вариант чаще применяют для избавления от свежих пятен: например, очищают от краски ткани или какие-либо покрытия и предметы.

Действенные препараты

Идеальной поверхностью для очистки таким методом является стекло. Если краска была нанесена на основание 1,5 или 2 года тому назад, то «химическое оружие» может с ней не справится. Существуют растворители, предназначенные для определенного вида состава. Но есть и универсальные препараты, которые подходят для удаления любого типа покрытия. Однако не все из них оказываются эффективными.

К универсальным средствам-очистителям относится:

Фэйл-5 (эмульсия, гель). Этот кислотный препарат работает в комнатах и на улице. Фэйл-5 способен удалить любой состав, включая порошковые виды краски. Действовать он начинает спустя 10-15 минут после нанесения. Экологически безвредный состав — Фэйл-6 ЭКО — идеален для плохо проветриваемых помещений. DOCKER S4 — строительная смывка старой краски. Данный гель также предназначен для внутренних и наружных работ, удаляет он любой вид ЛКП. Для размягчения покрытия растворителю достаточно 4-8 минут. ABRO — очиститель-аэрозоль, который работает со всеми поверхностями за исключением пластика. Время, необходимое для работы, — 5-20 минут. Скорость зависит только от количества слоев краски.

Антикрас — название универсального препарата, однако существуют и другие средства этого же производителя. Антикрас-Спринт предназначен для супербыстрой смывки покрытия (0,1-7 минут), Антикрас-П используют для удаления порошковых составов.

Самодельные «препараты»

Если перспектива покупки очистителя не очень радует мастера, то сначала он может проверить эффективность народных рецептов. Это не растворители, но, возможно, одно из таких средств даст шанс избавиться от старого покрытия.

Нашатырь (10%) и обычный мел

250 мл спирта разводят в литре холодной воды. Этот раствор небольшими порциями вливают в емкость с 2 кг мела, постоянно перемешивая будущую пасту, чтобы избежать образования комков. После приготовления ее наносят на стену тонким слоем, а через несколько часов (2-3) приступают к удалению краски.

Известь и кальцинированная сода

Для этого рецепта покупают негашеную известь. Ее (1,2 кг) смешивают с содой (400 г), затем вливают воду в таком количестве, чтобы паста напоминала по консистенции сметану (густую). Состав наносят на основание и оставляют надолго — как минимум на 12 часов.

Жидкое стекло

В этом случае заниматься приготовлением не придется. Силикатный клей просто намазывают на стены и ждут его засыхания. Считается, что эта прозрачная пленка значительно ускорит операцию, поскольку краска будет отслаиваться «за компанию» со стеклом.

Эти народные способы смогут гарантировать эффект только в двух случаях: если покрытие очень «дряхлое», или, наоборот, если краска была нанесена совсем недавно. Прочные слои «среднего возраста» — причина для использования других методов, так как «прилипалы-непрофессионалы» с такой сложной задачей не справятся.

Как выбрать оптимальный способ?

Прежде чем решать вопрос, как снять старую краску, какой метод лучше взять на вооружение, необходимо учесть целый ряд факторов. Иначе можно столкнуться с проблемами. Чтобы гарантировать эффективность работы и минимум затраченного времени, нужно:

определить, какие именно инструменты есть в наличие, и имеет ли смысл покупать химические препараты;

обдумать, что более важно для основания — скорость или качество работы, чаще выбор останавливают на последнем;

найти идеал для конкретного покрытия: основание может быть бетонным, деревянным, кирпичным, оштукатуренным и т. д.

Определение типа старой краски — еще один важный этап. Самыми сложными составами для удаления остаются масляные смеси, поэтому именно их нужно отличить от других покрытий. Как правило, идентификация этой краски не слишком сложна.

На выбор способа влияет количество слоев покрытия. Худший вариант — тонкий, так как толщина — гарантия того, что старый материал будет «охотно» откалываться пластами.

Если рассматривать самое проблемное сочетание, то это бетонное основание и масляная краска. Возможный вариант выбора способа — проверка всех методов по очереди на небольших участках поверхности. Начинать такое тестирование рекомендуют с самых простых способов очистки.

Снятие старой краски: техника безопасности

Перед тем как снять старую краску, нужно познакомиться с правилами, относящимися к такому виду работы.

Если решено использовать механический способ (ручные инструменты или электрические приборы), то защита мастеру необходима. Начинать процедуру без специальной одежды, маски (респиратора), перчаток и очков нельзя. Работа в помещении требует качественного проветривания, если применяют химические реактивы.

Если для удаления используется открытый огонь, то необходим максимум внимательности и чрезвычайная аккуратность и осторожность, так как в «пылу» работы можно получить опасную травму. Сначала надо убедиться в том, что рядом с нагревательным элементом нет материалов, которые легко воспламеняются.

Способов, как снять старую краску, существует много. Можно использовать простые либо электрические инструменты, пескоструйный аппарат, высокую температуру или растворители-смывки. О возможных способах «расставания» с покрытием расскажет автор следующего видео: