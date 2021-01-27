С тем утверждением, что гипсокартон начал завоевывать популярность сразу после своего появления на рынке, нельзя не согласиться. Во время ремонтных или строительных работ материал используют все мастера: как профи, так и любители. Одно из главных его достоинств — легкость, значительно облегчающая монтаж, поэтому с помощью ГКЛ делают оригинальные потолки, выравнивают далеко не идеальные стены, а также создают перегородки в чересчур просторных помещениях. Работать с ними легко и даже приятно, потому что операция не так сложна, как может показаться неискушенному человеку. Однако в любом случае мастеру нужно досконально знать технологию. Если дому или квартире необходимо разделение пространства, то сначала надо познакомиться с тем, как сделать стену из гипсокартона. Операция эта относительно проста, но и она имеет «особые особенности».

Гипсокартон: его плюсы и минусы

Наверное, о чудо-материале уже знают все. Гипсокартон представляет собой гипс, покрытый с обеих сторон картоном.

Преимущества стены и ГКЛ

Изделия из гипсокартона отличаются доступной ценой, работа с ними относительно проста, а справиться с созданием перегородки можно даже за один день. Материал экологичен, поэтому не станет угрозой здоровью жильцов. Есть у него и другие положительные качества.

Гидро-, теплоизоляция. Как правило, никаких проблем в помещениях с гипсокартонными стенами не возникает. Экономия на материалах. Поскольку цену гипсокартона, профиля и комплектующих трудно назвать заоблачной, эта стена не «встанет в копеечку». Возможность спроектировать и создать гипсокартонные конструкции максимально сложных форм — арочные проемы, функциональные ниши, полки и т. д. Универсальность конструкции. Идеальная поверхность стены из гипсокартонных листов дает возможность ее отделки любыми финишными материалами. Звукоизоляция. ГКЛ нередко используют для выравнивания стен и их утепления минеральной ватой. В результате получается конструкция, замечательно гасящая звуки. Огнестойкость. Обычные ГКЛ не имеют выдающихся характеристик. Например, «в схватке» с асбестом они проиграют. Однако есть огнестойкая разновидность материала — ГКЛО. Удобство конструкции. Она — хороший шанс «убить нескольких зайцев» — провести одновременно несколько этапов: сделать утепление, обеспечить звукоизоляцию, проложить проводку и т. д. Легкий вес. Если рассматривать все стеновые стройматериалы, то гипсокартон можно назвать самым «воздушным» из них. Лист, имеющий площадь 1м2, весит всего 5 кг. Этот показатель меньше, чем у других кандидатов, причем почти в 4 раза. Широкий ассортимент. Есть возможность выбрать материал для решения конкретных задач. В зависимости от условий можно купить обычный (ГКЛ), влагостойкий (ГКЛВ), огнестойкий (ГКЛО) или облегченный гипсокартон для создания потолочных конструкций.

Весомое преимущество ГКЛ перед другими строительными материалами — простота его резки. С этой задачей легко справится даже острый нож. Поэтому хозяева могут «построить» стену сами, не прибегая к помощи специалистов. Скорость работы, если требуется выровнять непривлекательные стены или сделать безукоризненный потолок, — еще один плюс гипсокартона. В этом случае отпадает необходимость в самом «муторном» этапе — в тщательной, длительной подготовке основания.

Слабые стороны гипсокартона

Рассматривая вопрос о том, как сделать стену из гипсокартона, нельзя обойти вниманием недостатки материала. Первый, самый главный из них — хрупкость стены из ГКЛ: при желании ее можно пробить кулаком. Однако список «отрицательных черт» гипсокартона и стены из него не ненадежности не заканчивается.

Легкость, воздушность ГКЛ одновременно является его недостатком, с которым владельцы гипсокартонной стены сталкиваются, когда возникает необходимость повесить на нее какой-то тяжелый предмет — телевизор, массивную полку, зеркало и т. д. Исправляется этот минус легко. Для монтажа тяжелых предметов при создании каркаса из профиля добавляют дополнительные элементы — горизонтальные деревянные закладные-перемычки. «Воровство» сантиметров у помещения. Минимальная толщина гипсокартонной конструкции составляет 80 мм, но зачастую она получается больше. Однако эта претензия, по большому счету, таковой не является, потому что все подобные перегородки отнимают пространство. Причем гипсокартонные стены остаются лидерами — самыми «стройными».

Понятно, что такие минусы несущественны и не смогут стать причиной отказа от данного решения. Поэтому конструкции из ГКЛ считают оптимальными, если возникла необходимость разделить помещение на зоны, или сделать полноценные комнаты.

Стена из ГКЛ: основные этапы работы

Толщина перегородки, ее схема в большей степени зависит от условий эксплуатации, от того, будут ли в ней проложены инженерные коммуникации. Но независимо от условий эта операция имеет несколько последовательных этапов.

подготовка к работе, разметка поверхностей;

установка направляющих (ПН, UW) профилей;

монтаж стоечных (ПС, CW) профилей;

добавление перемычек для дверных проемов;

обшивка каркаса ГКЛ с одной стороны;

прокладка коммуникаций, теплоизоляция;

обшивка конструкции с другой стороны;

отделка гипсокартонной стены.

Минимум усилий затратят те хозяева, у которых поверхности находятся в состоянии, близком к идеальному. Если стены оштукатурены и зашпаклеваны, а стяжка ровная, то работу можно начинать без серьезной подготовки к монтажу.

Как сделать стену из гипсокартона?

Как в любой подобной работе, первым этапом становится создание чертежа. Для этого с будущего участка снимают мерки, перенося все размеры на бумагу. После разработки проекта преступают к составлению списка всех материалов, которые потребуются для сооружения гипсокартонной стены.

Материалы и инструменты

Операция пройдет гладко и без больших перерывов только в одном случае: если хозяевам не придется отправляться в магазин в самом ее разгаре. Поэтому перед тем как сделать стену из гипсокартона, надо купить все, что потребуется для ее сооружения и подготовки к отделке.

Материалы

В список входит:

ПН — профиль направляющий, ПС — профиль стоечный;

деревянный брус для создания закладных;

уплотнительная демпферная лента;

гипсокартонные листы (12,5 мм);

шпаклевка на гипсовой основе;

утеплитель (чаще — минвата);

серпянка для стыков ГКЛ;

акриловая грунтовка;

малярная отбивка.

Потребуются разнообразные крепежные элементы: для бетона или кирпича — дюбель-гвозди, для дерева — саморезы для него. Для фиксации элементов каркаса нужно приобрести маленькие фиксаторы, которые называют «клопами» («семечками»).

Отдельного абзаца заслуживают профили для гипсокартонной конструкции. Длина ПН и ПС стандартна, она составляет 3000 мм. Профиль направляющий имеет следующие размеры сечения — 100х40, 75х40, 50х40 мм. Стеновой — 100х50, 75х50 и 50х50 мм.

Чтобы рассчитать, сколько потребуется материалов, можно воспользоваться онлайн-калькулятором. В его поля надо ввести длину будущей стены, ее ширину, а также количество слоев обшивки.

Инструменты

Из орудий труда потребуется подготовить не слишком большой комплект. В него входит:

уровень — обычный либо лазерный (лучше), отвес;

перфоратор с буром, если основания из ж/б;

строительная терка, сменные насадки;

карандаш или маркер, мел, рулетка;

валик либо широкая кисть;

ножницы по металлу;

строительный нож;

длинная линейка;

набор шпателей;

болгарка;

угольник.

Шуруповерт значительно ускорит работу. Молоток потребуется для забивания распорных дюбелей.

Разметка поверхностей

Перед тем как сделать стену из гипсокартона, «фронт работ» надо разметить.

Сначала с помощью длинной линейки или профиля (уровня) чертят идеально ровную линию на полу. Для этого на стенах, куда будет монтироваться каркас, от ближайшей параллельной поверхности отмеряют одинаковое расстояние. Эти две точки соединяют с помощью малярной отбивки. Корректность положения черты проверяют угольником. Потом поверх краски шнура проводят «финишную линию», используя карандаш (маркер) и линейку. На ней отмечает участок, который будет предназначаться для дверного проема. Внутри этого отрезка профиль-стойки не устанавливаются. Затем переводят линию с пола на стены. Для этого используют уровень и отвес. Точки на стенах аналогично соединяют отбивкой, проверяют и чертят. Проще всего работа с лазерным инструментом, так как «указанные» им линии останется только продублировать карандашом или маркером.

Чтобы не столкнуться с проблемами на этапе сборки каркаса, проверяют не только вертикальность, но и параллельность линий. Только при соблюдении этих условий стена будет ровной, без перекосов и других несовершенств.

Монтаж рамы каркаса

После завершения разметки приступают к созданию каркаса перегородки. Сначала из профиля в соответствии с чертежом вырезают заготовки. Оптимальный вариант — подготовка сразу всех элементов, которые будут фиксироваться на этом этапе.

Сначала на направляющие и стеновые профили приклеивают уплотнительную ленту. На линиях, начерченных на полу, стенах и потолке, элементы фиксируют дюбель-гвоздями. Первую направляющую укладывают по линии. От стены откладывают 100 мм и ставят отметку для отверстия под крепеж. Затем его сверлят в полу через профиль. В него молотком забивают дюбель-гвоздь. Рекомендуемый шаг между крепежными элементами — 500 мм. Переходя к следующему отверстию, следят за тем, чтобы направляющая случайно не сдвинулась с места. Не забывают о том, что проем должен остаться свободным. При фиксации края элемента, расположенного около проема, делают отступ в 200 мм. Это расстояние необходимо для того, чтобы оставалось место для установки стойки и дополнительной детали, усиливающей его. Переходят к монтажу второго горизонтального элемента — потолочного. Идеален целый элемент. В противном случае нужно обеспечить одно важное условие: стык частей не должен располагаться там, где находится дверной проем.

После завершения работы над горизонтальными направляющими устанавливают стеновые, вертикальные профили. Эти стойки вставляют внутрь уже зафиксированных элементов, потом их крепят саморезами по металлу. Если высота помещения более 2500 мм, то добавление горизонтальных перемычек для фиксации гипсокартонных листов становится условием обязательным. В противном случае трещин в материале не избежать.

Разметка, установка вертикальных элементов

Затем внутри рамы монтируют каркасные стойки. В этом случае важно корректно определить шаг фиксации. Расстояние между осевыми линиями соседних стоек должно равняться 600 мм.

Вертикальные отрезки вставляют в направляющие, обязательно проверяют их положение отвесом либо уровнем. Наиболее тщательного контроля требуют стойки, которые будут формировать дверной проем. Фиксируют элементы саморезами по металлу. Для стоек у проема требуется усиление, поэтому дополнительно в них устанавливают брус. В качестве крайний элементов можно использовать стеновые профили, второй, оптимальный вариант — усиленные перфорированные изделия. К нижнему краю этих «дырявых» стоек прикручивают такие же перфорированные уголки. Их фиксируют на профилях винтами с гайками, не закручивая последние до упора, чтобы оставить возможность регулировки. Затем через уголки и направляющие делают отверстия для дюбелей, которые потом вбивают, а гайки окончательно затягивают. Таким же образом поступают с верней направляющей. Последний этап — затягивание гаек. Определяют и размечают на стойках высоту дверного проема (2100-2300 мм). Между ними устанавливают горизонтальную перемычку, сделанную из ПН. Длина этого элемента равна ширине проема плюс длине двух сгибов: как правило, последняя составляет 200-300 мм. Отрезок размечают, затем профиль надрезают под углом ножницами по металлу и загибают. Готовую перемычку фиксируют в отмеченных участках: ее надевают на вертикальные стойки, проверяют горизонтальность уровнем, затем крепят двумя либо тремя саморезами с каждой стороны. Такого простого решения может быть недостаточно. Поэтому данный элемент усиливают тем же брусом: его вкладывают в горизонтальную часть детали. Последняя операция — соединение перемычки с верхней, потолочной направляющей. Если деревянная вкладка не использовалась, то отрезки профиля просто вставляют и крепят саморезами, отступив от стоек около 150 мм. Когда брус вставлен, края заготовок подрезают, затем их фиксируют с наружных сторон перемычки.

После изготовления каркаса внутри будущей стены прокладывают коммуникации. Кабели перед монтажом убирают в гофрированные трубки. Для создания в ГКЛ отверстий для монтажных коробок розеток (выключателей) на следующем этапе используют насадку-«балеринку».

Обшивка каркаса гипсокартоном

Теперь переходят к операции, которая является главной частью ответа на вопрос, как сделать стену из гипсокартона. В этом случае сначала материал разрезают, а потом переходят непосредственно к монтажу. Эта работа требует участия ассистента, потому что один человек должен надежно фиксировать лист, а другой — вкручивать саморезы.

Правила резки гипсокартона

Листы ГКЛ довольно легко режутся, однако нужно познакомиться с некоторыми особенностями данного этапа.

Гипсокартон можно разрезать обычным канцелярским ножом. Это вариант, если в хозяйстве нет ножовки или электролобзика. Сначала на листе проводят линию реза. Для этого используют длинную линейку или профиль. Затем аккуратно прорезают верхний слой гипсокартона. Потом под лист подкладывают брус, совмещают его с линией надреза, а ГКЛ надламывают. После этого гипсокартон ставят на бок, затем его сгибают.

Теперь надломленный картон прорезают с обратной стороны, потом его окончательно разламывают. На краях среза делают скосы (22°). Общая ширина их составляет около 10 мм. Необходимость в этом этапе возникает, если стыкуют два куска изделий без заводских фасок. Данная операция нужна для создания зазора, который будет закрываться шпаклевкой и армирующей лентой.

Монтаж листов ГКЛ

Обшивку всегда начинают со стороны капитальной стены. Первым фиксируют нижний лист. Обязательно оставляют деформационные зазоры между основаниями и материалом. Шаг саморезов — 150-200 мм. Места соединения (стыки) соседних элементов должны приходиться точно на центральную линию профилей. Шляпки утапливают в материал на 2-3 мм. Оптимальной для этих операций является специальная бита для гипсокартона. Она имеет «юбку»-ограничитель, поэтому насадка не даст повредить ГКЛ.

Если первый ряд состоит из нескольких листов, то следующий монтируют в разбежку — со смещением. Расстояние между соседними стыками должно быть как минимум 400 мм, между ними и перемычкой над проемом — не менее 150 мм. Последний лист чаще требует подрезки. Аналогичным образом (после монтажа теплоизоляционного материала) поступают со второй стороной гипсокартонной стены. На этапе утепления конструкции выбранный материал укладывают так, чтобы он плотно прилегал к стойкам каркаса.

Подготовка к отделочным работам

После завершения обшивки все швы стены очищают от пыли, затем обрабатывают грунтовкой. После ее высыхания стыки шпаклюют, на них наклеивают серпянку, которую также шпаклюют. Потом переходят к замазыванию отверстий от шляпок саморезов, к заделке и армированию зазоров между вертикальными рядами. После того как шпаклевочный состав высохнет, поверхность доводят до совершенства, выравнивая все дефекты теркой.

Предпоследние этапы — обеспыливание стены, грунтовка всей ее поверхности. Завершающая операция — нанесение тонкого слоя шпаклевочного состава. Надо сказать, что такая подготовка — необходимость перед отделкой любым финишным покрытием. Иначе во время его демонтажа надоевший материал будет покидать конструкцию вместе к кусками картонного слоя.

После высыхания шпаклевки гипсокартонную стену в очередной раз шлифуют, но только если отделочными материалами являются самые требовательные — обои либо краска. Когда поверхность подготавливают под керамическую плитку, этот этап обычно пропускают. Последняя процедура перед отделочными работами — грунтование поверхности.

Самостоятельное сооружение перегородки — задача вполне реальная, так как сделать стену из гипсокартона сможет даже начинающий строитель. Главное в этом случае — внимательность, аккуратность, точность выполнения каждого этапа. А о том, как проводятся подобные операции, максимально подробно расскажет видео: