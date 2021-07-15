Ниша, созданная в стене, — один из способов изменить восприятие помещения, сделать его более интересным, просторным и функциональным. Такие оригинальные углубления дают хозяевам множество вариантов: в них можно поместить телевизор, стереосистему, повесить зеркало или картину, установить аквариум, или превратить их в полки для книг или декоративных элементов. Проще всего соорудить эту конструкцию из легкого, практичного и податливого гипсокартона. Более прочной и надежной будет элемент из гипсоволокнистых листов. Однако сначала нужно узнать, как сделать нишу своими руками, из каких этапов состоит эта операция.

Особенности ниши

Такие углубления в стенах не только изменяют дизайн комнаты, но и делают ее максимально удобной и эффектной. Ниши из гипсокартона могут быть открытыми и закрытыми. Первые — декоративные элементы и одновременно места для хранения книг, фотографий, коллекций, комнатных растений, техники и т. д. Вторые конструкции выбирают те, кто хочет скрыть некоторые вещи от своих и чужих глаз.

Украсить открытые элементы можно по-разному: например, осветительные приборы, размещенные в нишах, придадут комнате уют, сделают ее уникальной, скроют недостатки и подчеркнут достоинства. Для этой цели чаще используют подсветку — точечные светильники или светодиодные ленты.

Что размещают в конструкциях?

Как можно использовать, украсить, подчеркнуть ниши? В этом случае решений очень много, и подсветка лишь один из потенциальных вариантов, который можно использовать в комбинации с другими элементами. В углублении, сделанном в стене:

устанавливают крупную технику;

создают полки или стеллажи для книг;

обустраивают «водный мир» — аквариум;

располагают горшки с комнатными растениями;

размещают мебель — диваны, кровати, тумбочки и т. д.;

расставляют статуэтки, вазы, какие-либо коллекционные предметы.

Некоторые хозяева встраивают в ниши другой вид мебели — открытые или закрытые шкафы, предназначенные для хранения одежды и обуви. Такие элементы — отличное решение для прихожих: относительно простая конструкция спасет загруженную комнату от беспорядка.

Виды декоративных и функциональных элементов

Перед тем как сделать нишу своими руками, владельцам нужно познакомиться со всеми вариантами конструкций. По типу материала стен такие элементы могут располагаться в бетонных, кирпичных стенах, а также в гипсокартонных конструкциях: например, в перегородках. Ниши бывают горизонтальными, вертикальными или фигурными, имеющими необычный вид и сложную конфигурацию.

Если рассматривать самые востребованные варианты, то им являются углубления, созданные с помощью гипсокартонных или гипсоволокнистых листов. Из этих материалов изготавливают конструкции, предназначенные для гостиных, спален, кухонь, прихожих, ванных и санузлов. Такие ниши дают шанс:

рационально использовать место, которое скрывает за собой гипсокартон, выравнивающий стены, далекие от идеальных;

зонировать помещение, одновременно организовать полки, на которых будут храниться мелкие декоративные предметы;

найти место для крупногабаритной бытовой техники — для аудиосистемы или для телевизора.

Эффектное углубление, устроенное в стене, способно преобразить помещение, придать ему и уют, и уникальный внешний вид. Однако многих интересует другой вопрос: как сделать нишу своими руками впервые, но добиться превосходного результата? В этом случае рекомендация одна: лучше выбрать сравнительно простую конструкцию, не имеющую мелких деталей и сложных криволинейных элементов. В этом случае мастер сможет избежать серьезных ошибок, но создаст нишу, претензий к которой у членов семьи не возникнет.

Конструкции для разных помещений

Ниша из гипсокартона — декоративный элемент, подходящий абсолютно для любого помещения дома или квартиры. Однако больший простор для деятельности дает загородная недвижимость.

Коридоры, прихожие. В этих комнатах можно собрать открытую или закрытую нишу, используя даже не самые функциональные зоны. Она сможет стать небольшой гардеробной, в ней же можно установить вешалку. Спальни. Поскольку мебели в таких комнатах немного, под нишу можно безболезненно пожертвовать целую стену. Эта конструкция сможет стать украшением помещения. Второй популярный вариант для спальни — ниша-полка под телевизор. Гостиные. Данные помещения преображают каминами, нередко декоративными. Их и устанавливают в эффектной и привлекательной гипсокартонной конструкции. Не менее популярны ниши, предназначенные для телевизора, стереосистемы и т. д. Детские. И здесь такая практичная конструкция тоже может прийтись кстати. Например, в ней можно расположить детскую кровать, тумбочку, светильники. Или соорудить полки, предназначенные для коллекции игрушек, для книг, учебников, рисунков, фотографий и т. д. Ванные. Относительно простые и легкие конструкции полностью скроют коммуникации. Они добавят дополнительные полки и просторным комнатам, и тем помещениям, где каждый сантиметр на счету. Небольшие ниши можно соорудить даже на стенах, находящихся у ванны. В санузлах большого метража фантазия, наоборот, ничем не ограничивается.

Еще одна потенциальная комната, подходящая для создания этой конструкции, — кухня. В стандартных квартирах метраж этих помещений редко устраивает хозяев, однако «дуэт» из профиля и гипсокартона дает возможность добавить комнате недостающих полок или ниш, предназначенных для крупной или компактной бытовой техники. Но в этом случае нужно оставить пространство для качественной вентиляции мощных электроприборов.

Как сделать нишу своими руками?

Первый этап — составление чертежа. Поскольку каждое помещение имеет свои особенности, владельцам придется искать вариант, который требуется именно им. После выбора дизайна, занимаются чертежом, который даст возможность увидеть, как будет выглядеть готовая конструкция, позволит сделать расчет всех необходимых материалов.

На схеме обозначают все элементы каркаса. Чтобы избежать большого количества отходов, профили размещают так, чтобы между ними смог расположиться лист гипсокартона. Стыки заготовок должны приходиться точно на профиль: на краях элементов конструкции их делать не рекомендуют.

Размеры ниши выбирают индивидуально, исходя из предметов, которые будут в ней располагаться. Максимального внимания требуют углубления, создаваемые для крупной бытовой техники: например, для телевизоров. В этом случае владельцам нужно учитывать несколько моментов.

Полка такой ниши должна обладать способностью выдерживать серьезную нагрузку. Чтобы решить эту задачу, в металлическую конструкцию из профиля чаще добавляют горизонтальные перемычки — деревянные закладные. Второй вариант — создание ниши-полки из более надежного материала: пример — листы фанеры. Глубина ниши должна быть достаточной для беспроблемной работы электроприбора. Между ним и гипсокартоном должен оставаться зазор, необходимый для вентиляции пространства, для того, чтобы предотвратить нагревание стенок из гипсокартона из-за работающего телевизора. Чертеж гипсокартонной конструкции обязан быть максимально подробным. В нем необходимо отметить подводку кабеля и расположение осветительных приборов.

Свободное пространство с боковых сторон и сверху позволит без проблем установить технику, и быстро ее обслуживать.

Материалы и инструменты для создания ниши

После завершения создания чертежа с его помощью составляют смету на будущую работу. Все материалы берут с запасом (10-15%) на случай возможных ошибок.

Материалы

Чаще для этой операции используют стеновой гипсокартон, толщина его — 12,5 мм. Для мокрых помещений покупают влагостойкую, чаще зеленую, разновидность материала.

Теперь о том, что еще понадобится для сооружения ниши. В список входит:

профиль для гипсокартонных конструкций: направляющий (UD) и стоечный (CD);

прямые подвесы: они могут понадобиться, если основание неровное;

саморезы: «клопы» и для гипсокартона (мелкий шаг резьбы);

демпферная лента для звукоизоляции металлоконструкции;

перфорированные профили-уголки для защиты углов ниши;

дюбель-гвозди (6х60 или 8х80 мм) для фиксации каркаса.

Для подготовки поверхности гипсокартона к финишной отделке потребуется грунтовка, шпаклевка и лента-серпянка, а также мелкозернистая наждачная бумага.

Исключением из правил станет конструкция, сооружаемая для аквариумов. В этом случае слишком легкий профиль для гипсокартона не подойдет: вес емкости с грунтом, декором и водой он попросту не выдержит. Как поступают в таких случаях?

Сначала делают обычный каркас с углублением до пола, для него используют «традиционный» профиль для гипсокартона. Затем сооружают отдельную конструкцию для установки аквариума — из уголка. Ее вписывают в нишу, после чего все сооружение обшивают ГКЛ.

Инструменты

Для создания гипсокартонных конструкций собирают стандартный комплект, в который входит:

кисть, валик и шпатель;

перфоратор и насадка-бур;

шуруповерт и бита для ГКЛ;

монтажный нож или ножницы по металлу (ножовка для гипса) для резки гипсокартона.

Мастеру также потребуется стандартный строительный набор — карандаш (маркер), отвес, рулетка, угольник и уровень. Если задумана арочная конструкция, то понадобится игольчатый валик.

Сборка каркаса

Если рассматривать операцию «Как сделать нишу своими руками», то она состоит из двух важнейших этапов: это сборка металлической конструкции и обшивка ее гипсокартоном.

Сначала чертеж, ориентируясь на проставленные размеры, переносят на потолок, стены и пол. Для разметки обязательно используют уровень и отвес.

Затем ножницами по металлу нарезают заготовки из направляющего профиля. Их наружную поверхность обклеивают демпферной лентой. Элементы профиля фиксируют на потолке, на стенах и полу с помощью дюбелей. На каждом этапе корректность положения проверяют инструментами. Рекомендуемый шаг креплений — 300-400 мм. Устанавливают задние стойки. Сначала стоечный профиль режут на куски, которые на 10-20 мм меньше высоты комнаты. Их вставляют в направляющие элементы, проверяют на вертикальность, потом фиксируют саморезами. Крепление внутренних стоек к основанию проводят по-разному. Если стена ровная, то их фиксируют дюбель-гвоздями. Когда она не отличается идеальной поверхностью, используют вспомогательные элементы — подвесы. Затем из того же стоечного профиля делают горизонтальные перемычки, которые крепят к каркасу аналогично — саморезами. После завершения сборки задней части конструкции таким же образом создают лицевую ее часть.

Для придания максимальной жестокости конструкции обе элемента также соединяют горизонтальными перемычками из стоечного профиля. Если есть необходимость, то между задними стойками фиксируют деревянную закладную (брус, доску). Для создания арок боковые стороны заготовок разрезают, затем элементы аккуратно сгибают.

Электромонтажные работы

Проводкой кабеля и телевизионной антенны занимаются до начала фиксации гипсокартона. Концы проводов выводят в места, где будут находиться розетки и прибор. Проводку прячут в гофрированные трубы, затем их крепят пластиковыми клипсами на потолке или стене.

Скрытая проводка — вариант, который используют для ниши с подсветкой. Ее выводят туда, где будут располагаться точечные светильники или LED лента. Для накладных осветительных приборов на этапе создания каркаса делают дополнительные закладные. В них потом зафиксируют корпусы светильников.

Монтаж светодиодной ленты никаких подготовительных этапов не требует: этот элемент легко монтировать, а при необходимости такую гибкую подсветку можно переместить.

Крепление гипсокартона

Обшивку металлического каркаса начинают с обшивки ниши — с задней стенки. Сначала закрывают углубление, потом боковые элементы. После завершения этого этапа переходят к оформлению лицевой поверхности. В данном этапе есть несколько важных моментов.

В том случае если в конструкции предполагается установить телевизор или осветительные приборы, соответствующие отверстия для них вырезают в гипсокартонных листах еще до начала монтажа ГКЛ. Фаски под 45° делают в тех местах заготовок, где элементы будут состыковываться. Данная операция даст возможность получить безукоризненно ровную и надежную поверхность при последующей обработке швов. Оптимальный шаг саморезов — 200-250 мм, но при обшивке ниши его рекомендуют уменьшить до 150 мм. Шляпки крепежных элементов утапливают в материал на 2-3 мм. Точки фиксации соседних элементов обязательно смещают. Стыки ГКЛ обязаны находиться на профиле: обе кромки должны располагаться на нем. Листы, которые образуют прямые углы, монтируют таким образом, чтобы торец одного перекрывала плоскость другого элемента. Чтобы не ошибиться с размерами ниши, для нее предварительно советуют изготовить шаблоны из плотной бумаги. С их помощью легче вырезать точные заготовки из гипсокартона.

Если предполагается, что ниша будет иметь арку, то лист гипсокартона смачивают водой, затем его прокатывают игольчатым валиком. После такой подготовки элемент сгибают. Альтернативный вариант — создание на одной стороне параллельных надрезов, с помощью которых листу потом придают необходимую форму. Количество их зависит от радиуса изгиба: чем он меньше, тем больше прорезей нужно сделать.

Подготовка ГКЛ к отделке

Сначала поверхность гипсокартонной конструкции грунтуют. Первыми обрабатывают углубления между ГКЛ и «дыры» от саморезов. Грунтовку наносят дважды.

После подсыхания состава швы, оставшиеся на поверхности, заклеивают серпянкой, потом их закрывают шпаклевкой. После высыхания материала его шлифуют мелкой наждачной бумагой. Отверстия, которые остались после саморезов, также заделывают шпаклевочным составом, а потом затирают.

Для защиты углов гипсокартонной ниши используют перфорированные уголки. На эти участки наносят тонкий слой шпаклевки. Затем в невысохший состав вдавливают профиль. Излишки, выступившие через отверстия, тут же удаляют шпателем.

После подготовки поверхности под финишную отделку, ее грунтуют: как минимум дважды. По периметру грунтовку наносят кисточкой, а валик используют для остальных участков, большой площади. Каждый слой материала должен самостоятельно высохнуть.

Отделка плиткой или камнем может производиться на ГКЛ и без предварительной подготовки — без использования шпаклевки. Однако демонтаж такой облицовки в будущем может создать проблемы, потому что повреждение гипсокартонных листов без защитного слоя практически неминуемо.

Варианты отделки ниши из ГКЛ

Как сделать нишу своими руками? Создание конструкции — самая сложная работа, но и выбор идеальной отделки для нее не менее важен. Для этого этапа используют различные материалы. «Финишем» сможет стать дерево, пластиковые панели, краска, обои или текстиль.

Рекомендации

Отделка ниши не выглядит невыполнимой, или чересчур сложной операцией. Однако чтобы получить желаемый результат, нужно придерживаться нескольких правил.

Для помещений небольшого метража лучше выбирать пастельные тона, спасением станет эффектная подсветка или зеркала, зрительно «раздвигающие» стены комнаты. В большинстве случаев выбирают материалы, совпадающие цветом с общим фоном помещения. Допустима разница в оттенках: на 1 или 2 тона. Для получения необычного визуального эффекта углубление делают зеркальным. Элементы заказывают отдельно. Приклеивают их либо двухсторонним скотчем, либо клеем.

Если задача — визуальное уменьшение помещения, то оптимальным вариантом будет отделка более темных тонов. Однако такая ниша будет напоминать черную дыру. Спасет от этого эффекта подсветка: например, светодиодная лента даст возможность создать вечером мягкий, приглушенный свет.

Отделка для разных помещений

Каждой комнате необходимо свое оформление: есть материалы, которые уже стали традиционными для определенных помещений.

Для ванных, санузлов и кухонь, которым угрожают брызги бульона и жира, используют краску, практичные пластиковые панели, керамическую плитку или моющиеся обои. Спальни и гостиные оформляют 3D обоями, объемной плиткой или гипсовыми 3D панелями, декоративной штукатуркой или таким же камнем. В роли подсветки выступают точечные светильники или светодиодные ленты. В спальнях в нишах нередко устанавливают ночники. Детские. Для этих комнат есть несколько требований: это абсолютная безопасность материалов, их негорючесть, простота уборки и демонтажа. Возможные варианты — водно-дисперсионные краски, штукатурка. Самое простое решение — обои: для детской подойдут бумажные, моющиеся, пробковые или тканевые изделия с защитной, антистатической пропиткой.

Оживление дизайна интерьера с помощью металла и гипсокартона — самый простой вариант преображения, которое доступно хозяевам квартиры или дома. Чтобы убедиться в этом, будущим созидателям можно посмотреть ролик на тему «Как сделать нишу своими руками»: