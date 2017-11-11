Как самостоятельно обшить стены пластиковыми панелями

Декоративно-облицовочный пластик представляет собой универсальный, красивый и гигиенический материал, позволяющий с небольшими материальными затратами обновить внутренние интерьеры жилых и подсобных помещений. Для того чтобы обшить стены пластиковыми панелями, не обязательно нанимать специалиста. При наличии желания и свободного времени владелец жилья может освоить весь объем декоративно-облицовочных работ своими силами.

Свойства ПВХ облицовочных материалов

Поливинилхлоридные панели представлены несколькими стандартными размерами длиной до 3-х метров и шириной до 30 см. В зависимости от условий будущей эксплуатации подбирается материал толщиной от пяти до 100 мм. В перечне преимуществ облицовочного пластика особо следует отметить:

умеренную стоимость и разнообразие декоративного оформления;

продолжительный рабочий ресурс (до 30 лет);

влагостойкость и возможность дополнительной тепло-звукоизоляции строительных конструкций;

несложный монтаж;

возможность выравнивания стен и исправления других архитектурных недостатков с минимальными потерями полезной площади и внутреннего объема.

В перечне недостатков — низкая термостойкость и выделение большого количества удушливого дыма при возгорании.

Критерии правильного выбора

Для облицовки ванной, кухни или подвального помещения рекомендованы влагостойкие панели с гладкой, удобной для очистки фактурой лицевой поверхности.

Для детской комнаты, балкона или коридора лучше задействовать панели, устойчивые к механическим воздействиям.

В жилых помещениях лучше всего обшивать стены пластиковыми панелями, имитирующими внешний вид древесины или другого природного материала.

Важно! Выбранный пластик не должен иметь характерного химического запаха и явных механических повреждений. Рекомендуется отказаться от покупки панелей разных партий с небольшим количеством внутренних перегородок и неплотным соединением щелевых замков. Также должна насторожить слишком низкая стоимость материала, в таком варианте не исключается принадлежность панелей к категории фальсификата.

Расчет расходников

Предварительный расчет поможет закупить расходный облицовочный материал в нужном количестве. Для этого достаточно разделить суммарную площадь рабочих участков на площадь одной панели. От полученного показателя необходимо вычесть площадь дверных и оконных проемов.

Количество деталей металлопрофильного каркаса определяется расстоянием между его элементами в пределах 30-45см + дополнительные стойки по краям стен.

Дюбельный крепеж устанавливается с интервалом 40-50 см, для одного м2 облицовки потребуется 20-25 кляммеров. Молдинги и монтажные комплектующие закупаются с учетом внешних и внутренних углов.

Все расходные материалы приобретаются с 8-10%-м запасом. Для работы также потребуются:

перфоратор с набором насадок или достаточно мощная ударная дрель;

шуруповерт;

монтажная пена;

строительный уровень;

степлер и молоток.

Предварительная подготовка

Рабочую поверхность необходимо очистить от старого обойного покрытия, заделать трещины и другие внешние повреждения влагостойкой шпаклевкой. Далее следует обработать основание экологически безопасным антисептиком и прогрунтовать.

Брусовая обрешетка

Единственное преимущество деревянного каркаса — это его меньшая стоимость и умеренный расход резьбового крепежа. Основной недостаток древесины — склонность к температурно-влажностному короблению, поэтому деревянные обрешетки целесообразно использовать в сухих помещениях.

Несущая конструкция собирается из сухого и обработанного антисептиком монтажного бруса сечением 40х40-(40х30) мм. Выставленные по уровню силовые стойки и поперечины крепятся к бетонной или кирпичной основе дюбелями. Для выдерживания вертикалей под обрешетку устанавливаются деревянные прокладки.

Металлопрофильный каркас

Более стабильны и долговечны в эксплуатации несущие конструкции, смонтированные из коррозиестойкого металлического профиля. Технология предусматривает предварительную разметку и установку верхнего и нижнего направляющего профиля.

Вертикальные элементы крепятся с равными интервалами дюбелями и монтажными кронштейнами. В местах планируемой навески настенной аудио-видеоаппаратуры, шкафчиков, полок и других тяжелых элементов внутреннего интерьера рекомендуется использовать усиленный профиль с толщиной стенок до 0,75 мм.

Для помещений с повышенной влажностью рекомендованы несущие каркасы, собранные из влагостойкого пластикового профиля, армированного металлическим сердечником.

На материале уже имеются готовые пазы для кляммеров, что положительно сказывается на производительности панельного монтажа.

При необходимости ремонта трубопроводных и кабельных коммуникаций облицовку на пластиковом каркасе можно демонтировать и снова собрать без ущерба для внешнего вида.

Особенности панельного монтажа

Для того чтобы обшить стены пластиковыми панелями с должным качеством, необходимо придерживаться заданной последовательности монтажных работ.

Во всех отношениях предпочтительней начинать монтаж с левого дальнего угла помещения.

Сначала на каркасе крепится стартовый уголок, в котором имеются пазы, в какие вставляется пластиковая вагонка.

Верхний и нижний плинтусы обрезаются по длине рабочего участка.

Первая стартовая панель устанавливается одновременно в плинтусы и паз стартового уголка, после чего фиксируется степлерными скобами. Последующие элементы облицовки вставляются в замковый паз плотно, но без чрезмерных усилий.

Монтаж панельной облицовки на клей

Преимущества клеевого монтажа можно реализовать только на ровных, тщательно подготовленных стенах. Ацетоновые растворители разрушают структуру пластика, поэтому в качестве расходного материала рекомендованы влагостойкие клеевые составы на нейтральной полимерной основе.

В объем предварительной подготовки входит:

удаление следов обойного или лакокрасочного покрытия;

обработка рабочей поверхности укрепляющей антисептической грунтовкой;

при необходимости — нанесение шпаклевочного покрытия, обеспечивающего заданный уровень адгезии клея с пластиком и материалом основания.

Шпаклевочным и грунтовочным покрытиям предоставляется время для полной сушки. Для приготовления клея не рекомендуется использовать просроченные по времени хранения сухие смеси. Рабочий раствор готовится в последовательности, указанной в инструкции по применению.

Обратите внимание! Прочность клеевого соединения в полной мере зависит от однородности рабочего состава, поэтому для тщательного перемешивания рекомендуется использовать миксер или насадку на дрель.

На первом этапе монтируется и фиксируется стартовый уголок. Клей наносится тонким слоем валиком или плоской кистью. Работа требует быстрых действий и отработанных монтажных навыков.

В зависимости от времени до начала твердения или полимеризации, клеевой состав наносится на площадь укладки 2-х, максимум 3-х панельных элементов.

Особенность клеевого монтажа — в сложности исправления допущенных ошибок. Временные интервалы между рабочими операциями должны быть минимальными. Для того чтобы выполнить обшивку стен пластиком с фиксацией на клей, необходимо соблюдать заданную технологией последовательность монтажа.

Первая крайняя панель вставляется в паз стартового уголка и прижимается к проклеенному фрагменту стены по всей площади.

Прижим осуществляется без чрезмерных усилий, которые могут инициировать деформацию облицовочного материала.

После завершения монтажа облицовки устанавливаются молдинги и остальные декоративные детали.

Преимущества и целесообразность монтажа облицовочных панелей на двустороннюю клейкую ленту практическим применением не доказаны. Большую часть неудачных попыток можно объяснить несовершенством двухстороннего скотча, качество которого не соответствует заданным требованиям.

Не удивительно, что большинство домовладельцев выбирают традиционные облицовочно-монтажные технологии, проверенные временем.