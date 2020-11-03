Несмотря на появление большого количества интересных материалов для преображения стен, традиционные обои и не думают терять своих позиций. Рулоны по-прежнему остаются популярными «отделочниками» из-за универсальности, скорости работ, из-за относительной простоты технологии, а также привлекательности оклеенных поверхностей. Доступная цена и очень широкий ассортимент — еще два довода в пользу этих материалов. В любой дом или квартиру можно подобрать подходящий вид и цвет обоев. Но прежде чем отправляться за покупками, будущие владельцы задумываются о том, как рассчитать, сколько нужно обоев на комнату. И они совершенно правы, потому что недостаток и большой излишек одинаково нежелательны.

Зачем нужен точный расчет?

Зачем думать о том, как рассчитать, сколько нужно обоев на комнату? Можно просто отправиться в магазин, и купить примерное количество. Остаткам потом всегда найдется какое-либо применение. Это правда, но такое решение не совсем рационально, потому что любой ремонт и так обходится в значительную сумму. Но это еще не все: ошибку можно совершить в другую сторону.

Избыток — только один из вариантов последствий покупки неправильного количества материалов. Гораздо хуже недостаток отделочного материала, поскольку в этом случае хозяевам снова придется отправляться в магазин. И совсем не факт, что они найдут там «свои» обои, ведь их (по «закону подлости») могут разобрать, или следующая партия будет немного отличаться оттенком от предыдущей. В итоге эта небольшая разница на стене превратится в проблему: она, с большой долей вероятности, будет бросаться в глаза.

Как рассчитать, сколько нужно обоев на комнату?

Вариантов решения задачи есть несколько, однако не все они дают максимально точный результат. Например, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, или провести примерные расчеты самостоятельно. Использование таблиц — самый элементарный вариант, но в них не учитываются припуски, а для обоев с рисунком значения придется немного подкорректировать.

Первый вариант — помощь онлайн-программ — не всегда самое лучшее решение. Например, некоторые калькуляторы максимально просты: в поля нужно ввести только высоту, длину и ширину комнаты. Использование их даст возможность получить лишь приблизительный ответ, так как погрешности будут достаточно велики.

Другие сервисы, кажется, учитывают все: к основным параметрам добавляются размеры рулона и раппорт. Это калькуляторы более точны, но и они не в состоянии учесть все. Например, «за бортом» остаются ниши, выступы, а также другие «проблемные» участки, которые в стандартных помещениях встречаются нередко.

Поэтому в любом случае рекомендуют «доверять, но проверять» даже самый «мелочный» калькулятор. Как рассчитать, сколько нужно обоев на комнату? С чего начать? Вопросы эти имеют ответы, большинство из которых зависит от вида обоев. Золотое правило, которого рекомендуют придерживаться, — покупка одного рулона «про запас».

Такой резерв способен спасти от незапланированного похода в магазин в большинстве случаев. Иногда он жизненно необходим. Например, если в доме благоденствуют будущие художники или пушисто-мохнатые вредители, то появление проблемных участков не заставит себя долго ждать.

Расчет с помощью калькулятора онлайн

Тем хозяевам, которые уже имеют навык оклейки стен обоями, программа покажется достаточно удобной. Если опыта «общения» с рулонными материалами пока нет, то у мастеров могут возникнуть некоторые вопросы. Поэтому о принципах работы таких программ надо рассказать более подробно.

Первый вопрос может касаться выбора сервиса. Максимально точные результаты гарантирует тот калькулятор, у которого больше полей для заполнения. Обязательно должны быть графы для дверных и оконных проемов, а также выбор, касающийся смещения рисунка.

Параметры купленных обоев

Поскольку ассортимент материалов очень широк, многое при расчетах зависит именно от их вида. Речь идет о размерах изделий и особенностях нанесенного рисунка. Сначала о первых.

Стандартные размеры

В первую очередь в поле онлайн-калькулятора вводят линейные размеры. Этот этап необходимо провести правильно. Каждый рулон имеет ярлык, на котором они, как правило, указываются. Погрешность обычно минимальна.

В большинстве программ по умолчанию установлены стандартные параметры, которые встречаются чаще всего. Это длина и ширина: 1005 см и 53 см (10,05 и 0,53 м) соответственно. Эти размеры наиболее распространены. Если говорить о выборе обоев, то это оптимальный вариант для отделочников-новичков, потому что работа с такими изделиями максимально проста и удобна. Следующие популярные размеры — 1005х106 см. Это те же обои, только с шириной, вдвое большей. Некоторые говорят, что именно с этими изделиями работать проще всего, так как получается меньше стыков, а значит, работа проходит быстрее. Однако опыт в этом «широком» случае не помешает.

Ширина 60, 120 и 150 см также встречается, но нечасто. У импортных изделий нередко другие размеры — 74х1000 см. Кроме стандартной длины встречаются более короткие (5, 5,5 и 8 м) и длинные (15, 18, 20, 25 м) рулоны.

Рисунок: тип, размер раппорта

Вопрос, как рассчитать, сколько нужно обоев на комнату, кажется относительно простым, но это справедливо далеко не для всех изделий. Да, зная высоту стены и длину рулона, легко определить, сколько полотен из него получится. Однако это не всегда гарантирует правильные вычисления.

Припуски

Технология оклейки обоями предполагает, что у каждого куска сверху и снизу должны оставаться припуски, которые срезают после приклеивания острым ножом. Такая операция требует добавления к длине полотна не менее 5 см.

Совмещение рисунка

Рисунок обоев — вторая «точка преткновения». Здесь роль играет не только его тип, но и необходимость совмещать по нему соседние полотна. Вариантов существует несколько.

Изделия не требуют совмещать рисунок. Это оптимальный вариант, потому что отпадает надобность терять время на подгонку полотен, не останется большого количества мелких обрезков. Не очень распространенные изделия, являющиеся самым оригинальным, непривычным вариантом. Это обои, полотна которых приклеивают нестандартно. Каждое следующее переворачивают в противоположном направлении. Это относится к изделиям, на которых расположены полосы. Такое наклеивание называется реверсивным. Обои требуют смещения, но без сдвига по вертикали. Высоту рисунков (их шаг) называют раппортом. В некоторых случаях при разметке следующего полотна приходится отрезать полосу, почти равную длине одного раппорта. Это надо учитывать, поскольку запланированного числа полотен из одного рулона может не получиться. Обои со смещением, чаще на половину раппорта. Это относится к изделиям с диагональным рисунком. Это самый коварный вариант для начинающих мастеров, потому что ошибки допустить проще всего. Чтобы минимизировать их, на ярлыках обоев с таким смещением имеется пиктограмма — дробь, указывающая высоту раппорта (числитель), а также величину его смещения (знаменатель).

Итак, чтобы не допустить ошибку относительно количества обоев, длину каждого рулона делят на высоту стен, однако обязательно учитывают припуски (5 см) и раппорт, если он есть.

Перед покупкой изделий со сложными рисунками лучше хорошо подумать о целесообразности такого выбора, так как смещение узора может сильно увеличить расход обоев. Например, из рулонов без рисунка, или с орнаментом, не требующим смещения, получится 3-4 полотна, а из рулона с крупным узором выйдет на 1-2 отрезка меньше.

Размеры оклеиваемого помещения

Тут все просто, так как рассчитать, сколько нужно обоев на комнату, можно, зная периметр комнаты и высоту ее стен. Однако и здесь есть оговорки.

Периметр помещения

Как правило, с определением периметра проблем не возникает. Вооружившись рулеткой, измеряют длины всех стен, которые затем суммируют. Прямоугольная комната — самый простой вариант для расчетов. С помещением нестандартных размеров тоже больших затруднений не возникнет. Если в нем есть выступы или ниши, требующие оклеивания обоями, то их периметр тоже прибавляется к общей сумме.

В онлайн-калькулятор вводится конечный результат — весь периметр. Однако нередко хозяев интересует еще один вопрос: что делать с оконными и дверными проемами. И в этом случае ответом становится их размер. Небольшие двери не дадут серьезной, ощутимой экономии, поэтому они вычитания не требуют. Любые широкие проемы (более 1,5 м), наоборот, рекомендуется исключать.

Оставшиеся над проемами площади можно будет оклеить оставшимися обрезками и резервом, который советуют предусматривать в любом случае. Если куплены обои, рисунок которых придется совмещать, то проблемы и вовсе не существуют: при такой работе появление больших «ненужных» полотен — явление обычное.

Высота комнаты

Здесь измерения не становятся проблемой. Независимо от того, предусматриваются ли плинтуса, в поле вводят точную высоту стен. Если есть перепады, то берут большую величину. В этом случае не добавляют припуск в 5 см, не обращают внимания на смещение полотен из-за особенностей подгонки рисунка.

Самостоятельные расчеты количества рулонов

Многие считают, что сервисами пользоваться можно, но все же их рассматривают только в качестве ориентира. Поэтому все расчеты рекомендуют проводить самостоятельно, а потом проверить результат с помощью онлайн-калькуляторов.

Как рассчитать, сколько нужно обоев на комнату, если доверия к программам у хозяев мало, или они хотят просто перепроверить результат своих вычислений? Есть два способа получить необходимый результат. Это расчет по периметру стен и числу полотен и расчет по площади стен и всех поверхностей для оклеивания.

Ни один из методов не является абсолютно точным. В любые вычисления может закрасться ошибка, однако любой способ лучше выбора количества рулонов «на глазок». Для подобной работы нужно приготовить бумагу, ручку, рулетку и калькулятор. Последний помощник легкодоступен: его можно найти как в телефоне, так и в операционной системе (например, в Windows).

Расчет количества обоев по периметру

Вся операция состоит из нескольких шагов. Это следующие этапы:

измерение длины всех стен;

нахождение периметра помещения;

измерение высоты, выбор ее максимального значения;

получение длины одного полотна, вычисление количества отрезков в рулоне;

получение суммарного (общего) количества полотен для оклеивания всей комнаты;

расчет количество рулонов, которые понадобится купить для отделки всего помещения.

Известно со школы, что периметр это сумма длин сторон многоугольника, то есть комнаты, которая готовится к отделочным работам. Первым делом берут рулетку, затем измеряют длину каждой стены. Если плинтуса или бордюры (фризы) уже имеются, то их не учитывают. Эркеры также требуют измерения всех поверхностей. Лучше не пропускать ни одной стены, так как чаще поверхности не отличаются идеальными размерами. То, что кажется параллельным, зачастую таковым не является.

Результаты всех измерений складывают, потом переходят к работе с высотой помещения. Замеры лучше производить в нескольких точках — в углах, середине стен и т. д. Все значения записывают. Поскольку перепады высот в стандартных квартирах скорее правило, чем исключение, выбирают большую величину из тех, которые получились при измерениях.

После определения максимальной высоты стен переходят к вычислению длины одного полотна. Для этого к параметру добавляют:

припуски (5 см);

высоту раппорта;

величину смещения рисунка.

Чтобы рассчитать количество отрезков в рулоне, его длину делят на длину одного полотна. Результат всегда округляют в меньшую сторону. Потом переходят к определению числа полотен, которые понадобятся для оклеивание всей комнаты. Для этого ее периметр делят на ширину рулона. Последний этап — вычисление количества рулонов: число полотен, необходимых для комнаты, делят на их количество в одном рулоне. В этом случае полученный результат округляют в большую сторону.

Расчет обоев по площади

Вычисления по периметру не могут гарантировать точное количество, поскольку в этом случае не принимаются в расчет дверные, оконные проемы, пространство над ними, а также участки, расположенные под окнами, которые многие хозяева также предпочитают не красить, а оформлять обоями.

Операция состоит из нескольких этапов, каждый их которых требует от мастера максимальной точности:

измерение всех стен и проемов;

вычисление площади первых и вторых;

складывание значений (стены к стенам, проемы к проемам);

вычисление всей площади стен отниманием общей площади проемов;

получение площади одного рулона обоев и определение их точного количества.

Для вычисления площади всех участков стен потребуется значительно большее число замеров. В этом случае отдельно измеряются все выступы, ниши и проемы. Сначала вычисляют площадь каждой стены, умножая ее длину на высоту. Если куплены изделия с рисунком, то к высоте предварительно приплюсовывают не только припуски, но и смещение, высоту раппорта.

Все результаты последовательно складывают. Затем аналогичным образом находят площадь всех проемов, после чего их тоже суммируют. Вычисляют общую площадь поверхностей, которые необходимо заклеить обоями: от площади стен отнимают площадь проемов. Затем переходят к вычислению площади одного рулона. Для этого его длину умножают на ширину.

Последний этап — нахождение количества рулонов. Для этого общую площадь стен (без проемов) делят на площадь одного рулона. В этом случае нецелое число тоже всегда округляют в большую сторону.

Помощь специальных таблиц

Это еще один вариант, который может быть спасением, если «возня» с цифрами хозяев не очень привлекает. Как правило, у способа есть недостаток. Такие таблицы рассчитаны на стандартные обои (53х1005 см, 106-1005 см). Зато их можно использовать как в качестве ориентира, так и для проверки расчетов, сделанных собственноручно. Несколько примеров (для узких и широких обоев) можно увидеть ниже.

Для изделий 53х1005 см:

Для обоев 106х1005 см:

В этих таблицах не учтены традиционные припуски (5 см), поэтому их придется прибавлять самостоятельно. Если обои имеют рисунок, то к припускам добавится смещение, которое может потребоваться в зависимости от вида изделий.

Рекомендации для идеальной операции

Чтобы процесс ремонта не доставлял неприятных моментов, перед расчетами и покупкой обоев надо познакомиться с некоторыми советами, которые дают профессионалы.

Приобретение рулонов из одной партии — главное правило. Изделия из разных партий могут немного отличаться по оттенку, эту разницу далеко не всегда легко обнаружить при покупке. Однако на стене она заявит о себе сразу же, особенно в светлой комнате. Максимальное внимание к рисунку даст шанс не столкнуться с нехваткой обоев. Даже маленькие узоры могут иметь раппорт, который значительно увеличит расход, если не были учтены припуски, необходимые на совмещение рисунков полотен. Дополнительный рулон лучше приобретать в любом случае. Однако он становится необходимостью при большой площади комнаты, таком же смещении или высоте раппорта. Правило — покупка еще одного рулона на каждые 6 расчетных. Для оклеивания участков над проемами используют остатки, но надо подобрать их так, чтобы небольшие отрезки все же полностью совпадали по рисунку.

При покупке рекомендуют поинтересоваться, если ли шанс возвратить неиспользованный материал. В некоторых крупных магазинах возврат возможен в течение 2 недель, но в этом случае важно сохранить товарный чек. Покупка через интернет дает возможность возврата в течение 7 дней. Рулон, естественно, должен оставаться нераспечатанным.

Как рассчитать, сколько нужно обоев на комнату? Можно пойти самым простым путем — довериться онлайн-калькулятору. Или сделать это самостоятельно, а потом проверить таблицами или с помощью сервиса. Однако оптимальным вариантом будет использование всех способов, так как и при самостоятельных (даже простых) расчетах никто не застрахован от ошибок.

Сложность и крупный размер рисунка увеличивает риск столкновения с проблемами, поэтому при выборе таких изделий лучше сразу приготовится к работе, которая потребует максимального внимания.

О том, как рассчитать, сколько нужно обоев на комнату, расскажет следующее видео: