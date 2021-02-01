Несмотря на изобилие разнообразных отделочных материалов, традиционные обои до сих пор не теряют своей актуальности. Причины такой востребованности — появление все более интересных, удобных, привлекательных видов продукции, а также невероятно широкий ассортимент. Относительная новинка — обои, отличающиеся от обычных шириной. Она может составлять как 100 см, так и 140 см. Пока далеко не все знают, как правильно клеить метровые обои, но еще больше вопросов может возникнуть, если куплены материалы самого большого размера, их называют точно так же, потому что их размер тоже превышает метр. С теми и другими можно справиться даже самостоятельно, но прежде нужно познакомиться с особенностями работы, с достоинствами и недостатками широких изделий, а также узнать, что надо учесть еще до начала оклеивания стен.

Особенности метровых обоев: плюсы и минусы

Многим кажется, что чем шире обои, тем быстрее пройдет работа, поскольку полотен требуется меньше, как и количества обрабатываемых швов. Однако максимальное удобство обещает привычная, традиционная ширина — 53 см. Зарубежные компании думают иначе. Они оценили превосходство широких изделий, поэтому у них другие стандарты:

немецкие и итальянские производители выпускают рулоны шириной 70 и 106 см;

бельгийские — 90, 100 и 140 см;

французские — 70 и 90 см.

Изделия выпускают нескольких видов. Это бумажные, виниловые и флизелиновые обои. Отдельная категория — стеклохолст, который используется для покраски стен.

Метровые рулоны заслужили право на существование, так как эти изделия гарантируют меньшие трудозатраты. Однако перед тем как узнавать, как правильно клеить метровые обои, лучше познакомиться с их достоинствами и недостатками. Осведомленность позволит ответить на вопрос, подходит ли этот вариант, решить, имеет ли смысл покупать «гигантов», или все-таки проще остановиться на традиционных 53 см.

Преимущества

Если заранее узнать особенности работы с такими непривычными материалами, то можно оценить их по достоинствам, так как они, несомненно, есть. К преимуществам широких обоев можно отнести:

Скорость работы, поскольку меньшее число полотен обещает минимальное количество кусков, а значит, все ее этапы (разрезание, подъем и спуск со стремянки) отнимут не так много времени. Приемлемая цена. Рулоны метровых обоев привлекают тем, что гарантируют выгоду: чаще одна штука стоит меньше, что две упаковки стандартного материала шириной 53 см. Отсутствие заметных стыков. Поскольку их получается мало, каждому шву есть возможность уделить больше внимания.

Широкий вид материалов появился относительно недавно, но ассортимент метровых обоев уже дает возможность выбора продукции для любой комнаты дома или квартиры.

Недостатки

Без минусов не обошлось и здесь. Главный из них — ширина, которая затрудняет работу, если ремонтом (отделочными работами) занимаются в одиночку. Поэтому данный этап пройдет быстрее, а результат будет максимально качественным, если работать хозяева будут вдвоем. Есть у метровых обоев и другие недостатки.

Тщательная подготовка стен под оклейку обязательна. Причина — образование множества складок на неровном основании из-за неправильной стыковки полотен. Если в помещении большое количество оконных и дверных проемов, то расход материалов, имеющих рисунок, может быть существенным.

Некоторые виды флизелиновых обоев могут просвечивать. В этом случае в операцию добавляется еще один этап: это обработка стен грунтовкой или краской — белой, либо в цвет материала. Надо отметить, что значительно затруднит работу некачественное основание. Если стены выровнены и хорошо подготовлены, то неразрешимых трудностей, как правило, не возникает.

Как правильно клеить метровые обои?

Любая подобная работа состоит из нескольких этапов. В данную операцию входит покупка материалов и подготовка необходимых инструментов, работа над основанием, приготовление клея, разметка, нарезка рулона на полотна и процесс поклейки обоев.

Материалы, инструменты

Поскольку ответ на вопрос, как правильно клеить метровые обои, зависит и от материала, сначала нужно привести рекомендации, касающиеся их выбора и покупки.

Обои, как и большинство других отделочных материалов, необходимо приобретать из одной партии. Да, при «знакомстве» в магазине разница в цвете не будет бросаться в глаза, но на стене, освещенной солнечными лучами, она будет хорошо видна. Перед приобретением любого отделочного материала советуют поинтересоваться сертификатом качества продукции. Такое требование не должно сильно «опечалить» продавцов-консультантов. Магазины, имеющие стенды для обоев, — лучшие торговые точки для покупки, так как в рулоне обои могут смотреться иначе, чем на стене.

Есть еще одна маркетинговая хитрость: самые востребованные изделия, согласно принятому правилу, размещают внизу, «выставляя напоказ», рекламируя не самые популярные рулоны.

Набор всего необходимого для работы с обоями не так велик, но перед началом операции нужно подготовить абсолютно все. В список входят:

обои, клей;

валик (шпатель);

малярный скотч;

рулетка (сантиметр);

длинная линейка;

карандаш, отвес;

широкая кисть;

обойная щетка;

нож (ножницы).

Для работы потребуется губка или чистая ткань. Если стены далеки от идеала, то нужно приобрести не только грунтовку, но и шпаклевку (штукатурку). Обязательно надо найти наждачную бумагу. Для пары мастеров потребуется две стремянки. Более удобная альтернатива для «солиста» или дуэта исполнителей — относительно большой стол.

Подготовка основания

Как правильно клеить метровые обои? В этом случае качество работы во многом зависит от подготовки стен. Поэтому данный этап становится одним из важнейших. В него входит несколько последовательных шагов.

Полное удаление старого покрытия, его зачистка наждачной бумагой. Обеззараживание — избавление основания от плесневого грибка, если он найден. Грунтование, оштукатуривание стен, если обнаружены серьезные дефекты — неровности. Обработка шпаклевкой. Данный этап нужен в любом случае: как после оштукатуривания, так и отдельно, если дефекты рельефа не так значительны. Подготовка под отделочные материалы — грунтование перед поклейкой обоев. Как правило, стены покрывают двумя слоями.

Перед работой рекомендуют провести еще одну операцию — снять выключатели и все розетки, а провода заизолировать. Чтобы максимально упростить себе задачу, демонтируют плинтусы (потолочные, напольные), а также снимают дверные наличники. К поклейке приступают, когда грунтовочный состав полностью высохнет. Два слоя грунта требуют самостоятельного высыхания каждого из них.

Подготовка к основной работе

Данный этап традиционен. Это приготовление клеевого состава, разметка стен и нарезка обоев.

Приготовление клея

Состав должен подходить к купленному типу обоев. Для его приготовления в емкость наливают воду, затем тонкой струйкой высыпают сухую смесь, не прекращая перемешивания содержимого круговыми движениями. Раствор оставляют на время, чтобы он смог настояться, разбухнуть. Как правило, для этого хватает 20 минут.

Разметка стен

Поскольку метровые обои клеят встык, место для начала работы выбирают, исходя из собственных пожеланий. На это могут повлиять особенности помещения. Нередко хозяева находят возможность использовать меньшее количество материала. Сначала с помощью отвеса (лазерного уровня), длинной линейки и карандаша отмечают линию для первого полотна. На этом можно остановиться, но никто не вправе запретить сделать несколько линий-ориентиров, на всех стенах.

Нарезка полос

Так как идеальная геометрия помещения для многих остается почти недостижимой мечтой, к высоте комнаты прибавляют не менее 10 см: как снизу, так и сверху полотна. Излишки легко удалить после высыхания клея, зато всех неприятных сюрпризов из-за нехватки сантиметров можно легко избежать. Рулоны раскатывают лицевой стороной вниз. Ставят отметки карандашом, потом полосу сгибают по линии, совмещая боковые стороны обоев, и разрезают рулон ножом.

Оклеивание стен и углов

Теперь о том, как правильно клеить метровые обои. В некоторых случаях нарезанные полосы не приходится смазывать клеем, так как состав наносят только на стены. Первым делом смазывают участок, который будет занимать полотно, с небольшим заходом за его границы — до 20 см. Для других видов обоев обработку обоих поверхностей нужно делать обязательно. Способ оклеивания зависит от типа обоев:

если куплены бумажные обои, то состав наносят только на них;

когда выбраны тяжелые виниловые полотна, клеем смазывают и их, и стены;

если приобретены флизелиновые изделия, то клей распределяют только по основанию.

Подготовленную полосу аккуратно прикладывают к основанию, затем берут обойную щетку (тряпку, валик, резиновый шпатель), которой тщательно разглаживают обои в разных направлениях: сверху вниз, от центра — к краям. Излишки выступившего клея убирают губкой или тканью. Следующее полотно наклеивают встык, с ним поступают аналогичным образом. Если на обоях есть рисунок, то следят за тем, чтобы он совпадал.

Как клеить потолок?

Флизелиновыми обоями нередко отделывают и эти поверхности. Работа происходит аналогичным образом, но есть в ней свои особенности. Первое условие — пол, застеленный пленкой или газетами. В этом случае:

оклеивание начинают от угла по линии-направляющей, расстояние от которой до стены должно соответствовать (или быть меньше) ширины полотен;

клеевой состав на потолок наносят валиком, либо используют губку, после наклеивания каждого куска точно так же избавляются от излишков клея;

если запланирован нахлест на стены, то полотно плотно прижимают к стыкам и углам шпателем, а потом аккуратно отрезают лишний материал.

На участках, предназначенных для осветительных приборов, сначала делают крестообразный надрез, через который выводят провода. Потом надрезанные участки обоев снова прижимают к основанию рядом с отверстием.

Советы мастеров

Ширина в некоторых случаях может затруднить работу в проблемных и труднодоступных местах. Поэтому существует несколько рекомендаций, которые помогут облегчить работу с такими широкими полосами.

Самой большой сложностью нередко является поклейка обоев за радиаторами отопления. В этом случае оптимальный вариант один: материал нарезают на такие полоски, которые будет удобно клеить. Так как после высыхания возможно появление между ними зазоров, лучше обеспечить небольшой нахлест. Работа с отверстиями под выключатели и розетки не так сложна, но и она имеет свои нюансы. Сначала на участки наносят клей, затем приклеивают обои. После высыхания состава отверстия аккуратно вырезают: сначала делают небольшую «дырку», потом ее постепенно расширяют. Например, по кругу.

Есть еще одно неудобное, неидеальное место, на котором надо остановиться отдельно.

Как поступают со стыками стен?

Проблема с углами в комнатах не понаслышке знакома многим. Если данный участок неровный, то клеить от него не рекомендуют. Сначала проводят линию-ориентир, которая сможет предупредить искажение рисунка. Способ зависит от того, какие приобретены обои — однотонные или с рисунком.

В первом случае рекомендуется оклеивание встык. Первое полотно наклеивают от угла. Затем на смежную стену наклеивают вторую полосу, захватывая часть предыдущего листа. После того как клей высохнет, полотна разрезают ножом, а излишки материала удаляют. Если обои имеют рисунок, а проблемный угол сильно отличается от идеального варианта, то поступают по-другому. Полосы клеят внахлест. Первое полотно заводят на смежную сторону на 4-5 см, вторую начинают клеить непосредственно от угла.

В том и другом случае есть возможность скрыть огрехи строителей и получить поверхность, к которой не возникнет серьезных претензий. Углы, как и места стыков, промазывают клеем максимально тщательно. Для этого можно использовать дополнительное «орудие труда» — узкую кисточку.

Что делать, если предстоит работа в одиночку?

Этот вариант можно рассматривать только в одном случае: если куплены флизелиновые обои. Именно они не так требовательны — для поклейки таких полотен нужно нанести клей только на стену. В этом случае мастер с работой сможет справиться без помощника, так как стыковка швов, выравнивание полосы не станет большое проблемой. Сначала занимаются левой (правой стороной), потом фиксируют противоположную. Ошибки легко исправляются. Широкий лист легко снимается с основания, а его плотная структура способна предотвратить случайное повреждение полосы. Обои из других материалов обязательно потребуют присутствия ассистента.

Обои с рисунком и способ экономии

Такую продукцию выбирают чаще, поскольку именно она гарантирует максимальную привлекательность будущих стен. Однако рисунок становится причиной затруднений, так как хозяевам приходится его подбирать, а эта операция чревата перерасходом материала.

Если он мелкий, и повторяется часто, то больших проблем, как правило, не возникает. Изделия с большим раппортом уже почти гарантируют расход. Чтобы минимизировать потери при разрезании и оклеивании обоями любой ширины, поступают следующим образом:

Сразу разворачивают несколько рулонов: можно два, но лучше три. Визуально определяют повторяющийся рисунок. От первого из них отрезают 40 см сверху, от второго — те же 40 см, но уже снизу. В этом случае рулон разматывают до конца. Третий рулон не трогают.

Что дает такое подготовительное мероприятие? Все дело в станке, который отрезает материал, оставляя запас около полуметра, необходимые для подбора рисунка. После удаления 40 см излишков у первых двух рулонов (сверху и снизу) операция значительно упростится, потому что обрезков будет минимальное количество. Вместо метра отходов мастера получат 20 см, а как раз их нужно оставить на «припуски».

Несколько рекомендаций

Некоторых сложностей и ошибок можно избежать, если заранее познакомиться с «премудростями» будущей операции. Это же абсолютно справедливо и для наклеивания широких изделий.

Особенности операции

Как правильно клеить метровые обои? Процесс сможет пройти гладко и без «подводных камней», если мастер последует следующим советам:

повышенная влажность (более 65%), работающее отопление — веские причины для отказа от операции, так как эти условия повлияют на результат;

«обойная работа» предполагает, что комната, в которой она проходит, защищена от сквозняков, иначе не избежать появления пузырей;

предварительное знакомство с инструкцией производителя обоев и клеевого состава — условие обязательное, причем всегда;

чтобы качественно и быстро разровнять полотно, рекомендуют использовать обойный валик, замена ему — резиновый шпатель;

после приклеивания полос встык швы тоже обязательно проглаживают валиком, либо шпателем;

оптимальный вид для знакомства с широкими обоями — флизелиновые изделия;

клей лучше покупать тот, что рекомендован производителем рулонов.

Нарезку обоев лучше проводить небольшими партиями, заранее резать весь материал не рекомендуют. Разметка участка только для первой полосы — «программа-минимум». В некоторых, сложных случаях перестраховка не помешает, поэтому можно «расчертить» сразу все основание. Не надо забывать о том, что излишки клея удаляют сразу, оптимальный способ избавления от них — использование влажной губки.

Демонтаж выключателей тоже не является единственным вариантом. В этом случае работу по созданию отверстия в полотне можно провести уже на этапе его приклеивания. Полосу фиксируют до выключателя. В углах корпуса на материале сначала делают отметки-проколы острием ножа, потом крестообразный надрез. После завершения этапа края прижимают шпателем, лишний материал аккуратно отрезают ножницами, затем их снова фиксируют на основании. Потом приступают к приклеиванию нижней части полосы.

Работа над ошибками

Не всегда и не все проходит гладко. Иногда союз обоев и клея преподносит малоприятные сюрпризы. Последствием станет избавление от свежеприклеенных полотен и новая работа, что вряд ли добавит мастерам вдохновения. Однако в некоторых случаях можно избежать серьезных переделок, слегка подкорректировав несовершенные участки. Особенно если они не будут находиться на самом видном месте.

«Злосчастные» пузыри. Такие дефекты не считаются неисправимыми. Чтобы устранить неровности, «выпуклость» разрезают ножом, затем ее части снова промазывают клеем и приклеивают внахлест. Второй способ — проделывание небольшого отверстия, впрыскивание туда клея с помощью шприца. Образование очень большой щели между соседними полотнами. В этом случае действуют таким образом: края ее осторожно отгибают. Для пустого места вырезают маленькую полоску. Ее наклеивают на «прореху», затем отогнутые края приклеивают к ней. Отставшие края обоев. Эта проблема решается просто: на сухие участки кисточкой наносят клей и возвращают края на место, потом их тщательно заглаживают тканью (шпателем). Альтернативный вариант — впрыскивание состава шприцем без иглы.

Как правильно клеить метровые обои? Сначала качественно подготавливают стены, потом на них делают вертикальную линию-ориентир для первой полосы. Обои разрезают на полосы, оставляя сверху и снизу по 10 см. Поверхность полотна (или стены, или обоев и основания) смазывает обойным клеем. Полосу подносят к поверхности, аккуратно приклеивают, ориентируясь на линию. Затем удаляют воздух и излишки клея валиком, шпателем, мягкой тканью и т. д. Отделочный материал оставляют сохнуть. Рекомендованный срок находят в инструкции производителя.

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Такую работу трудно назвать суперсложной, но и она имеет свои нюансы и несколько требований к хозяевам. Как выглядит операция со стороны? Лучше на вопрос о том, как правильно клеить метровые обои, ответит мастер в следующем видео: