Ремонт и обустройство квартиры — те операции, при которых у хозяев жилья неизменно возникает множество вопросов. Не все они относятся к приобретению того или иного материала или предмета. Иногда сложной задачей становится выбор метода крепления купленной вещи. Поскольку зеркала являются обязательным атрибутом любого дома, рано или поздно, но у владельцев нового декоративного элемента возникает вопрос о том, как повесить зеркало на стену максимально надежно. Стекло — материал хрупкий и коварный, поэтому падение этого предмета может создать большие проблемы, одна из них — острые осколки, разлетающиеся в разные стороны. Такой неприятной и опасной ситуации можно избежать: методов качественного закрепления зеркала на разных основаниях существует несколько. Поэтому сначала хозяевам надо о них узнать, а потом выбрать для себя и стены самый подходящий вариант.

О чем придется поразмышлять?

Перед изучением вопроса, как повесить зеркало на стену, придется учесть множество факторов. Они относятся как к самому приобретенному (или пока только присмотренному) элементу интерьера, так и к основанию, на котором он будет висеть. Поэтому при выборе способа обращают внимание на:

материал основания: требует ли он саморезов, или ему нужны еще и дюбели;

размеры зеркала: большие изделия выглядят красиво, преображают помещение, однако их легко «расколотить» при неосторожном обращении;

функциональность: зеркало не только предмет для «самолюбования», оно украшение и способ зрительного увеличения пространства;

присутствие или отсутствие рамки, ее функциональность: иногда элемент уже имеет детали, предназначенные для фиксации изделия;

необходимость или возможность монтажа: не все способы дают шанс удалить зеркало со стены «в полном здравии»;

невидимость крепежных элементов: это требование универсальное, так как любое зеркало обязано «выглядеть».

Последняя тема для размышлений — готовность «избавиться» от той или иной суммы. Разные способы подразумевают и разные траты. Для многих будущих владельцев именно этот фактор становится главным аргументом.

Возможные способы крепления зеркал

Перед тем как повесить зеркало на стену, надо точно определить, на какой именно высоте его лучше расположить. Каких-то особых правил на этот счет нет. Общая рекомендация — необходимость учитывать рост жильцов: как самого высокого, так и самого низкого.

Для определения места верхней кромки к росту самого высокого человека прибавляют 30-50 мм. Нижний край зеркала должен находиться как минимум на 20-30 мм ниже подбородка самого невысокого домочадца. Существует еще одно правило для небольших предметов. От пола до них должно оставаться расстояние в 1,5 м, от центральной точки изделия до покрытия — 1,6-1,65 м.

Вариант крепления зеркала к стене в большей мере зависит от материала основания. Безусловно, на выбор повлияют размеры и вес купленного изделия. Существуют несколько способов:

использование клея для зеркал;

помощь силиконового герметика;

применение двухстороннего скотча;

крепление изделия с помощью фурнитуры;

сквозной монтаж зеркала саморезами с дюбелями.

Как повесить зеркало на стену? Ответ в большей степени зависит от размеров, которым пропорционален вес декоративно-полезного элемента. Для небольших изделий подойдет любой из вариантов, но последний способ будет в списке явно лишним. Конструкции средних размеров и такого же веса можно фиксировать как клеевыми составами, так и различными держателями. Массивные зеркальные «отражатели», имеющие впечатляющую площадь, требуют суперпрочного крепления, которое подразумевает сверление стекла.

Помощь герметика или клея

Этот метод можно рассматривать для зеркал, вес которых не превышает 10 кг. Чтобы обеспечить надежность фиксации элемента, клеевой состав обязан:

быть влагостойким, надежным;

не содержать небезопасных компонентов;

иметь хорошее сцепление со слоем амальгамы;

обладать способностью к максимально быстрой полимеризации;

быть прозрачным, либо иметь цвет, который подходит материалу основания.

Материал должен быть качественным, не иметь резкого запаха. Сильнодействующих компонентов — кислот, щелочей — в его составе быть не должно, потому что они могут испортить амальгаму.

Клеевые составы

Оптимальным вариантом станет покупка специального состава, который предназначен как раз для подобной работы, — клея для зеркал (и стекла). Именно он полностью безопасен для амальгамы. Популярных клеевых составов есть несколько. Основа у всех средств одна: это синтетический каучук.

«Жидкие гвозди» Момент Монтаж. Этот материал сможет приклеить стеклянные предметы и зеркала к деревянным, оштукатуренным, окрашенным, металлическим поверхностям. Penosil MirrorFix Н1296. Этот клей способен удерживать предметы на бетоне, гипсе, дереве, камне, металле и стекле. Позволяет приклеивать зеркала толщиной до 6 мм, но ему противопоказаны изделия, покрытые эпоксидным порошком. SOUDAL 47А. Клей идеально работает с бетонными, керамическими, кирпичными и оштукатуренными основаниями. Он отличается быстрым схватыванием, однако имеет один недостаток. В составе клея есть слабый растворитель, который может повредить низкокачественную амальгаму. Tytan, предназначенный для зеркал. Это средство «специализируется» на пористых поверхностях, дает возможность зафиксировать зеркала на бетоне, дереве или гипсокартоне, на материалах из древесины, на кирпиче, слое штукатурки. Время схватывания клея составляет 10-20 минут.

Составов гораздо больше, но именно эта «четверка» остается самой востребованной. Все кандидаты довольно быстро схватываются, однако для полного высыхания им требуется трое суток, это минимальный срок.

Силиконовые герметики

Если хозяева отдают предпочтение таким составам, то им надо узнать, что для приклеивания зеркал ассортимент несколько ограничен. Для решения такой задачи используют только нейтральные герметики. Кислотные виды (на основе уксуса) применять нельзя из-за потенциального повреждения слоя амальгамы. Серьезных отличий между клеевыми составами и силиконовыми материалами нет. Они сравнимы не только по цене, но и по времени затвердевания.

Выбор силиконового средства зависит лишь от помещения, в котором будет находиться зеркало. Для ванных оптимальны составы с антисептическими добавками. Хороший претендент — герметик, предназначенный для аквариумов. Он имеет всего один минус — более высокую цену. Возможные претенденты — Момент Гермент, Akfix 900n, Penosil Kitchen & Bath Silicone.

Как приклеивать зеркало к стене?

Монтаж зеркала с помощью клеевого состава можно назвать самой элементарной процедурой. Однако и в этом случае от правил отступать нельзя. Сначала обе поверхности очищают от грязи, пыли мыльным раствором. Потом их обезжиривают средством на основе спирта, или растворителем.

Перед приклеиванием на участке, предназначенном для монтажа, проводят линии, которые будут ориентиром для нанесения состава, фиксации изделия. Для этого зеркало приставляют к стене и делают на ней отметки, которые потом соединяют. Линии обязательно проверяют на горизонтальность и вертикальность.

Если зеркало небольшое

Клеевой состав при монтаже небольшого изделия распределяют одним из трех способов:

клей (герметик) наносят короткими полосками, расстояние между ними минимальное;

его выдавливают из тубы змейкой, полоса должна проходить по всей поверхности;

клей выдавливают точками («кучками»), их располагают в шахматном порядке.

Чтобы гарантировать фиксацию до схватывания клея, добавляют еще один этап. До распределения клея на участок стены в нескольких местах приклеивают куски двухстороннего скотча. Он избавит хозяев от необходимости удерживать изделие 15-20 минут, пока состав не начнет затвердевать.

Оба варианта крепления максимально надежны, однако они имеют один большой недостаток. При замене зеркала его придется разбить прямо на стене, затем счистить остатки состава шпателем. Некоторые мастера говорят, что с задачей справляется струна. Однако сил такая операция отнимет немало.

Когда у изделия большая площадь

В этом случае работа или делается аналогично, или операция несколько отличается. Разница в технологии нанесения клея и методе приклеивания. Его наносят на весь участок стены, потом разравнивают зубчатым шпателем, но не тем, который используется при монтаже плитки. Зубчики должны быть очень мелкими. Оптимальны шпатели, предназначенные для работы с клеем для пробки. После завершения подготовки поверхности зеркало приклеивают, используя для его переноски и фиксации ручки с присосками. Работать лучше с помощником.

Использование строительного скотча

Это следующий ответ на вопрос о том, как повесить зеркало на стену. Двухсторонний монтажный скотч 3M считается отличной альтернативой другим способам механического соединения поверхностей. Клейкая лента не оставляет следов на поверхности, имеет высокую степень сцепления с разнообразными материалами, обеспечивает плотное прилегание. Скотч стоек к любым видам растворителей.

Толщина и ширина строительной (не малярной) ленты — 0,8-1,6 мм и 6-25 мм соответственно. Работа включает несколько несложных этапов. После очистки и обезжиривания поверхностей на зеркало (удобнее) или на основание приклеивают кусочки скотча, распределить материал стараются равномерно. Оптимальный способ — вертикальными полосами, некоторые используют наклеивание в шахматном порядке.

Расстояние между «крепежными элементами» зависит от размеров прикрепляемого зеркала. Средняя величина — 100-120 мм. На расход клеевого материала влияет только площадь и толщина (вес) изделия. Последний этап максимально прост: с наклеенных кусков снимают пленку, затем зеркало прикрепляют к стене, хорошо прижимают его по всей площади, потом удерживают в таком положении около минуты.

Этот метод хорош тем, что в данном случае не потребуется изделие разбивать, если возникла необходимость снять его. Лучший вариант отклеивания ленты — воздействие высокой температуры (80° или более). Нагрев в течение часа позволит провести этап удаления абсолютно безболезненно для зеркала.

Помощь специальных держателей

Клеевые методы нравятся не всем. Кто-то считает их не очень надежными, другие не хотят портить такими «субстанциями» основание, так как не все поверхности позволят удалить состав, не повредив декоративное покрытие. Если рассматривать идеальный метод, то им является использование держателей. К крепежной фурнитуре относятся зажимы, кронштейны, планки, скобы.

Цены на держатели для зеркала можно узнать тут:

Много плюсов — минус один

Достоинств у такого решения много. К ним относится:

возможность использования в любом месте основания;

универсальность крепежных элементов: они подходят для любых стен;

независимость от веса зеркала: количество элементов можно увеличить;

устойчивость фурнитуры к повышенной влажности и перепадам температур;

максимальная простота демонтажа изделия для переноса его на другое место.

Без минусов здесь тоже не обошлось, однако претензия всего одна: это относительно высокая цена фурнитуры для монтажа зеркал.

Как повесить зеркало на стену?

Количество держателей зависит только от размеров и веса зеркала. Для крепления небольшого изделия можно использовать всего три элемента — один снизу и два по бокам. Более «увесистая» конструкция потребует как минимум 4 держателей. Еще один вариант — по два элемента, но только снизу и сверху.

Видов таких держателей довольно много, самый простой вариант — саморезы (дюбель-гвозди), имеющие пластиковые накладки, либо декоративная фурнитура в форме колпачков. Монтаж их не отличается от подобных операций.

Сначала на участке стены производят разметку. Для этого к основанию прикладывают зеркало, ставят метки, проверяют все точки на горизонтальность и вертикальность. Затем просверливают отверстия, в которые устанавливают дюбеля. В них вкручивают саморезы.

Последний этап работы — установка декоративных накладок (если они предусмотрены) и фиксация зеркала.

Крепление дюбелями и саморезами

Данный метод подойдет не всем, поскольку в этом случае добавляется еще один, очень ответственный этап. Это просверливание отверстий в зеркале. Поэтому такой кардинальный способ рассматривают, когда предстоит работа с большими и тяжелыми изделиями, которым любые другие варианты не подходят.

Плюсы этого метода — максимальная надежность, возможность прикрепления любого зеркала к любой поверхности. Минус — сложность работы, а именно — трудность просверливания отверстий в хрупком материале. Однако решение у задачи есть: это обращение за помощью к профессионалам. Работа состоит из нескольких последовательных этапов.

Первым делом определяют места для креплений, потом на стену (зеркало) наносят разметку, ее корректность проверяют. Отверстия делают перфоратором. Оптимальное направление — сверху вниз, под небольшим углом. Глубина — 50-70 мм. В подготовленные отверстия вбивают дюбели. Занимаются сверлением отверстий в зеркале. Для работы используют тонкое алмазное сверло. Если опыта обращения с изделиями из стекла нет, то лучше сразу обратиться к мастеру.

После завершения операции зеркало подносят к стене, вставляют саморезы, затем их вкручивают в дюбели. После завершения работы шляпки крепежных элементов прячут под декоративными заглушками — металлическими либо пластиковыми.

Зеркала и материал стен

Ответ на вопрос о том, как повесить зеркало на стену, зависит и от самих стен. Вернее, от материала основания. Поэтому в каждом конкретном случае хозяева сами выбирают метод.

Бетон

Это «квартирная классика», которая дает возможность использовать любой вариант, так как такие стены требуют одного — надежного крепления. Для работы с бетонным основанием потребуется подходящий инструмент: им является перфоратор, с помощью которого проще всего просверлить отверстия для дюбелей. Точно так же поступают с кирпичными стенами.

Гипсокартон

В последнее время стали популярными гипсокартонные стены и фальшстены. В этом случае конструкции небольшого веса (до 15-20 кг) позволяют использовать анкерные болты или специальные, раскрывающиеся крепежные элементы — дюбели-бабочки (зонтик, болт/винт или анкер Молли).

Если вес зеркала намного больше, то хозяевам каркасных конструкций придется проводить дополнительную операцию. Например, ситуацию часто спасают закладные из дерева или фанеры. Их крепят в профиле и между опорами. Усиление стены методом «двойной обшивки» — дополнительным слоем гипсокартона — еще один возможный вариант решения задачи.

Плитка, панели ПВХ

Это не лучшие поверхности для монтажа зеркала. Если небольшие изделия то и другое покрытие основания еще сможет выдержать, то установка конструкции средних размеров на клеевой состав может окончиться «аварией». Оптимальный вариантов есть два. В случае плитки или панелей через керамику (ПВХ) углубляются в основание.

Перед монтажом пластиковых панелей лучше предусмотрительно оставить незакрытый участок для зеркала. Если каркас для ПВХ сделан из деревянного бруса, то проблемы вовсе не существует: такие основания дают шанс прочно прикрепить практически любое полотно. В противном случае стене также потребуются закладные.

Распространенное решение задачи — место, оставленное в кафельной стене. Оптимальный вариант в этом случае — «полное внедрение» зеркала в плитку. Чтобы устранить разницу между покрытием и стеклом, под изделие приклеивают «щит» из влагостойкого гипсокартона. Либо наносят еще один слой штукатурки. После фиксации зеркала стыки закрывают герметиком, который подбирают в тон плитки. Альтернатива силикону — затирка.

Любой жилой дом или квартиру просто невозможно представить без этих элементов интерьера. Поэтому вопрос о том, как повесить зеркало на стену, рано или поздно встанет перед всеми хозяевами, которые подобной работой еще не занимались. Можно найти оптимальный способ и сразу же приступить к самостоятельным «свершениям». Но есть и другой путь — подсмотреть, как эту задачу решают другие мастера. Например, «может, сможет» оказаться полезным этот видеоролик: