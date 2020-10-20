Керамическая плитка — самое популярное, привлекательное покрытие, без которого не обходится практически ни одна кухня или ванная. Однако даже стойкий, надежный, почти безупречный материал в условиях повышенной влажности и постоянной эксплуатации постепенно теряет свою былую красоту. Или просто спустя некоторое время сильно надоедает хозяевам. В этих случаях многие обдумывают возможность замены плитки, но демонтаж намертво приклеенных элементов и укладка новых изделий отнимет много времени, сил и средств, поэтому такой долгий процесс любителей новизны не прельщает. Тем не менее, выход, позволяющий изменить вид помещений, все же существует. Еще не все знают, что есть другой, очень простой путь — это преображение кафельных стен с помощью краски. Тем, кого заинтересовал такой бюджетный вариант, не помешает узнать о том, как покрасить плитку в ванной, и чем это лучше сделать.

Покраска плитки: аргументы «за» и «против»

Прежде чем приступать к изучению темы о том, чем и как покрасить плитку в ванной, надо познакомиться с достоинствами и недостатками этого оригинального метода. У многих «непосвященных в таинство» операции этот способ пока способен вызвать только ухмылку. Однако, несмотря на недоверие скептиков, данная технология давно и успешно применяется для реставрации кафельной плитки, керамогранита, мозаики.

Кафель — долговечен и прочен, он бывает глянцевым и матовым, но ту и другую поверхность можно изменить до неузнаваемости краской. Если второй вид плитки не нуждается в предварительной подготовке, то первому она просто необходима. Есть один важный момент: это корректный подбор красящего материала. Не все составы будут держаться на таких поверхностях. Но если говорить о возможности получить идеальный результат, то она, без сомнения, есть. Но прежде чем всерьез обдумывать данный способ преображения плитки, надо узнать сильные и слабые стороны относительно легкой технологии.

Плюсы использования краски

Первое, самое главное достоинство — скорость работ. В этом случае процесс отнимет минимум времени, поэтому владельцам не грозит длительный дискомфорт из-за затянувшегося ремонта ванной комнаты. Есть и другие плюсы. К ним относятся:

минимальные вложения;

простота работы, которая не требует опытного мастера;

почти моментальное изменение интерьера, причем «малой кровью» и с такими же усилиями;

возможность надежно спрятать повреждения — удалить или скрыть под краской все дефекты «пожилого» покрытия.

Широкий ассортимент краски делает решение очень привлекательным, поскольку любые хозяева найдут цвет, который подойдет помещению идеально.

Серьезны ли минусы покраски?

Среди главных претензий к этому способу — недолговечность такого покрытия. Однако это справедливо только для некоторых видов краски. Есть составы, которые настоятельно не рекомендуют использовать в таком качестве на конкретных поверхностях.

Примеры — латексные и эпоксидные краски, совершенно не подходящие для напольного покрытия. На стенах они, наоборот, будут «чувствовать себя» прекрасно. Считается, что составы на водной основе также не годятся для «мокрых» комнат, причем и те из них, в которых есть латекс. Однако многие производители думают иначе.

Быть или не быть краске на плитке, хозяева решают самостоятельно. Однако даже противникам этой «методы» можно просто «из интереса» узнать, как покрасить плитку в ванной. Но недостаточно знать, как это делать. Не менее важен вопрос о том, чем можно обеспечить чудесные метаморфозы.

Какие краски подходят для работы?

Краска состоит из сложного набора компонентов, которые придают ей те или иные качества. Связующими являются битумные смолы, масла, полимеры и углеводороды. Растворители необходимы, чтобы регулировать вязкость составов. Эти элементы обязаны идеально сочетаться со связующими компонентами. Наполнители призваны улучшить характеристики краски — сцепление состава с поверхностью, стойкость к истиранию, однородность консистенции, огнезащиту и т. д. Пигменты придают ей цвет.

Для покраски плитки в ванной существует достаточно большой ассортимент подходящих составов. Продукцию, предназначенную именно для этой работы, найти возможно, но достаточно сложно. В список потенциальных кандидаток входят разные краски: давно известные, специальные, а также относительные новинки.

Полиуретановые краски

Они считаются универсальными, потому что используются для сухих и влажных помещений, для стен и полов, причем даже в зонах с большой проходимостью. Составы с полиуретаном не боятся ни ударных нагрузок, ни высокой температуры и повышенной влажности.

Масляные составы

Эти традиционные материалы и сейчас не сдают своих позиций, однако им требуется защита лаком. К их плюсам относят хорошую укрывистость, простоту работы. Минусы масляных смесей — их длительное высыхание, не слишком высокая прочность. Для устранения последнего недостатка требуется «непробиваемый» слой лакового покрытия.

Акриловые смеси

Такие лакокрасочные материалы также используются для покраски керамики. По сравнению с масляными красками эти составы менее привлекательны из-за довольно высокой цены. Тем не менее, водостойкие виды акриловых смесей используют для кафеля в ванных, банях, саунах и бассейнах. Выпускаются матовые и глянцевые виды.

Алкидные краски

Резиновые краски

Еще одна возможная претендентка — резиновая краска, ее можно купить либо в баллончиках, либо в ведрах. Эти смеси, в которых компонентом является латекс, не пахнут, потому что в них отсутствует растворитель. По этой причине они могут называться идеалом для мини-помещений, где запах ощущается сильнее всего.

Грифельные смеси

Другой кандидаткой, используемой для этой цели, является грифельная краска (или «меловая»), предназначенная для обработки школьных досок. Она продается в баллонах, банках или ведерках. Минусов у этого состава нет: он безопасен, гарантирует идеальное сцепление с поверхностью, устойчив к истиранию, к механическим воздействиям.

Эпоксидные эмали

Если рассматривать только недорогую продукцию, то у нее есть большой недостаток, который существенен именно для «мокрых» комнат — ванных и кухонь. Эпоксидным составам крайне не рекомендуется постоянный контакт с горячей водой, других минусов у них нет.

Масляные, полиуретановые и эпоксидные составы требуют «вмешательства» еще одного материала. Перед тем как покрасить плитку в ванной, подготовленные поверхности необходимо обработать грунтовкой, в состав которой входит органический растворитель. Если предусмотрен какой-либо орнамент, то для создания узора на базовом фоне приобретают специальные, витражные краски.

Как покрасить плитку в ванной?

Чтобы спрятать неприглядные участки, или просто обновить давно и сильно надоевший интерьер, не придется жертвовать большим количеством времени. Однако все этапы нужно выполнять тщательно, качественно, иначе результат будет непредсказуемым. Технология нанесения состава зависит от характеристик ЛКМ — от адгезии, вязкости, степени влагостойкости, от вида (матовые либо глянцевые), стойкости к ультрафиолету, времени высыхания и укрывистости.

Точно так же, как и для других подобных работ, инструментами являются валики, кисти или краскопульты. Аэрозольные баллончики используют для нанесения базового фона, для создания узоров необходимы готовые трафареты, губка для создания орнамента. Если запланирован оригинальный рисунок, то понадобятся тонкие кисточки.

Подготовка поверхности

Это первый обязательный этап, от которого в большей степени зависит результат работы. В этом случае поверхностью для творчества является плитка и швы между элементами. Как правило, затирка немного утоплена относительно плоскости кафеля.

Плиточная или ровная поверхность?

Как красят плитку со швами-«утопленниками»? В этом случае возможны два варианта. Оба метода универсальны: их используют как для стен, так и для пола.

Никаких дополнительных манипуляций не производят: плитку и затирку оставляют «как есть», поэтому после очистки и подготовки поверхностей на них наносят краску. Заглубленные швы предварительно выравнивают: их зашпаклевывают заподлицо, и только потом окашивают.

Оба варианта имеют право на существование, однако первый способ позволяет получить ту же привлекательную «плиточную поверхность», но уже иного цвета. Второй метод гарантирует одно — ровные, «скучные» стены или полы. Что выбрать?

Если работы предстоят на первых поверхностях, то лучше выбрать первую технологию. Когда преображаются горизонтальные плоскости, оптимален второй вариант, поскольку утопленные швы остаются «притягательными» для пыли и мусора.

Обработка плитки

Этот этап может включать сразу несколько процедур. Более требовательной является глазурованная плитка, так как ей предстоит «болезненное расставание» с глянцем.

Восстановление плиточных швов

Сначала поверхности тщательно изучают. Это обследование необходимо как самой плитке, так и межплиточным швам. Последние допускается слегка простучать. Если часть крошек откололась, то их убирают, а участки зачищают мелкозернистой наждачной бумагой. Затем подготовленные швы заполняют новой затиркой. Если на поверхности плиток есть сколы, то их закрывают шпаклевкой. Оба состава оставляют сохнуть, потом плитку и швы обрабатывают растворителем — Уайт-спиритом, скипидаром, сольвентом и т. п.

Заделка швов

Если возникла такая необходимость, то предварительно покупают подходящий состав. Лучшим вариантом являются быстрозатвердевающие стартовые шпаклевки, которые гарантируют отсутствие усадки. Поскольку данные материалы максимально прочны, все неровности тщательно заглаживают сразу после завершения этапа выравнивания поверхности. После застывания отшлифовать такую шпаклевку будет довольно трудно, поэтому своевременное выравнивание шпателем значительно ускорит дальнейшую работу.

Шлифовка глянцевого покрытия

Как правило, материал для оформления стен имеет глянец. Напольная плитка может быть или глазурованной, или неглазурованной. Глянец красив, но в случае нанесения краски он становится веской причиной для предварительной обработки поверхности. Даже идеальный состав спустя небольшой промежуток времени начнет покидать такие скользкие поверхности.

Чтобы «предвосхитить» нежелательное развитие событий, материал обязательно шлифуют. Для операции используют электрические или аккумуляторные инструменты — шлифовальные машины. Можно выбрать УШМ, вибрационный, ленточный или орбитальный вид приборов. Ручной труд с помощью наждачной бумаги, скорее всего, желаемого результата не принесет, либо отнимет много времени и сил. Шлифуют плитку до тех пор, пока поверхности не приобретут зернистую структуру. Именно она гарантирует отличное сцепление с отделочным материалом.

Матовая облицовка такой подготовки не требует. Ее тщательно моют раствором любого чистящего средства, затем высушивают. Если обнаруживают малейшие следы плесневого грибка, то сначала его счищают, потом проблемный участок обрабатывают препаратом, предназначенным для дезинфекции сантехники и кафеля. Лучше эту операцию повторить хотя бы раз.

Грунтовка

Это последний подготовительный этап, который следует за обезжириванием. Для грунтования основы используют те же инструменты — кисть или валик. Состав наносят тонким слоем, затем дают ему высохнуть. Грунтовать поверхности обычно рекомендуют как минимум 2 раза.

Как покрасить плитку в ванной?

Первым делом все неокрашиваемые поверхности закрывают пленкой. Плинтуса защищают от краски малярным скотчем. Затем подготавливают рабочие инструменты. И в этом случае нужно иметь под рукой «дуэт» — валик и кисть. Первый позволяет быстро справиться с прямыми участками, а кисть становится незаменимой, когда мастера доходят до углов, до проблемных мест, где плитка сопрягается с бортиком ванны, уголком или плинтусом.

Краскопульт — самой неподходящий инструмент для краски высокой вязкости. Губка и тонкие кисти значительно облегчают работы, если хозяева решили создать на стене, полу узоры или орнаменты, для которых необходимо использование трафаретов. Относительно простая работа все же подразумевает следование нескольким правилам.

При реставрации плитки в ванной для краски использую небольшую емкость, которая не станет серьезной помехой в небольшой комнате. Покраска — операция, обычно стартующая с верхнего, самого неудобного угла. Например, для правши им является левый. Когда используется кювета, первым этапом становится раскатывание валика. Оно обеспечит равномерное распределение краски. Кисть обмакивают в банку с краской на треть длины щетины. Чтобы удалить излишки, ее слегка отжимают о край емкости. Если работают с баллончиком, то для гарантии равномерного слоя каждый следующий участок перекрывают примерно на 15 мм.

Перед началом покраски кисти рекомендуют хорошо промыть и замочить в воде на час. Эта простейшая подготовка сделает щетинки более эластичными. Они немного разбухнут, поэтому будут меньше выпадать. Первый слой должен сохнуть не менее суток, следующим дается от 6 до 12 часов, однако продолжительность перерыва зависит от вида краски.

При нанесении одного слоя направление инструмента менять не рекомендуется. Перпендикулярным курсом «идут» только после высыхания предыдущего слоя. Работая с матовой поверхностью, сначала окрашивают относительно проблемные участки — углы, места, примыкающие к ванне и полу.

Как восстановить напольное покрытие?

Теперь надо уделить немного внимания самому «многострадальному» покрытию — напольной плитке. Она, наряду с коридором, является одним из самых проходимых участков квартиры или частного дома. Как покрасить плитку в ванной, вернее, чем это сделать, если речь идет о горизонтальной поверхности?

Здесь необходимы составы, отличающиеся максимальной прочностью. К категории самых износостойких смесей относятся автомобильные эмали, грифельные, полимерные и качественные эпоксидные краски. Любая из них гарантирует результат. Покраска напольного покрытия тоже несложна, но этот этап имеет свои правила.

Сантехнические приборы оставляют на своих местах, удаляют только съемные экраны. Обычно полом занимаются в последнюю очередь. Из-за небольшой площади и нетребовательности этого этапа традиционно используют кисти. Работы начинают от угла, который максимально удален от двери. Заканчивают покраску участком пола, расположенным непосредственно у дверного проема.

Если решено использовать контрастную краску, то темную плитку придется красить в белый цвет как минимум дважды. Светлое покрытие более удобно: черная краска закроет его за один «проход». После завершения покраски пола ему отводят на высыхание не менее 3 суток. Но перед тем как наступать на пол, покрытие рекомендуют проверить.

Последний этап — защита

Чтобы «покрасить и забыть», необходима заключительная операция — нанесение на поверхности лака. Такое покрытие становится почти стопроцентной гарантией того, что стены и пол будут оставаться привлекательными до тех пор, пока владельцам дома снова не захочется перемен.

После окончательного высыхания краски на чистые поверхности наносят несколько слоев лака. Каждый из них должен самостоятельно высохнуть. Главное требование к обоим составам — одна основа. Например, полиуретановой краске нужен такой же полимерный лак-«компаньон». Для нанесения ЛКМ чаще используют кисти, гораздо реже — валики. Информацию о количестве слоев дает производитель состава. Если была обнаружена плесень, то перед нанесением лака окрашенные поверхности еще раз обрабатывают антисептиком.

Этот относительно простой вариант преображения маленького «мокрого» помещения не заслуживает пренебрежительных усмешек. Он достоин внимания, так как покрасить плитку в ванной значительно легче, чем «курочить» стены и пол, разводя повсюду «несусветную» грязь. О том, как это лучше сделать, поведает следующее видео: