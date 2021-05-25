При всех неоспоримых достоинствах у скрытого способа электропроводки есть один, но очень серьезный недостаток: чтобы отыскать ее в стене, часто требуется много времени и усилий. Такая необходимость может возникнуть при локальной «аварии» в домашней сети, при ремонте, перепланировке, монтаже дополнительных розеток, либо при навешивании полок или других предметов. В любом из случаев хозяева вынуждены искать ответ на вопрос, как найти провод в стене. Способов определить, где находится линия, есть несколько, поэтому задачу можно решить в большинстве случаев. Чтобы выбрать самый подходящий вариант, сначала нужно познакомиться со всеми методами — и с дедовскими, и с «цивилизованными».

Особенности скрытой проводки и причины поиска

Этот метод монтажа позволяет не испортить интерьер неэстетичными проводами, поэтому он очень популярен. Провода прячут в штробы, которые потом закрывают алебастровым или гипсовым раствором. В соответствии с правилами ПУЭ, кабель прокладывают только под прямыми углами, количество которых должно быть минимальным. Расстояние от потолка точно определено: оптимальное значение — 200 мм, минимум — 150 мм. Это в идеале.

Однако в поисках такая «нормально-нормативная» вертикальность и горизонтальность помогает мало. Почему? Потому что нередко строители полностью игнорируют правила, используя кратчайший путь — по диагонали. Причины просты: это лень и воровство. Тщательный осмотр стены, как правило, заканчивается неудачей, поэтому хозяевам приходится искать другие решения. Но надо отметить, что далеко не все варианты самодельных устройств и приборы-почти-профи одинаково хорошо справляются со всеми материалами стен.

В каких случаях обнаружение скрытой проводки необходимость?

Если хозяева решились на перепланировку в квартире, то, скорее всего, такое исследование понадобится. Например, оно обязательно при переносе или расширении дверных проемов. Внезапный обрыв в цепи. Это худшая из причин, если «домашняя трагедия» произошла не на открытом участке, а в стенах. В данном случае придется искать обрыв фазного либо нулевого проводника, а такая операция может занять «уйму» времени. Поэтому хозяевам лучше сразу обратиться к специалисту. Необходимость сверления отверстий. Если владельцы планируют повесить на стену какой-либо предмет, то перед этой операцией также рекомендуют обезопасить себя от неприятных последствий. Причем проверка необходима даже в том случае, если в теории линии на данном участке быть не может, так как у некоторых строителей и «невозможное возможно».

При покупке нового жилья у хозяев тоже может возникнуть вопрос, касающийся того, где находится проводка. Лучшее решение этой задачи — вызов специалиста. Но попробовать обнаружить проводку можно и своими силами.

Как найти провод в стене?

Есть несколько методов, которые помогут определить, в каком месте «замуровали» проводку. Одни из них не гарантируют точность до миллиметра или сантиметра. Другие, наоборот максимально надежны, но требуют дополнительных затрат. Самый элементарный вариант — удаление декоративной отделки. В этом случае сеть можно обнаружить (например, содрав обои) по отличающемуся цвету материала, которым закрывали штробы. Однако этот кардинальный способ подходит только тем, кто делает ремонт.

Методы поиска и способы индикации

Все способы обнаружения «коварно» скрытой проводки делятся на прямые и косвенные.

Прямой метод

Это поиск металла, в данном случае алюминиевого либо медного проводника. Этот вариант максимально прост. Для него используют металлодетекторы, которые способны обнаружить в толще стен не только арматуру, но и небольшой гвоздь или саморез.

Именно в такой «излишней деятельности» и заключается проблема приборов-искателей: они находят все, поэтому точно определить, проводник ли это, не представляется возможным.

Более дорогие модели избавлены от этого серьезного недостатка: они устроены так, что в состоянии определить тип материала — алюминий, медь, сталь. Лучший вариант — детектор, который может показать маршрут прокладки, или вывести на экран контуры найденного предмета.

Косвенный способ

Эти приборы обнаруживают электропроводку, так как занимаются поисками электромагнитных волн, которые возникают при протекании тока. Преимущества метода — полное исключение ошибок: в этом случае обнаружение посторонних металлических предметов хозяевам не грозит. Однако здесь часто возникает другая проблема — довольна большая погрешность.

Приборы, фиксирующие волны, могут быть полезны только в одном случае — если сеть исправна. Причем чаще необходима серьезная нагрузка, поэтому во время обследования стен включают несколько приборов: чем выше сила тока, тем выше интенсивность излучения. С другой стороны, любые бытовые приборы, которые излучают электромагнитные волны, становятся помехами для поиска. СВЧ-печи, роутеры, мобильные телефоны, работающие дома и у соседей, или усложнят поиск, или сделают его невозможным.

Способы оповещения

От него зависит точность поиска.

Звуковая сигнализация. Она может быть простой (прибор пищит либо «хранит молчание») и сложной — звук становится громче/тише, или меняет тональность при приближении к скрытой проводке. Световая индикация. Принцип ее работы аналогичен: лампа или загорается при максимальном приближении к кабелю, или меняет яркость, но делает это плавно. В дорогих моделях иной принцип: там используется многоцветная схема.

Профессиональные детекторы, имеющие дисплей, выводят на экран большое количество информации. Примеры — направление проводки, тип металла, глубина кабеля, изображение найденного объекта. Такие приборы стоят «неприлично» дорого, некоторые модели — несколько десятков тысяч. Поэтому для одноразовой процедуры их покупать нецелесообразно, они — оборудование для электриков-профессионалов.

Помощь индикаторной отвертки

Это первый ответ на вопрос, как найти провод в стене. Данный инструмент — самый простой и эффективный способ, если рассматривать только дешевые варианты для поиска. Отвертка может уже быть в доме или квартире, однако и покупка ее не разорительна.

Инструмент улавливает электромагнитные волны, которые идут от кабеля, находящегося под напряжением. Чтобы определить, где находится проводка, действуют так: пальцами зажимают кончик индикатора, а другой стороной водят по стене в том месте, где предполагается присутствие кабеля. При обнаружении «потери» отвертка подаст цветовой сигнал.

Ограничений у этого способа несколько. Индикатор сможет обнаружить только те провода, которые находятся на расстоянии 20 мм от поверхности. Сеть обязана находиться под напряжением, в противном случае поиски бессмысленны. Экранированные кабели инструмент тоже обнаружить не в состоянии.

Использование мультиметра

Теперь о том, как найти провод в стене с помощью этого измерительного прибора. Мультиметр можно использовать любой, даже недорогой. Для этой операции «поисковику» потребуется дополнительное устройство — обычный транзистор. Действуют так:

На тестере выставляют измерение сопротивления, равное 200 кОм. Затем оба зажима фиксируют на левом и среднем выводе мини-прибора. Для удобства поиска щупы, держащие выводы транзистора, соединяют вместе с помощью скотча. Правый вывод, оставшийся свободным, будет работать антенной. Чтобы гарантировать максимальную точность и более высокую чувствительность, к нему подсоединяют тонкий медный проводник, его рекомендуемая длина — 50-100 мм. После завершения подготовительных мероприятий приступают к поискам проводов: транзистор с «антенной» неторопливо перемещают по стене, одновременно наблюдая за мультиметром.

Если оценивать эффективность «дуэта», то этот способ точнее остальных. Однако и он не обещает высокой точности: возможная погрешность составляет 70 мм в любую из сторон. Она зависит от глубины расположения кабеля.

Применение металлодетектора

Его часто называют металлоискателем. Преимущество этого способа — возможность обнаружить сеть при ее повреждении: прибор способен найти кабель и без напряжения. Устройство предназначено для поиска металлических предметов на больших глубинах, поэтому оно в состоянии обнаружить провода, находящиеся на расстоянии 10-50 мм от поверхности стены.

Недорогие модели найдут арматуру и гвозди. Более совершенные приборы способны «идентифицировать» только алюминий и медь. Минус у металлоискателя тот же, что и мультиметра с трансформатором: это погрешность. Но в этом случае она немного меньше — до 50 мм. Второй недостаток — большие размеры прибора, поэтому такой металлодетектор не лучшее решение для дома или квартиры.

Использование «профи» — детектора скрытой проводки

Самый простой вид приборов называют индикатором скрытой проводки, или ИСП. Это устройство — узкий специалист, его работа — поиск кабеля, спрятанного в толще стен. Более совершенные приспособления бывают электростатическими, электромагнитными или комбинированными. Первые — самые недорогие, они способны обнаружить оборванные провода, остающиеся под напряжением. Но если в помещении высокая влажность, то эти индикаторы могут «вводить в заблуждение».

Электромагнитные приборы отличаются точностью, но им необходима нагрузка как минимум 1,5 кВт. Их плюс — способность «учуять» проводку максимально точно — до миллиметров. Однако эти приборы могут обнаружить и другие металлы в стенах, поэтому чаще их используют в качестве вспомогательного оборудования.

Дорогостоящие комбинированные детекторы — универсалы. Они в состоянии найти как рабочую сеть, так и ту, в которой отсутствует напряжение. Максимальная глубина поиска — 70-80 мм.

Помощь старого радиоприемника

Это один из работающих, дедовских способов. Однако для успеха операции линия должна находиться под напряжением. Если старый прибор все еще хранится в «закромах», то его извлекают на свет, включают и настраивают на частоту 150 кГц. Затем из корпуса вытягивают антенну (если ее нет, то не страшно).

Радиоприемник подносят максимально близко к стене, и начинают водить антенной вдоль поверхности, но без контакта с ней. При обнаружении электросети прибор будет издавать потрескивание: чем ближе к проводке, тем оно будет сильнее. Чтобы услышать изменение, необходима полная тишина в комнате.

Недостаток варианта — большая погрешность. Радиоприемник способен ошибиться на 100 мм. Поэтому этот способ используют только в том случае: если хозяева решили повесить зеркало, картину, полку или другой предмет. Для определения более точного положения проводки рекомендуют использовать другие приборы. Чтобы гарантировать «слышимый» результат, сеть необходимо нагрузить — включить утюг, чайник и т. д.

Детектор из кассетного плеера

Это еще один способ, который смогут проверить бережливые хозяева, хранящие «раритеты». Если в доме «завалялся» старый кассетный плеер, то из него можно сделать детектор скрытой проводки. Для этого:

Прибор разбирают, затем отключают двигатель лентопротяжного механизма. Магнитную головку отсоединяют, потом вынимают ее из корпуса.

После этого берут мини-прибор в руки и, не касаясь его выводов пальцами, водят по стене. Как правило, даже не слишком высокая чувствительность магнитной головки позволяет обнаружить кабель. Возле него будет слышен характерный гул.

Чтобы сделать детектор максимально эффективным, магнитную головку можно заменить прибором из других «динозавров» — из бобинных магнитофонов, капсюлем наушников, катушкой реле на 12 В. В последнем случае чувствительность устройства увеличивают, срезая его пластиковый корпус.

Смартфон в помощь

Если нет специального прибора, то в него можно относительно легко превратить умный телефон. Однако для этого необходимо, чтобы у хозяина была в наличии ненужная либо неисправная гарнитура. Чтобы сделать из этой комбинации полноценный датчик, проводят несколько этапов:

Сначала гарнитуру разбирают и отрезают микрофон. На его место припаивают конденсатор 1-10 nF. После превращения гарнитуры в датчик на телефон устанавливают приложение-спектроанализатор Spectroid. Запускают его, растягивают шкалу там, где находится полоса 50 Гц. После проведенной подготовки приступают к поискам, поднося конденсатор к стене.

Говорят, что такое самодельное устройство эффективнее приборов-детекторов. Оно выгодно отличается высокой чувствительностью. К тому же данный параметр можно регулировать с помощью очень функционального, полезного, точного, но бесплатного приложения.

«Поисковая операция» со слуховым аппаратом

В этом случае речь тоже идет о старых моделях, в которых есть «телефонный режим», позволяющий слабослышащим людям при разговоре не слушать посторонние шумы. В данном режиме прибор чутко реагирует на колебания электромагнитных волн.

Работают со слуховым аппаратом почти таким же образом, как и с радиоприемником. Им водят по стене. Когда появляется треск, то этот звук означает, что провод найден. Минус этого варианта тоже аналогичен недостатку приемника: это большая погрешность.

Популярные детекторы

Это один из самых логичных ответов на вопрос, как найти провод в стене, так как у простейших инструментов риск ошибиться довольно велик. В этом списке нет приборов, стоящих «целое состояние». Однако все эти устройства заслужили хороших отзывов.

Mastech MS6812

Это простой и удобный детектор, который работает от батареек «крона». Устройство предназначено для поиска цветных металлов, в первую очередь — меди. Глубина ее обнаружения — 19 мм, проводки — 30 мм. Чтобы получить детектор с двухтональным режимом, советуют поменять местами резисторы (R5 и R6). Вес прибора — 200 г.

Bosch Truvo

Этот детектор проводки позволяет обнаружить сталь (до 70 мм) медь и другие цветные металлы (до 60 мм). Работает устройство от батареек ААА, имеет систему автоотключения, автокалибровки и звукового оповещения. Для того чтобы научиться правильно обращаться с прибором, сначала рекомендуют посмотреть видеоролики. Вес детектора — 150 г.

Bosch GMS 120 Professional

Этот прибор немного дороже своего немецкого коллеги, но он уже рекомендован для профессионалов. Детектор способен отыскать металл на глубине 120 мм, медь — до 80 мм, проводку — до 50 мм. Прибор прост в эксплуатации, имеет подсветку и отверстие, которое дает возможность делать отметки карандашом. Точность его обнаружения — до миллиметра. Тип питания детектора — батарейка «крона». Вес — 270 г.

Elitech Д 80

Данный детектор проводки находит металл на глубине 80 мм, медь — до 60 мм, проводку — до 50 мм. Прибор оснащен информативным дисплеем (глубина обнаружения, тип металла) и световым индикатором. Устройство питается от батарейки «крона», имеет систему автоотключения. Покупатели отмечают точность и функциональность детектора. Из недостатков некоторые хозяева отмечают отсутствие автокалибровки.

ADA Wall Scanner 50

Этот представитель имеет самую низкую цены, которая совсем не означает такое же качество. У данного детектора ограничена глубина обнаружения — металл, медь и проводку он найдет, если расстояние не превышает 50 мм. Прибор оснащен встроенным светодиодным фонариком, имеет поворотный сенсор, а также звуковую и световую сигнализацию. Для питания сканера используется та же «крона». Покупатели отмечают компактность, простоту и удобство использования устройства. Его вес — 120 г.

Другие популярные модели детекторов — ADA Wall Scanner 120 PROF и ADA Wall Scanner T, Bosch UniversalDetect, CEM LA-1013, CONDTROL Wall, Duwi 26032 5, Зубр ПРОФЕССИОНАЛ.

Как найти провод в стене? На этот и множество других вопросов ответит специалист из следующего видео: