Строительство дома — масштабная операция, которая всегда начинается с выбора материалов. Однако именно здесь зачастую кроется главная проблема. Широкий ассортимент разнообразной продукции ставит перед хозяевами множество вопросов, причем речь идет не только о возведении стен, но и о вариантах их облицовки. Обычно фаворита выбирают из нескольких приглянувшихся кандидатов. Как раз в этот сокращенный список довольно часто попадает сайдинг, особенно когда ищут отделку для стен из кирпича. Материал этот довольно популярен, потому что его монтаж — относительно простая операция, которую можно сделать самостоятельно. Но чтобы не столкнуться с необходимостью что-либо переделывать, мастеру нужно досконально знать, как крепить сайдинг к кирпичной стене.

Сайдинг: его преимущества и недостатки

Несмотря на то, что сайдинговые панели появились на рынке сравнительно недавно, они уже успели завоевать популярность, потеснив другие материалы. Например, часто остается не у дел облицовочный кирпич, дорогой и требующий кладки. Если первые сайдинговые изделия, появившиеся в Канаде, были деревянными, то сейчас к ассортименту добавился материал:

керамический;

металлический»;

пластиковый (акрил, ПВХ);

фиброцементный.

Самыми популярными видами считаются металлические и пластиковые панели. Причины востребованности — отличные характеристики, оптимальное соотношение качество/цена.

Преимущества панелей

Объяснений «победного шествия» сайдинга есть несколько, достоинств у нового материала немало. К безусловным плюсам панелей относится:

Возможность осуществить монтаж самостоятельно. Это главное преимущество, так как крепить сайдинг к кирпичной стене не слишком сложно, а хозяева дома нередко занимаются монтажом облицовки без посторонней помощи. Небольшой вес, позволяющий провести работы даже в одиночку. Однако для установки длинных изделий лучше иметь помощника. Легкость винилового материала позволяет значительно уменьшить нагрузку на фундамент. Характеристики материала: звукоизоляционные качества (винил), устойчивость к механическим воздействиям (металл), к влаге, солнечным лучам. Шанс дополнительно утеплить кирпичную конструкцию, если выбран монтаж каркасным («обрешеточно-пирожковым») способом. Широкий ассортимент, дающий возможность выбрать оптимальный размер и цвет материала. Значительная экономия, если сравнивать с затратами на облицовочный кирпич и его кладку. Простая обработка сайдинга: для реза пластика достаточно простой ножовки. Длительный срок эксплуатации, сопоставимый со сроком службы кирпича.

Не последнюю роль при выборе этого материала играет его цена. Стальной сайдинг обойдется дороже, однако разница будет минимальна, так как виниловые изделия потребуют большего количества комплектующих.

Недостатки сайдинга

Список достоинств материала способен впечатлить хозяев почти готового дома. Однако нужно точно знать, как крепить сайдинг к кирпичной стене. Технологии необходимо следовать неукоснительно. Даже незначительные ошибки потребуют исправления, а оно выльется в незапланированные траты. Других серьезных недостатков практичный материал, кажется, не имеет.

Но если постараться, то придраться можно ко всему на свете, поэтому к минусам сайдинга относят:

плохое противостояние механическим воздействиям, исключение — металл;

плавление винила при пожаре, его хрупкость при минусовых температурах;

ограниченную цветовую гамму, свою у каждого вида материала;

высокие цены на комплектующие элементы.

К недостаткам легко причислить конкретные, фирменные детали, «настойчиво рекомендованные» производителями. Набор элементов у каждой фирмы свой. Говорят, что если покупатель решит «отвергнуть притязания», то он может лишиться гарантии.

Подготовка к работе

Перед тем как крепить сайдинг к кирпичной стене, надо решить несколько вопросов. Они касаются выбора материалов. Технология облицовки «имитацией дощатого покрытия» стандартна. Весть процесс состоит из нескольких этапов:

Сначала подготавливают поверхность стен. Их выравнивают, устраняют любые дефекты. После подготовки на них наносят разметку для фиксации каркаса. Затем изготавливают обрешетку под облицовку. На нее монтируют сайдинговые панели.

Эти пункты понятны и затруднений не вызывают, но перед тем как приступать к «решительным действиям», мастеру необходимо сделать выбор между потенциальными кандидатами на роль каркаса.

Материал каркаса для сайдинга: есть ли идеал?

Претендентов всего два — деревянный брус и металлический оцинкованный профиль, который применяют для монтажа гипсокартонных листов. Что лучше: первый или второй? Этот вопрос не имеет однозначного ответа, особенно для тех, кто возводит дом своими силами. Преимущества каждого кандидата уравновешиваются его недостатками, однако фаворит в частном строительстве все-таки есть.

Пиломатериал

Древесина дешевле, это ее главное достоинство, но не единственное. Для обработки бруса (40х40, 40х50, 40х60, 50х50 мм) не нужны специальные инструменты и большие усилия. Однако минусов у природного материала хватает. К ним относятся возможные дефекты: трещины, глазки, синева (синь), червоточины и т. д.

Пиломатериал должен быть хорошо высушенным. Обязательна его обработка от влаги, от любого вида живой угрозы, от огня. Поэтому предварительно древесину защищают антисептиками, антипиренами. Еще одна возможная неприятность — деформация бруса из-за повышенной влажности. Если это случится, то пострадает обшивка здания.

Металлический профиль

Этот материал (оцинкованная сталь, алюминий) не имеет недостатков древесины. Металл способен выдержать больший вес Он не изменит размеров при высоком уровне влажности, не из-за перепадов температур. Еще одно преимущество профиля — легкая фиксация на не совсем идеальном основании.

У металла недостатков нет. Он прочен, а от коррозии защищен слоем цинка. Поэтому такой вариант считают более подходящим. Однако древесина более податлива, удобна, привычна. Поэтому выбор того или иного материала на роль обрешетки в большей степени зависит от особенностей самого дома.

Для одноэтажных зданий чаще предпочитают использовать брус, так как нарастить деревянную обрешетку в высоту бывает непросто. Для высоких строений самое логичное решение — металлический профиль, позволяющий произвести монтаж обрешетки без особых проблем.

Инструменты для монтажа сайдинга

Рассматривать вопрос о том, как крепить сайдинг к кирпичной стене, пока рано. Сначала мастеру необходимо купить материалы, а затем собрать весь требующийся инструмент. В список входит:

сайдинг;

материалы для каркаса: профиль либо брус;

капроновый шнур;

пароизоляционная мембрана;

утеплитель;

герметик (вспененный);

грунтовка;

оцинкованные саморезы, дюбеля;

перфоратор (дрель);

острый нож (для резки винила, утеплителя);

ножницы для металла;

ножовка с мелкими зубчиками, электролобзик (болгарка, циркулярная пила);

карандаш (маркер), рулетка, угольник, уровень (лазерный);

молоток, стамеска.

Как уже было отмечено, производители сайдинга помимо панелей продают набор профилей для монтажа. В него входят все необходимые доборные элементы.

Виды комплектующих

Основную площадь стен занимают сайдинг-панели, однако для них нужен свой комплект, так как панели разных производителей отличаются размерами. К главным видам комплектующих относятся те элементы, обойтись без которых не получится.

Стартовые профили. Они необходимы для фиксации нижнего (и последующих) ряда сайдинговых панелей. Это немного урезанная планка, у которой есть приемная часть замка и перфорация. J-профили. Их используют для оформления углов, последних (верхних) рядов сайдинга, стыков панелей и фронтонов. Ширина его желоба равняется максимальной толщине панели. Наружные или внутренние угловые профили. Они предназначаются для закрывания боковых краев планок в углах здания. H-профили. Эти элементы закрывают стыки, если длины панелей не хватает, чтобы полностью облицевать стены дома.

Некоторые элементы взаимозаменяемы. Например, вместо H-панели можно использовать два J-профиля. Они же могут стать углами здания.

Если материал покупают отдельно, то все необходимое придется выбирать и приобретать самостоятельно. Высчитывать ничего не придется. Продавец-консультант произведет все расчеты сам, но ему нужно предоставить все данные: габариты здания, площадь стен, а также количество окон, дверей, площадь всех проемов.

Как крепить сайдинг к кирпичной стене?

Первым делом приступают к подготовке стен. Если дом давно построен, то сначала избавляются от старой отделки, все неровности и щели замазывают цементным раствором (1 часть цемента, 2 — песка). Замены ему — готовая штукатурка либо фасадная шпаклевка. После застывания смеси поверхности обрабатывают грунтовкой. Эту процедуру повторяют несколько раз.

Вооружившись карандашом, рулеткой и уровнем, приступают к разметке стен. В этом случае есть два варианта, так как можно выбрать или горизонтальный, или вертикальный монтаж сайдинга. Первый способ более популярен, для него требуется вертикальная обрешетка, во втором случае — наоборот.

Для кирпичных домов существует еще один способ: для цоколя монтируют горизонтальную конструкцию, для стен — вертикальную обрешетку. Самое оригинальное решение — выбор разного вида сайдинга для этих элементов. Однако направление панелей, как и их комбинации, — это дело вкуса.

Сооружение каркаса

В соответствии с размеченными линиями устанавливают направляющие конструкции. Шаг обрешетки зависит от выбранного материала. Для деревянного «скелета» рекомендуемое расстояние между элементами составляет 400-500 мм, для металлопрофиля — 600 мм.

Если запланировано горизонтальное крепление панелей, то монтаж каркаса начинают снизу, с угловых направляющих. В «вертикальном случае» существует два варианта — от угла здания либо в разные стороны от центральной вертикальной оси. Если выбран последний способ, то сначала крепят панели по обеим сторонам, начиная с центра.

Правильность установки всех элементов тщательно проверяют. Профили, формирующие углы, устанавливают строго вертикально. Для проверки и корректной фиксации остальных элементов между направляющими натягивают шнуры: как в верхней, так и в нижней части стен.

По линиям, на расстоянии 500-600 мм, фиксируют подвесы. Сначала в кирпичах (не в растворе) просверливают отверстия, затем в них вбивают дюбеля. После их установки к ним прикладывают подвесы, которые крепят саморезами. Каждому элементу нужно как минимум два крепежа. По периметру проемов монтируют прямые подвесы. В этом случае шаг установки составляет 300-500 мм.

До фиксации элементов профиля делают еще одну операцию — монтаж утеплителя.

Теплоизоляция и завершение каркаса

Поскольку дополнительное утепление требуется практически всегда, то выбор материала — то, с чем столкнется любой строитель. В этом случае идеальным будет плитный материал — минеральная вата либо пенополистирол. Главное — правильно выбрать его толщину.

Для средней полосы рекомендуют покупать материал толщиной 50-60 мм. В северных регионах значение другое: не менее 100 мм. Однако при такой толщине возникает трудность. Дело в том, что длина усиков подвесов составляет всего 80 мм. Тем не менее, выход есть: до монтажа подвесов по размеченным линиям сначала крепят бруски (50х50 мм), а затем на них фиксируют подвесы.

В каждой плите утеплителя ножом делают сквозные разрезы, с помощью которых она «усядется» на подвесы. Чтобы обеспечить эффективность теплоизоляции, места отверстий необходимо определять очень точно. Плиты укладывают максимально плотно. Оставшиеся стыки заполняют вспененным герметиком. Он, в отличие от монтажной пены, не увеличивается в объеме. Последняя операция после теплоизоляции — фиксация пароизоляционной мембраны. Ее крепят аналогично: на усики подвесов.

К «утепленным» подвесам саморезами крепят профиль либо брус. С каждой стороны должно быть как минимум два крепежа. Монтаж профилей обязателен по периметру всех проемов. После завершения сборки обрешетки конструкцию снова проверяют на вертикальность и горизонтальность.

Как крепить сайдинг к кирпичной стене?

Понятно, что панели фиксируются на обрешетке, однако этот этап тоже достоин подробного рассмотрения. Процесс кажется простым, понятным, но есть тут несколько особенностей, от которых зависит успех операции.

Монтаж углового профиля

На этом этапе трудностей возникнуть не должно. Однако надо обратить внимание на два пункта:

стартовый профиль должен быть расположен выше, чем нижний край углового элемента, разница составляет 5-6 мм;

между облицовкой карниза и профилем обязательно надо оставить не менее 3-4 мм.

Угловой профиль выставляют по вертикали, затем крепят к обрешетке с двух сторон. Если стандартной длины (3000 мм) не хватает, то элементы фиксируют внахлест (25-30 мм). Монтажные полки верхнего элемента срезают на 25-30 мм, затем ее устанавливают поверх нижнего профиля. Расстояние между монтажными полками должно быть не менее 9 мм. Внутренние фасадные углы фиксируют аналогично, но для них, естественно, используют другие угловые конструкции.

Установка стартовых профилей

Тот, кто знаком с особенностями кирпичной кладки, сильно удивлен не будет. Для монтажа сайдинга тоже применяют шнур-причалку. Поскольку горизонтальность в этом случае не менее важна, в первый угловой профиль, отступив от нижнего края 5 мм, вкручивают временный саморез.

К нему привязывают шнур, который протягивают до противоположного края стены. Там импровизированную причалку выставляют по горизонтали, затем вкручивают саморез, а свободный конец шнура привязывают к нему. Затем снова проверяют корректность расположения ориентира. Таким же образом «огораживают» все стены, однако их можно обвязать не отрезками, а одним длинным шнуром.

Потом берут стартовый (угловой) профиль сайдинга, прикладывают его к углу, отмечают его края на уровне натянутого шнура. Метки лучше ставить маркером. Первую планку устанавливают так, чтобы она находилась на расстоянии 6 мм от углового профиля, а верхний край ее точно совпадал с натянутым шнуром. Затем переходят к монтажу следующих элементов ряда. Главное условие при использовании винилового материала — промежутки 10 мм, если работы проводятся в холодное время года. Они — компенсационные зазоры, дающие возможность сохранить облицовку при температурном расширении пластика.

Второй способ монтажа — срезание монтажных полок первых угловых панелей. В некоторых из них есть отверстия для крепежа. Следующие панели устанавливают, оставляя компенсационные зазоры.

Оформление оконных и дверных проемов

Для облицовки окон и дверей есть два варианта. Это стартовые профили либо специальные наличники, выпускающиеся производителями сайдинга. Стандартная длина таких элементов составляет 3000 мм, поэтому их потребуется немного.

Особых хитростей здесь практически нет. Элементы выставляют по вертикали (боковые) и горизонтали (нижние, верхние). Самой главное условие — перекрытие верхней планкой боковых. Эта предусмотрительность даст шанс не столкнуться с попаданием влаги под облицовку.

Если окна находятся в глубине стены, то покупают специальный околооконный профиль. В этом случае изделия выпускают несколько размеров, поэтому выбрать набор, подходящий по всем параметрам, достаточно легко.

Монтаж сайдинговых панелей

Этот этап относят к самым простым. Как уже было написано, работу начинают с угла дома. Сайдинг вставляют в угловой профиль и в нижнюю стартовую планку, затем горизонталь проверяют уровнем. Крепят ее саморезами к обрешетке. Поскольку длины (2500-4000 мм) хватает не на каждую стену, соединяют их специальным элементом — Н-профилем. Его крепят на обрешетке еще до начала монтажа сайдинга. Метод монтажа Н-профиля не отличается от крепления угловых комплектующих.

Аналогичным образом поступают со следующими рядами, не забывая проверять их горизонтальность. Для монтажа последней панели используют финишную планку-петлю — J-профиль. Его крепят на расстоянии 3 мм от свеса. Затем вымеряют расстояние от него до края предпоследнего элемента.

Если оно меньше ширины сайдинга, то верхнюю часть последней планки отрезают. По этому краю делают зацепы. Это поперечные надрезы, их длина и ширина — 20-30 мм, шаг — 200 мм. Вырезы отгибают наружу, потом планку вставляют в финишный профиль до тех пор, пока зацепы не защелкнуться в замке.

На фронтоне крыши для монтажа сайдинга используют тот же J-профиль либо внутренний угловой элемент. Схема монтажа практически ничем не отличается, если не считать того, что панели необходимо обрезать не горизонтально, а под углом.

После того как мастер в общих чертах узнал, как крепить сайдинг к кирпичной стене, он может решить, имеет ли смысл заниматься работой самостоятельно. Иногда написанное «многобуквие» не очень помогает понять, как в реальности происходит работа. Поэтому для ознакомления со всеми этапами мастеру важнее увидеть все «собственными глазами». Вполне вероятно, что эту возможность даст следующее видео: