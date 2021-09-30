В наше время нет недостатка в строительных и отделочных материалах. Кроме того, постоянно появляются новые технологии, которые позволяют сделать оформление интерьера уникальным, эффектным, запоминающимся. Сейчас стремительно «набирают обороты» не совсем обычные претенденты: это деревянные рейки, превратившиеся в универсальные материалы. Тонкими декоративными планками (баффелями, ламелями) украшают стены и потолки, из них создают глухие и воздушные перегородки для зонирования помещений. Поскольку такой вид украшения у нас пока в новинку, многим хозяевам может быть интересно, как крепить деревянные рейки к стене или потолку. Способов фиксации этой оригинальной отделки есть несколько.

Виды декоративных реек

Выбор метода крепления баффелей зависит от материала, из которого они изготовлены. Поэтому сначала нужно познакомиться с разновидностями оригинальной отделки.

Декоративные планки для отделки стен и потолков могут иметь разные размеры. Ширину и толщину реек выбирают в зависимости от дизайнерского решения, размеров помещения и т. д. Если оформляют только одну или несколько стен комнаты, то используют маленькие планки.

Для просторных помещений и стен больших площадей подойдут более крупные и выразительные декоративные рейки. Для небольших и средних комнат приобретают изделия 20х40 мм, 25х40 мм, 30х30 мм, 30х40 мм и 20х50 мм, для создания перегородок-решеток используют рейки 30х80, 40х100 и 50х80 мм. Длину баффелей подбирают самостоятельно: их размеры — от 900 до 5000 мм.

Изделия из массива дерева

Наиболее популярными породами деревьев для изготовления декоративных реек является несколько кандидатов: в этой роли очень хорош бук, дуб и ясень. Первая древесина прочна и износоустойчива, однако она очень «охотно» впитывает влагу, поэтому нуждается в надежной защите от влаги. Один из вариантов «спасения» — использование лака: его наносят несколько слоев. Дуб и ясень практически неуязвимы, поэтому такие баффели отличаются более высокой ценой.

Декоративные рейки изготавливают из акации, граба, карельской березы, липы, лиственницы, ореха, сосны и ели. Последние две породы не лучшие претенденты для монтажа во влажных помещениях и в «горячих точках» — у плиты, камина, в парилке. Такой материал неравнодушен к влаге, очень чувствителен к перепадам температур. Красная или черная древесина — самые дорогостоящие, безукоризненные варианты. К экзотическим породам относится амарант, красный сандал (сандаловое дерево), махагони, мербау, падук, рамин, тик и т. д.

Баффели из шпонированного МДФ, ЛДСП

Первый прессованный материал уступает натуральной древесине в прочности, однако превосходит ее в стойкости к деформации. Он не растрескивается при высокой влажности и температурных колебаниях. Такие изделия шпонируют любой древесиной, однако наиболее долговечны, надежны и прочны рейки, верхний слой которых изготовлен из ольхи или дуба.

Ламинированные ДСП — планки, которые считаются самым бюджетным вариантом, но и они не лишены преимуществ. Одно из них — максимальная однородность материала. К породам-лидерам в этом случае относится дуб, бук, ясень и сибирская лиственница.

Рейки из пластика и алюминия

Эта альтернативы, которые лишены «слабостей» древесины. Пластиковыми рейками нередко отделывают потолки, они идеальны для облицовки влажных помещений. Металлические, полые изделия используют для отделки фасадов, стен и потолков помещений.

Планки из стали или алюминия способны противостоять влаге, перепадам температур и механическим воздействиям. Это идеальные претенденты для интерьеров, выполненных в следующих стилях: минимализм, модерн, хай-тек, лофт, индастриал, скандинавский. Полые металлические изделия дают шанс спрятать неприглядные коммуникации внутри себя. Выпускают и баффели под дерево: такие рейки «облагораживает» ПВХ покрытие.

Достоинства и недостатки декоративных реек

Прежде чем рассматривать вопрос, как крепить деревянные рейки к стене, нужно познакомиться с такими отделочными материалами, оценить их сильные и слабые стороны.

Преимущества отделки ламелями

Декоративные рейки в роли отделки — решение стильное, поэтому популярность этих материалов растет. Многих привлекает теплота натурального дерева, другим больше нравится надежность металла. Однако востребованность таких ламелей объясняется и другими достоинствами. К ним относят:

Легкость обработки податливых материалов. Шанс создать уникальную, геометрически сложную конструкцию. Относительно простое разделение пространство на зоны без «утяжеления» интерьера. Возможность скрыть небольшие неровности и такие же дефекты основания, спрятать «помехи» — провода, трубы и т. д. Способность реек смягчить «грубое» окружение: к этой категории относятся массивные конструкции из бетона, кирпича, камня. Гипоаллергенность и экологичность. Изделия из дерева или металла абсолютно безопасны для жильцов, потому их можно без страха использовать для оформления детских. «Зрительная коррекция» помещения. Вертикальные ламели способны «приподнять» недостаточно высокий потолок. Горизонтальные рейки «расширят» стены небольшого помещения. Светопроницаемость. Это качество выходит на первый план, если речь идет о реечных перегородках. Такая конструкция не станет причиной затемнения помещения, но позволит эффективно и эффектно разграничить зоны.

Многих привлекает не только внешний вид реек, но и их приемлемая цена, относительно простая отделка помещений. Широкий ассортимент изделий дает шанс найти оптимальный вариант. Монтаж декоративных реек не отличается особой сложностью, поэтому не станет большой проблемой для хозяев.

Недостатки реечных конструкций

Помимо преимуществ у новомодных реек есть и минусы. Мнимые или реальные? Это решать будущим владельцам. В список входит:

Невозможность вписать этот декор в некоторые стили интерьера: например, очень редко рейки становятся элементами интерьера в неоклассическом стиле. Объемность конструкции. Для отделки помещений скромной площади этот вариант не лучшее из решений. Такая отделка отберет у комнаты драгоценные сантиметры. Необходимость обновлять защиту элементов, если для отделки выбраны деревянные рейки. Материал пожароопасен и боится влаги, поэтому конструкции потребуется обработка составами, предохраняющими от плесени и огня.

Еще один недостаток эффектного украшения — необходимость регулярной уборки, если выбран горизонтальный или диагональный монтаж реек. На таких стенах и перегородках будет постоянно скапливаться большое количество пыли. Поэтому к уборке помещения прибавится еще одна, не самая быстрая операция.

Способы оформления интерьера

Для комнат небольшой площади рекомендуют выбирать изделия светлых оттенков, оптимальна средняя ширина реек. Для просторных помещений никаких ограничений нет.

Стена из реек может быть любой: как по функционалу, так и по внешнему виду. Такие конструкции подойдут практически любому интерьеру. Узкие ламели впишутся в английский, классический, скандинавский стиль, в стиль шале, эко, прованс, кантри, лофт, минимализм, хай-тек. Эффектным дополнением для двух последних интерьеров будет светодиодная подсветка.

Для оформления помещений используют несколько вариантов преображения поверхностей.

Отделка одной или двух стен в комнате. Две конструкции из реек могут располагаться на смежных поверхностях, или на противоположных. Отделку 3 стен делать не рекомендуют: причина — серьезная визуальная нагрузка, оказывающая психологическое давление. Находиться в такой комнате длительное время хозяевам будет совсем не комфортно. Реечная конструкция, переходящая на потолок, полностью либо частично. Это вариант можно рассматривать для помещений небольшой площади. Диагональный монтаж реек. В этом случае расположение планок на стене не повлияет на зрительное восприятие размеров помещения. Сложные комбинации из баффелей, расположенных вертикально и горизонтально.

Нередко рейки становятся перегородками. Конструкции могут быть глухими, однако более популярен «воздушный» вариант — с просветами. Это оптимальное решение для «легкого» зонирования помещений.

Как крепить деревянные рейки к стене?

Методов фиксации этого необычного вида отделки есть несколько.

Фиксация с помощью шкантов

Этот метод можно отнести к самым требовательным способам. Он хорошо знаком тем, кто собирал мебель самостоятельно. В этом случае сначала на стене отмечают точки для крепежных элементов, шаг их зависит от высоты помещения. Затем их переносят на ламели, максимально точно откладывая расстояния.

Заменой деревянным шкантам смогут стать металлические шпильки. Просверленные отверстия перед монтажом реек промазывают клеем. Если планки короткие, то установку начинают с нижних элементов. Главная сложность такой фиксации в том, что отверстия в стене и планках обязаны идеально совпасть. Добиться такого результата сложно, но возможно.

Сквозное крепление

Эта технология не слишком популярна, поскольку имеет существенные недостатки. Но познакомиться с ней можно. В данном случае используются традиционные крепежные элементы — пластиковые дюбели и саморезы. Поэтому в рейках просверливают сквозные отверстия. Чтобы замаскировать шляпки, приобретают декоративные самоклеящиеся заглушки.

Такой способ фиксации нравится не всем, поскольку нарушается целостность отделочного материала. Второй его минус — необходимость сверления отверстий в стене. Еще одна потенциальная проблема — невозможность найти заглушки в тон реек. Надо сказать, что эти элементы будут видны даже при идеальном сочетании и безукоризненно выполненной работе. Кроме того, со временем заглушки могут начать «самоотклеиваться».

Оба способа — монтаж на саморезы и шканты — требуют дополнительного этапа. Это проверка стены на наличие скрытой электропроводки и других инженерных систем.

Применение клеевого состава

Самый простой и «как бы экономичный» способ — приклеивание реек прямо к стене, однако у него есть несколько недостатков. Основание для ламелей должно быть идеальным, так как любой серьезный дефект не позволит получить качественную отделку. Этот метод не подойдет для массивных реек: тяжелый планки могут отклеиться из-за собственного веса. В этом случае работу придется переделывать, а значит, новых трат хозяевам не избежать.

Второй вариант потребует больше времени и усилий. Он предполагает предварительную подготовку, так как она значительно упрощает отделочную работу. Этот этап заключается в создании надежного и ровного основания для монтажа декоративных изделий. Им сможет стать фанера, шпонированный МДФ, небольшие бруски или обычные рейки.

Выбранную основу приклеивают к стене. Для фанеры используют паркетный двухкомпонентный (полиуретановый, эпоксидный) клей. Затем дополнительно фиксируют элементы дюбелями и саморезами. Рейки прикрепляют тем же клеевым составом, или жидкими гвоздями. Чтобы обеспечить надежность такого каркаса, узкие элементы крепят дополнительно — сбоку, с помощью пневмопистолета и гвоздей-шпилек. После высыхания клея на основании/каркасе фиксируют декоративные рейки. Один из подходящих составов для крепления планок — жидкие гвозди.

Рейки можно приклеивать, минуя подготовительный этап, однако этот способ подходит только для безукоризненных стен. Все неровности отразятся на внешнем виде и качестве отделки. Кроме того, никто не даст гарантии, что рейки на неподготовленной стене будут держаться весь период эксплуатации конструкции.

Использование изделий с монтажным пазом

Эти рейки гарантируют надежное и прочное крепление. Такие изделия состоят из двух элементов — из рейки с пазом и закладной, которая уже засверлена (зенкована) под саморезы. Их преимущества:

отсутствие видимого крепежа;

быстрый и удобный монтаж и демонтаж.

Закладной брус может быть цельным, или состоящим из нескольких кусков древесины (фанеры). Его крепят саморезами к стене. Затем надевают декоративную рейку. Для максимальной надежности соединение промазывают жидкими гвоздями или монтажным клеем. У такого дополнения есть минус: в этом случае простой и быстрый демонтаж отделки становится невозможным.

Фиксация деревянных реек клипсами

Такие системы включают металлические направляющие, рейки с пазами и клипсы. Главная задача мастера в этом случае состоит в корректном креплении первых элементов конструкции. Когда паз в планке совмещается в клипсой, замок защелкивается, обеспечивая надежную фиксацию рейки. Эти системы хороши тем, что при необходимости можно быстро демонтировать отделку.

Таких систем изобретено довольно много. Если в комплекте нет направляющих, то клипсы состоят из двух частей: первая крепится на стене, вторая — в паз декоративной ламели. Есть специальные профили: вырезы в рейках таких систем сделаны по бокам. Можно приобрести комплекты, предназначенные для монтажа на радиусные поверхности.

Какая технология монтажа отделки лучше?

Сквозное крепление — простой и недорогой метод, однако в этом случае нужно сверлить отверстия и в стене, и в отделочном материале. Вторым противопоказанием станет неидеальная поверхность стен, поэтому данный вариант используют нечасто.

Монтаж на клипсы — самый технологичный способ, он максимально прост, и вместе с тем очень надежен. Но многих хозяев, которых привлекает легкость монтажа и демонтажа, останавливает высокая цена таких систем. Поэтому популярность данного вида креплений растет медленно.

Использование простых планок, или реек с монтажными пазами, и их приклеивание с фиксацией саморезами (на идеальное или подготовленное основание) считается оптимальным методом. В этом случае владельцы справятся с работой быстро, конструкция будет максимально надежной, а затраты минимальными.

Рейки и оформление разных комнат

Этот вид отделки может претендовать на звание «универсальный». Баффели используют в разных помещениях, независимо от их функционала. Однако сочетание-исключение есть: это массивные конструкции в комнатах небольшой площади.

Балконы, лоджии

Реечные стены выбирают для создания особой атмосферы на балконах, превращенных в зоны отдыха. Стены, декорированные небольшими элементами, визуально увеличат помещение, добавят объем, разгрузят пространство, сделают его более уютным и воздушным.

Кухни

Рейки и кухня — сочетание популярное, если рассматривать способы зонирования помещения, исполняющего две роли — кухни и гостиной. Чаще используют деревянные перегородки, однако для этой же цели можно создать декор на стене. Противопоказания для такой отделки — зоны около плиты и мойки. Высокая температура и постоянная сырость станут причинами недолговечности конструкции.

Ванные

Здесь лидеры металлические изделия, поскольку деревянная отделка не самый популярный вариант для влажных помещений. Однако исключением сможет стать декор из дубовых реек, ламелей из бука, вяза, кедра, лиственницы. Этими планками можно декорировать даже самые проблемные участки — поверхности около сантехнических приборов. Такие стены или окрашивают, или оставляют в «первозданном виде».

Прихожие, коридоры

Реечный декор — популярное решение для просторных прихожих и коридоров. Длинные, тесные помещения и вертикальные конструкции — нежелательное сочетание. В этом случае стены станут визуально выше, а комната — еще уже. Однако небольшой участок стены можно отделать планками.

Второй вариант — оформление небольшого участка стены и аналогичная отделка, продолжающаяся на потолке. Такой оригинальный переход — способ, позволяющий визуально расширить пространство. Нередко реечные стены дополняют зеркала, светильники, деревянные вешалки, сделанные из планок, крючки и т. д.

Гостиные, спальни, детские

Для этих помещений реечные конструкции могут превратиться в главный акцент. В гостиных ими оформляют стены напротив диванов, рейки становятся эффектным обрамлением телевизора, картины или других элементов интерьера. Законное место планок в спальнях — стена у изголовья кровати: в этом случае деревянная «решетка» не будет отвлекать от хозяев от отдыха.

Детские комнаты тоже не предусматривают большого разнообразия способов оформления. В них, как и в спальнях, лучшее место для реек — стена за изголовьем кровати. Второй, не слишком раздражающий вариант — конструкция, находящаяся у письменного стола.

Баффели — необычный, но очень привлекательный вид отделки: декоративные рейки выгладят гармонично и на стенах, и на потолке. Но для получения идеального результата операция должна быть проведена правильно. Чтобы узнать, как крепить деревянные рейки к стене, и познакомиться со всеми этапами работы, будущие мастера могут посмотреть самое популярное видео на эту тему: