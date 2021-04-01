Покраска стен — работа, которая требует от мастера внимательности и аккуратности. Несмотря на кажущуюся простоту, и в ней есть свои секреты, потому только знание всех нюансов способно сделать результат безукоризненным. По мнению большинства, самым удобным инструментом для этого этапа ремонта остается привычный валик. Это простейшее приспособление можно назвать универсалом: с его помощью наносят различные составы, оформляют большие площади. Но чтобы получить отменный результат, будущим мастерам нужно узнать, как красить стены валиком, как корректно выбрать орудие труда, и еще множество мелочей, которые на самом деле очень важны.

Окрашивание валиком: плюсы и минусы

Кажущаяся простота ответа на вопрос «Как красить стены валиком» — причина, по которой мастера нередко допускают досадные ошибки. Обычно они проявляются «во всей красе» после завершения работы и высыхания финишного покрытия. Поэтому сначала лучше познакомиться с достоинствами и недостатками этой технологии.

Плюсы работы с валиком

К неоспоримым преимуществам инструмента относится минимум усилий и шанс быстро справиться с работой даже при большой площади стен. Нельзя не отметить удобство использования валика, так как в этом случае на помощь сможет прийти удлинитель, упрощающий работу со сложными участками. В плюсы инструментов идет возможность экономии краски, большой ассортимент изделий и их невысокая цена.

Минусы инструмента

Недостатки у валиков тоже есть. В первую очередь, это невозможность гарантировать желанный результат в труднодоступных местах. Например, стыки и участки стены у радиаторов потребуют «вмешательства» кисти. Второй минус — необходимость подбора своего валика для каждого финишного состава.

Понятно, что достоинства здесь превалируют, потому что скорость работы во время ремонта переоценить сложно, а навыки работы с валиком быстро приобретет любой мастер, который начнет знакомиться с этой технологией работ во время практики.

Особенности покраски поверхностей

Тем не менее, этот вид работ не относится к простейшим типам отделки. «Подводных камней» данная операция имеет довольно много. Помещение и основание требует очень тщательной подготовки. Важен выбор качественных материалов и правильного инструмента, который не станет причиной плохо декорированной поверхности.

Малярная работа состоит в равномерном распределении состава на основании. Покраска должна быть качественной: работу необходимо провести так, чтобы на стене не осталось ни малейших дефектов — полос, разводов, непрокрашенных участков. Как правило, начинающим малярам для любого основания рекомендуют использовать валики. Если говорить о предпочтительных видах краски, то для дебюта мастера хороши водоэмульсионные и акриловые составы.

Как красить стены валиком? Сейчас есть несколько способов нанесения красящих смесей:

Покраска сверху вниз и снизу вверх. Окрашивание по горизонтали.

Первая технология позволяет избежать образования полос, второй вариант дает возможность работать сразу со всей поверхностью основания, но этот возможно только в небольших помещениях — в маленьких кухнях, ванных, туалетах и санузлах. Иначе краска начнет высыхать, а это идеальное условие для появления разницы в цвете между участками.

В том и другом случае слоев наносят несколько: идеально несколько тонких, потому что один толстый слой станет причиной появления того или иного дефекта. Только при двукратном нанесении (с просушкой) можно рассчитывать на качественное, безукоризненное покрытие.

Малярные работы всегда требуют идеальной поверхности, в противном случае все несовершенства ее будут сильно бросаться в глаза. Валик — инструмент, которым работают только на ровной площади. Углы и стыки стен с потолками прокрашивают с помощью кисти.

Декоративные, или фактурные валики используют для создания на поверхности узора, причем возможно это разными составами — как краской, и штукатуркой. Такая работа может показаться очень сложной, однако научиться этой технике нанесения довольно легко.

Валики и разновидности приспособлений

Валик, предназначенный для покраски, — инструмент простой. Его элементы:

бобина с шубкой: первая сделана из пластика, а вторая — из натурального или искусственного материала;

бюгель — изогнутая металлическая часть, которая соединяет рукоятку с валиком;

и сама рукоятка, работа без которой попросту невозможна.

Ручку чаще изготавливают из пластика, материала легкого, практичного и дешевого. Этот элемент может иметь отверстие для хранения в подвешенном состоянии. Полая рукоятка даст возможность работы с удлинителем. Длина таких приспособлений — от 700 до 4000 мм. В домашних условиях ее сможет заменить простой кандидат — черенок от швабры.

Длина ворса изделий тоже различна. Поэтому каждому инструменту — свое предназначение. Длинный ворс и полимерные шубки — сочетание, которое дает шанс идеально прокрасить неровное основание, поэтому такие инструменты чаще используют во время фасадных работ. Валики с коротким ворсом выбирают для окрашивания ровных стен и потолков.

Шубка может быть приклеенной к бобине, пример — поролоновые инструменты. Есть валики, дающие возможность менять только рабочий элемент. В этом случае мастеру не придется покупать новые бобины (бюгели), он просто снимет старую шубку, а затем наденет новую.

Есть еще один момент, который нужно учитывать, если элементы инструмента приобретают по отдельности. При выборе валика обязательно обращают внимание на диаметр бюгеля, который должен совпадать с внутренним диаметром бобины.

Размеры валика и высота ворса

Перед тем как разбираться в теме «Как красить стены валиком», надо познакомиться с ассортиментом инструментов. Сначала нужно узнать об их размерах. Для окрашивания больших площадей профессионалы обычно выбирают широкие валики — шириной от 180 до 270 мм. Для декорирования труднодоступных мест предназначены миниатюрные модели: длина их насадки составляет всего 50-100 мм. Размер средних, стандартных валиков — 100-150 мм.

Высота ворса — отдельная тема, которую нужно изучить еще до покупки инструментов. Ворс валиков делится на высокий, средний и короткий. Каждая из шубок предназначается для работы со «своими» материалами.

Высокий ворс — от 18 до 22 мм. Такие инструменты используют для штукатурки, бетона, или кирпичных стен. Средний — от 10 до 12 мм. Эти валики идеально подходят для финишной отделки идеальной поверхности из бетона, дерева, гипсокартона и для окрашивания штукатурки. Коротковорсовые валики (5-6 мм) относятся к категории «специалистов-экономистов». Их используют для отделки дерева и металла. В этом случае расход лакокрасочного материала минимален.

Все валики отличаются материалами, из которых изготовлена их шубка, поэтому теперь необходимо узнать обо всех используемых видах, а также об их «специализации».

Натуральные и искусственные, меховые

Данные шубки изготавливают из овчины, либо из синтетической шерсти (из полиэстера). Натуральный мех отличается долгим сроком службы, отличным впитыванием красок, равномерным их распределением по основанию.

Натуральные инструменты могут «работать» с водно-дисперсионными, масляными красками, с лаками и эмалями. Но таким валикам совершенно противопоказаны известковые составы. Их минус — оставление на поверхности ворсинок. Чтобы нивелировать этот недостаток, перед работой инструменты замачивают на несколько часов (примерно на 3 часа) в теплой мыльной воде, потом их тщательно промывают и сушат (отжимают полотенцем).

Велюровые

Эти шубки состоят из тканевой основы и ворса из плюша. Используются велюровые инструменты для нанесения финишного покрытия, для лессировки поверхности (декорирование оттеночными или полупрозрачными пигментами). Они без каких-либо последствий переносят контакт с эмалями, алкидными и водно-дисперсионными красками. Эти валики не скатываются, не разбрызгивают ЛКМ, а краску раскатывают довольно тонким слоем. Велюровые изделия используют даже для окрашивания обоев.

Полиамидные

Шубки этих инструментов изготовлены из искусственного волокна, поэтому их отличает износостойкость, равномерность нанесения составов. Такие валики используют для покраски поверхностей водно-дисперсными составами. Преимущество полиамидных шубок — отсутствие ворса, который выпадает. Инструменты легко моются, срок эксплуатации их длителен. Минус инструментов — разбрызгивание составов из-за нитей. Поэтому работа с полиамидными шубками требует максимальной аккуратности.

Поролоновые

Шубка таких валиков упруга, она не скатывается и не слеживается, не оставляет на поверхности ворса или других «преступных» следов. Ее предназначение — работа с водно-дисперсными составами. Любая краска с агрессивными компонентами приведет к порче поролона. Для декорирования стен такие валики не рекомендуются из-за пористости материала. На основании обязательно появятся потеки, а избавление от них отнимет очень много времени. Поэтому высокая плотность поролона — плюс изделию.

Есть еще несколько видов шубок валиков. Например, полиакриловые изделия, по свойствам похожие на полиамидные, и микрофибровые, гарантирующие идеальный финишный слой для алкидных, масляных, водно-дисперсионных красок, а также для пропиток и лаков.

Несколько советов относительно выбора

На выбор шубки валика влияет вид лакокрасочного материала. Размер определяют в зависимости от площади основания для покраски. Удлинитель обязателен, но только если предстоит работа в помещениях с высоким потолком. Есть еще несколько советов, которые смогут помочь при выборе инструмента:

его крепления обязаны быть надежными, а валик должен свободно вращаться;

шубка инструмента относится к качественным, если она не имеет выделяющихся швов или торчащих ниток;

степень блеска выбранной краски влияет на толщину ворса валика: чем она выше, тем меньше должен быть этот параметр;

для покраски лучше покупать светлые изделия, так как они не оставят следов и темных ворсинок на основании светлых оттенков;

чтобы гарантировать равномерное распределение лакокрасочного материала, рекомендуется приобретать специальные кюветы с рифлеными участками, либо с сетками;

для самостоятельного проведения финишных работ лучше выбирать стандартные валики — с шириной шубки 100-150 мм: более широкие инструменты потребуют сноровки и больших усилий, так как их вес с краской уже будет «весомым», но выбор остается за мастером.

Есть еще одна рекомендация: многоцветное окрашивание требует столько инструментов, сколько составов планируется использовать. В противном случае не исключено, что краски, даже при более-менее качественной очистке инструментов, могут случайно смешаться на стене. Поэтому работу придется переделывать.

Как красить стены валиком?

Это операция состоит из нескольких этапов, каждый из которых не допускает небрежного отношения. В первую очередь покупают все необходимое. В список входит:

грунтовка, губка;

узкая кисть для стыков;

дрель с насадкой-миксером;

полиэтиленовая пленка и малярный скотч — для защиты помещения от брызг ЛКМ;

специальная кювета с рифленой поверхностью для идеального распределения краски;

затирка для выравнивания стен — инструмент с ручкой и плоской рабочей поверхностью, на которой фиксируют наждачную бумагу.

Заменой узкой кисти для сложных участков (стыков) сможет стать угловой валик, однако такой вид инструмента требует опыта работы с ним. Любая операция с лакокрасочным материалом подразумевает защитную экипировку. В нее входит специальный комбинезон (или старая одежда), а также респиратор, очки и перчатки.

Перед началом работы целиком удаляют старое покрытие. Все поверхности закрывают пленкой, защищают оконные и дверные проемы. Со стен демонтируют розетки и выключатели, а монтажные отверстия заклеивают скотчем. Плинтусы также закрывают липкой лентой.

Работа со стенами

Первый этап — подготовка основания. Оно должно иметь практически идеальную поверхность, поэтому все дефекты (пустоты, трещины, шероховатости) до начала основной работы устраняют. Неровности закрывают цементным раствором, готовой штукатуркой, шпаклевкой. Глубокие вмятины или неровные углы требуют другого вида состава: в этом случае в раствор рекомендуют добавлять мелкую каменную крошку.

Всю поверхность подготовленного основания обрабатывают ручной затиркой: сначала наждаком с крупным зерном, потом с мелким. Подготовленные стены моют, сушат, затем грунтуют. Если на стенах есть жирные пятна, то перед грунтованием эти участки поверхности обезжиривают (например, скипидаром).

Минимальное количество слоев грунтовки — два. Каждый из них должен высохнуть самостоятельно. Грунтование — процедура, которая может не потребоваться некоторым составам. Информация о такой особенности краски должна быть указана в инструкции производителя ЛКМ.

Покраска стен

Перед тем как приступать к операции «Как красить стены валиком», нужно тщательно подготовить смесь, так как на дне емкости обычно образуется довольно густой осадок. Для этого банку с краской открывают, затем перемешивают, используя дрель и миксер.

Размешанную краску наливают в кювету так, чтобы уровень ее доходил до оси, на которой расположен валик. Затем инструмент окунают в смесь, прокатывают, чтобы вся шубка пропиталась. Валик помещают на рифленый участок кюветы, прокатывают с небольшим нажимом, чтобы напитать инструмент, но избавить шубку от излишков краски, которая должна стечь в поддон.

Затем приступают к основной работе. Краску наносят на стену, прокатывая валик до тех пор, пока на нем не останется смеси. Сильного нажима избегают: приветствуются плавные, неспешные движения. Потом инструмент снова окунают в кювету, пропитывают, удаляют лишний ЛКМ, снова наносят состав на основание равномерным слоем, избегая разбрызгивания и появления потеков.

Полосы наносят движениями снизу вверх и сверху вниз. После завершения одной полосы валик резко отрывают от основания и быстро переходят на следующий участок. Труднодоступные места (участки у радиаторов, углы и стыки стен и потолка) красят узкой кистью.

Как красить стены валиком правильно?

Как добиться того, чтобы стена была окрашена идеально — без потеков, полос или пробелов? В этом случае лучше использовать технологию, которую применяют маляры-профессионалы. Они разбивают поверхность на сектора — на квадраты. Эта операция состоит из нескольких этапов.

Сначала все основание условно делят на несколько секторов. Это квадраты, длина которых равна ширине валика, но умноженной на 5. Работу начинают с угла, с верха первого из секторов. Сторона не очень важна, но обычно начинают с участка, расположенного у оконного проема. Квадраты, в свою очередь, также разбивают на вертикальные полосы. Логично, что их тоже пять (не забывать про ширину валика). Окрашивание начинают со второй полосы, затем сразу переходят к пятой, оставляя незакрашенными третью и четвертую. После пятой полосы закрашивают четвертую. Потом переходят к первой, а заканчивают покраску условного квадрата третьей. После высыхания первого слоя второй наносят в обратном порядке. Сначала закрывают третью полосу, затем первую, четвертую и пятую, а последней становится вторая.

Данная технология необычна и по-своему сложна, однако практика доказала, что это единственный эффективный способ, который дает возможность избежать главной ошибки дебютантов — «полосатости» стен.

После завершение декорирования первого сектора переходят к тому, что располагается под ним. Следят за тем, чтобы между квадратами не оставалось никаких просветов. После завершения первого вертикального ряда из секторов работу начинают со следующего, верхнего элемента.

Последние этапы работ

Краска должна высохнуть, поэтому стены оставляют на несколько часов или суток. Этот период зависит от выбранной краски, поэтому обычно ориентируются на рекомендации производителей смесей. В теплое время года можно открыть форточки или окна, зимой такое проветривание противопоказано. Все защитные материалы (пленку, скотч) удаляют только после полного высыхания стен.

Валик и кювету очищают сразу после окончания работы, так как любое промедление только усложнит эту операцию. Исключение — небольшая пауза в работе. В этом случае инструмент убирают в герметичный полиэтиленовый пакет. Большие перерывы (более 3 часов) требуют очистки валика.

Краски, имеющие водную основу, легко смываются мыльным раствором. Шубку инструмента не отжимают, а вешают для просушки естественным образом. Масляные составы требуют органического растворителя — Уайт-спирита, ацетона, бензина и т. д.

Как красить стены валиком, чтобы получить качественное, безукоризненное основание человеку, не имеющему навыков обращения с инструментом? В этом случае без помощи извне обойтись трудно. Например, многим начинающим мастерам «может, поможет» этот видеоролик: