Сейчас все большее количество людей предпочитает заниматься ремонтом самостоятельно, причем даже капитальным преображением жилья. Причина тому — появление большого количества материалов, обеспечивающих относительную простоту процесса, но великолепный результат. Для оформления стен изобретено множество покрытий, но самыми «интригующими» из них до сих пор остаются одни — жидкие обои. Стены, отделанные этим необычным составом, выглядят привлекательно, но многих останавливает одно обстоятельство. Это неосведомленность о том, как клеить жидкие обои. Между тем, эта процедура не так сложна, как может показаться. Операцию способен выполнить любой человек, но только знание технологии подготовки стен и нанесения материала даст возможность получить безукоризненные поверхности.

Знакомство с жидкими обоями

Что такое «водянистый» материал? Это просторечное название финишного покрытия — «шелковой штукатурки». Однако в отличие от классических составов в ней нет традиционных компонентов — гипса, извести и песка. Основой являются волокна целлюлозы, хлопка или шелка, как и у привычных рулонных материалов. Отсюда и название — «обои».

Жидкие отделочные материалы продаются сухими. Эта смесь превращается в пластичную массу после добавления воды, размешивания и недолгого настаивания. Помимо волокон искусственного шелка, хлопка или целлюлозы в состав декоративных обоев входит клей (в большинстве случаев обойный, целлюлозный — КМЦ). Добавками служат пластификаторы и красители, а также фунгициды, блестки, серебристые либо золотистые волокна, красители, перламутр, слюда, минеральная крошка, флок и т. д. Обязательными компонентами такой смеси являются антигрибковые составы.

Существуют следующие разновидности жидких обоев:

Хлопковые смеси. Их преимущество — оригинальная текстура, полученная благодаря волокнам. Шелковые. Они не выгорают на солнце, к тому же выглядят очень эффектно. Недостаток их — самая высокая цена. Целлюлозные. Эти смеси уступают предыдущим в долговечности и привлекательности, поэтому обойдутся дешевле. Шелково-целлюлозные — «золотая середина», так как материалы сохраняют все достоинства обоих «чистых» кандидатов. Для них характерен длительный срок эксплуатации, красота и приемлемая стоимость.

Покрытие бывает глянцевым или матовым, обычным или блестящим, как шелк. Некоторые составы уже полностью готовы к работе: их нужно только развести водой, размешать и настоять. Есть смеси-«полуфабрикаты», в которые нужно добавлять красители и другие добавки. Существуют белые жидкие обои. У них одно предназначение — служить основой под покраску, так как они придают основаниям рельефность.

Преимущества и недостатки

Перед тем как знакомиться с вопросом, как клеить жидкие обои, надо узнать, какие плюсы и минусы есть у этих необычных материалов. Только оценив их для отделки конкретного дома или квартиры, можно принять взвешенное решение, о котором владельцы не пожалеют в дальнейшем.

Плюсы жидких обоев

Сначала о достоинствах, которых «почитателями» этого материала найдено немало. К ним относится:

безотходность;

антистатичность;

гипоаллергенность;

пожаробезопасность;

широкий ассортимент;

экологичность материала;

относительная простота работы;

очень приятная консистенция обоев;

возможность почти без труда скрыть дефекты основания;

шанс сделать стену уникальной — создать узоры, рисунки и т. д.;

долгий срок эксплуатации (возможна замена поврежденных участков);

простота работы на максимально сложных поверхностях — в углах, нишах и т. п.;

отсутствие дискомфорта, потому что нет посторонних запахов во время нанесения;

быстрая очистка: загрязнения можно удалять водой, пятновыводителем или обычным ластиком;

универсальность материала: эти обои наклеивают на бетон, дерево, ДСП, гипсокартон, металл, фанеру, штукатурку и т. д.

Такое покрытие может «дышать» — поглощать излишек влаги и отдавать его помещению, когда в этом возникает необходимость. Еще одно преимущество жидкого материала — отсутствие видимых стыков, пузырьков воздуха и иных дефектов на его поверхности.

Есть ли у них недостатки?

Претензии можно предъявить всему на свете, жидкие обои не исключение. Например, к их недостаткам относят время, необходимое для высыхания. Ждать приходится 48 часов, однако почти такой же срок требуется традиционным материалам.

Второй упрек — невозможность использования во влажных помещениях, в том числе и в «чумазых» кухнях. И это утверждение не совсем верно, так как «дышащие» поверхности можно защитить с помощью лака. Это вариант сложно назвать идеальным, но он все же реален. Еще один минус — недопустимость контакта с металлическими элементами, потому что ржавчина может проступить сквозь слой материала. Однако ее можно без проблем удалить.

Большие неровности потребуют максимально толстого слоя жидких обоев. Но в этом случае стоимость ремонта существенно возрастет, поскольку цену этого материала трудно назвать демократичной: на 3-4 м2 основания необходим один пакет, который стоит около 1000 рублей, или более. Например, упаковка шелковой штукатурки из премиальной коллекции может лишить будущих владельцев 4000 р.

Инструменты и материалы

Перед тем как клеить жидкие обои, надо узнать, что потребуется для работы с ними и основанием. В небольшой список материалов входят:

жидкие обои: надо напомнить, что пакета хватит на 3 м 2 , вполне вероятно, что на 4 м 2 ;

, вполне вероятно, что на 4 м ; штукатурка или шпаклевка: выбор зависит от серьезности дефектов основания;

грунтовка, необходимая для улучшения сцепления материалов;

акриловый лак для защиты жидких обоев в ванной, кухне;

трафарет, если на стене будут делать рисунок.

Из инструментов придется найти или приобрести:

несколько глубоких емкостей для приготовления жидких обоев: минимальный объем для разведения одной упаковки — 7 литров;

кельму (гладилку), предназначенную для распределения состава: чаще она имеет прозрачную рабочую поверхность;

карандаш, линейку, ластик, если хозяева планируют сделать узоры;

структурный валик для создания рельефной поверхности;

пульверизатор для нанесения материала на основание.

Не обойтись мастеру без перчаток и ветоши. Последний необходимый инструмент — валик (либо кисть) для грунтования.

Как клеить жидкие обои?

Перед тем как клеить жидкие обои, их надо приготовить, а также заняться основанием.

Приготовление «обойной субстанции»

Как правило, «сухая жидкая» смесь уже полностью готова: в ней есть все нужные ингредиенты. Готовят рабочий раствор так:

сначала упаковку высыпают в емкость (ведро, таз);

затем небольшими порциями добавляют теплую воду (максимум 40°), не прекращая перемешивания «своими руками».

На один килограмм обоев необходимо налить 6 литров жидкости, но перед приготовлением лучше изучить прилагаемую инструкцию, потому что пропорции могут оказаться немного другими.

Жидкие обои перед использованием нужно довести до кондиции. Чтобы максимально упростить работу, приготовленный раствор «оставляют в покое» на 8-12 часов, а до начала работы его снова тщательно перемешивают.

Подготовка основания

Первый этап подготовки любой поверхности — ее избавление от старых отделочных материалов. Только в этом случае новый декоративный слой будет служить «долго и счастливо». Сначала удаляют старые обои, убирают все слои краски.

Если на основании обнаруживаются более-менее серьезные дефекты, то их исправляют шпаклевкой (штукатуркой), которую наносят после очистки поверхности и ее грунтования. Последний этап перед операцией «Как клеить жидкие обои» — нанесения грунтовки в несколько слоев. Каждый из них должен самостоятельно высохнуть.

Как клеить жидкие обои?

«Жидкие обои» не совсем корректное название данного материала, так как он больше похож на декоративную штукатурку, а не на привычные всем рулоны. Поэтому правильнее говорить, что их наносят на поверхность. Методов есть несколько. Каждый из них лучше рассмотреть максимально подробно.

Использование шпателя

После 8-12 часов «расстойки» смесь хорошо размешивают, а потом переходят к основной работе:

жидкие обои наносят на небольшой участок прогрунтованной стены при помощи шпателя, или просто руками, затем их выравнивают инструментом, толщина слоя — от 1,5 до 3 мм;

после заполнения площади в 1-1,5 м2 участок выравнивают кельмой, поверхность которой предварительно увлажняют водой, используя пульверизатор.

Аналогичным образом декорируют всю поверхность основания, не делая больших пауз, иначе появятся видимые границы между участками. Потом слой оставляют сохнуть. Несмотря на простоту работы, нюансы в ней все-таки есть. Качественный результат помогут получить несколько рекомендаций:

Чтобы избежать неровностей и других дефектов, участок, где в данный момент наносят жидкие обои, должен находиться на уровне глаз. Шпатель можно взять любой — из металла, оргстекла или пластика, так как главное условие для него — абсолютно ровная поверхность лезвия. Однозначного ответа на вопрос, как клеить жидкие обои, нет. Одни считают, что наносить состав круговыми или разнонаправленными движениями нельзя. Работа всегда проводится быстро, в одну сторону. Другие, наоборот, утверждают, что приглаживать участки лучше круговыми движениями и в разные стороны.

После завершения операции поверхности не трогают 2-3 дня. Точное время зависит от условий, в большей степени — от уровня влажности в помещении.

Помощь пульверизатора

Это не простой разбрызгиватель, а пистолет-хоппер, использующийся и для нанесения декоративной штукатурки. Нужно сразу сказать, что этот вариант является «уделом» профессионалов, потому что для работы с жидкими обоями необходимы навыки, к тому же такое оборудование обойдется дорого. Однако помимо минусов у способа есть неоспоримые преимущества. В первую очередь, к ним относится серьезная экономия: расход дорогостоящего материала сокращается вдвое. Второй плюс использования пульверизатора — скорость работы.

Отличия у такого нанесения перед «шпательным» методом есть. Первое из них — использование более жидкой субстанции. Например, во время приготовления смеси вместо 7 литров воды добавляют около 8,5 л. Сама работа максимально проста:

В пульверизатор наливают смесь. Затем его направляют на поверхность и включают. Двигаются плавно, передвигаясь в сторону. На одном участке надолго не задерживаются. Обязательно контролируют обработанную поверхность, проверяя, не осталось ли пустых мест. После завершения распыления «вооружаются» кельмой и приступают к разглаживанию материала.

Мастер-любитель, который сталкивается с таким «распылением обоев» впервые, во время дебютной работы может оставить полупрозрачные или пустые участки. В этом случае нужно нанести еще один слой, но только после высыхания первого. Других вариантов исправления ошибок нет.

Создание рисунков

У хозяев, которые устали от стандартов, появляется возможность создать неповторимый дизайн, придумав рисунок или узор для традиционного, но «скучного» основания. Однако надо понимать, что такое творчество отнимет немало времени, а автору потребуется «недюжинное» терпение. В этом случае процесс нанесения жидких обоев выглядит совершенно по-другому.

Сначала на полностью подготовленную стену наносят рисунок карандашом. Пространство внутри него заполняют жидкими обоями отличающегося цвета (например, контрастного). За нарисованные границы выходят на пару миллиметров, но потом материал возвращают «в рамки» при помощи шпателя. Созданный рисунок оставляют сохнуть на срок, рекомендованный производителем. После этого жидкие обои другого цвета наносят на все основание, но делают небольшой зазор (2 мм) между фоном и рисунком.

Потом свежий слой аккуратно сдвигают к картине узким шпателем. Этот этап необходим для придания четкости контуру. Затем поверхность разравнивают кельмой.

Использование защиты — лака

Как клеить жидкие обои во влажных помещениях? Чтобы материал не пострадал, ему обеспечивают качественный защитный слой из лака. Преимуществ у данной технологии несколько:

покрытие придает максимальную прочность декоративному материалу;

лак обеспечивает безукоризненный вид на протяжении всего срока эксплуатации: он защищает от влаги, копоти, капель жира, а также от выцветания.

ЛКМ наносят только после полного высыхания стен. Для этого можно использовать широкую кисть, валик, либо распылитель. Такая защита практически не видна на поверхности, поэтому естественный вид жидких обоев сохраняется. Некоторые мастера используют другой состав — ПВА, разведенный водой. Однако данный метод защиты менее эффективен.

Цены на лак для жидких обоев можно узнать тут:

Можно ли сделать обои самостоятельно?

«Неприличная» цена — тот фактор, который становится препятствием даже в том случае, когда материал очень нравится. Однако в случае с жидкими обоями у хозяев есть возможность создать смесь самостоятельно. Совсем не обязательно сразу оформлять с ее помощью «нормальные» комнаты квартиры или дома. Например, тестирование можно провести в каком-либо подсобном помещении.

Рецепт №1

Для производства обоев понадобится подготовить:

КМЦ или бустилат;

акриловую штукатурку либо гипс;

антисептик для защиты материала;

пигмент, основа его может быть любой;

бумагу, газеты (журналы), картон: их мелко измельчают;

минеральную крошку для получения рельефной поверхности.

Для эффектности рекомендуют добавить простые декоративные элементы. Ими станут резаные нитки (лавсан, полиэстер, хлопок или шелк) разной длины (50-70 мм) и блестки.

Сначала из макулатуры удаляют все металлические детали, так как они станут причиной появления ржавых пятен на стенах. Бумагу мелко измельчают ножницами, потом заливают водой. Пропорции — 5 литров воды на 1 кг макулатуры. Спустя 3-5 часов «коктейль» измельчают с помощью дрели и насадки-миксера. «Месят» до тех пор, пока консистенция раствора не станет похожей на манную кашу без комков. Затем в «водобумагу» добавляют штукатурку либо гипс (10 столовых ложек на килограмм) и клей — 200 мл на 1 кг. Пигмент разводят водой, вливают его в обои, затем размешивают. Добавляют декор — блестки, нитки.

Для создания оригинальных цветных прожилок используют густую краску. На этом этапе тщательного размешивания не требуется, иначе такой декор попросту пропадет.

Рецепт №2

Понятно, что использование газет не даст возможности получить светлую массу. По это причине рекомендуют использовать белую бумагу, которой гораздо легче придать чистый оттенок. Для создания смеси берут:

килограмм «белоснежной» макулатуры;

300 г порезанных ниток;

ПВА — 150 г (на 1 кг);

воду — 6 литров;

колер, блестки;

300 г ваты.

В этом случае измельченную бумагу вымачивают сутки. Наносят жидкие обои пластиковым шпателем.

При самостоятельном изготовлении трудно создать идеальный материал с первой же попытки, однако его состав перед началом работ можно подкорректировать. Для этого на какой-либо «неважной» поверхности проводят «испытания». Если высохшая стена шелушится, то доливают немного клея. Когда на ней появляются трещины, насыпают больше минерального наполнителя. Если обои «норовят» покинуть стену, то это означает, что в смеси очень много волокон.

Советы по нанесению и эксплуатации

Жидкие обои — новинка относительная, поэтому у мастеров уже накопился опыт работы с ними.

Особенности работы и ухода

Есть подсказки, которые помогут тем, кто этот материал пока только видел, заинтересовался им, но сомневается, так как не знает, как с ним обращаться.

Нанесение всегда начинают с угла, затем двигаются в нужную сторону. Слой жидких обоев толщиной 1 мм нужно наносить на стену, прогрунтованную под их цвет. Все инструменты перед началом работы проверяют. Они должны быть вымытыми и обезжиренными. Если смесь осталась, то ее лучше не выкидывать, поскольку может потребоваться коррекция участков. Свежий состав можно хранить в абсолютно герметичной таре. Ту смесь, которая высохла, можно размельчить и использовать повторно. Для ванной комнаты лучше приобретать защищенный тип обоев — влагостойкую их разновидность. Она отличается усовершенствованным составом волокон. Если какое-либо место во время эксплуатации оказалось «забракованным», то слой хорошо смачивают, через 10-30 минут снимают, затем на участок наносят новую «порцию». Это практичное декоративное покрытие не требует какого-то особенного ухода. Раз в месяц обои рекомендуют пылесосить. Стены, защищенные лаком, можно протирать влажной тканью. Жидкие обои можно не только защищать лаком, но и покрывать краской. Для отделки таких стен используют водно-дисперсионные (водоэмульсионные) составы. Слой должен быть достаточно тонким, чтобы через него просвечивал фон. Чересчур толстое нанесение станет причиной потери рельефа.

В комнате, в которой проводят работы, должно быть достаточно тепло и «штильно». И наоборот: после завершения работы допускается проветривание, которое необходимо для быстрого схватывания и высыхания материала. Но температура уличного воздуха должна быть выше 16°.

Как снять жидкие обои?

Тем, кто интересуется вопросом, как клеить жидкие обои, не из праздного любопытства, рано или поздно, но придется узнавать и о том, как их с основания снять. Способов существует несколько, но оптимальный вариант — демонтаж покрытия с помощью воды. Для избавления стены потребуется минимальный набор, в который входит:

емкость для теплой воды;

металлический шпатель;

наждачная бумага;

широкая кисть.

В этом случае лучше заниматься обработкой небольших участков. Операция состоит из таких этапов:

Кисть смачивают водой и проводят по поверхности несколько раз. Примерно через 10-20 минут, когда обои пропитаются жидкостью и размякнут, податливый слой поддевают шпателем и удаляют.

Остатки материала убирают с помощью наждачной бумаги. Аналогичным образом поступают со следующими секторами. Если где-то масса не торопится отделяться от стены, то ее повторно смачивают водой.

Как клеить жидкие обои? Сначала подготавливают стены. Затем занимаются смесью: ее заливают водой и размешивают. Готовый раствор оставляют на 8-12 часов для приобретения им пластичности. Жидкие обои наносят шпателем на прогрунтованные стены, потом их равномерно распределяют кельмой. После завершения работы поверхности оставляют сохнуть как минимум на 2 суток. Если нужна защита от влаги, то на высохшее покрытие наносят лак.

Отделка жидкими обоями довольно проста, но любая «неведомая» работа всегда вызывает множество вопросов. Поэтому нет варианта лучше, чем предварительное знакомство с особенностями операции. Например, многим может оказаться полезным следующее видео: