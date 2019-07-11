Плесень — тот враг, мириться с присутствием которого отказываются все, некоторые не переносят даже ее благородную «сестру», живущую в голубых сырах. Плесневые грибы, появившиеся на стенах жилых помещений, — повсеместное явление, от них не застрахованы даже новые дома. Бороться с «захватчиками» надо безжалостно. Неэстетичный вид — лишь одна сторона медали, ведь споры, поселившиеся на стенах, становятся прямой и явной угрозой здоровью всех домочадцев. Вопрос, как избавиться от плесени своими руками, имеет несколько ответов. Одолеть противника можно по-разному: как с помощью сильных чистящих химикатов, так и применяя подручные средства, используя мудрые народные рецепты.

Кто виноват, что провокатор?

Если оставить нерешенной эту загадку, то об успешной борьбе нельзя даже помышлять. Выведенная «красота» скоро снова даст о себе знать, так как избавиться от плесени своими руками можно только двумя способами. Необходимо полностью уничтожить очаг распространения плесени, попутно устранить причины ее благоденствия в квартире или доме. Как правило, их всего две — перманентная сырость, некачественная вентиляция. Вину за такие условия перекладывают на:

Апартаменты на последнем этаже дома, имеющего подтекающую крышу. Если дом панельный, то плесень почти гарантированно появится и на нижних этажах, так как влага будет стекать по стыкам строительного материала. Плохая гидроизоляция наружных стен, швов относится сюда же. Квартиру на первом этаже, соседствующую с подвалом, который периодически подтапливается, является средоточием влаги. В этом случае споры атакуют сначала стыки стен, затем захватывают новые территории — перебираются на прилегающие стены, потом и на обои. Недостаточно просохшие поверхности после ремонта. Это неприятность чаще случается в период дождей, когда отопление еще отсутствует. Некачественную вентиляцию ванной комнаты, откуда плесень начинает свое «победное шествие» по всей квартире. Большое количество комнатных влаголюбивых растений, щедро и часто поливаемых. Стихийное бедствие — затопление квартиры соседями. Белье, регулярно сушащееся в квартире. Злоупотребление увлажнителями.

Привлекательные и практичные металлопластиковые окна тоже имеют один изъян: они не позволяют «ударно трудиться» естественной вентиляции. Выход — частые проветривания, устраиваемые хозяевами. Альтернатива — установка принудительных систем вентиляции.

Узнаем врага в «лицо»

Если для него созданы благоприятные условия, то ожидать можно прихода разных «гостей». В жилых домах встречаются такие виды плесени:

Белая, очень похожая на пух. Эта незаметность дает спорам шанс распространиться по квартире в рекордные сроки. Истребление надо начинать немедленно. Так как вид очень опасен, обязательны перчатки и респиратор. Зеленая, темно-зеленая плесень. Эти виды не относятся к серьезным угрозам. Первая устраняется довольно легко, более темный цвет убрать труднее, однако быстрое обнаружение и эффективное средство — залог успешного избавления от этого типа. Черная разновидность — самый страшный враг. Обычно она распространяется с большой скоростью. С этой плесенью придется бороться, используя специальные химикаты. После ее уничтожения необходимы регулярные профилактические мероприятия, иначе повторного визита избежать не удастся.

Если плесенью (любым из видов) заражено более 20% всех поверхностей жилплощади, оставаться в таком доме крайне опасно: как человеку, так и домашнему животному.

В чем ее опасность?

Неприятный запах, неприглядный вид стен, сероватый налет, который может появиться на одежде, — симптомы, относящиеся не к самым страшным проявлениям плесени. Последствия для здоровья человека гораздо опаснее. Развиваясь, она образует тысячи спор. Они витают в воздухе, распространяясь по квартире, попадают на кожу, слизистые, легкие человека и животных. Последствия бывают разными:

споры — сильный аллерген, провоцирующий астматические приступы, бронхиты, риниты и фарингиты, а также кожные заболевания (например, дерматиты);

плесень выделяет токсины, становящиеся причиной отравления организма, провоцирующие сердечно-сосудистые заболевания, поражение ЦНС, в худших случаях — отек мозга;

грибки — одна из главных причин угнетения иммунитета, поэтому возможный сценарий для жильцов зараженной квартиры/дома — развитие онкологических заболеваний.

При длительном контакте с плесенью появляются настораживающие симптомы — приступы головной боли, беспричинная утомляемость и раздражительность. Признаками отравления могут быть частые головокружения, диарея, сыпь на коже, сопровождающаяся зудом.

Тип обоев имеет значение

Чтобы корректно оценить масштабы бедствия, придется пойти на крайние меры, иначе результат не гарантирован. В тех местах на обоях, где обнаружена плесень, необходимо оторвать часть материала, внимательно осмотреть поверхность под ними, а также пощупать ее.

В случае поражения грибком штукатурка должна быть влажной, потемневшей, рыхлой. Такие симптомы — причина отказа от очистки обоев, так как проблема требует полного их удаления. Целостность и «здоровье» поверхности под отделочным материалом — достаточный стимул для попыток воспользоваться фунгицидами либо народными средствами.

Бумажные обои

Это самый худший вариант, ведь на бумаге в любом случае останутся потемневшие участки. Мочить ее тоже нельзя, поэтому от плесени на этих обоях стараются избавиться сухим методом. Сначала проблемный участок просушивают: проглаживают утюгом или пользуются строительным феном.

После того как материал высохнет, остатки плесени уделяют мягкой щеточкой. Стену под отошедшими кусками обрабатывают точно так же, затем их приклеивают. После полного высыхания это место снова проглаживают. Если все сделано правильно, то плесень больше не потревожит хозяев.

Акрил, флизелин

В этом случае, наоборот, тепловое воздействие противопоказано, зато разрешены манипуляции с любым жидким средством, ведь этот тип обоев равнодушно относится к влаге. Однако проверка основания — этап необходимый. Когда зараженный участок все же найден, плесень счищают шпателем, затем обрабатывают бактерицидной грунтовкой. Если на стене грибок не обнаружен, то обои просто приклеивают на законное место.

Методы борьбы с плесенью

Первая необходимая мера — борьба с причинами — плохой вентиляцией, повышенной влажностью. Вторая — локальная борьба за территорию.

Создание невыносимых условий

Оно включает частые проветривания, установку принудительной системы вентиляции в квартире, в том числе кухонной вытяжки. В случаях первого и верхнего этажа часто необходимы кардинальные действия, так как надо изолировать источник влаги, поэтому без гидроизоляционных работ (пол, потолок, стены, кровля, фундамент) распрощаться с плесенью навсегда трудно. Однако эти меры принимают уже после безоговорочной победы над грибками.

Идеальные условия для благоденствия плесени — температура от 20 до 22°. Более высокий показатель — гарантия того, что рост спор остановится. Для прогревания помещения используют калорифер, строительный фен. Для избавления от избыточной влажности применяют осушители воздуха.

Другие доступные способы — воздействие на пораженные участки ультрафиолетовой лампой, применение оптимального прибора — озонатора. В последнем случае процесс обработки помещения подразумевает отсутствие в нем любой «живой души», а также предварительную влажную уборку. Иногда требуется повторение озонирования. После обработки необходимо хорошее проветривание.

Народные средства для уничтожения угрозы

Альтернативные методы, как и в медицине, помогают эффективно не всегда, поэтому чаще их используют в роли дополнительного «лечения». Однако в нашем случае положительный результат достижим, если хозяева будут проводить процедуры не единожды, а несколько раз. Для устранения плесени на обоях применяют средства, которые есть у любой хозяйки.

Пищевая сода

Сода — продукт, активно использующийся для очистки от накипи. Не менее действенен он для избавления от плесени. Готовят простой раствор: чайную ложку соды растворяют в стакане теплой воды. Наносят жидкость мягкой губкой, после удаления налета смывания водой не требуется. Результат содовой обработки позволяет забыть о плесени на долгое время.

Обычный уксус

Столовый слабый (9%) уксус лучше налить в пульверизатор и обработать зараженные стены, но из-за запаха делать операцию лучше в респираторе. Не такая ароматная альтернатива — смывание налета смоченной в средстве тряпкой. Спустя час обои протирают, а помещение хорошо проветривают.

Коктейль из соды с уксусом

Сначала на поверхность распыляют кислоту. На губку, смоченную водой, набирают соду. Обои протирают этой смесью, и снова обрабатывают уксусом. Результатом «бурной» реакции становится прекращение развития плесени.

Перманганат калия

Для этих целей необходимо небольшое количество марганцовки: на 1 литр воды требуется всего чайная ложка. Полученным раствором протирают либо обрызгивают поврежденные обои. Затем препарат смывают, но это действие иногда пропускают, так как состав еще какое-то время остается хорошей защитой.

Пероксид водорода

Перекись водорода, как и сода, не имеет неприятного запаха, эффективна при борьбе с плесенью. Но есть у пероксида одно «побочное действие» — отбеливание, поэтому не все типы обоев можно чистить таким препаратом. Цветные, а также темные обои — основания для отказа от такой обработки.

Комплекс из перекиси и сода

Последнюю смешивают с водой так, чтобы получить консистенцию кашицы. Губку смачивают в составе, распределяют по пораженному участку обоев. Пероксид (3%) наливают в пульверизатор, обрабатывают из него поверхность. Остатки комплексного средства стирают через полчаса или час.

Медный купорос

Порошок растворяют в теплой воде: на столовую ложку требуется литр жидкости. Состав наносят на обои валиком. Повторную обработку (или несколько) проводят после высыхания предыдущего состава.

Нашатырь?

Нашатырный спирт с едким запахом тоже не лучшее решение, которое больше годится для дерева, плитки, стекла. Если выбор пал на этот вариант, то разведение его водой обязательно. После высыхания остатки смеси также удаляют влажной тряпкой.

Типичные чистящие представители

Бытовые чистящие средства, содержащие хлор, — хорошие кандидаты на роль избавителя от грибка. Самые известные из них — обычное отбеливающее средство от разных производителей (например, Белизна, Ваниш), Доместос, Санокс. Эти составы перед обработкой разбавляют водой (1:10). Если есть сомнения в том, что декоративный слой сможет выжить, то лучше оставить эту затею.

Гораздо реже применяют другие средства — буру (стакан на 2,5 л воды), хозяйственное мыло, его насыщенный раствор (брусок на 3 л). Более экзотические варианты — экстракт косточек грейпфрута (10 капель на 250 мл), эфироль чайного дерева (чайная ложка на стакан воды), аромамасла лаванды, розмарина (несколько капель на 250 мл).

Такие традиционные народные методы смогут стать помощниками при небольших площадях поражения. В противном случае необходима «тяжелая артиллерия».

Профессиональные фунгициды

Действенные средства от плесени покупают в магазинах: строительных либо хозяйственных, заказывают почтой. Самое важное условие — чтение инструкции к препарату, ей надо следовать неукоснительно. Соблюдение техники безопасности обязательно.

В списке эффективных средств находится несколько претендентов. Среди них:

Avena Color;

Caparol Capatox;

Cillit Bang;

KOLORIT Start BIOSTOP;

Mellerud;

Odorgone Professional;

Sanitol;

Well Done;

XADO.

Если поражены обои и стены

Значительное количество пятен на обоях — достаточная причина проверить наличие плесени на всем основании. Если оно поражено, то выход один: хозяевам придется полностью удалить отделочные материалы. Алгоритм действий:

стены очищают от обоев, производят тщательный осмотр «места преступления»;

обнаружив все участки с плесенью, удаляют с них штукатурку, сметают пыль;

готовят раствор самостоятельно либо приобретают антисептик в магазине (Dali — универсал, Stop плесень, Alpa Fongifluid и т. д.), разводят его согласно инструкции;

распылителем обрабатывают абсолютно всю поверхность стен: и «больные» места, и нетронутые участки;

ждут как минимум 6 часов, потом 4-5 раз повторяют процедуру, каждый слой обязан полностью просохнуть;

кистью либо валиком наносят грунтовку-антисептик, спустя 5 часов операцию проделывают снова;

если нет «выдающихся» дефектов, отшлифовав поверхность, наклеивают новый отделочный материал.

Промерзание стен, влага, просачивающаяся в квартиру через стыки плит, — причины, требующие вмешательства коммунальных служб.

Делать самим нельзя/можно вызвать СЭС?

Небольшие пораженные участки — синоним возможности справится с задачей самостоятельно. Если плесенью заселены относительно большие территории (около 20%), а грибок обнаружился как на штукатурке, так и под ней, то без вызова бригады спасителей справиться с бедой затруднительно.

Профессиональная помощь включает:

обнаружение «неприятеля» тепловизорами;

механическую зачистку плесени;

газовую обработку — горячий, холодный туман;

профилактику антисептическими составами.

Максимальная длительность работ — 2 часа. Самое большое преимущество вмешательства специалистов СЭС — письменная гарантия, которую дают на 3 года.

Как избежать знакомства с плесенью?

Теплый сухой воздух, солнечный свет и частые сквозняки уберегут от появления плесневых грибков. Список профилактических мер включает:

регулярную проверку, чистку вентиляционных труб;

приобретение кухонной вытяжки, пластиковых окон, оснащенных клапанами приточной вентиляции, ежедневное проветривание;

своевременный ремонт неисправной сантехники, корректный уход за стиральной машиной, кондиционером;

правильную установку мебели — на расстоянии 10 см от стен;

срочное обращение в ЖКХ, если обнаружены первые признаки протекающей кровли, появившиеся трещины и подобные симптомы.

На вопрос, как избавиться от плесени своими руками, не существует универсального ответа, который поможет абсолютно всем. Многое зависит от хорошего либо бедственного положения стен, площади пораженного участка. И качества обоев, так как бумажной их разновидности чаще грозит полное удаление, ведь пятна скрыть бывает невозможно.

Тем, кто сомневается в эффективности народных средств, лучше посмотреть это видео: