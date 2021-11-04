Ремонт — масштабная и трудоемкая операция, так как во время нее хозяевам приходится сталкиваться с множеством проблем, которые требуют обязательного устранения. Одними из самых распространенных «травм» стен являются «разнокалиберные» отверстия. Нередко такие повреждения обнаруживаются после того, как были удалены отделочные материалы. Неважно, какого они размера: заделать и крупные, и мелкие дефекты необходимо в любом случае. Поэтому у владельцев жилья возникает резонный вопрос о том, как и чем замазать дыру в стене. Способ выравнивания поверхности зависит от материала стен и от размеров изъяна. Устранение этих несовершенств — мероприятие не слишком сложное: с ними справится даже тот, у кого пока мало опыта строительных работ.

Причины появления дефектов

Время не щадит никого, поэтому даже надежные поверхности внутри и снаружи дома начинают постепенно разрушаться. Причины появления дыр многочисленны. В список «виноватых» входят:

климатические условия — сильные перепады температур, осадки, сильный ветер;

монтаж или демонтаж шкафов, полок, светильников зеркал и т. д.;

перепланировка с переносом инженерных систем здания;

замена, перемещение розеток, выключателей;

случайные механические повреждения;

прокладка электропроводки;

усадка нового здания.

Прежде чем приступать к ремонту поврежденного участка, лучше точно установить причину разрушения стены. Только так можно выбрать оптимальный способ устранения дефекта и гарантировать отличный результат.

Что понадобится для устранения дыр?

Первым делом нужно собрать все, что может потребоваться во время работы. Ее трудно назвать очень сложной, поэтому мастеру понадобится обычный набор:

наждачная бумага разной зернистости;

шпатели — широкие и узкие;

монтажная пена, герметик;

пульверизатор (шприц);

молоток, нож, отвертка;

жесткие кисти, валик;

карандаш и линейка;

деревянные бруски;

дрель, перфоратор;

мастерок и терка;

насадка-миксер;

губка, щетка;

грунтовка;

герметик.

Для подготовки отверстия к ремонту мастеру потребуется пылесос. Он — лучшее средство для финальной очистки дефектов.

Строительные составы

Чем замазать дыру в стене? Выбор зависит от материала стен и размера отверстия. Для основания из бетона, кирпича или ячеистых блоков (пенобетон, газобетон и т. д.) используют цементный раствор, в составе которого есть пластификаторы. Для восстановления оштукатуренной стены приобретают штукатурку и шпаклевку. Небольшие дефекты (например, узкие трещины) нередко устраняют герметиком или монтажной пеной.

Выбор метода восстановления поверхности зависит от материала стен. Например, вмятины и маленькие отверстия, образовавшиеся в гипсокартоне, замазывают шпаклевкой, большие дефекты закрывают заплатками. Дыра в деревянной стене требует дополнительного этапа — конопачения, потом ее закрывают шпаклевкой по дереву. Для армирования отверстий используют сетку из стекловолокна.

Цементный или известковый раствор

Эту строительный состав используют для восстановления бетонных и кирпичных оснований. Самый простой выход — покупка сухой смеси, которая не требует дополнительных усилий: ее разводят водой, пропорции находят на упаковке товара. Состав покупают в зависимости от того, где обнаружен дефект: фасадный или для внутренних работ.

Некоторые хозяева предпочитают готовить строительный раствор самостоятельно. Для работ вне здания смешивают цемент (1 часть) и песок (3 части), затем добавляют воду. Раствор доводят до необходимой консистенции (средняя густота), потом в него вводят ПВА: на 10 л отмеряют 50-70 г клея. Такой состав хорош тем, что он лучше ложится на основание, быстрее прилипает и схватывается.

Для восстановления поверхностей в помещении готовят другой состав, на основе гашеной извести. Сначала тщательно смешивают сухие ингредиенты — вяжущий материал (1 часть) и песок (4 части), потом добавляют воду, добиваясь нужной консистенции. Чтобы гарантировать лучшее сцепление с основанием, в раствор также вводят ПВА.

Шпаклевка

Это второй ответ на вопрос, чем замазать дыру в стене. Здесь ассортимент значительно шире, поэтому сначала нужно познакомиться с разновидностями составов.

Цементная

Эта шпаклевка универсальна: ее используют как для наружных, так и для внутренних работ. Главные ее плюсы — максимальная прочность и способность противостоять влаге. Однако и недостатки у цементной пастообразной смеси есть. К ним относится отсутствие пластичности, длительное высыхание. Чтобы избежать появления трещин на поверхности, цементную шпаклевку закрывают слоем отделочного материала.

Акриловая

Данный материал — финишный состав. Акриловую шпаклевку используют для выравнивания поверхностей, она не боится высокой влажности. Однако данный кандидат не подходит для устранения больших дефектов, поскольку этот состав необходимо наносить очень тонким слоем. Еще один минус акриловой смеси — высокая цена.

Гипсовая

Этот вид шпаклевки применяют для внутренней отделки помещений, где уровень влажности невысок. Главное достоинство гипсовой смеси — пластичность, гарантирующая отсутствие мелких трещин после высыхания. Поэтому для восстановления поверхности хватает всего одного слоя гипсовой шпаклевки. Материал ценят за простое нанесение.

Монтажная пена

Пенополиуретановый герметик-аэрозоль можно отнести к категории универсалов. Этот материал используют при установке дверей, окон, подходит он и для устранения глубоких и сквозных дыр, отверстий, имеющих сложную форму. Благодаря способности расширяться после нанесения, пена надежно закрывает все полости, препятствует проникновению влаги.

Однако при работе с ней необходима аккуратность: слишком большое количество может спровоцировать разрушение старого основания. Поэтому пену наносят маленькими порциями, поэтапно. После ее застывания излишки обрезают. У этого материала есть «ахиллесова пята»: он разрушается при воздействии ультрафиолета, поэтому ему требуется защита — слой шпаклевки. Вторая претензия — возможная усадка монтажной пены.

Ремонтная смесь

Это «узкий специалист», который работает с бетонными поверхностями. Ремонтная смесь — быстротвердеющий состав, который используют для заполнения крупных дефектов стен — выбоин, трещин и т. д.

Преимущества состава — отличное сцепление, максимальная прочность, стойкость к перепадам температур, присутствие антисептика в составе. Ремонтные смеси производят двух типов — для горизонтальных и вертикальных оснований. Этот момент надо учитывать, покупая материал для ремонта стен.

Как заделывают дефекты стен?

Поскольку ответ на вопрос, чем замазать дыру в стене, получен, можно переходить к другой теме. Как устраняют несовершенства основания? Выбор способа зависит от материала стены и масштаба проблемы. В главной роли может выступить штукатурка, шпаклевка, монтажная пена или ремонтная смесь. Операция по восстановлению поверхности не зависит от выбранного материала. Основные этапы операции одинаковы при работе с любым составом.

Сначала отверстия очищают от мусора и пыли. Затем его подготавливают и заполняют выбранным составом. После высыхания смеси отремонтированную поверхность шлифуют наждачной бумагой.

Теперь надо рассмотреть разные дефекты, появившиеся на разных стенах.

Как и чем замазать дыру в стене из бетона?

Железобетонные основания прочны и долговечны. Однако старые конструкции нередко преподносят хозяевам неприятные сюрпризы. Если повреждения незначительны, то ремонт не отнимет много времени. Когда «травма» серьезна, восстановление поверхности несколько усложнится.

Если отверстия маленькие

Небольшие дыры, оставшиеся от крепежных элементов, обещают простую и почти приятную работу.

Сначала маленькое отверстие расширяют, чтобы гарантировать лучшее проникновение ремонтного состава в углубление. После этого дыру очищают. Можно провести эту часть операции кисточкой, однако лучшее решение — очистка пылесосом. Чтобы обеспечить надежное сцепление материалов, поверхность смачивают водой с помощью пульверизатора (шприца), либо обрабатывают грунтовкой. Оптимально нанесение двух слоев состава. Каждый из них оставляют сохнуть самостоятельно.

Подготовленное отверстие замазывают шпаклевкой, используя шпатель. После высыхания отремонтированный участок обрабатывают наждачной бумагой: сначала крупнозернистой, потом — с мелкой фракцией.

Когда в стене «пошла» трещина

Этот дефект устраняют точно так же, как и небольшие дыры.

С помощью молотка и отвертки дефект расширяют. Затем удаляют мусор и пыль, потом поверхность дважды обрабатывают грунтом. Трещину замазывают раствором. После высыхания состава наносят слой штукатурки.

Высохшую стену шлифуют наждачной бумагой.

Если в основании не дыра, а «дырища»

Как правило, крупные дефекты остаются при переносе розеток или выключателей. Нередко повреждения бывают сквозными. Чтобы заделать такие отверстия, используют песчано-цементный раствор и финишную штукатурку (шпаклевку). Чтобы устранить большую брешь, подготавливают камни или куски кирпича.

Первым делом отверстие избавляют от мусора и пыли. Затеи его смачивают или обрабатывают грунтовкой. В дыру полотно закладывают камни или кирпичные обломки. Потом готовят строительную смесь из цемента и песка (1:3). Раствором закрывают углубление. После полного высыхания смеси участок шпаклюют, одновременно выравнивая поверхность. Полученную заплатку шлифуют наждачной бумагой.

Альтернативой цементному раствору сможет стать гипсовая штукатурка или ремонтная смесь.

Что делать с последствиями переноса розеток и выключателей?

Отдельного рассмотрения требуют отверстия, оставшиеся от монтажных коробок. Чтобы заделать такие дыры можно использовать один из двух методов.

Первый вариант не отличается оригинальностью: отверстие очищают, поверхности смачивают или грунтуют, затем дыру заполняют раствором. После его полного высыхания поверхность шлифуют и прячут под отделкой.

Второй способ подходит для глубоких отверстий (более 40-50 мм). В этом случае состав будет долго сохнуть, к тому же ему грозит растрескивание. Чтобы избежать проблем, для дыры делают закладку. Самое простое решение — использование куска кирпича. Его форма должна подходить для отверстия: от элемента до краев дыры должно оставаться 4-5 мм.

Закладку фиксируют с помощью цементного раствора, стартовой шпаклевки или плиточного клея. Затем заполняют и выравнивают свободное пространство от края отверстия до кирпича. После высыхания состава поверхность шпаклюют, сушат и шлифуют. Следующий шаг — покраска или отделка обоями.

Как и чем закрыть дефект в кирпичном основании?

Маленькие отверстия в стенах из строительных блоков заделывают точно так же, как и в бетонных конструкциях. Крупные дефекты — повод для обращения за помощью к специалистам.

Шпаклевка

Небольшие дефекты сначала расширяют, потом удаляют мусор и пыль. Подготовленный участок смачивают или обрабатывают грунтовкой. После ее высыхания отверстие заделывают шпаклевкой. Последняя операция — шлифовка поверхности.

Относительно большие дыры и трещины очищают, затем смачивают водой, замазывают цементным либо гипсовым раствором. Чтобы сэкономить материал, в состав добавляют небольшие куски кирпича. Затем отремонтированную поверхность закрывают шпаклевкой, после ее высыхания участок шлифуют.

Монтажная пена, штукатурка

Для заделки отверстий и вертикальных трещин небольшого размера используют монтажную пену, которая отлично прилипает к кирпичу. Дефект очищают от пыли, затем слегка увлажняют. В подготовленное отверстие задувают пену.

Последний этап, который обеспечит защиту материала от УФ, — оштукатуривание. Для внутренних работ можно использовать гипсовый состав, для ремонта снаружи — на основе цемента. Лишнюю пену удаляют строительным ножом, делая углубление (до 10 мм). Открывшиеся поверхности обрабатывают грунтовкой. После ее высыхания участок штукатурят.

Некоторые мастера скептически относятся к использованию монтажной пены. Причина — необходимость ее защиты от солнечных лучей. Поэтому они считают, что для заделывания щелей и трещин лучше использовать песчано-цементный раствор, в который добавлен клей ПВА. Чтобы обеспечить отличное сцепление дефекты не смачивают, а обрабатывают грунтовкой, в идеале — глубокого проникновения.

Большое сквозное отверстие в бетонной или кирпичной стене

Минимальных усилий потребует дыра, имеющая ровные края. В этом случае ее легко заложить целыми кирпичами и небольшими кусками. Можно использовать цементный раствор или плиточный клей. После завершения работы участок нужно заштукатурить.

Если отверстие имеет неровные края, то работа по устранению такой пробоины сильно усложняется.

Сначала в торце дыры просверливают отверстия под пластиковые дюбеля с ударным шурупом. Расстояние между ними — 10-15 мм. Головки крепежных элементов оставляют свободными (на 10 мм). Такую же подготовку проводят с другой стороны отверстия. В участок стены между рядами дюбелей аккуратно закладывают имеющиеся подручные материалы — обрезки бруса, досок или реек, куски фанеры, минеральную вату и т. д. Эти наполнители не должны пересекать границ, созданных дюбелями. После завершения подготовки берут вязальную проволоку, с помощью которой плетут две паутины, используя для формирования сетей шляпки саморезов. Чтобы обеспечить надежную фиксацию раствора ячейки ее делают минимальными.

Потом переходят к заполнению цементным раствором первой стороны сквозного отверстия. Небольшое расстояние оставляют для финишной штукатурки. После завершения работы над этим участком аналогичным образом закрывают дыру с другой стороны. Высохший состав закрывают штукатуркой.

Что делать с дырами в гипсокартонной стене?

Конструкции из ГКЛ и ГВЛ стали очень популярными, так как они позволяют относительно легко получить безукоризненно ровные поверхности, соорудить межкомнатные перегородки, но обойтись без большого количества мусора и грязи. Главный минус таких поверхностей — их ненадежность, поскольку даже случайный удар приводит к повреждению стены. Как быть в таком случае? Вариантов ремонта есть несколько.

Избавление от крупных дефектов

Большие дыры в гипсокартонной стене не приговор, так как их тоже можно сравнительно легко устранить.

Простой вариант

Если отверстие большое, то для него подготавливают заплатку из гипсокартона. Ее вырезают из куска материала, перенеся на него очертания проблемной зоны. Заготовку и место посадки грунтуют.

После высыхания состава края дыры промазывают гипсовой шпаклевкой, потом заплатку аккуратно вставляют в отверстие и выравнивают заподлицо со стеной. Излишки смеси распределяют шпателем. Окончательно высохшую поверхность обрабатывают наждачной бумагой, затем красят.

Более сложный способ

Достоинство второго варианта устранения большого дефекта — максимальная надежность. Сначала вырезают вкладыш из ГКЛ. Потом края отверстия и заготовки зачищают, создавая угол 45°. Цель — получение канавки для штукатурки, она предотвратит возможное растрескивание материала.

Затем подготавливают несколько брусков. Из них вырезают куски, длина которых больше диаметра дыры. Их просовывают в свободное пространство, потом прикручивают либо приклеивают к гипсокартону, создавая каркас для заплатки. К зафиксированным брускам крепят заготовку. После этого участок грунтуют, на стыки наклеивают армирующую сетку. Последние этапы восстановления — «замазывание проблемы» шпаклевкой и шлифовка.

«Лечение» вмятин

В этом случае мастер обойдется шпателем, стартовой шпаклевкой и серпянкой. Первым делом удаляют следы финишного покрытия. Потом формируют подобие воронки, срезая картон под углом к отверстию.

Шпаклевку начинают наносить слоями, постепенно выравнивая участок. Последний слой армируют лентой-серпянкой. Ее накладывают так, чтобы края заходили на неповрежденную поверхность, но очищенную от картона. Сверху сетку закрывают слоем шпаклевки: ее втирают в серпянку с небольшим усилием, чтобы получить монолитное покрытие.

Ремонт маленьких отверстий

Когда отверстие маленькое, то поступают по-другому: для восстановления стены из гипсокартона используют ленту-серпянку. Ее наклеивают на отверстие, затем участок шпаклюют. После застывания состава снова наклеивают отрезок ленты, и опять наносят шпаклевку. Затем отремонтированный участок шлифуют.

Другие методы

Ремонт небольших и крупных отверстий возможен и с помощью других материалов. Например, небольшие дыры (до 10 мм), которые остались от крепежных элементов, можно закрыть даже акриловым герметиком. Им заполняют отверстие, потом поверхность разравнивают шпателем.

Дыры, диаметр которых не превышает 30 мм, закрывают так:

Первым делом очищают дыру, потом грунтуют внутренние поверхности и участок стены около пробоины. Потом подготавливают пробку: например, из пенопласта. Ее промазывают клеем, затем вставляют в дыру. После застывания состава участок шпаклюют.

Повреждения диаметром от 30 до 100 мм лучше закрывать гипсокартонными заплатками. Самый простой способ — вырезание круга, чей диаметр превышает размеры отверстия на 5-10 мм. Если насадки-коронки нет, то посадочное место можно сделать квадратным. Это лучший вариант, потому что вырезанный элемент станет шаблоном для изготовления заплатки.

Как «спрятать» дыру в керамической плитке?

Кажется, что небольшие отверстия в стенах ванной можно не маскировать, поскольку они совершенно не бросаются в глаза. Однако специалисты рекомендуют все же уделить время этой операции. Причины — повышенная влажность и перепады температур. Эти условия благоприятны для развития различных микроорганизмов, но такое соседство может привести к разрушению отделочного материала и стены за ним.

Первый и самый логичный способ — применение герметика, так как широкий ассортимент продукции позволяет подобрать для плитки нужный цвет. Второй потенциальный вариант — затирка с колером. Для маскировки дефекта и защиты стены можно использовать автомобильную шпаклевку (шпатлевку), которая способна противостоять высокой влажности. Ее цвет должен максимально совпадать с цветом стены или с фоном плитки с рисунком. Второй необходимый компонент для ремонта кафеля — отвердитель. Он идет в комплекте с ремонтной смесью.

Такая работа минимально отличается от способов устранения дыр другими материалами, но несколько нюансов есть:

Отверстие очищают очень тщательно, так как от этого этапа зависит сцепление материалов. Потом его обезжиривают. После смешивания ингредиентов к работе приступают немедленно, потому что этот состав очень быстро застывает. Массу, которая напоминает жевательную резинку, наносят и тут же разравнивают шпателем. Затем участок оставляют до тех пор, пока смесь полностью не затвердеет. Излишки состава снимают лезвием после его высыхания. Этот этап требует предельной аккуратности, иначе можно повредить (удалить) пробку из шпаклевки и поцарапать покрытие плитки. Более простая альтернатива — шлифование.

После завершения основной работы «бывшее отверстие» покрывают бесцветным лаком (минимум — 2 слоя) или закрашивают масляной краской, которая подходит по оттенку. Говорят, что при аккуратно проделанной операции определить место, где была дыра, можно только при очень тщательном осмотре.

Ремонт и моменты, требующие внимания

Прежде чем замазать дыру в стене, нужно тщательно изучить особенности операции. Точное следование рекомендациям даст возможность не только получить безукоризненную поверхность, но и не столкнуться с проблемами в будущем. Поэтому начинающим мастерам нужно запомнить несколько простых правил:

При выборе способа восстановления поверхности стены всегда учитывают размер отверстия и материал основания. Перед заделкой дыру необходимо очистить от мусора и пыли, смочить водой или обработать грунтовкой. Простая подготовка даст шанс гарантировать отличное сцепление материалов. Маленькие или узкие дефекты необходимо предварительно расширить, чтобы ремонтная смесь смогла «полностью заполнить» свободное пространство. Для этой части подготовки можно использовать дрель с тонким сверлом, отвертку, стамеску с молотком. Крошечные отверстия легко увеличить гвоздем или саморезом. Шлифовку отремонтированного участка проводят только после окончательного высыхания состава. В противном случае на поверхности могут появиться дефекты, от которых снова придется избавляться.

Как и чем замазать дыру в стене? Приведенные способы ремонта стен просты, и большинство из них не потребуют серьезных затрат. Знакомство со всеми этапами операции даст шанс добиться идеального результата. Сейчас ассортимент строительных материалов очень широк, поэтому перед покупкой состава лучше тщательно изучить его характеристики.

Какой способ предпочесть, зависит от хозяев, материала «травмированной» стены и от размеров дефекта. Однако в любом из случаев рекомендация одна: лучше выбирать максимально надежные методы. В завершение темы «Дыры и их устранение» — интересное видео: