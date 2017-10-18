Утепление стен как основа уютного дома

Благодаря появлению современных утеплителей, появилась возможность снизить расходы на отопление в зимний период почти в 2 раза и на долгие годы забыть о ежегодных ремонтах. Сегодня мы поговорим об утеплении стен, через которые уходит от 45 до 47% драгоценного тепла.

Предлагаем проверенные решения в области теплоизоляции и максимум полезной информации, которая позволит вам выполнить утепление стен своими руками и сэкономить средства на привлечении специалистов!

Какие выгоды вы получите при утеплении стен

Экономия средств. Вложенные в теплоизоляцию дома или коттеджа средства полностью окупятся уже через 5 лет, а все последующие годы вы будете продолжать экономить на газе и электричестве. Здоровый микроклимат. Благодаря грамотной теплоизоляции стен с использованием паропроницаемых утеплителей, в помещениях дома будет царить благоприятная атмосфера без грибка на стенах и неприятного запаха сырости. Жизнь без ремонтов. Современные утеплители служат до 50 лет без потери своих эксплуатационных свойств, надежно защищая ограждающие конструкции от негативных факторов. Утепленные стены и здание в целом будут служить в 5-7 раз дольше. Акустический комфорт. Большая часть теплоизоляционных материалов обладает отличными звукоизолирующими характеристиками, что гарантирует снижение уровня воздушного и ударного шума на 80%. Эстетичный облик. Фасадная система – это решение два в одном: превосходное энергосбережение плюс эффектный декор. В зависимости от выбора технологии утепления дом можно преобразить с помощью отделки декоративной штукатуркой, сайдингом или декоративным камнем.

Обратите внимание! Чтобы снизить тепловые потери не нужно возводить массивные стены. Слой утеплителя толщиной в 10 см приравнивается по своим теплоизоляционным свойствам к кирпичной кладке толщиной в 117см.

Почему наружное утепление более эффективно?

Существует два основных способа теплоизоляции: изнутри и снаружи. При этом внутреннее утепление стен является вынужденной мерой и рекомендуется специалистами крайне редко: при реставрации памятников архитектуры, наличии дорогой фасадной отделки или утеплении квартир верхних этажей, когда услуги высотников владельцу не по карману. Во всех остальных случаях следует отдать предпочтение наружному варианту.

Существует два метода наружного утепления: монтаж навесного вентфасада с воздушным зазором и устройство мокрого штукатурного фасада. Рассмотрим более подробно каждый из них.

Навесной вентфасад – это многослойная конструкция, в которой утеплитель фиксируется к наружной стене при помощи системы креплений, закрывается пароизоляцией и облицовочным материалом (сайдингом, блокхаусом, керамогранитом или искусственным камнем). Главным условием правильного функционирования системы является устройство воздушного зазора, обеспечивающего циркуляцию воздуха и исключающего намокание теплоизоляционного слоя. Справиться с монтажом такой системы по силам только опытному строителю.

Мокрый фасад – самый популярный способ среди частников, позволяющий выполнить утепление стен своими руками, просто следуя пошаговой технологии. Утеплитель в один или два слоя в шахматном порядке крепится на подготовленные стены с помощью специального клея и дюбелей, обеспечивающих дополнительную фиксацию. Сверху слой теплоизоляции покрывается армирующей сеткой и слоем декоративной штукатурки нужной фактуры и оттенка.

Выбираем оптимальный утеплитель для стен

От выбора теплоизоляционного материала зависит комфорт в доме и срок его службы, поэтому кроме стоимости утеплителя следует обратить внимание на ряд важных критериев:

вид стенового материала (дерево, кирпич, пеноблок и т.д.);

климатические особенности региона;

площадь утепляемого объекта;

группа горючести утеплителя;

сложность в монтаже.

Среди десятков видов теплоизоляционных материалов можно выделить три бесспорных фаворита, которые получили признание среди наших соотечественников.

Каменная вата— настоящий лидер продаж на рынке теплоизоляции, который получил мировую популярность. Выполненный из натурального сырья – габбро-базальтовых пород, утеплитель отличается высоким уровнем пожаробезопасности (группа НГ), длительным сроком службы до 50 лет, экологичностью, хорошей паропроницаемостью, гидрофобностью, стабильностью параметров, стойкостью к проседанию и деформациям. На рынке утеплитель представлен марками Rockwool, Baswool, Paroc и др.

Штапельное стекловолокно —волокнистая тепло-звукоизоляция, изготовленная из отходов стеклянной промышленности и кварцевого песка в виде плит и матов, которая отличается низкой стоимостью, отличным шумопоглощением, биостойкостью, устойчивостью к колебаниям температур и удобством в монтаже. Из популярных брендов следует выделить Knauf, URSA и Изовер. К минусам можно отнести потерю теплоизоляционных свойств при намокании, выделение вредных частиц при монтаже, вызывающих раздражение кожи и дыхательных путей.

Экструдированный пенополистирол — это утеплитель нового поколения, изготовленный из синтетического сырья методом экструзии, обеспечивающей материалу равномерную закрытоячеистую структуру, легкий вес, долговечность, 100% влагостойкость, высокую стойкость к механическим повреждениям, удобство в работе. Ярким примером является материал торговой марки Пеноплэкс, Раватерм и ТехноНИКОЛЬ. Благодаря специальным антипиреновым добавкам, производителям удалось избавиться от главного недостатка утеплителя – горючести.

Рассматривать старый добрый пенопласт для утепления стен дома, предназначенного для постоянного проживания, мы не будем. Недолговечный утеплитель может использоваться разве что для утепления дачных домиков, хозпостроек и гаражей.

Как выбрать технологию утепления?

Материал, из которого построен дом, является определяющим фактором при выборе оптимального способа теплоизоляции и используемого утеплителя.

Для брусового дома используется система навесного фасада с вентилируемым зазором, где в качестве утеплителя используются минераловатные плиты на основе базальтового волокна. Такое решение сохранит древесину от разрушительного воздействия влаги.

Оптимальная система утепления для стен кирпичного дома ограничивается только финансовыми возможностями заказчика. Это может быть устройство штукатурного фасада, утепление фасада под сайдинг или многослойная колодцевая кладка, которая возможна только на этапе возведения нового дома. В качестве изоляционного слоя используются практически все виды утеплителей.

Газобетонный, пенобетонный или газосиликатный дом не рекомендуется утеплять пенопластом или экструдированным пенополистиролом, которые отличаются полной паронепроницаемостью. Образование конденсата на такой стене может запросто разрушить ваш дом уже через пару лет. Такие строения требуют устройства пароизоляционного слоя и зазора между стеной и фасадной системой шириной в 3-5 см.

Универсального теплоизоляционного материала или технологии утепления не существует. Надеемся, что изложенная выше информация поможет вам с правильным выбором и позволит выполнить монтаж утеплителя самостоятельно.