Подвальные блохи: особенности насекомых, борьба с кровопийцами

Подвальные блохи — собирательное название маленьких насекомых, которые в состоянии причинить большой вред. Эта живая угроза почти вездесуща: она может поселиться как в загородном доме, так и в многоэтажном здании. Как правило, эти вредители предпочитают подземные помещения. В качестве своих «резиденций» они выбирают подвалы, погреба, цокольные этажи и другие подобные помещения, в которых тепло, сыро и относительно сытно. Однако эти паразиты не ограничиваются одним местом жительства: разными путями они часто попадают в жилые помещения. Поэтому владельцам домов или квартир приходится интересоваться тем, как избавиться от подвальных блох. Способов сделать жизнь кровопийц невыносимой есть довольно много, поэтому успех операции практически гарантирован. Если не поможет одно, то спасет другой метод и средство.

Особенности и места обитания кровососущих паразитов

Подвальные блохи — название собирательное. В эту категорию входят все насекомые, которые живут в подземных посещениях, но в состоянии перебраться в жилые помещения частного или многоквартирного дома.

Знакомство с врагом

Летать они не могут, поскольку крыльев не имеют. Зато блохи отлично прыгают: например, собачьи кровососы способны «взлететь» на высоту 25 см, переместиться в сторону на 40-45 см. При температуре ниже 13° вся «блошиная диаспора» дружно впадает в спячку, поэтому в холодное время года кровопийцы не докучают.

Такое «подвальное» название паразитам-кровососам дали по одной причине: они обычно селятся в подземных и полуподземных помещениях зданий, в подвалах и погребах. Обнаружить их можно и в гаражах, располагающихся на загородных (дачных) участках.

В многочисленной «армии» подвальных блох можно встретить несколько видов мелких обитателей подземелий. Это насекомые:

козьи;

кошачьи;

кроличьи;

куриные;

собачьи;

человечьи.

Разновидность нападающего маленького врага зависит от того, где именно живет человек:

Жители крупных городов могут встретиться с несколькими видами паразитов — с кошачьими, собачьими и человечьими блохами. Владельцы загородных домов и жители пригородов могут «познакомиться» с укусами кроличьих, крысиных и куриных видов кровососущих насекомых.

Кроме того, в любом здании могут обитать земляные (песчаные) блохи. Они предпочитают селиться в местах, где есть земля и/или песок. Постельными насекомыми в народе называют тех кровососов, которые живут в постельном белье. Они также могут быть любыми — кошачьими, собачьими («людячьими») и т. д.

Потенциальное жилье

Раем для подвальных блох (и для их почти молниеносного размножения) будет любое помещение, в котором для них созданы идеальные условия. Это относительно высокая температура (до 20°), повышенная влажность (60-70%), темнота и «залежи» песка, земли, пыли, мусора, ветоши, отходов и других подобных вещей, а также присутствие «корма». В жилых помещениях насекомых способны привлечь мини-склады старых вещей.

Этих кровососущих паразитов обнаруживают в подвалах и погребах. Однако они могут жить в цокольных и в хозяйственных помещениях, на чердаках, в колодцах, теплотрассах и т. д. В теплое время года они охотно выбираются «на свежий воздух»: в данный период они «благоденствуют» на помойках.

Однако самыми распространенными местами обитания этих кровососущих насекомых остаются подвалы многоэтажных домов, на их долю приходится почти 90%. Там чаще можно найти пропитание. Реже всего вредители заселяют чердаки зданий, так как не все в состоянии туда добраться. Для этого им нужен «транспорт».

Причины появления блох в подвале, доме или квартире

Как блохи попадают в подвал? Ответ довольно прост: они пробираются туда вместе с крысами, мышами, кошками, «маргиналами» и т. д. Поскольку условия в этих помещениях для них просто «райские», насекомые начинают быстро размножаться. Жильем для них становятся кучи мусора и ветошь, едой — кровь бездомных животных, которые приходят в подвал ночевать.

Самое массовое нашествие непрошеных соседей происходит летом и осенью, когда эти создания выбираются на «свет божий». От такой напасти не застрахованы владельцы загородной недвижимости, однако с подвальными блохами могут встретиться и жители нижних этажей многоквартирных домов.

Вероятность обнаружить в жилье этих насекомых увеличивается для квартир первого, второго и третьего этажа, ведь они расположены ближе к подвальному помещению. Но и верхние этажи не являются гарантией отсутствия кровососов.

Способы проникновения в жилище

Многих интересует не то, как блохи появляются в подвале, а то, каким образом они добираются до квартир или комнат загородных домов. Переселение происходит по-разному. Паразиты:

проникают в жилища через трещины в плитах, щели в полах, используют вентиляцию, другие коммуникации;

едут на новое место жительство на одежде либо обуви тех хозяев, которые ходили в подвал (погреб);

приезжают в квартиры на представителях «группы риска» — на электриках, сантехниках;

чаще попадают в дом или квартиру «верхом» на собаках или «гулящих» кошках;

приезжают вместе с другими домашними/дикими питомцами — с грызунами;

«приходят погостить», временно покинув квартиры соседей;

прилетают на голубях на чердаки (верхние этажи домов);

проникают внутрь, спрятавшись в старой, б/у мебели.

Маленькие размеры этих насекомых дают им возможность буквально проходить через стены. Им достаточно небольшой щели, чтобы без труда проникнуть в помещение. Домами для блох становятся те же удобные отверстия, открытые стыки полос напольного покрытия (например, линолеума) или обоев, плинтусы и пространство под коврами, углы шкафов, лежанки домашних животных и т. п.

Больше всего им по нраву помещения с высокой влажностью, поэтому нередко подвальных блох привлекают ванные, туалеты или санузлы. В первых и третьих комнатах они обычно прячутся под ванной. Главная опасность этих насекомых-кровососов — очень быстрое размножение. Поэтому последствия такого соседства могут быть очень серьезными.

Опасность подвальных блох

Обычно эти насекомые питаются кровью собак, кошек, кроликов, мышей, крыс, кур и т. д. Укусы их довольно болезненны, следы от них долго чешутся, не очень быстро заживают. Однако подвальные блохи представляют опасность и для людей, так как могут «покуситься» на человека, если поблизости нет их «любимых жертв». Последствия такой атаки на людей неприятны и непредсказуемы:

поскольку укусы очень болезненны, при расчесывании укушенного места на теле появляются ранки, потом — язвы, нагноения;

укус может спровоцировать сильнейшую аллергическую реакцию, которая способна поставить под угрозу даже жизнь пострадавшего.

Главная опасность этих кровососущих насекомых в том, что они могут быть переносчиками множества заболеваний. Среди них:

бруцеллез, гельминтоз (депилидиоз);

гепатит (В, С) и блошиный сыпной тиф;

лептоспироз (передается от животных людям);

псевдотуберкулез, сальмонеллез, сибирская язва, туляремия, чума и т. д.

Заражается человек не только при кровососании, но и при контакте с блошиными экскрементами (инфицированных особей). Например, хозяину может грозить «болезнь кошачьей царапины» (иначе бартонеллез), если ему нанесет травму кошка, под когтями которой окажутся фекалии зараженного насекомого.

Подвальные блохи: как избавиться от маленьких кровососов?

В этом случае используют массированную атаку на насекомых. Такой комплекс обычно включает использование различных препаратов для борьбы с блохами и обработку пострадавших (страдающих) питомцев и дома. Главное в этом деле — сделать жилье абсолютно враждебным для кровососов.

Как избавиться от подвальных блох в квартире: порядок действий

Проведение лишь одного-двух этапов не даст шанса победить неприятеля. В этом случае успех гарантирует только упорная и длительная борьба. План уничтожения подвальных блох включает несколько обязательных пунктов:

Первым делом от маленьких агрессоров освобождают домашних животных. Затем питомцев уносят или увозят из дома/квартиры, а все помещения обрабатывают максимально эффективным средством против кровососущих насекомых, после этого покидают квартиру. Достойных кандидатов для уничтожения кровососущих насекомых существует довольно много. Все места, которые теоретически подходят для расположения «детского сада» блошиного поселения, в обязательном порядке обрабатывают большим количеством тех же средств. В качестве дополнения рекомендуют использовать мелки (например, суперизвестную Машеньку) и инсектицидный дуст. Цель операции — избавить жилье от мест выплода, уничтожение всех личинок блох.

Потенциальные спасители домов, квартир и подвалов — Get Express, Дельта Зона, Диазинон, Дихлофос, Карбофос, Комбат, Медилис-ЦИПЕР, Палач, Раптор, Рейд, Синузан, Тетрикс. Неукоснительное следование инструкции приобретенного препарата — условие обязательное.

Обрабатываемое помещение заранее герметизируют, закрывают окна и балкон. Длительность работы препаратов — как минимум несколько часов. После завершения операции все помещения тщательно проветривают. Потом переходят к влажной уборке комнат.

Такую дезинсекцию своими руками рекомендуют проводить не раз и не два. Оптимальный вариант — 4-5 операций. Промежуток между ними — неделя.

Что делать, если блохи из подвала перебрались в квартиру?

Это этап самый ответственный и длительный. Чтобы избавить помещения от подвальных блох, действуют таким образом:

Все пледы и «мобильные» ковровые покрытия или очень тщательно выбивают на улице, или сдают в химчистку. Постельное белье снимают и стирают. Все щели в полу сначала обрабатывают средством, затем герметизируют. Стирают или тщательно обрабатывают подстилки (лежанки) животных. Вода для стирки должна быть очень горячей.

Холодное время года дает шанс использовать другой эффективный метод борьбы с блохами, проникнувшими в жилье из подвала. Это вымораживание насекомых, которые погибают, если температура понижается до -20°.

Такую антиблошиную «криотерапию» необходимо проводить не менее 24 часов. Конечно, этот метод не подойдет для квартир в многоэтажном доме с уязвимыми коммуникациями, однако с его помощью от кровососов можно освободить накидки, лежанки, постельное белье и другие вещи, которые стали невольными жилищами блох.

Самым «действенным» способом считают временное «выселение» людей из квартиры (дома). В этом случае блохам будет нечем питаться, поэтому они или сами покинут жилье, или умрут от голода.

Работа с потенциально опасными составами требует полноценной защиты. В набор дезинсектора должен входить специальный костюм, перчатки, очки и респиратор. Альтернатива последнему средству индивидуальной защиты — качественная, надежная маска.

Дезинсекция подвальных помещений

Этот этап также обязателен. Чтобы предупредить новое блошиное нашествие, обязательно проводят качественную дезинсекцию подвала. Если избавиться от паразитов только в квартирах, то в скором времени они опять придут или приедут в жилые помещения из подземелья. Для освобождения подвальных помещений от основных хозяев этих кровососов (мышей и крыс) вызывают бригаду СЭС.

Уничтожение блох в подвале — операция, состоящая из нескольких этапов, потому что только многократная обработка способна избавить их помещения от всех взрослых особей, яиц и личинок. Как правило, в течение 10-12 дней проводят не менее 4 дезинсекции.

Для избавления от подвальных блох используют препараты на основе синтетических пиретроидов. Для мытья обработанных поверхностей помещения применяют соленую воду: 1 кг пищевого продукта растворяют в 10 л горячей жидкости.

Подвальные блохи: профилактика

Цель этих мероприятий — создание таких условий, при которых размножение кровососущих насекомых можно полностью остановить, или хотя бы сократить до минимума. Действуют так:

Подвалы многоквартирных домов запирают. Причем доступ закрывают даже для бродячих животных: с этой целью на окна устанавливают решетки. После каждого выгула домашних животных тщательно осматривают. Если обнаруживают блох, то питомцев сразу же обрабатывают инсектицидными препаратами. Как минимум раз в полгода проводят генеральную уборку. Эта операция включает проверку шкафов — всей одежды, постельного белья и т. д. Обязательный этап — мытье всех внутренних поверхностей мебели, идеальным вариантом для уборки будет раствор средства против блох.

Кроме того, чтобы минимизировать риск попадания насекомых в квартиру или в дом, уличную обувь моют очень часто, в идеале каждый день. С такой же периодичностью проводят влажную уборку прихожей (коридора).

Что касается подвалов, здесь основной профилактической мерой является их регулярная проверка и очистка. Чтобы лишить насекомых потенциальных укрытий, из помещений удаляют грунт, песок, мусор и другие предметы.

Средства, способные помочь

В качестве дополнительной защиты подземных помещений используют инсектицидные дусты (порошки): например, Пиретрум, Супер-ФАС, Фенаксин, Цифокс, Чистый дом. Другие кандидаты — порошок борной кислоты, бура, сельскохозяйственные инсектициды. Главное преимущество этих препаратов в том, что они продолжают работу в течение нескольких недель, а не выветриваются практически сразу, в отличие от аэрозолей.

Считается, что роль «ассистентов» могут выполнить растения: в углах помещения и по периметру советуют разложить букетики лаванды, эвкалипта, пижмы, полыни. Самыми страшными для блох считают именно два последних растения. Второй вариант обработки — мытье пола и плинтусов настоем этих трав. Третий возможный компонент — эвкалипт, соотношение — 1:1:1.

В качестве профилактики время от времени полы моют не обычной водой, а добавляют в нее шампунь от блох. Второй популярный вариант — периодическое использование недорогого Дельцида. Достойной альтернативой ему считают препарат Бутокс 50.

Еще один эффективный кандидат для проведения профилактических мероприятий — кошачий/собачий спрей от блох: например, для мытья пола или опрыскивания помещений подойдет вполне доступный Барс. Многие владельцы советуют использовать Фронтлайн. В любом из случаев перед такой антиблошиной обработкой из дома или квартиры удаляют всех четвероногих любимцев.

Народные рецепты

Кажется, все уже знают, что эти средства от подвальных блох, как и от других мелких вредителей, помогают не всегда. Однако они могут стать ассистентами более действенным препаратам.

Продукты

Претендентов на роль помощников есть несколько:

Некоторые эфирные масла. К самым нелюбимым блохами средствам относят эфироль гвоздики, мяты и эвкалипта. В этом случае выбранной жидкостью обрабатывают поверхности. Соль. Этот пищевой продукт рассыпают по полу и на ковровые покрытия. Через сутки все поверхности пылесосят, затем проводят влажную уборку. Соль эффективна потому, что способна разъесть панцири блох. После этого насекомые умирают. Чеснок. Это жгучее растение можно назвать профи в борьбе со всеми кровопийцами. Если говорить о самых маленьких существах, то для их уничтожения (изгнания) используют смесь измельченного чеснока и пивных дрожжей. Ею обрабатывают полы. Через 24 часа самодельный чесночный препарат удаляют пылесосом.

Как и большинство насекомых, блохи не переносят приятных, но очень резких запахов. По этой причине в самых «подозрительных» местах комнат им оставляют другое «угощение» — цедру апельсина, грейпфрута, лайма, лимона или мандарина.

Приспособления

Это простейшие ловушки для блох. Они могут быть водяными или клеевыми. Для создания первых берут неглубокую емкость (например, тарелку или противень с невысокими бортиками). В нее наливают теплую воду, в которую добавлено несколько столовых ложек жидкого мыла или любого средства для мытья посуды.

Над этим мини-озером устанавливают лампу, так как свет для всех насекомых является магнитом. Альтернативы осветительному прибору — свеча, установленная в центре водоема (можно купить плавающую), или телевизор, работающий всю ночь.

Клеевые ловушки легко купить, но еще проще изготовить самостоятельно. Поскольку кровопийцы имеют далеко не исполинские размеры, для них подойдет и кусок картона, намазанного медом. Освещение такой приманки также желательно. Конечно, в этом случае используют или лампу, или телевизор.

Есть одно обязательное условие, гарантирующее эффективность таких ловушек. Это отсутствие людей и животных в комнатах, где они установлены на ночь.

Забота о питомцах

Для защиты животных от блох используют:

ошейники, гарантирующие их «неприкосновенность» от нескольких недель либо месяцев;

капли на холку или спреи (последние не так безопасны для животных);

инсектицидные шампуни, минимальное количество процедур — три.

Наиболее популярной формой препаратов остаются капли от блох, это средство наносят точечно или полоской. Их достоинства:

безопасность для питомцев (невозможно надышаться и слизать);

удобство для хозяев — простота и скорость нанесения;

длительность действия (от месяца до двух).

Возможные кандидаты для спасения кошек и собак — Селафорт, Инспектор Квадро (Инспектор Квадро С, Инспектор Mini), Фронтлайн Комбо, Дана Ультра, Адвантикс, Стронгхолд, Фиприст, Барс.

Подвальные блохи — враги серьезные, однако победить их все же можно. Вывести кровососущих насекомых реально самостоятельно, однако такая дезинсекция потребует препаратов, усилий и времени. Стопроцентный результат и минимум действий со стороны владельцев гарантирует помощь специалистов СЭС, единственный минус варианта — расходы.

Дезинсекцию бригады проводят не только в подвалах, но и в жилых помещениях. Как правило, для освобождения квартир от кровососов хватает всего одной обработки. Нужно добавить, что операция абсолютно безопасна и для «двуногих» членов семьи, и для домашних любимцев.

В завершение темы «Борьба с подвальными блохами» — интересное, информативное видео: