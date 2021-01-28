Очень неприятно наблюдать ситуацию, когда на любимых обоях, не понятно откуда, на самом видном месте появилось огромное пятно. Однако, не следует сильно расстраиваться, ситуация поправима и не придется тратиться на новую поклейку. Самым важным аспектом выступает правильный подход к вопросу о том, как убрать пятна с обоев. Для этого необходимо тщательно следовать советам специалистов.

Подготовительные работы перед чисткой

Первым делом следует тщательно изучить какой именно вид обоев представлен на стене. В зависимости от того, какую основу он имеет должен быть применен соответствующий способ чистки. При покупке на каждом из рулонов имеется сопроводительная инструкция в виде листочка с нанесенными на нем знаками. Именно из этой бумаги станет ясно какое моющее можно применять в процессе удаления пятен и можно ли это делать вообще.

Очень часто, после того, как поклейка произведена, весь оставшийся мусор вместе с инструкцией выбрасывается в урну и счастливо забывается о том, что может случиться ситуация с загрязнением. Если так и произошло, то стоит найти такое место, которое не видно невооруженным взглядом и потереть его водой либо выбранным моющим средством. В случае, когда яркость рисунка не изменилась, можно приступать к обработке пятна.

Лучше всего поддаются удалению загрязнений моющиеся, флизелиновые, виниловые покрытия. Хуже дело обстоит с бумажными представителями. Если их очистку производить с помощью жидких моющих средств, то существует большая вероятность того, что бумага просто размякнет и рисунок будет испорчен.

Если основа флизелиновая, то она пропитана определенным составом. Который предназначен для отталкивания влаги. Таким образом, при очитке их моющими средствами жидкость не впитается внутрь, а очищает только внешнюю поверхность.

Средства, применяемые при чистке

В зависимости от рода загрязнения и деликатности самих обоев выбирается соответствующее средство. Если декоративное покрытие имеет флизелиновую либо виниловую основу, то допускается использование моющих средств. В данном случае необходимо следовать следующему алгоритму:

Взять сухую салфетку и протереть поверхность. Протереть пятно губкой, предварительно опущенной в мыльный раствор. Промокнуть участок влаговпитывающей салфеткой, которая избавит от излишков влаги.

В зависимости от того, след от чего оставлен на обоях, используются те либо иные моющие средства:

меламиновая губка – используется для удаления следов карандаша, маркера, чернила, темных пятен от рук, других мелких загрязнений;

мякиш от хлеба, нужно взять кусок хлеба, отделить от него мякиш и приложить на некоторое время к пятну. Для удаления въевшегося загрязнения процедура повторяется несколько раз;

зубной порошок с бензином – подходит для обоев всех видов. Для этого разводится небольшое количество бензина и зубного порошка, наносится на стену и выжидается до полного высыхания;

спирт медицинский – избавляет от следов шариковой ручки, чая, кофе, фломастера. Достаточно потереть загрязнение салфеткой, смоченной в спирте;

сода и крахмал – на пятно следует нанести кашицу из воды и небольшого количества соды или крахмала и дождаться полного высыхания средства.

Жирные пятна

Жирные пятна на обоях наиболее часто встречаются в тех случаях, когда в жилище присутствует маленький ребенок, который все время вертится и стремиться дотронуться до всего окружающего.

Наиболее простыми в качестве удаления загрязнения выступают флизелиновые и виниловые обои, которые не пропускают грязь внутрь своей основы. Наиболее неудачными в этом отношении считаются бумажные представители, которые имеют свойство размокания под воздействием жидких моющих средств. Для последнего варианта лучше всего использовать сухие моющие смеси, такие, как хлеб, зубной порошок, крахмал и др. Если же рассматривать первые два вида, то дополнительно можно применять следующие средства.

Мыльный раствор

В качестве основной составляющей используется хозяйственное мыло. Как убрать пятна с обоев с его помощью описано ниже:

Мыло натирается на терке. Разводится в пропорции один к десяти в воде. Смоченной в данном составе поролоновой губкой протирается загрязненное место. Берется салфетка или туалетная бумага и вытираются остатки жидкости.

Если имеет место, застаревшее въевшееся пятно, то вместо губки рекомендуется использовать зубную щетку с мягкой щетиной.

Канцелярский ластик

Пятна от карандашей можно попробовать устранить с помощью канцелярского ластика, используя только его мягкую сторону. Ни в коем случае не мочите ластик и не давите слишком сильно, иначе обои начнут скатываться, а обрабатываемое место в итоге будет намного светлее основного тона.

Мел

Для того чтобы использовать обычный мел для удаления жирных пятен нужно:

Предварительно измельчить до состояния пыли. Подготовленный порошок тщательно втирается в то место, где находится жирное пятно. Через некоторое время мел, впитав максимальное количество жира, самостоятельно отвалится от поверхности.

Для уменьшения времени можно использовать облегченный способ, утюгом прогладив кусочек хлопковой ткани с нанесенным на нее меловым порошком по поверхности пятна.

Удаление пятен с бумажных обоев

Наиболее сложными для удаления загрязнений выступают бумажные обои. Именно с них в большинстве случаев не удается удалить пятно. Однако, не стоит отчаиваться и следует воспользоваться несколькими способами.

Мягкий белый хлеб

Если на стене обнаружилось свежее жирное пятно, то следует взять мякиш белого хлеба, размер куска должен соответствовать имеющемуся загрязнению и приложить его к обоям. Через некоторое время пятно должно впитаться в хлеб. Если процедура не помогла с первого раза, то стоит ее повторить.

Утюг и салфетка

Берется мягкая бумажная салфетка и утюг. Утюг прогревается до низкой температуры. Салфетка прикладывается на пятно и проглаживается до тех пор, пока не станет жирной.

Как и в предыдущем случае, процедура повторяется до полного удаления загрязнения.

Полезные советы

Всем известно, что поддержание жилища в чистоте является достаточно трудной задачей, которая решается с использованием различных моющих средств. Однако, нужно определенно знать где и какое использовать. Одна жидкость с легкостью удаляет загрязнение, в то время, как другая может нанести существенный ущерб покрытию.

У каждой уважающей себя хозяйки припасена целая копилка советов, которые помогают ей в ежедневной борьбе с пятнами и загрязнениями различного рода:

если в качестве основы кухонного настенного покрытия выступает тонкая бумажная основа, на которую нанесено тиснение, то следует ограничить применение мокрых методов чистки. Если все же нельзя отказаться от моющих средств, то не стоит тереть поверхность, а использовать метод промачивания и удаления лишней влаги сухой бумажной салфеткой;

если обои имеют рисунок, который нанесен разными красками, то применение моющих средств может его полностью смазать;

если в процессе очистки применяется высокотемпературный способ с использованием утюга, то нужно тщательно следить за температурой и не допускать перегрева. В противном случае салфетка может сильно прилипнуть к поверхности и ее будет достаточно сложно удалить. Если это все же произошло, то ее следует намочить и снять. Выждав несколько минут до полного размягчения;

нельзя допускать воздействия высокой температуры. В противном случае можно нарушить внутреннюю структуру клеевого состава и обои отстанут от стены.

При применении любого из способов очистки следует очень аккуратно следить за происходящим. Поверхность обоев отчистить достаточно трудно, но при определенных усилиях это возможно.

Проступившие пятна

Наблюдаются случаи. Когда пятна на обоях появляются по независящим от человека причинам. Например, это могут быть пятна от грибка, плесени, ржавчины. Эти неприятные последствия проявляются в течении нескольких недель после ремонта. Их наличие зависит от нескольких причин:

в процессе оклеивания грунтовка была нанесена не совсем верно;

неправильное разведение клеевого состава, например, он разведен заранее и уже потерял свои первоначальные свойства;

поверхность подготовлена недостаточно тщательно. Если на стене имелись ржавые гвозди, остатки глины и иные вещества такого рода, то они запросто выступят на обоях.

В большинстве случаев пятна подобного рода не поддаются удалению. Однако можно воспользоваться смесью белизны и воды. Не стоит добавлять большое количество активного вещества в водяной раствор. Состав наносится на стену с помощью губки либо распылителя и ожидается его полное высыхание. Процедура повторяется до того момента пока пятно не исчезнет.

При проведении ремонтных работ следует тщательно следить за обработкой поверхности. Если известно, что помещение сырое и подвержено образованию грибка или плесени. То предварительно рекомендуется использование специальных средств, предотвращающих их образование.

Перед оклейкой следует тщательно осмотреть стену и удалить все посторонние элементы, такие как, ржавые гвозди и остатки старого покрытия. Рекомендуется нанести слой шпатлевки и грунтующего вещества.

В помещениях применяются различные типы обоев. На них могут образоваться пятна самого разнообразного происхождения. Перед тем, как приступить к их удалению, нужно тщательно изучить все составляющие данного вопроса и четко соблюдать советы специалистов.

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