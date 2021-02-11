Появление пятен на матрасе – частое явление, особенно в семьях с детьми. Избавиться от них не так просто, как может показаться на первый взгляд. Некоторые изделия нельзя подвергать стирке, поэтому хозяйкам приходится прибегать к химическим средствам и даже народным методам. О том, какие из них наиболее действенные, расскажет эта статья.
Рецепты на все случаи жизни
Хозяйкам, которые озадачены вопросом, как убрать пятна на матрасе, необходимо в первую очередь обратить внимание на подручные средства.
Перекись водорода
Самым надежным и проверенным пятновыводителем является перекись водорода, которая присутствует в каждой домашней аптечке.
Чтобы убрать пятно с матраса с помощью перекиси, нужно:
- Смочить ею салфетку или ватку.
- Приложить ее к образовавшемуся пятну и оставить на двадцать минут.
- На пятнах, в составе которых есть органические вещества, появится пена, которую нужно убрать сухой тряпочкой.
- После того, как матрас станет чистым, следует убрать остатки перекиси мокрой губкой.
Соль и сода
Еще одно средство, хорошо очищающее поверхность любых изделий – содово-солевая смесь с добавлением лимонной кислоты.
- 1 ст. л. соды и 1 ст. л. соли смешать вместе до получения однородной массы.
- В стакане воды развести 1 ст. л. лимонной кислоты.
- Налить получившийся раствор в пульверизатор.
- Содово-солевую массу нанести на пятно, оросить сверху лимонной кислотой.
- Через некоторое время пятно начнет пениться, благодаря смеси, вступившей в реакцию с кислотой.
- По завершении реакции оставшуюся массу нужно аккуратно смахнуть щеткой.
- Место пятна обработать мыльным раствором и оставить подсыхать.
Этиловый спирт
Многие хозяйки любят это средство за то, что оно не оставляет следов и подходит для любых типов ткани.
Чтобы очистить поверхность от пятна, необходимо:
- Смочить в спирте салфетку.
- Приложить ее к пятну.
- Подождать 30 минут и протереть пятно чистой влажной тряпочкой. Если на поверхности все еще видны загрязнения, можно воспользоваться мыльным раствором.
Специальные средства
Пятна на матрасе можно удалить с помощью специальных средств по уходу за мебелью. Последние прекрасно подойдут как для матраса, так и для обивки мебели. Специальные средства за считанные секунды расправляются с загрязнениями на любой поверхности. Ниже представлены три самых эффективных продукта для борьбы с пятнами.
Vanish Gold
Чаще всего средства от фирмы Vanish представлены в виде спреев, которые быстро справляются с загрязнениями и не нуждаются в смывании. Чтобы очистить матрас, нужно нанести средство на загрязнившуюся поверхность и оставить на минуту. При борьбе со сложными пятнами время может быть увеличено.
Dr. Beckmann спрей
Еще одно средство, отлично помогающее справиться с любыми грязными пятнами. В его состав входит уникальный кислородный отбеливатель, который не содержит фосфатов и хлора. Следовательно, это средство можно смело использовать даже в детской спальне.
Attitude
Этот универсальный спрей поможет в борьбе даже с самыми сложными пятнами. Он подходит в первую очередь для изделий из хлопка и синтетики. Attitude отличается от остальных химических спреев экологичностью. В его составе присутствуют только натуральные компоненты.
Типы загрязнений
При выборе чистящего средства необходимо учитывать прежде всего химический состав самих пятен. В борьбе с кровью отлично подойдет перекись водорода, а вот пятна от декоративной косметики можно удалить благодаря хозяйственному мылу.
Моча
В семьях с маленькими детьми на матрасах часто появляются пятна от мочи. Последняя не только загрязнет поверхность, но и оставляет неприятный терпкий запах.
Для того чтобы справиться с подобного рода загрязнениями нужно:
- Высыпать на пятно небольшое количество соды.
- Развести в стакане одну столовую ложку 9% уксуса с водой в равном количестве.
- Нанести получившийся раствор на пятно с помощью пульверизатора.
- Подождать окончание реакции, сопровождаемой обильной пеной.
- Протереть поверхность тряпкой, предварительно смоченной в мыльном растворе.
- Оставшееся средство удалить при помощи чистой влажной тряпочки.
Чистый от пятен матрас необходимо вынести на свежий воздух и оставить сохнуть на 2-3 дня.
Кровь
Пятна крови – одни из самых сложных загрязнений. Вывести их поможет только нашатырный спирт.
Тем, кто озадачен вопросом, как убрать пятна с матраса, нужно:
- Предварительно открыть настежь окна.
- Растворить одну столовую ложку нашатыря в 100 мл воды.
- Перелить получившийся раствор в пульверизатор.
- Оросить загрязненную поверхность и оставить на тридцать минут.
- Смочить в оставшейся жидкости ватный диск и удалить им пятно.
- Протереть чистую поверхность сухой чистой тряпочкой.
Раствор с нашатырным спиртом нельзя распылять в доме, где живут астматики или люди, страдающие дыхательной недостаточностью.
Пятна от косметики
Загрязнения, образовавшиеся при помощи косметики, удаляются мыльным раствором. Для этого следует:
- Взять небольшой кусочек хозяйственного мыла и растолочь его в пластмассовой емкости.
- Постепенно добавлять теплую воду до образования кашицеобразной массы.
- Получившуюся смесь нанести на загрязненную поверхность при помощи зубной щетки и оставить на двадцать минут.
- Остатки смеси удалить салфеткой и оставить матрас высыхать.
Чернила
Свежие пятна от чернил выводятся с помощью крахмала и талька, которые плотно прижимаются к загрязненной поверхности сухой тряпочкой.
В борьбе с уже въевшимися в ткань пятнами может помочь только этиловый спирт.
- Нужно смочить в спирте салфетку или ватный диск.
- Обработать им загрязненный участок.
- Оставить на пятнадцать минут.
- Собрать оставшийся раствор сухой тряпочкой.
Пятна от вина и кофейных напитков
Загрязнения, полученные от кофе и вина, убирают благодаря лимонной кислоте.
- В 200 мл воды развести одну столовую ложку лимонной кислоты.
- Нанести раствор на пятно с помощью пульверизатора.
- Оставить на тридцать минут.
- Смочить чистую салфетку в растворе лимонной кислоты и протирать ей пятно, пока оно полностью не исчезнет.
- Обработать поверхность влажной тряпочкой и дать подсохнуть.
Пятна желтого цвета
Загрязнения желтого цвета легко очищаются зубной пастой. Чтобы вывести пятно, нужно использовать состав, в котором нет красителей.
Алгоритм действий:
- Развести пасту в небольшом количестве воды.
- Нанести полученную массу на загрязненную поверхность.
- Оставить на тридцать минут.
- Убрать состав с помощью влажной салфетки.
Плесень
От влаги на поверхности матраса со временем может образоваться плесень. Чтобы очистить появившееся пятно, необходимо воспользоваться 9% уксусом.
Для этого следует:
- Развести в стакане одну столовую ложку уксуса с таким же количеством воды.
- Перелить полученный раствор в пульверизатор.
- Обработать загрязненную поверхность.
- Оставить на один час.
- Убрать грибок плесени с матраса с помощью ворсовой щетки.
- Вынести матрас на свежий воздух и оставить сохнуть на 2-3 дня.
Иногда одного раза недостаточно, чтобы полностью расправиться с грибком. В этом случае нужно повторно нанести раствор на матрас после сушки. При этом количество уксуса в растворе следует увеличить в два раза.
Чистка изделия в зависимости от наполнителя
Прежде чем обработать матрас, необходимо ознакомиться с его наполнителем. Часто именно от него будет зависеть выбор химического средства.
Ватный наполнитель
Изделия с ватным наполнителем не рекомендуется стирать в машине, так как он может собраться в комочки. Очистить матрас от пятен поможет любой химический состав.
Наполнитель из поролона
Матрас с поролоновым наполнителем, напротив, можно стирать на машине. В качестве средства для обработки от пятен используется обычный порошок или содовый раствор.
Наполнитель из холлофайбера
Матрасы с этим наполнителем можно стирать вручную или на машинке. Перед тем как положить изделие в барабан, нужно обработать пятно перекисью водорода или нашатырным спиртом.
Пружинный блок
Матрасам с пружинным блоком нельзя соприкасаться с влагой. В противном случае на металлических элементах может образоваться ржавчина. Химическое средство наносится на поверхность пульверизатором. В качестве очистителя используется лимонная кислота или уксус.
Сушка матраса после чистки
После удаления любых пятен матрас необходимо хорошо просушить. Внутри влажного изделия может остаться сырость, которая приведет к появлению плесени. От изделий с обширно распространившимся по поверхности грибком придется избавиться.
При просушке изделия нужно следовать рекомендациям, приведенным ниже:
- Для просушки матраса необходимо найти ровную и чистую поверхность.
- Нельзя оставлять изделие на солнце или возле огня.
- Не нужно пытаться искусственно ускорить процесс. Утюг и фен могут сжечь ткань.
Полезные советы при удалении пятен
- Не следует сильно мочить поверхность матраса, потому что подобные изделия долго сохнут.
- Для очистки пятен в первую очередь следует обращать внимание на народные средства. Если они не помогли, можно прибегнуть к неагрессивной химии.
- При очистки загрязнений не нужно размазывать пятно. Следует продвигаться от центра к краю пятна.
- Чтобы не испортить поверхность, необходимо использовать мягкую щетку или инструмент средней жесткости.
Чтобы избавиться от загрязнений на матрасе, можно обратиться к народным или магазинным средствам. Но перед тем как прибегнуть к ним, нужно обратить внимание на тип загрязнения, а также на тканевую поверхность изделия.
Следующее видео расскажет о способах борьбы с различными пятнами: