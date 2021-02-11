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Советы по уборке дома

Как убрать пятна с матраса: помощь народных средств и препаратов-специалистов

11.02.2021
6 мин.
Советы по уборке дома
Содержание1. Рецепты на все случаи жизни1.1. Перекись водорода1.2. Соль и сода1.3. Этиловый спирт2. Специальные средства2.1. Vanish Gold2.2. Dr. Beckmann спрей2.3. Attitude3. Типы загрязнений3.1. Моча3.2. Кровь3.3. Пятна от косметики3.4. Чернила3.5. Пятна от вина и кофейных напитков3.6. Пятна желтого цвета3.7. Плесень4. Чистка изделия в зависимости от наполнителя4.1. Ватный наполнитель4.2. Наполнитель из поролона4.3. Наполнитель из холлофайбера4.4. Пружинный блок5. Сушка матраса после чистки6. Полезные советы при удалении пятен

Появление пятен на матрасе – частое явление, особенно в семьях с детьми. Избавиться от них не так просто, как может показаться на первый взгляд. Некоторые изделия нельзя подвергать стирке, поэтому хозяйкам приходится прибегать к химическим средствам и даже народным методам. О том, какие из них наиболее действенные, расскажет эта статья.

Рецепты на все случаи жизни

Хозяйкам, которые озадачены вопросом, как убрать пятна на матрасе, необходимо в первую очередь обратить внимание на подручные средства.

Перекись водорода

Как убрать пятна с матраса: помощь народных средств и препаратов специалистов

Самым надежным и проверенным пятновыводителем является перекись водорода, которая присутствует в каждой домашней аптечке.

Чтобы убрать пятно с матраса с помощью перекиси, нужно:

  1. Смочить ею салфетку или ватку.
  2. Приложить ее к образовавшемуся пятну и оставить на двадцать минут.
  3. На пятнах, в составе которых есть органические вещества, появится пена, которую нужно убрать сухой тряпочкой.
  4. После того, как матрас станет чистым, следует убрать остатки перекиси мокрой губкой.

Соль и сода

Как убрать пятна с матраса: помощь народных средств и препаратов специалистов

Еще одно средство, хорошо очищающее поверхность любых изделий – содово-солевая смесь с добавлением лимонной кислоты.

  1. 1 ст. л. соды и 1 ст. л. соли смешать вместе до получения однородной массы.
  2. В стакане воды развести 1 ст. л. лимонной кислоты.
  3. Налить получившийся раствор в пульверизатор.
  4. Содово-солевую массу нанести на пятно, оросить сверху лимонной кислотой.
  5. Через некоторое время пятно начнет пениться, благодаря смеси, вступившей в реакцию с кислотой.
  6. По завершении реакции оставшуюся массу нужно аккуратно смахнуть щеткой.
  7. Место пятна обработать мыльным раствором и оставить подсыхать.

Этиловый спирт

Как убрать пятна с матраса: помощь народных средств и препаратов специалистов

Многие хозяйки любят это средство за то, что оно не оставляет следов и подходит для любых типов ткани.

Чтобы очистить поверхность от пятна, необходимо:

  1. Смочить в спирте салфетку.
  2. Приложить ее к пятну.
  3. Подождать 30 минут и протереть пятно чистой влажной тряпочкой. Если на поверхности все еще видны загрязнения, можно воспользоваться мыльным раствором.

Специальные средства

Пятна на матрасе можно удалить с помощью специальных средств по уходу за мебелью. Последние прекрасно подойдут как для матраса, так и для обивки мебели. Специальные средства за считанные секунды расправляются с загрязнениями на любой поверхности. Ниже представлены три самых эффективных продукта для борьбы с пятнами.

Vanish Gold

Как убрать пятна с матраса: помощь народных средств и препаратов специалистов

Чаще всего средства от фирмы Vanish представлены в виде спреев, которые быстро справляются с загрязнениями и не нуждаются в смывании. Чтобы очистить матрас, нужно нанести средство на загрязнившуюся поверхность и оставить на минуту. При борьбе со сложными пятнами время может быть увеличено.

Dr. Beckmann спрей

Еще одно средство, отлично помогающее справиться с любыми грязными пятнами. В его состав входит уникальный кислородный отбеливатель, который не содержит фосфатов и хлора. Следовательно, это средство можно смело использовать даже в детской спальне.

Attitude

Как убрать пятна с матраса: помощь народных средств и препаратов специалистов

Этот универсальный спрей поможет в борьбе даже с самыми сложными пятнами. Он подходит в первую очередь для изделий из хлопка и синтетики. Attitude отличается от остальных химических спреев экологичностью. В его составе присутствуют только натуральные компоненты.

Типы загрязнений

При выборе чистящего средства необходимо учитывать прежде всего химический состав самих пятен. В борьбе с кровью отлично подойдет перекись водорода, а вот пятна от декоративной косметики можно удалить благодаря хозяйственному мылу.

Моча

В семьях с маленькими детьми на матрасах часто появляются пятна от мочи. Последняя не только загрязнет поверхность, но и оставляет неприятный терпкий запах.

Как убрать пятна с матраса: помощь народных средств и препаратов специалистов

Для того чтобы справиться с подобного рода загрязнениями нужно:

  1. Высыпать на пятно небольшое количество соды.
  2. Развести в стакане одну столовую ложку 9% уксуса с водой в равном количестве.
  3. Нанести получившийся раствор на пятно с помощью пульверизатора.
  4. Подождать окончание реакции, сопровождаемой обильной пеной.
  5. Протереть поверхность тряпкой, предварительно смоченной в мыльном растворе.
  6. Оставшееся средство удалить при помощи чистой влажной тряпочки.

Чистый от пятен матрас необходимо вынести на свежий воздух и оставить сохнуть на 2-3 дня.

Кровь

Пятна крови – одни из самых сложных загрязнений. Вывести их поможет только нашатырный спирт.

Как убрать пятна с матраса: помощь народных средств и препаратов специалистов

Тем, кто озадачен вопросом, как убрать пятна с матраса, нужно:

  1. Предварительно открыть настежь окна.
  2. Растворить одну столовую ложку нашатыря в 100 мл воды.
  3. Перелить получившийся раствор в пульверизатор.
  4. Оросить загрязненную поверхность и оставить на тридцать минут.
  5. Смочить в оставшейся жидкости ватный диск и удалить им пятно.
  6. Протереть чистую поверхность сухой чистой тряпочкой.

Раствор с нашатырным спиртом нельзя распылять в доме, где живут астматики или люди, страдающие дыхательной недостаточностью.

Пятна от косметики

Как убрать пятна с матраса: помощь народных средств и препаратов специалистов

Загрязнения, образовавшиеся при помощи косметики, удаляются  мыльным раствором. Для этого следует:

  1. Взять небольшой кусочек хозяйственного мыла и растолочь его в пластмассовой емкости.
  2. Постепенно добавлять теплую воду до образования кашицеобразной массы.
  3. Получившуюся смесь нанести на загрязненную поверхность при помощи зубной щетки и оставить на двадцать минут.
  4. Остатки смеси удалить салфеткой и оставить матрас высыхать.

Чернила

Как убрать пятна с матраса: помощь народных средств и препаратов специалистов

Свежие пятна от чернил выводятся с помощью крахмала и талька, которые плотно прижимаются к загрязненной поверхности сухой тряпочкой.

В борьбе с уже въевшимися в ткань пятнами может помочь только этиловый спирт.

  1. Нужно смочить в спирте салфетку или ватный диск.
  2. Обработать им загрязненный участок.
  3. Оставить на пятнадцать минут.
  4. Собрать оставшийся раствор сухой тряпочкой.

Пятна от вина и кофейных напитков

Как убрать пятна с матраса: помощь народных средств и препаратов специалистов

Загрязнения, полученные от кофе и вина, убирают благодаря лимонной кислоте.

  1. В 200 мл воды развести одну столовую ложку лимонной кислоты.
  2. Нанести раствор на пятно с помощью пульверизатора.
  3. Оставить на тридцать минут.
  4. Смочить чистую салфетку в растворе лимонной кислоты и протирать ей пятно, пока оно полностью не исчезнет.
  5. Обработать поверхность влажной тряпочкой и дать подсохнуть.

Пятна желтого цвета

Как убрать пятна с матраса: помощь народных средств и препаратов специалистов

Загрязнения желтого цвета легко очищаются зубной пастой. Чтобы вывести пятно, нужно использовать состав, в котором нет красителей.

Алгоритм действий:

  1. Развести пасту в небольшом количестве воды.
  2. Нанести полученную массу на загрязненную поверхность.
  3. Оставить на тридцать минут.
  4. Убрать состав с помощью влажной салфетки.

Плесень

От влаги на поверхности матраса со временем может образоваться плесень. Чтобы очистить появившееся пятно, необходимо воспользоваться 9% уксусом.

Как убрать пятна с матраса: помощь народных средств и препаратов специалистов

Для этого следует:

  1. Развести в стакане одну столовую ложку уксуса с таким же количеством воды.
  2. Перелить полученный раствор в пульверизатор.
  3. Обработать загрязненную поверхность.
  4. Оставить на один час.
  5. Убрать грибок плесени с матраса с помощью ворсовой щетки.
  6. Вынести матрас на свежий воздух и оставить сохнуть на 2-3 дня.

Иногда одного раза недостаточно, чтобы полностью расправиться с грибком. В этом случае нужно повторно нанести раствор на матрас после сушки. При этом количество уксуса в растворе следует увеличить в два раза.

Чистка изделия в зависимости от наполнителя

Как убрать пятна с матраса: помощь народных средств и препаратов специалистов

Прежде чем обработать матрас, необходимо ознакомиться с его наполнителем. Часто именно от него будет зависеть выбор химического средства.

Ватный наполнитель

Изделия с ватным наполнителем не рекомендуется стирать в машине, так как он может собраться в комочки. Очистить матрас от пятен поможет любой химический состав.

Наполнитель из поролона

Матрас с поролоновым наполнителем, напротив, можно стирать на машине. В качестве средства для обработки от пятен используется обычный порошок или содовый раствор.

Наполнитель из холлофайбера

Матрасы с этим наполнителем можно стирать вручную или на машинке. Перед тем как положить изделие в барабан, нужно обработать пятно перекисью водорода или нашатырным спиртом.

Пружинный блок

Как убрать пятна с матраса: помощь народных средств и препаратов специалистов

Матрасам с пружинным блоком нельзя соприкасаться с влагой. В противном случае на металлических элементах может образоваться ржавчина. Химическое средство наносится на поверхность пульверизатором. В качестве очистителя используется лимонная кислота или уксус.

Сушка матраса после чистки

После удаления любых пятен матрас необходимо хорошо просушить. Внутри влажного изделия может остаться сырость, которая приведет к появлению плесени. От изделий с обширно распространившимся по поверхности грибком придется избавиться.

При просушке изделия нужно следовать рекомендациям, приведенным ниже:

  1. Для просушки матраса необходимо найти ровную и чистую поверхность.
  2. Нельзя оставлять изделие на солнце или возле огня.
  3. Не нужно пытаться искусственно ускорить процесс. Утюг и фен могут сжечь ткань.

Как убрать пятна с матраса: помощь народных средств и препаратов специалистов

Полезные советы при удалении пятен

  1. Не следует сильно мочить поверхность матраса, потому что подобные изделия долго сохнут.
  2. Для очистки пятен в первую очередь следует обращать внимание на народные средства. Если они не помогли, можно прибегнуть к неагрессивной химии.
  3. При очистки загрязнений не нужно размазывать пятно. Следует продвигаться от центра к краю пятна.
  4. Чтобы не испортить поверхность, необходимо использовать мягкую щетку или инструмент средней жесткости.

Чтобы избавиться от загрязнений на матрасе, можно обратиться к народным или магазинным средствам. Но перед тем как прибегнуть к ним, нужно обратить внимание на тип загрязнения, а также на тканевую поверхность изделия.

Следующее видео расскажет о способах борьбы с различными пятнами:

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