Появление пятен на матрасе – частое явление, особенно в семьях с детьми. Избавиться от них не так просто, как может показаться на первый взгляд. Некоторые изделия нельзя подвергать стирке, поэтому хозяйкам приходится прибегать к химическим средствам и даже народным методам. О том, какие из них наиболее действенные, расскажет эта статья.

Рецепты на все случаи жизни

Хозяйкам, которые озадачены вопросом, как убрать пятна на матрасе, необходимо в первую очередь обратить внимание на подручные средства.

Перекись водорода

Самым надежным и проверенным пятновыводителем является перекись водорода, которая присутствует в каждой домашней аптечке.

Чтобы убрать пятно с матраса с помощью перекиси, нужно:

Смочить ею салфетку или ватку. Приложить ее к образовавшемуся пятну и оставить на двадцать минут. На пятнах, в составе которых есть органические вещества, появится пена, которую нужно убрать сухой тряпочкой. После того, как матрас станет чистым, следует убрать остатки перекиси мокрой губкой.

Соль и сода

Еще одно средство, хорошо очищающее поверхность любых изделий – содово-солевая смесь с добавлением лимонной кислоты.

1 ст. л. соды и 1 ст. л. соли смешать вместе до получения однородной массы. В стакане воды развести 1 ст. л. лимонной кислоты. Налить получившийся раствор в пульверизатор. Содово-солевую массу нанести на пятно, оросить сверху лимонной кислотой. Через некоторое время пятно начнет пениться, благодаря смеси, вступившей в реакцию с кислотой. По завершении реакции оставшуюся массу нужно аккуратно смахнуть щеткой. Место пятна обработать мыльным раствором и оставить подсыхать.

Этиловый спирт

Многие хозяйки любят это средство за то, что оно не оставляет следов и подходит для любых типов ткани.

Чтобы очистить поверхность от пятна, необходимо:

Смочить в спирте салфетку. Приложить ее к пятну. Подождать 30 минут и протереть пятно чистой влажной тряпочкой. Если на поверхности все еще видны загрязнения, можно воспользоваться мыльным раствором.

Специальные средства

Пятна на матрасе можно удалить с помощью специальных средств по уходу за мебелью. Последние прекрасно подойдут как для матраса, так и для обивки мебели. Специальные средства за считанные секунды расправляются с загрязнениями на любой поверхности. Ниже представлены три самых эффективных продукта для борьбы с пятнами.

Vanish Gold

Чаще всего средства от фирмы Vanish представлены в виде спреев, которые быстро справляются с загрязнениями и не нуждаются в смывании. Чтобы очистить матрас, нужно нанести средство на загрязнившуюся поверхность и оставить на минуту. При борьбе со сложными пятнами время может быть увеличено.

Dr. Beckmann спрей

Еще одно средство, отлично помогающее справиться с любыми грязными пятнами. В его состав входит уникальный кислородный отбеливатель, который не содержит фосфатов и хлора. Следовательно, это средство можно смело использовать даже в детской спальне.

Attitude

Этот универсальный спрей поможет в борьбе даже с самыми сложными пятнами. Он подходит в первую очередь для изделий из хлопка и синтетики. Attitude отличается от остальных химических спреев экологичностью. В его составе присутствуют только натуральные компоненты.

Типы загрязнений

При выборе чистящего средства необходимо учитывать прежде всего химический состав самих пятен. В борьбе с кровью отлично подойдет перекись водорода, а вот пятна от декоративной косметики можно удалить благодаря хозяйственному мылу.

Моча

В семьях с маленькими детьми на матрасах часто появляются пятна от мочи. Последняя не только загрязнет поверхность, но и оставляет неприятный терпкий запах.

Для того чтобы справиться с подобного рода загрязнениями нужно:

Высыпать на пятно небольшое количество соды. Развести в стакане одну столовую ложку 9% уксуса с водой в равном количестве. Нанести получившийся раствор на пятно с помощью пульверизатора. Подождать окончание реакции, сопровождаемой обильной пеной. Протереть поверхность тряпкой, предварительно смоченной в мыльном растворе. Оставшееся средство удалить при помощи чистой влажной тряпочки.

Чистый от пятен матрас необходимо вынести на свежий воздух и оставить сохнуть на 2-3 дня.

Кровь

Пятна крови – одни из самых сложных загрязнений. Вывести их поможет только нашатырный спирт.

Тем, кто озадачен вопросом, как убрать пятна с матраса, нужно:

Предварительно открыть настежь окна. Растворить одну столовую ложку нашатыря в 100 мл воды. Перелить получившийся раствор в пульверизатор. Оросить загрязненную поверхность и оставить на тридцать минут. Смочить в оставшейся жидкости ватный диск и удалить им пятно. Протереть чистую поверхность сухой чистой тряпочкой.

Раствор с нашатырным спиртом нельзя распылять в доме, где живут астматики или люди, страдающие дыхательной недостаточностью.

Пятна от косметики

Загрязнения, образовавшиеся при помощи косметики, удаляются мыльным раствором. Для этого следует:

Взять небольшой кусочек хозяйственного мыла и растолочь его в пластмассовой емкости. Постепенно добавлять теплую воду до образования кашицеобразной массы. Получившуюся смесь нанести на загрязненную поверхность при помощи зубной щетки и оставить на двадцать минут. Остатки смеси удалить салфеткой и оставить матрас высыхать.

Чернила

Свежие пятна от чернил выводятся с помощью крахмала и талька, которые плотно прижимаются к загрязненной поверхности сухой тряпочкой.

В борьбе с уже въевшимися в ткань пятнами может помочь только этиловый спирт.

Нужно смочить в спирте салфетку или ватный диск. Обработать им загрязненный участок. Оставить на пятнадцать минут. Собрать оставшийся раствор сухой тряпочкой.

Пятна от вина и кофейных напитков

Загрязнения, полученные от кофе и вина, убирают благодаря лимонной кислоте.

В 200 мл воды развести одну столовую ложку лимонной кислоты. Нанести раствор на пятно с помощью пульверизатора. Оставить на тридцать минут. Смочить чистую салфетку в растворе лимонной кислоты и протирать ей пятно, пока оно полностью не исчезнет. Обработать поверхность влажной тряпочкой и дать подсохнуть.

Пятна желтого цвета

Загрязнения желтого цвета легко очищаются зубной пастой. Чтобы вывести пятно, нужно использовать состав, в котором нет красителей.

Алгоритм действий:

Развести пасту в небольшом количестве воды. Нанести полученную массу на загрязненную поверхность. Оставить на тридцать минут. Убрать состав с помощью влажной салфетки.

Плесень

От влаги на поверхности матраса со временем может образоваться плесень. Чтобы очистить появившееся пятно, необходимо воспользоваться 9% уксусом.

Для этого следует:

Развести в стакане одну столовую ложку уксуса с таким же количеством воды. Перелить полученный раствор в пульверизатор. Обработать загрязненную поверхность. Оставить на один час. Убрать грибок плесени с матраса с помощью ворсовой щетки. Вынести матрас на свежий воздух и оставить сохнуть на 2-3 дня.

Иногда одного раза недостаточно, чтобы полностью расправиться с грибком. В этом случае нужно повторно нанести раствор на матрас после сушки. При этом количество уксуса в растворе следует увеличить в два раза.

Чистка изделия в зависимости от наполнителя

Прежде чем обработать матрас, необходимо ознакомиться с его наполнителем. Часто именно от него будет зависеть выбор химического средства.

Ватный наполнитель

Изделия с ватным наполнителем не рекомендуется стирать в машине, так как он может собраться в комочки. Очистить матрас от пятен поможет любой химический состав.

Наполнитель из поролона

Матрас с поролоновым наполнителем, напротив, можно стирать на машине. В качестве средства для обработки от пятен используется обычный порошок или содовый раствор.

Наполнитель из холлофайбера

Матрасы с этим наполнителем можно стирать вручную или на машинке. Перед тем как положить изделие в барабан, нужно обработать пятно перекисью водорода или нашатырным спиртом.

Пружинный блок

Матрасам с пружинным блоком нельзя соприкасаться с влагой. В противном случае на металлических элементах может образоваться ржавчина. Химическое средство наносится на поверхность пульверизатором. В качестве очистителя используется лимонная кислота или уксус.

Сушка матраса после чистки

После удаления любых пятен матрас необходимо хорошо просушить. Внутри влажного изделия может остаться сырость, которая приведет к появлению плесени. От изделий с обширно распространившимся по поверхности грибком придется избавиться.

При просушке изделия нужно следовать рекомендациям, приведенным ниже:

Для просушки матраса необходимо найти ровную и чистую поверхность. Нельзя оставлять изделие на солнце или возле огня. Не нужно пытаться искусственно ускорить процесс. Утюг и фен могут сжечь ткань.

Полезные советы при удалении пятен

Не следует сильно мочить поверхность матраса, потому что подобные изделия долго сохнут. Для очистки пятен в первую очередь следует обращать внимание на народные средства. Если они не помогли, можно прибегнуть к неагрессивной химии. При очистки загрязнений не нужно размазывать пятно. Следует продвигаться от центра к краю пятна. Чтобы не испортить поверхность, необходимо использовать мягкую щетку или инструмент средней жесткости.

Чтобы избавиться от загрязнений на матрасе, можно обратиться к народным или магазинным средствам. Но перед тем как прибегнуть к ним, нужно обратить внимание на тип загрязнения, а также на тканевую поверхность изделия.

Следующее видео расскажет о способах борьбы с различными пятнами: