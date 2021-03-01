Монтажная пена – это удобный и прочный материал, из-за своих свойств его широко используют в строительстве: при отделочных работах, при монтаже окон и дверей, при проведении изоляции стыков, вентиляции, полостей. Однако даже самая аккуратная работа не оставит без попадания пены на поверхность одежды, дверей, окон и т. д. И не всегда можно очистить их с помощью мыла, губки и очистителя. Вода тем более не подойдет для большинства предметов, она только усугубит положение.

Оперативное удаление еще не засохшей монтажной пены

Лучше всего очищать поверхность в тот момент, когда пена еще не начала затвердевать. Поэтому если работник сразу заметил огрехи, то нужно сразу устранить их с помощью губки и растворителя. Конечно, если поверхность без покрытия, то можно дождаться засыхания и с помощью шпателя или ножа удалить засохшую пену. Но если покрытие со слоем лака на основе нитроцеллюлозы, то после попадания на него монтажной пены весь слой придется восстанавливать, так как при взаимодействии с ним он быстро разрушится. В случае с составом на алкидной и полиуретановой основе есть шанс его сохранить.

Поэтому лучше следовать такой процедуре:

Сначала проверяется, как будет действовать очиститель на поверхность. Для этого на незаметный участок (например, на угол, который в случае порчи будет не виден) наносится немного средства и проверяется эффект. Если слой не испортился, то можно удалять пену. Аккуратно снимается слой монтажной пены сухой тряпкой, при этом стараются не затрагивать слой краски/лака. Оставшийся слой очищают губкой, предварительно смоченный ацетоном.

Вместо него можно использовать средство для промывки пистолета, которая более эффективна, чем ацетон. При этом нужно помнить, что использование воды приводит к быстрому засыханию поверхности, поэтому снять пену с помощью ацетона не получится.

Как убрать монтажную пену с различных поверхностей

С металлической поверхности:

заставшую пену убирают механическим способом;

оставшийся, прилипший слой на металле зачищаются с помощью обычной губки или ластика.

Если застывший состав не получается удалить этим способом, то уменьшается адгезия пены с поверхностью. Для этого на нее наносят вещества с равным уровнем адгезии, например, гелиевый раствор или подсолнечное масло. Так же прекрасно подойдут Уайт-спирит или аптечное средство Димексид. Как убрать монтажную пену с помощью раствора:

на поверхность наносят раствор с равной пене адгезией — Димексид, подсолнечное масло и т. д;

она оставляется на несколько часов и после этого легко снимается;

оставшийся слой снимается ветошью и губкой.

Как удалить пену с тела?

Конечно, монтажная пена сама будет отслаиваться и в течение нескольких дней исчезнет вовсе. Но если ждать, пока она слезет, нет возможности, то состав можно убрать следующими способами:

С помощью раствора обычной, кухонной соли. В емкость (можно использовать тазик или ведро) заливают раствор в пропорции 1 к 3, то есть на 100 грамм соли 300 грамм воды. Затем в полученную жидкость окунают руки или ноги, держат там в течение нескольких минут. Если запачкалась спина или грудь, то можно использовать тряпку, намоченную в этом растворе, и так же прикладывать к месту загрязнения. После нескольких минут грязное место очищается с помощью пемзы или мочалки. С помощью спирта, ацетона, бензина, уксуса или строительного растворителя можно обработать загрязненный участок. Перед тем как наносить на кожу один из растворителей, сначала снимается грубый верхний слой механическим способом. По сути герметик не является токсичным средством, поэтому если нет необходимости, то нет причин спешить его удалять. Может подойти подогретое подсолнечное масло. Им намазывается на загрязненный участок, после этого посыпается стиральным порошком и интенсивно растирается до образования пены. Затем все тщательно смывается и обрабатывается кремом.

Исправить ситуацию поможет обычное мыло. Для этого поверхность основательно натирают мылом и мочалкой, и после смывают водой.

Удаление с одежды

Для удаления такой субстанции пятновыводители помогают плохо. Лучше всего использовать жидкость для очистки монтажных пистолетов или растворители, изготовленные специально для пены. Растворителем можно добиться лучших результатов, но он действует более агрессивно и применяется в основном для засохших пятен. Первое средство обладает более щадящим действием и применяется так:

шпателем удаляются следы монтажной пены, делается очистка, начиная от краёв и заканчивая центром;

протирается место тряпкой, вымоченной в жидкости для очистки;

после этого одежду стирают.

Однако такой способ не полностью безопасен для тканей и может повлиять на цвет и состояние одежды.

С дерева

Если пена уже застыла, то:

место загрязнения зачищается ножом;

затем остатки затираются наждачной бумагой.

Если пена еще не схватилась:

удаляется верхний слой сухой тряпкой;

оставшаяся пена вытирается ветошью, промоченной в очистителе.

Второй вариант более безопасный для поверхности лака/краски.

С пластиковой поверхности

Пластиковое покрытие дверей или окон нельзя очищать химическими препаратами, так как они могут нарушить целостность структуры. Поэтому надо использовать другие способы, например:

Раствор очищается пластиковой лопаткой или деревяшкой, которые не смогут оставить следы на поверхности. Обрабатывается поверхность теплым подсолнечным маслом (точно так же подойдет уксус). Делают перерыв на 15-20 минут, но предварительно снимают верхний слой пены. После этого по поверхности проходятся губкой. Наносится на пятно гель Димексид и оставляется на 5 минут, далее очищается поверхность губкой.

Со стеклянной поверхности

Еще не застывшую пену можно очистить специальным раствором, уксусом, Уайт-спиритом либо бензином. Схватившийся состав аккуратно удаляют пластиковой карточкой, ножом или другим предметом, не оставляющим царапин. Затем участок обрабатывают раствором. Обычно после снятия засохшей пены со стекла следов не остается.

С пола

Для ламината с линолеумом подойдет ацетон или Димексид. Засохший герметик удаляют скребком или ножом, далее на место наносится растворитель и через пару минут вытирают тряпкой или губкой.

Для деревянного пола лучше использовать специальные средства для очистки пены. В случае их отсутствия, используется Димексид, который, однако, не во всех случаях работает. Средство наносят на пятно и ждут в течение 30 мин, после его очищают жёсткой щеткой.

Как убрать монтажную пену с нетипичных поверхностей

Мебель. Для этого помогут ацетон и Димексид. Сначала их испытывают на малых площадях, чтобы убедиться, что они не испортят ткань. Если способ подходит, то наносится раствор на нужное место, ожидается пару минут, промывается поверхность водой. Если специальных средств нет, то устранить ее можно с помощью обычной воды. Ткань протирается сырой тряпкой, после чего пена становиться каменной, и её удаляют грубой щеткой. Обои. Лучше использовать механическую чистку, так как использование химических средств оставляет видимые следы. Плитка. Для нее подойдет любой растворитель и даже Димексид. Средство наносят на пену, заблаговременно очищенную шпателем, и потом удаляют губкой. Кирпич. Для неровной структуры кирпича наиболее эффективна будет наждачная бумага или скребок.

Что делать, если пострадал автомобиль? Для этого используют Уф-пушки и специальные растворы, не причиняющие большого вреда лакокрасочному покрытию. После операции по удалению пятна полируется поверхность.

Как почистить пистолет для монтажного герметика

Как правило, используется специальный очиститель для пистолета. Если пена застыла внутри, то механизм разбирается. Для этого пистолет отсоединяется от контейнера, откручиваются оставшиеся составляющие, затем они прочищаются очистителем.

Другие средства для очищения пены

Когда приобретается монтажная пена, то рекомендуется покупать очиститель от такой же компании.

Специальные препараты

В этом случае эффективны следующие средства:

Cosmofen 5 – средство, применяемое при установке окон. Обладает сильными растворяющими качествами. Cosmofen 10 и Cosmofen 20 – мощный очиститель для свежих и старых пятен, подходит для оконных профилей. Макрофлекс – препарат, размягчающий монтажную пену. Является подходящим вариантом для стен, пола, окон и деревянных дверей. PENOSIL Premium Cured PU-Foam Remove – вариант для обработки старого герметика. Растворитель 646 – является основой для разбавления лаков и красок, так же подходит для очистки. Foam Cleaner – используется для удаления свежих и не застывших пятен герметика. Cured Premium – применяется для затвердевшей и старой пены, подходит для любого материал.

Ultima Prafessional — состав, который подходит только для избавления от свежих пятен.

Подручные средства

Сода – довольно безопасное средство для любой поверхности. Достаточно обработать содой поверхность для удаления пены. Картошка и тальк – поможет со следами на деревянной поверхности. Жидкость для снятия лака, в которой содержится ацетон.

Рекомендации

Для того чтобы избежать проблем с удалением пены с поверхности, будет не лишним ознакомиться с советами опытных строителей:

Чтобы пена не застревала и не забивалась, перед применением герметика баллончик подогревается в воде. Емкость интенсивно встряхивается для того, чтобы предполимер и газ перемешались внутри. Чтобы легче контролировать процесс нанесения, к баллону подсоединяется пистолет или трубка. Для того чтобы пена лучше ложилась, поверхность очищают и увлажняют. Нанесение делается равномерно, небольшими дозами. Легче всего использовать профессиональные баллоны, которые имеют дозирующий клапан.

Есть еще один момент: лучше обратиться к специалистам, если в наличии нет хорошего инструмента и необходимых навыков.

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