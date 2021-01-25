На любой мебели, даже при самом бережном уходе, со временем могут появиться мелкие царапины, потертости и сколы. Существует множество способов, как убрать царапины на мебели, и вернуть поверхности привлекательный внешний вид. Для этого можно воспользоваться профессиональными средствами или обойтись подручными материалами. Применение народных средств, наиболее бюджетный вариант, который отлично подходит для исправления мелких дефектов.

Профессиональные способы

Специальные составы отлично справляются с любыми повреждениями. Подобрать необходимое средство можно в магазинах строительных материалов. К преимуществам использования специальных средств можно отнести высокую эффективность. Недостатком может послужить высокая стоимость некоторых составов.

Проверенные способы удаления царапин на мебели

Морилка

Это средство представляет собой жидкость или эмульсию. Она имеет различные оттенки и применяется в основном для устранения царапин, затрагивающих только верхний слой лака и потертостей. Для получения качественного результата наносить морилку необходимо на всю поверхность реставрируемой мебели. Иначе, даже если цвет морилки полностью совпадает с оттенком мебели, частично обработанный участок будет выделяться на общем фоне.

Нанесение этого состава не вызывает сложностей, но перед обработкой необходимо удостовериться в правильности выбора оттенка. Для этого можно нанести на малозаметный участок небольшое количество средства. Если тон морилки выбран правильно, можно обрабатывать полностью всю рабочую поверхность. После высыхания, необходимо тщательно отполировать, это придаст изделию законченный вид.

Краска по дереву

Вернуть эстетический вид предметам мебели, имеющей неглубокие царапины и незначительные повреждения, можно при помощи алкидной или акриловой краски, желательно на водной основе. Для того чтобы слой краски ложился ровно и не потрескался со временем, необходимо подготовить всю окрашиваемую поверхность. С помощью наждачной бумаги удалить слои предыдущей краски и обезжирить поверхность специальными составами. Затем можно приступать к окрашиванию предмета в любой понравившийся цвет. Нанесение слоя финишного лака придаст изделию более привлекательный вид.

Полироль

Масляная полироль отлично подойдет для удаления небольших царапин. Мебель, обработанная этим средством, приобретает ровную и блестящую поверхность. Чтобы получить качественный результат, сначала поврежденный участок нужно зачистить мелкой наждачкой, и только после этого можно наносить полироль.

Мастика

Надежным средством для удаления глубоких царапин, трещин и сколов на мебели является мастика. Приобрести ее можно в любом строительном магазине. При помощи мастики можно не только скрыть дефекты на мебели, но и восстановить глянец, а также удалить белые пятна.

Восковые карандаши

Максимально просто скрыть видимые дефекты на поверхности мебели с помощью восковых карандашей. Широкая палитра разнообразных оттенков позволяет подобрать необходимый цвет. Простота нанесения делает это средство легким в использовании. Для обработки восковым карандашом подготовка поверхности не требует сложных манипуляций. Достаточно очистить влажной салфеткой реставрируемый участок и дать ему высохнуть. После этого аккуратно закрасить карандашом трещины.

Есть два вида восковых карандашей. Одними можно просто затирать трещины и царапины, другие необходимо предварительно растопить. Для удаления глубоких царапин больше подойдут карандаши второго типа, растопив предварительно на водяной бане карандаш, необходимо заполнить царапины воском. В завершении тщательно отполировать высохшую поверхность.

Штрих

Штрих мебельный является эффективным профессиональным средством. С его помощью можно максимально быстро исправить незначительные повреждения. Он легко ложится на деревянную поверхность и обладает высокими адгезивными свойствами. Устойчив к воздействию влаги и перепадам температур. Наносится штрих мебельный на очищенную поверхность, которая, в последствии, покрывается лаком.

Мебельный воск

Этот материал эффективно справляется не только с мелкими царапинами, но хорошо подходит для удаления объемных трещин. Воск для мебели имеет множество разнообразных оттенков и две формы выпуска. Мягкий воск не требует особой подготовки и достаточно прост в использовании. Наносится он на поврежденную поверхность круговыми движениями. Через некоторое время излишки не впитавшегося воска следует удалить.

Воск, в твердой форме, перед использованием необходимо расплавить. Размягченный состав втирается на поврежденные участки, затем, для получения однотонной поверхности, изделие полируется полностью.

Маркеры

На рынке предоставлено большое количество различных форм выпуска мебельной краски. Один из которых, это мебельный маркер. Замаскировать мелкие царапины маркером довольно просто. Проведя этим средством по царапине, можно получить визуально привлекательную поверхность за считанные минуты. Нанесение полироли после закрашивания придаст мебели блеск.

Удаление царапин при помощи продуктов

Но наравне с профессиональными средствами, народные способы, так же эффективно, могут придать мебели первоначальный вид. Многие задаются вопросом, как убрать царапины на мебели, и при этом сэкономить средства. В этом случае использование обычных продуктов станет самым оптимальным решением. Кроме того, народные средства не токсичны и экологически безопасны.

Грецкие орехи

Замаскировать мелкие царапины и потертости на мебели при помощи орехов очень просто. Для этого можно протереть поврежденные участки ядрами грецкого ореха или заполнить трещины смесью перемолотых орехов и оливкового масла. После нанесения дать поверхности немного высохнуть, затем отполировать сухой салфеткой. После обработки поверхности этим способом, дефекты станут практически незаметны, но для поддержания привлекательного вида, процедуру необходимо периодически повторять.

Майонез

Как ни странно, звучит, но обычный майонез так же легко может справиться с исправлением мелких дефектов. Этот метод больше подходит для реставрации неполированной древесины. Небольшое количество продукта наносится на поврежденную поверхность и аккуратно втирается. После этого нужно дать поверхности полностью высохнуть, а затем тщательно отшлифовать и натереть сухой салфеткой. Такая обработка поможет полностью избавиться от небольших царапин.

Лимон

Одним из надежных средств по удалению царапин на мебели считается лимон. Для этого потребуется смешать, в равных количествах, сок лимона и любое растительное мало. Принцип действия максимально прост. Необходимо тщательно втереть смесь на поврежденных участках и отполировать салфеткой без ворса. Этот способ отлично подойдет для исправления мелких дефектов и придания мебели более привлекательного вида.

Черный чай

При помощи черного чая очень просто исправить небольшие дефекты на мебели. Для этого потребуется заварить насыщенную заварку и протереть царапины смоченным в ней ватным диском. Использовать этот способ желательно для мебели темных оттенков.

Растворимый кофе

Так же можно избавиться от мелких царапин при помощи кофе. Разведя растворимый кофе водой до получения густой кашицы, нанести полученную массу на царапины. Дать немного подсохнуть и удалить излишки сухой салфеткой.

Рыбий жир

Достичь качественного результата поможет рыбий жир. Небольшое количество жидкости необходимо втереть на поврежденных местах, после высыхания тщательно протереть сухой салфеткой.

Подручные материалы

Есть наиболее простые варианты, как убрать царапины на мебели при помощи подручных материалов. Все эти средства легко найдутся в каждом доме. И если, по каким-то причинам, не удалось приобрести специальные средства, то можно воспользоваться следующими способами.

Зубная паста

Зубная паста эффективно удалит царапины на светлой мебели. Разведя ее небольшим количеством воды аккуратно втереть на проблемные участки. Если вместо воды использовать растительное масло, то поверхность приобретет эффект полировки.

Цветные карандаши

Маленькие царапины можно закрасить цветными карандашами. Единственным условием станет точное сочетание оттенка мебели с цветом карандаша. Иначе царапина станет еще заметнее.

Йод

Для исправления небольших дефектов отлично подойдет йод. Но следует учитывать, что он имеет характерный оттенок, поэтому использовать его желательно только на мебели соответствующего цвета. Наносится он только на царапины очень аккуратными движениями, лучше всего использовать ватную палочку.

Косметический карандаш

Используя карандаши для бровей подходящего цвета можно закрасить небольшие царапины. Визуально это поможет улучшить внешний вид мебели, но этот способ не имеет долгосрочного эффекта. После каждой влажной уборки придется повторять закрашивание.

Крем для обуви

Восковый крем для обуви качественно удалит небольшие дефекты. Перед нанесением крема необходимо подготовить поверхность. Тщательно очистив поверхность и просушив, аккуратно нанести крем непосредственно на царапины. После необходимо отполировать участок.

Используя любой из перечисленных способов, можно добиться качественного результата. У каждого из них есть свои особенности. Специализированные средства дадут более долговременный эффект, а народные способы отличаются доступностью и экологически безопасны. Исходя из личных предпочтений, можно найти для себя наиболее подходящий вариант.

Полезные видео по данной теме:

Видео загружается...