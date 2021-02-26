Как убрать царапину на стекле: помощь препаратов и народных средств

Предметы интерьера, имеющие стеклянные поверхности, безусловно, выглядят очень стильно и элегантно. Несмотря на то, что подобные изделия способны облагородить и визуально придать легкость обстановке любого помещения, они имеют некоторые сложности в уходе. Одного неловкого движения достаточно, чтобы обладатель этой красоты начал задаваться вопросом: «Как убрать царапину на стекле?». К счастью, есть несколько проверенных способов. Руководствуясь инструкциями, можно справиться с такой проблемой самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Причины возникновения дефектов

Довольно часто после покупки мебели или аксессуаров со стеклянной поверхностью их владелец сталкивается с разочарованием: изделие покрывается царапинами. Виной тому может стать неаккуратная эксплуатация, например, размещение на мебели посуды и столовых принадлежностей из керамики или стекла без скатерти. Даже мытье тряпками из жесткого материала с использованием неподходящих средств может вызвать появление дефекта. Главное, что подобные повреждения не гарантируют возврат испорченной вещи в магазин, поэтому с царапинами придется бороться собственноручно.

Как устранить повреждения на тонком стекле

Для начала следует избавиться от пыли и других загрязнений на поверхности, нуждающейся в ремонте. Для этого подойдет салфетка из микрофибры, которую нужно смочить негорячей водой и тщательно отжать до влажного состояния. Несмытые пылинки в процессе реставрации могут расцарапать стекло ещё больше. Далее, необходимо дождаться его полного высыхания.

Для уменьшения или полного устранения повреждений стекол небольшой толщины, например, очков, телефона или камеры фотоаппарата, могут потребоваться не только специализированные полировочные средства, но и обычные бытовые. Очень важно соблюдать технологию, чтобы исключить вероятность добавления новых дефектов.

Зубная паста

Она считается самым простым и доступным вариантом, но успешно справляется только с мелкими царапинами. Паста наносится на поврежденный участок и оставляется до ее высыхания. Затем осторожно растирается куском ткани по кругу без сильного надавливания. Если потребуется, то манипуляцию можно повторить. Подойдет состав белого цвета, или прозрачный. Паста, содержащая твердые частицы, может ухудшить состояние стеклянной поверхности.

Состав из уксуса и горчичного порошка

Тут все просто: горчица и уксус смешиваются до густой консистенции. По порядку действий такой способ аналогичен методу с зубной пастой.

Масло растительное

Продукт сможет заретушировать только слабовыраженные повреждения, с крупными царапинами такой способ не справится. Нанесенное на мягкую салфетку масло втирается в испорченный участок и сглаживает его.

Шлифовальная паста ГОИ

Благодаря входящему в состав оксиду хрома, а также органическим растворителям, эта масса может выполнить не только эффект удаления маленьких царапин, но и осуществить глубокую шлифовку поверхности. Так как для ремонта стекла требуется паста тонкого типа, остановить выбор нужно на номере 1 или 2.

Для работы с массой сначала ее необходимо подогреть при помощи водяной бани и немного размять в ладонях. Нанесенным на фетровый материал составом осуществляется полировка легкими движениями в одном направлении.

Прозрачный лак для ногтей

Это средство поможет избавиться от царапины или неглубокого скола на оконном стекле.

Методика проста:

про помощи кисточки с небольшим количеством лака повреждение заполняется таким образом, чтобы средство не попало вокруг царапины;

в течение получаса лак должен высохнуть;

кусочком безворсовой салфетки, смоченной растворителем для снятия лака, убирается лишнее.

Для лучшего эффекта можно прибегнуть к полировке растительным маслом.

Паста Антицарапин

Средство используется для выравнивания и маскировки небольших дефектов. При помощи своего абразивного составляющего может сгладить шероховатости поврежденного участка.

Пищевая сода

Порошок смешивается с водой до состояния пасты, не содержащей комочков. В течение не более половины минуты втирается в поцарапанное место. Затем смывается ватным диском, смоченным теплой водой. Закрепить результат можно шлифовкой поверхности сухой мягкой тканью.

Как устранить царапины на толстом стекле

Для ремонта поврежденных участков, например, на автомобильном окне или поверхности стеклянной столешницы, придется потратить больше сил и времени. Под повреждениями подразумеваются именно царапины, со сколами и другими серьезными углублениями этот способ не даст результатов.

Чтобы выполнить процедуру, необходимо обзавестись:

полировочной машинкой или дрелью с насадкой — войлочным кругом;

полиэтиленовой пленкой;

широким скотчем;

маркером или фломастером;

водным распылителем;

средством для мытья стеклянных поверхностей.

Обязательно нужно запастись тряпками и бумажными полотенцами.

Этап подготовки

Моющим средством очищается ремонтируемое стекло и насухо вытирается бумажными полотенцами. Чтобы обезопасить соседние части машины от брызг полироли, их нужно спрятать под пленку и укрепить покрытие скотчем. Царапины на поверхности выделяются фломастером или любой наклейкой с внутренней стороны. Подготовка нужна для того, чтобы не искать их в процессе полировки.

Основной этап

В целом вся процедура выполняется не менее 3 часов.

Полироль подготавливается в соответствии с инструкцией. На дрель надевается войлочная насадка, которая покрывается небольшим количеством пасты. На выделенные дефектные участки также наносится полироль, и начинается процесс шлифовки. Поверхность стекла необходимо время от времени сбрызгивать водой из пульверизатора, чтобы охладить его и размочить полировальный состав. Засыхание пасты недопустимо, так как может повлечь за собой появление еще большего количества повреждений. Весь процесс полировки осуществляется мягко, исключая сильные надавливания даже в местах глубоких царапин. Инструмент нужно держать под небольшим углом от шлифуемой поверхности. Процедура происходит по участкам, переходя по достижению результата от одного к другому, с учетом небольшого нахлеста. После завершения работы поверхность стекла вытирается салфеткой из микрофибры и просматривается на предмет устранения первоначальных царапин и неотполированных участков. При обнаружении таковых, необходимо процедуру повторить.

В продаже на сегодняшний день есть множество полиролей, разнообразных по типу и брендам. Некоторые из них работают только в тандеме со специальными инструментами, остальные наносятся ручным способом.

Популярные препараты

Нет необходимости рассматривать в статье характеристики и состав всех средств, а также инструкции каждого из них о том, как убрать царапину на стекле, потому что продукты данной специфики кардинально отличаются не только ценой, но и страной-производителем. Хочется упомянуть несколько брендов, зарекомендовавших себя высоким качеством и приемлемой стоимостью.

Doctor Wax

Полироль Doctor Wax по праву заслужил доверие и восхищение многих покупателей. Он способен всего за одно применение убрать микроцарапины и трещины. Удалить глубокие повреждения этим средством не удастся, но с поддержанием сохранности стеклянных поверхностей на долгое время он справляется великолепно. К тому же «доктор» является довольно бюджетным вариантом.

Sonax

Универсальные полироли от производителя Sonax одновременно служат для очищения стекол и для полировки мелких царапин. Но для их применения обязательно потребуется шлифовальная машинка. Хочется отметить, что продукция данного бренда считается довольно дорогостоящей.

Willson

Средства для ручной полировки от Willson, имеющие в составе алмазную крошку, обладают высокой эффективностью в борьбе с повреждениями, но, к сожалению, не очень часто встречаются в продаже.

Профилактика появления повреждений

Самым верным средством в борьбе с царапинами на стекле является правильный уход и бережное отношение к изделиям. Ведь справиться с дефектом куда сложнее, чем не допустить его образование.

Советы по профилактике:

Для мытья стеклянной посуды не стоит пользоваться тряпками или губками из сухого материала с твердыми частицами. Применение средств для очистки с агрессивным химическим составом и горячей воды также может негативно сказаться на состоянии материала и спровоцировать появление царапин и микротрещин. Полировать стекло после мытья лучше мягким полотенцем или даже марлей. Советы наших бабушек о протирании окон и зеркал газетами стоит забыть. Печатная продукция имеет твердую бумагу, а чернила состоят из металлических частиц. Поэтому подобные манипуляции рано или поздно станут губительными для глянцевых поверхностей. Многие хозяйки используют хозяйственное мыло для очищения изделий от стойких загрязнений, однако специализированные средства справляются с этой задачей значительно эффективнее.

Сегодня можно найти бытовую химию для любого вида и качества стекла. В выборе моющих средств лучше не экономить, ведь, как известно, скупой хозяин заплатит дважды.

Подводя итог, хочется сказать, что на сегодняшний день существует много способов и средств для удаления и маскировки царапин, портящих вид изделия. Если процедура производится впервые, то для начала стоит ее опробовать на поверхности ненужного стеклянного куска. Если же избавиться от серьезного повреждения не удалось, не нужно спешить выбрасывать вещь. Спрятать трещину или скол возможно при помощи декоративной пленки, наклейки, рисунка, или композиции из стразов. К тому же не стоит забывать, что профессиональную помощь всегда смогут оказать мастера-реставраторы.

В завершение темы — видео: