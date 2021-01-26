Батареи отопления служат десятки лет и неизбежно загрязняются за время эксплуатации. Рано или поздно перед хозяевами квартиры встает вопрос: как промыть батареи отопления эффективно и безопасно?

Признаки внутреннего загрязнения чугунных батарей

По завершению отопительного сезона вода из системы батарей отопления сливается, и на протяжении всего периода, когда оно выключено, батареи стоят сухими изнутри, а с приходом нового сезона – наполняются водой. Это чередование неизбежно приводит к коррозии металла, из которого выполнены радиаторы. Их внутренняя сторона покрывается ржавчиной, а низкое качество и жесткость воды в них приводит к образованию известкового налета. Определить, что необходима внутренняя прочистка батарей, можно по следующим признакам:

во время отопительного сезона можно заметить, что одна из секций или вся батарея холоднее, чем остальные радиаторы в доме. Это явный признак того, что изнутри этот участок покрыт толстым слоем ржавчины или налета;

если температура стояка выше, чем у батареи, это еще один очевидный признак того, что горячая вода поступает в радиатор не в полном объеме из-за внутренних загрязнений;

все батареи в квартире чуть теплые, в то время как у соседей по дому они горячие;

неравномерный нагрев батареи также говорит о том, что необходима прочистка.

Даже если подобные признаки не были отмечены, перед началом каждого отопительного сезона рекомендуется проводить профилактическую прочистку. Можно доверить это работникам теплосети или сделать самостоятельно.

Подготовка к внутренней чистке батарей

Самостоятельная промывка батарей в домашних условиях требует некоторой подготовки:

Чаще всего промывка происходит в ванной. Чтобы уберечь эмалевое покрытие от возможных царапин, на дно ванны следует положить поддон или закрыть его ветошью, стенки также лучше обложить слоем ненужной ткани. Иначе существует риск повредить покрытие ванны, промывая в ней часть радиатора. Затем следует перекрыть вентили водоснабжения, открутить крепежные гайки, отсоединить радиатор. Стоит заранее подготовить емкость, в которую будет слита вода (она может остаться в батарее). Подготовьте подручные средства, которые будете использовать для прочистки.

Средства для промывки батареи

Перед тем, как промывать радиатор, следует заранее подготовить следующие средства и предметы, которые могут понадобиться в процессе:

чистящие средства для промывки труб от загрязнений, такие как «Крот» и его аналоги;

лимонная или уксусная кислота;

деревянный молоточек (опционально);

пульверизатор;

ершики, старые зубные щетки, поролоновые губки.

Процесс очистки батарей отопления изнутри

Если все готово, можно приступать к самому процессу промывки батареи.

Постучав деревянным молотком по каждой из секций, можно ускорить отслоение плотной ржавчины и известковых отложений. Крупные частицы засора, которые отвалятся после этого, можно просто вытряхнуть. В резервуары секций заливается обычная горячая вода без каких-либо дополнительных чистящих средств. Ее нужно оставить там на полчаса, после чего слить. Во время следующего этапа промывки в батарею заливается чистящий раствор. Вариантов может быть несколько. Самый популярный ввиду низкой стоимости – вода с растворенной в ней уксусной эссенцией или лимонной кислотой. Однако более высокая эффективность наблюдается у специальных, промышленно произведенных средств для прочистки засоров в трубах. Использовать их следует согласно прилагаемой инструкции. Если была использована уксусная или лимонная кислота, время выдержки должно составлять один час. Затем чистящий раствор сливается из батареи. Следующий этап промывки радиатора – удаление остатков размокших от химического чистящего раствора загрязнений. В радиатор следует заливать воду из душа или шланга под напором до тех пор, пока вытекающая жидкость не будет абсолютно чистой. Скопления пыли в труднодоступных местах можно удалять вручную при помощи ершиков, щеткой, поролоновой губки, надетой на конец линейки.

Подобная промывка должна проводиться не реже, чем раз в три года. Это обеспечит качественное отопление жилого помещения. Чистые радиаторы не задерживают тепло, нормально нагреваются и эффективно обогревают квартиру.

Промывка батарей отопления снаружи

Помимо внутренних загрязнений, на батареях отопления часто появляется грязь с наружной стороны. Это не так вредит их основной функции – обогреву помещения – как внутренние загрязнения, но значительно портит их внешний вид. Кроме того, на батареях отопления часто сушат вещи, поэтому в идеале радиаторы должны быть абсолютно чистыми, не иметь на своей поверхности загрязнений и пыли.

Обнаружить такого рода загрязнения весьма просто – они видны невооруженным глазом. Не стоит откладывать наружную очистку батарей на потом, потому что удалить легкие и свежие загрязнения намного проще и быстрее, чем застарелые.

Что понадобится для очистки батарей снаружи

Чтобы очистить наружную сторону радиаторов, понадобятся следующие вещи:

пылесос;

фен, желательно – с узкой насадкой, позволяющей выдавать целенаправленный узкий поток горячего воздуха;

мягкая щетка для удаления пыли или пипидастр;

поролоновые губки;

мягкие тряпки, не оставляющие на окрашенной поверхности царапин;

ершики для посуды;

моющее средство.

Методы очистки батарей снаружи

Помимо внутренней чистки, многих людей интересует вопрос, как промыть батареи отопления снаружи. Многие хозяйки, выполняя регулярную уборку, пренебрегают мытьем батарей, оставляя на них пыль и даже загрязнения, что сразу выдает небрежное отношение к порядку. Идеальная чистота складывается из подобных мелких деталей. Кроме того, батареи должны быть особенно чистыми, если в доме живут дети.

Очистить внешнюю часть радиаторов отопления можно с помощью нескольких способов: сухого и влажного, а также при помощи пара.

Сухой способ чистки

Сухой способ применяется, когда на радиаторах появился слой пыли, однако нет жирных или других загрязнений, очевидных пятен и разводов. Его рекомендуется проводить регулярно раз в 7-10 дней. Выполняется он довольно просто:

Щеткой смахивается основной слой пыли. Пылесос с надетой на него узкой насадкой удаляет пыль с задних, труднодоступных поверхностей радиатора. Бытовой фен поможет сдуть пыль еще быстрее и эффективнее, особенно помогая с теми участками, которые недоступны для очистки щеткой или пылесосом. Радиатор протирается мягкой сухой тряпкой.

Чистка батарей паром

Близко к сухому способу по назначению, но выше по эффективности стоит очистка батарей паром. Он также помогает удалить пыль и легкие загрязнения. Самым лучшим вариантом в данном случае будет применение парогенератора. Направленный поток горячего пара поможет решить следующие проблемы:

Очистка батарей от пыли. Пар удалит ее наслоения, после чего достаточно будет пройтись по батарее сухой мягкой тканью. Этот прибор способен удалить все загрязнения даже с самых труднодоступных участков. Растворение небольших старых загрязнений. Если на радиаторе есть небольшие пятна, то пар поможет растворить их без мытья водой и чистящим средством. Дезинфекция. Это особенно актуально, если батарея используется для сушки вещей.

Стоит заметить, что воздействие пара способно повредить краску на радиаторе, особенно если она наносилась в один-два слоя и давно не обновлялась. Способ следует применять с осторожностью и не направлять пар на один участок слишком долго.

Для очистки паром можно также применить отпариватель для одежды при отсутствии дома парогенератора. Однако он менее эффективен в данном случае, поскольку пар из него подается под гораздо более слабым давлением и менее целенаправленно.

Влажный способ чистки

Этот метод также можно назвать промывкой батарей снаружи. Он применяется, если на радиаторе остались жирные пятна, сильные загрязнения, разводы от влажных вещей.

Застарелые жирные пятна следует предварительно размочить. Под батарею положить клеенку, чтобы жидкость от промывки не попадала на пол. На пятна нанести чистящее средство, разведенное в небольшом количестве горячей воды, затем участок протереть щеткой. Средство оставить на 15-20 минут, после чего еще раз протереть чистой щеткой, остатки смыть влажной губкой.

В качестве чистящего средства может применяться гель для мытья посуды или другая бытовая химия. Важно, чтобы она была не слишком агрессивной, иначе краска на радиаторе может слезть или потрескаться.

Всю батарею нужно помыть губкой или тряпкой с разведенным моющим средством, после чего – промыть еще раз, но уже с использованием чистой воды. Затем ее следует протереть сухой тряпкой или губкой, чтобы на поверхности не осталось разводов и пятен.

Влажный способ можно использовать и профилактически примерно раз в месяц. Если батарея используется для быстрого просушивания вещей, предметов одежды и многоразовых тканевых масок для лица, ее можно мыть и чаще. Регулярная очистка радиаторов позволит просушивать на них вещи без опасений того, что они испачкаются, а еще – придаст батареям отопления достойный вид.

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