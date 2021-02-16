Хрустальная люстра служит украшением помещения и способна разнообразить любой интерьер. Поэтому мойка светильника должна проводиться регулярно, иначе основные детали лампы со временем потускнеют и начнут плохо отражать свет. Также важно знать, как помыть хрустальную люстру с учетом деликатных свойств материала.

Подготовительные работы

Конечный результат зависит от предварительной подготовки. Для мытья люстры вам понадобятся:

Стремянка. Перчатки. Моющие средства. Расходные материалы — салфетки, полотенца, хлопчатобумажная ткань, губки. Застилочный материал для пола.

Отключение электричества

Мыть конструкцию, когда включено электричество опасно, поскольку любой из домочадцев может включить свет. Перед началом работ рекомендовано обесточить всю квартиру и выкрутить лампочки, когда они остынут.

Перчатки

Работая без них, на поверхности будут оставаться следы от пальцев, поэтому люстру нужно мыть в ворсовых или хлопковых перчатках. Для удобства выбирайте изделия из тонкого материала. При мойке деликатных элементов подойдут перчатки с силиконовым покрытием. Оно предотвращает выскальзывание предметов.

Вода

В слишком горячей воде хрусталь тускнеет и теряет прозрачность. Поэтому температура жидкости не должна превышать 28°. Цветной хрусталь моют в холодной или прохладной воде. Чтобы детали не царапались о твердые стенки используемой емкости, выбирайте пластиковую посуду.

Защита пола

В качестве застилочного материала можно использовать старые газеты или толстое покрывало. При случайном падении каких-либо элементов люстры, покрытие защитит пол от повреждения.

Начало работ

Если за светильником ухаживали регулярно, и он не сильно грязный, то достаточно будет мытья сухим способом. Но старые пятна убрать без воды и специальных средств невозможно. При выборе нужно учитывать конструкцию светильника и рекомендации от производителя. Так вы сможете понять, для какой поверхности предназначено то или иное чистящее средство.

Очистка сухим способом

Чтобы удалить небольшое скопление пыли, конструкцию необязательно снимать. Достаточно использовать любую тряпку или щетку с длинной щетиной или эластичным ворсом. С ее помощью можно добраться до самых дальних элементов светильника.

Влажная мойка

При наличии старых пятен конструкцию придется снимать, разбирать, и только потом мыть. В процессе работы используйте мягкие тканевые салфетки или тряпки. Влажная мойка подразумевает применение специальных средств, таких как пены, аэрозоли, спреи. Но все они должны быть с низким уровнем рН.

Профессиональные средства

Если у вас ограничено время на уборку, то помыть хрустальную лампу помогут специальные чистящие средства. Они легки в работе, их можно найти в салонах по продаже люстр. Профессиональный препарат наносят на все части светильника и ждут 15 минут, пока оно не расщепит слой грязи. После этого нужно прополоскать все элементы люстры и вытереть их насухо.

Домашние средства

Кроме специальных средств, которые часто стоят недешево, можно использовать недорогие домашние варианты. Они не содержат химии и справляются со старой грязью не хуже.

Нашатырь и вода

Ход работы:

Развести 1 ст. л. нашатыря в 1 ст. л. теплой воды. Далее в полученный раствор на 30 минут нужно поместить основные части светильника.

По прошествии этого времени, люстру моют и протирают салфеткой или сухой тряпкой.

Состав из уксуса и соды

Комбинация соли и уксуса поможет вернуть первоначальный блеск конструкции. Ход работы:

1 ч. л. соли и 1 ст. л. уксуса нужно смешать в 1 л теплой воды. Все части люстры помещают в готовый раствор и начинают мыть мягкой губкой.

По завершении операции люстру протирают насухо.

Состав из мыла и соды

Эту смесь необходимо использовать осторожно. Мыть люстру нужно быстро, иначе начнет образовываться мыльная пленка, которая приводит к потемнению хрусталя. Ход работы:

1 ч. л. соды и 1/4 часть хозяйственного мыла натирают на терке. Каждую часть светильника поочередно опускают в готовый раствор и очищают специальной тряпкой.

Когда мойка окончена, все части люстры нужно промыть под холодной водой и вытереть насухо.

Гелевые, мылообразные средства для мытья посуды

Они помогут справиться с жирными пятнами, придадут блеск хрустальным деталям. Ход работы:

Добавьте в воду средство для мытья посуды и погрузите в него все детали конструкции. Тщательно их вымойте мягкой губкой и прополаскивайте. Для этого опустите детали в емкость с чистой водой. Последний этап нужно повторить несколько раз, периодически меняя воду.

По завершении вытрите их салфетками.

Картофельный отвар

Он поможет справиться с пятнами не хуже любого профессионального средства. Ход работы:

В остывший отвар погрузите все детали светильника на 30 минут, после чего поступайте к мойке. В конце все элементы вытирают насухо.

Чтобы хрустать блестел, в отвар можно добавить уксус.

Использование сырого картофеля

Этот вариант, несмотря на эффективность, достаточно неудобен. В основном его используют только для крупных деталей люстры. Ход работы:

Картофель разрезают на две части и натирают одной из половин хрусталь. Затем все детали люстры погружают в слабый раствор синьки и моют.

Далее конструкцию нужно прополоскать и вытереть насухо.

Кока-кола

Давно известно, что этот напиток отлично справляется с любым видом загрязнений, он даже способен избавить от налета на стекле. Ход работы:

Опустите в напиток хрустальные детали люстры на несколько минут. После чего переложите их в раствор воды с уксусом.

В конце все элементы насухо вытрите.

Морская соль

С ее помощью также можно вернуть былой блеск хрустальной лампе. Ход работы:

В 5 л воды растворяют 500 г морской соли. Все части конструкции оставляют на 1,5 часа в полученном составе.

В конце люстру протирают мягкой тканью без ополаскивания.

Как помыть люстру, не снимая?

Если снимать и разбирать светильник нет времени, а помыть его нужно, есть несколько способов сделать это быстро и максимально эффективно. Они подойдут для небольшого светильника с простой конструкцией. Ход работы:

Налейте в пульверизатор теплую чистую воду, поставьте перпендикулярно люстре емкость, куда будет стекать грязная вода. Опрыскайте светильник резкими интенсивными движениями.

В конце нужно насухо вытереть все элементы светильника.

Чтобы помыть люстру вторым способом, необходимо:

Подвесить к светильнику раскрытый зонт, чтобы туда стекала грязная вода. Кроме того, он поможет предотвратить падение хрупких деталей на пол. Затем вымыть все хрупкие детали люстры вручную, используя любой из вышеперечисленных растворов или профессиональных средств и вытереть их до блеска.

Особенности мытья конструкции из хрусталя

Хрустальные светильники бывают разных конструкций и для каждой необходимо знать особенности очистки:

Светильник с подвесками

Навесные элементы нужно снять, вымыть и просушить. Все процедуры проводят только в теплой воде. Подвески можно мыть в тазике, раковине или посудомоечной машине. Последний вариант не подойдет для небольших деталей, которые могут сломаться, поскольку под потоком воды они будут соприкасаться друг с другом, что приведет к царапинам и повреждениям.

Помимо этого, посудомоечная машина будет менять температуру воды, что вызовет появление трещин на хрустальных изделиях. В процессе работы используются как профессиональные чистящие средства (например, для мытья окон), так и заранее подготовленные домашние растворы. Чтобы сэкономить время, небольшие элементы светильника сушат феном, но после него могут остаться разводы на хрустале.

Большая многоярусная люстра

Прежде чем снять все части с большой сложной конструкции, нужно подумать о том, как вы будете ее собирать. Рекомендовано сделать несколько фото светильника с разных сторон, чтобы при сборке не возникло проблем. Еще один полезный совет заключается в том, что все отдельные части каждого яруса хранят отдельно.

Конструкции, имеющие металлические детали

Пыль любит скапливаться на каркасе, металлических вставках и соединительных комплектующих. Тогда проводят сухую уборку, протирая элементы специальной щеткой или сухой тряпкой.

Для люстр с бронзовой фурнитурой используют состав из зубного порошка и нашатырного спирта. Затем каркас моют и вытирают насухо. Латунные детали чистят смесью соды и воды. Хрустальные люстры в серебряном, металлическом, никелевом обрамлении оставляют в кипяченой теплой воде на 30 минут, после чего протирают сухой тряпкой, избегая позолоченных участков. При отсутствии сильных загрязнений люстру можно не разбирать, а протереть этиловым спиртом все ее части.

Профилактика загрязнений

Ухаживать за хрустальной люстрой довольно просто, главное — делать это регулярно. Несколько правил помогут сохранить первоначальный вид светильника:

Используйте антистатики, отталкивающие пыль. Их выпускают в виде спреев и наносят не реже чем 3 раза в неделю, на всю поверхность конструкции, на расстоянии 30 см. Протирать ничего не нужно, раствор сам высохнет и не оставит следов. Периодически обрабатывайте люстру раствором на основе уксуса, он придаст лампе первоначальный блеск.

Теперь, зная, как помыть хрустальную люстру, вы можете быстро вернуть ей изначальный вид. Для экономии времени используйте специальные спреи и гели, но при желании можно применять и домашние средства. Не забывайте и о технике безопасности — перчатках, отключении, электричества, защите пола и потолка.

В завершение темы — видео, посвященное ей: