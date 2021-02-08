Столовые приборы, креманки, блюда и другие предметы из серебра выглядят красиво, но требуют внимательного отношения и ухода. Нередко потемнение портит впечатление от использования, особенно если торжество устраивается для большого количества гостей. Поэтому стоит знать, как почистить столовое серебро, чтобы вернуть ему первозданный вид и блеск. Способы разнообразны по длительности и применяемым средствам.

Сода

Наиболее простой и распространенный вариант очистки — с помощью соды. Вещество чаще всего всегда есть в доступе, поэтому его легко использовать по мере необходимости.

Вариант, который наверняка не испортит поверхность приборов и блюд — раствор.

В эмалированную или стеклянную посуду, пригодную для кипячения на открытом огне, вылить 200 мл чистой воды. Предварительно дно необходимо покрыть слоев фольги. После закипания аккуратно всыпать в жидкость столовую ложку с горкой соды. Поместить все приборы в кипящий раствор, подождать 15 минут, убавив огонь до медленного. Выключить раствор, осторожно вынуть предметы. Протереть после остывания.

Данный способ позволяет избавить от глубоких темных пятен, не повреждая поверхность. При этом очистка не подойдет для изделий с декоративными затемнениями, так как они также либо исчезнут совсем, либо значительно померкнут. В этом случае лучше использовать другой вариант.

Взять стеклянную емкость и насыпать в нее “на глаз” необходимое для очистки количество соды. Налить тонкой струйкой в емкость чистую воду до образования пасты, тщательно перемещать, максимально растворив частицы. Небольшой щеткой нанести пасту на поверхность и потереть до исчезновения загрязнения.

Стоит избегать в этом случае проникновения частиц в швы и места, затемненные декоративно. Это позволит сохранить рисунок.

Уксус

Задаваясь вопросом как почистить столовое серебро максимально безопасно для поверхности, многие решают выбрать в качестве основного действующего вещества уксус. Благодаря составу он отделяет от поверхности загрязнения, избавляя от них на долго время.

Для очистки достаточно приготовить раствор, состоящий из 400 мл уксуса (70%) и 40 г соды. После перемешивания в неметаллической посуде, в состав на 3 часа помещаются все очищаемые приборы. Спустя названый период времени жидкость выливается, а предметы вытираются сухим чистым полотном.

Крахмал

Сода является достаточно грубым абразивным составом, который даже после приготовления пасты не теряет этого свойства. Более мягким бытовым порошком является крахмал. Поэтому если встает вопрос о том, как почистить столовое серебро, стоит попробовать этот метод.

В неметаллической емкости приготовить пасту, состоящую из необходимого количества крахмала и воды, которые аккуратно смешиваются до образования пасты. С помощью влажной тряпки нанести состав на места, требующие очистки. Оставить предмет с пастой до полного высыхания последней. Удалить образовавшееся пятно с помощью грубой материи — льна, марли.

Если после удаления состава загрязнение осталось, можно немного потереть поверхность для легкого механического воздействия.

Стиральный порошок или жидкое средство для стирки

Стиральный порошок и его аналоги всегда присутствуют в доме, так как являются необходимыми в хозяйстве. Поэтому почистить серебро с их помощью всегда возможно. Единственным минусом этого способа является необходимость тщательного промывания предметов после подобного воздействия. К тому же небольшие частицы могут остаться на поверхности, что вызовет новые места потемнения.

Для очистки столовых приборов потребуется:

Приготовить неметаллическую емкость для замачивания, фольгу для покрытия всей поверхности, чистящее средство. Застелить дно емкости фольгой, налить воду с таким расчетом, чтобы край покрывал все предметы после погружения. Растворить средство в воде с расчетом: 1 столовая ложка на 500 мл воды. Поместить предметы из серебра в раствор, подогреть на огне, доведя до кипения. Выключить после образования первых пузырьков. Вылить жидкость, тщательно промыть каждый предмет, вытереть сухой тканью.

Высушивать серебряные изделия после подобной очистки стоит на открытой поверхности, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Зубная паста

Еще один простой бытовой вариант как почистить столовое серебро. Благодаря тому, что зубная паста есть в каждом доме, способ доступен. Вещества, входящие в состав, безопасны для здоровья человека, а растворенные частицы достаточно мелкие, чтобы не повредить поверхность предмета.

Для очистки приготовить изделия из серебра, зубную пасту, ненужную щетку для зубов и мягкую ткань для удаления состава. На щетку нанести пасту и осторожно покрыть всю очищаемую поверхность тонким слоем, оставить на 5 минут. При сильном загрязнении можно несильно потереть поверхность, после чего удалить пасту, смыв ее под проточной водой. Протереть насухо.

Дополнительным положительным свойством данного варианта очистки является приятный запах, который сохраняется на протяжении нескольких недель. Если он мешает, можно выложить предметы на открытую поверхность, защитив от солнечных лучей. Спустя полчаса аромат выветрится.

Мел

Однородный состав школьного мела является идеальным для очистки серебряных поверхностей. Важно при этом выбрать качественный вид, в котором не встречаются вкрапления более твердых веществ. Очистку можно производить, натирая предмет кусочком мела, но данный вариант удобен только в случае, если поверхность будет гладкой. Иначе придется приготовить порошок, измельчив мел и разбавив полученный порошок водой до образования пасты. Такой состав химически безопасен, поэтому можно удалять загрязнения двумя способами:

Нанести пасту на поверхность и оставить до высыхания. Удалить сухой мягкой тканью, при необходимости дополнительно промыть водой. Жидкую пасту нанести на небольшую щетку или кусок ткани, протереть изделие и удалить остатки чистой тканью.

Также стоит использовать мел для сохранения красивого вида серебряных изделий. Помещенный рядом кусок сможет впитать лишнюю влагу, снизив ее негативное воздействие на металл.

Средство для очистки окон

В состав подобных бытовых смесей входят необходимые вещества, которые избавят от потемнений. Единственным минусом является их небольшая концентрация. Поэтому столовое серебро замачивается в средстве для очистки окон на ночь, то есть на 8-10 часов. После этого жидкость сливается, а предметы тщательно промываются и вытираются.

Подручные средства

В окружающих предметах также содержатся вещества, которые помогут избавить от загрязнений серебро. Для воздействия достаточно нанести на поверхность и оставить на время перечисленные составы:

Средство для дезинфекции рук — 5 минут; Губная помада — 15 минут; Лимонный свежевыжатый сок — 15 минут.

После применения важно тщательно промывать изделия, чтобы на поверхности не оставалось посторонних составов.

Правила эксплуатации

Чтобы не задаваться вопросом очистки столового серебра, стоит пересмотреть условия его использования. Нередко причина потери красивого вида являются грубые нарушения, которые приносят подобные последствия. Основные ошибки владельцев:

использование неверной консистенции очищающих средств — для серебра обычно не применяются грубые абразивные варианты с крупными частицами, которые могут повредить поверхность. Более приемлемы пасты или кремообразные варианты, а наиболее безопасны водные растворы;

очистка с помощью посудомоечной машины — не зря столовое серебро является признаком аристократических наклонностей. Из-за перепада температур такая очистка может оставить темные пятна на поверхности, которые не удастся вывести впоследствии. К тому же машинные варианты не гарантируют полного и тщательного смывания всех веществ;

использование в сочетании с “запрещенными” продуктами — есть список блюд, которые нельзя подавать в серебряных приборах. К ним относятся горячие или слишком холодные продукты — супы, закуски, мороженое и некоторые виды кремов. Сюда же относят икру или любые другие варианты приготовленных продуктов с применением большого количества соли. Все эти варианты могут оставить темные пятна, которые будет невозможно вывести даже жесткими вариантами с крупными частицами для шлифовки поверхности.

Со списком требований стоит ознакомиться заранее, чтобы исключить порчу столовых приборов.

Правила хранения

Чтобы впоследствии не задаваться вопросом того, как почистить столовое серебро, стоит заранее пересмотреть условия хранения и использования предметов из этого материала. Основными причинами потемнения являются:

Наличие в непосредственной близости других металлических предметов. Так как серебро — мягкий металл, его легко испортить прямым контактом с другими сплавами. Этого стоит избегать. Повышенная влажность помещения или отсека, выбранного для хранения. Серебро чувствительно к воде, которая оседает в виде паров на его поверхности. Вследствие контакта происходит естественный процесс потемнения, отражающийся на изделиях. Наличие соли. Близость минерала — одна из причин потемнения. Поэтому стоит качественно мыть подобные столовые приборы, чтобы исключить даже небольшое количество приправы на поверхности. Солнечные лучи. Естественное освещение и постоянное его воздействие негативно сказывается на внешнем виде столового серебра. Стоит предусмотреть пространство, которое исключает такие негативные факторы.

Отличным вариантом для правильного хранения является герметично закрывающаяся коробка, содержащая изолированные отсеки для каждого прибора из серебра. Это сразу исключит большинство негативных факторов, позволив обезопасить предметы из серебра от воздействия и последующего потемнения.

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