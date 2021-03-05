Сковороды являются обязательным атрибутом любой кухни, однако именно они быстрее остальной посуды теряют свой первоначальный вид. Объясняется это постоянным контактом с жиром и маслом, продуктами, которые постепенно накапливаются внутри и снаружи предмета. В результате образуется слой нагара. Чем он толще, тем труднее с ним справиться. Отмыть этот жесткий и вредный налет бывает затруднительно. При этом хозяевам приходится обращать внимание на материал: как посуды, так и ее покрытия. Как почистить сковороду и получить отменный результат? Ассортимент средств для удаления нагара достаточно широк, потому тем или иным способом освободить посуду от копоти и нагара у ее владельцев непременно получится.

Как почистить сковороду?

Если аксессуар относительно «молод», то хозяевам не придется прилагать максимум усилий. Совершенно другая ситуация со старыми сковородами, которые успели покрыться толстым слоем налета. Однако нет нужды впадать в панику, поскольку в большинстве случаев быстро избавиться можно и от устойчивых загрязнений.

В «освободительной войне» могут принять участие как химические препараты, так и недорогие народные средства. Главное — узнать, какой именно способ подходит сковороде, ведь посуда изготавливается из разных материалов, к тому же изделия имеют разные защитные покрытия.

Чугунные «тяжеловесы»

Если в кухне «живет» такая «помощница», то можно говорить о том, что хозяевам повезло. Данная посуда относится к самой неуязвимой. Да, нагар на этих изделиях появляется «охотно», удалить его не очень просто, однако плюс в том, что такому изделию трудно нанести «раны, несовместимые с жизнью». Поэтому для чугуна позволительно использовать даже самые сильные средства.

Стальные сковородки

Эта посуда значительно легче чугунной, однако с ней нужно обращаться аккуратнее, поскольку на поверхности могут остаться царапины, которые испортят внешний вид. В этом случае допускается применение кислот и щелочей, препаратов с абразивами. Но обработка последними предполагает разумную осторожность.

Алюминиевая кухонная утварь

Этот мягкий металл не так стоек и непогрешим. Алюминию противопоказан контакт с любыми кислотами, абразивы и щетки с жесткой щеткой тоже для него табу. Зато такие изделия весьма «благосклонно» относятся к щелочным средствам — хозяйственному мылу, соде и т. д.

Изделия с тефлоновым покрытием

С такими сковородами тоже нужно обращаться осторожно, потому что повреждается тефлоновая защита довольно легко. Возможный вариант избавления от налета — кипячение в ней раствора с моющим средством. Противопоказаны тефлону кислоты и любая механическая чистка.

Керамические модели

Эта посуда хороша тем, что на ней практически не остается нагара. Но это не значит, что такие изделия не нужно чистить. Керамика не терпит резких перепадов температур, поэтому нельзя устраивать ей контрастные ванны. Абразивы и жесткие губки тоже под запретом.

Способы избавления сковородок от нагара

Как почистить сковороду от нагара? Понятно, что главное для хозяев использовать те средства, которые гарантируют «здоровье» конкретной сковороде. Поэтому использование нерекомендуемых методов — «преступление» против посуды.

Способы традиционные — народные

Если у хозяев возникает вопрос о том, как почистить сковороду, то в первую очередь они думают о ее спасении с помощью привычных продуктов. Причин такого «фаворитизма» есть несколько. Они всегда под рукой, к тому же эти средства максимально безопасны: как для человека, так и для посуды. Ассортимент очистителей велик. Одни смогут избавить только от небольшого налета, другие считаются почти профессионалами, когда речь идет об очистке посуды и бытовых приборов.

Хозяйственное мыло

Это идеальный продукт, он подходит для очистки от налета любого вида сковородок. Для получения результата надо пройти всего несколько шагов:

Сначала готовят мыло: четверть куска натирают на средней терке. В сковороду наливают воду, затем в нее всыпают столовую ложку этой стружки. Раствор нагревают, но до кипения не доводят. Посуду снимают с огня, накрывают крышкой и оставляют в покое на несколько часов (2-3).

Остывший мыльный раствор выливают, посуду очищают губкой и споласкивают.

Лимонная кислота и уксус

Оба продукта хорошо справляются с различного рода загрязнениями, однако для удаления нагара чаще используют «дуэт», нередко на последнем этапе добавляют соду. Для работы потребуется подготовить металлический тазик и такую же щетку.

Сковороду помещают в емкость с водой таким образом, чтобы жидкость покрывала ее полностью. Добавляют лимонную кислоту (¼ стакана на каждый литр воды) и уксус (½ стакана на литр). Таз ставят на огонь, доводят жидкость до кипения, затем газ убавляют до минимума. «Бульон» оставляют томиться на 15-30 минут. Сковородку вытаскивают, чистят щеткой, потом ее снова возвращают в емкость, куда досыпают несколько столовых ложек соды (2-3). Время обработки в этом растворе точно такое же — от четверти часа до 30 минут.

«Сваренную» посуду вынимают из воды, опять очищают щеткой, а потом споласкивают под краном.

Сода и «компаньоны»

Этот продукт можно использовать «соло», причем несколькими способами. Нередко соде помогают другие продукты, поэтому рецептов будет приведено несколько.

Помощь содового раствора

Это самый простой вариант. Для такой очистки потребуется таз (тоже металлический), литр воды и 100 г гидрокарбоната натрия. Работа максимально проста.

В емкость наливают воду, затем засыпают соду. Таз ставят на огонь. После закипания раствора сковороду оставляют вариться еще треть часа. Если она очень «чумазая», то время увеличивают до 60-120 минут.

Емкость с посудой снимают с огня, остужают. Потом утварь обрабатывают жесткой щеткой, губкой с моющим средством, затем споласкивают.

Использование содового скраба

Данный метод подходит для изделий без антипригарного покрытия, для «чувствительного» алюминия его тоже лучше не использовать. Для изготовления очищающего средства отмеряют 100 г соды и столько же миллилитров воды. Ингредиенты тщательно смешивают. Этой пастой обрабатывают налет, затем сковородку промывают водой.

Второй вариант пасты — сода (пачка) плюс перекись водорода (100 мл). Для ее создания ингредиенты смешивают так, чтобы получилась густая кашица. Сковороду ставят на огонь, после нагревания поверхностей ее снимают и сразу же начинают скрабировать. После обработки состав оставляют на 30 минут. Затем очищают посуду металлической щеткой.

Сода в компании с уксусом

Скептики утверждают, что этот способ не работает, поэтому им лучше убедиться в его эффективности на собственной посуде. Данный вариант очистки подходит для любых изделий. Для обработки сковороды потребуется по стакану воды и уксуса (9%) и 2 столовые ложки соды.

В посуду наливают воду и уксус. Ставят ее на огонь и доводят до кипения. Снимают сковороду, ставят ее в мойку и засыпают соду.

После окончания реакции раствор выливают, а сковороду избавляют от остатков нагара, затем споласкивают.

Чистка уксусом и содой без нагрева

Есть и другой вариант, который дает шанс удалить загрязнения и с наружной стороны изделия. В этом случае действуют так:

сковороду кладут в мойку (раковину) вверх дном;

на него насыпают соду (можно распределять его через сито);

заливают (сбрызгивают с помощью пульверизатора) порошок столовым уксусом.

Примерно через полчаса (максимум час) приступают к чистке утвари жесткой стороной губки.

Сода, мыло и силикатный клей

Этот способ, несмотря на свою необычность, работает даже в самых печальных случаях. Состав практически всегда справляется с возложенной задачей. Данный вариант рекомендуется использовать для очищения внешних поверхностей металлических изделий — из чугуна, стали, алюминия и дюралюминия. Для создания средства нужно подготовить:

соду — пищевую или кальцинированную (полпачки);

силикатный клей — половину упаковки;

губку металлическую (скребок, нож);

хозяйственное мыло;

металлический таз.

Первым делом кухне обеспечивают качественное проветривание.

На терке измельчают хозяйственное мыло. В емкость наливают воду, затем ее ставят на огонь и доводят до кипения. Газ убавляют, затем высыпают в жидкость стружку и тщательно размешивают. Добавляют в раствор клей и соду, после чего в таз опускают сковороду. Съемную ручку заранее удаляют.

«Кашу из сковороды» готовят от 1 до 4 часов. Длительность обработки зависит лишь от степени загрязнения изделия. Посуду достают, чистят губкой и ополаскивают под краном. Если с первого раза все «многовековые пласты» удалить не удалось, то операцию повторяют. Время дополнительной варки сокращают до получаса.

Другие подручные средства

Способов очистки придумано довольно много, поэтому нужно познакомиться и с другими известными рецептами.

Обычный песок

Его насыпают в сковороду до самых краев, прокаливают (на конфорке, в духовке) как минимум 2 часа. Песок высыпают, а емкость очищают и споласкивают.

Бура плюс нашатырный спирт

В небольшой стеклянной посуде смешивают нашатырь (баночку) и буру (10 г). Этой смесью натирают сковороду, ждут, пока состав не впитается. Потом смесь удаляют, промывая посуду водой.

Активированный уголь

Это известное средство подходит для всех моделей, включая изделия с мраморным покрытием. Для приготовления раствора отмеряют 3 стакана воды и берут 10 таблеток угля.

их измельчают, заливают горячей водой и ждут растворения;

выливают жидкость в посуду, которую ставят на огонь, где доводят до кипения.

Раствор выливают, сковороду протирают губкой с моющим средством, после чего промывают ее под краном.

Горчичный порошок

Этот безопасный продукт идеально подходит для всех «деликатных» сковородок с антипригарным покрытием. Обработка проста:

сначала посуду не очень долго прогревают;

на дно высыпают несколько чайных ложек порошка и втирают его мягкой стороной губки.

После завершения очистки изделия промывают обычным способом — водой и губкой.

Картофельный крахмал

Он — спаситель тефлоновых покрытий. В данном случае используется кипячение:

в 400 мл воды добавляют 4 столовые ложки картофельного крахмала;

раствор переливают в посуду и кипятят «кисель» примерно 15-20 минут.

Жидкость выливают, очищенное изделие промывают под струей воды, притирая поверхности мягкой стороной губки.

Вообще, для тефлонового защитного покрытия рекомендуют использовать спирт. Если пища все же «умудрилась» пригореть, то налет удаляют, протирая дно и стенки мягкой тканью (микрофиброй), смоченной в нем.

Лимонад

Самым эффективным средством считается Кока-кола (Пепси). Для чистки понадобится несколько банок или бутылок лимонада, количество их зависит от объема посуды. Еще нужно подготовить металлический таз, губку и жесткую щетку. Работа проста и необременительна:

напитки заранее открывают, чтобы избавить их от газа;

затем выдохшийся лимонад выливают в таз, погружают в «раствор» сковородку и оставляют в нем на ночь.

Утром изделие достают, сначала чистят металлической щеткой, потом обрабатывают губкой с моющим средством и промывают под струей воды.

Растительное масло, стиральный порошок

Этот способ тоже относится к оригинальным «технологиям». Но те, кто его уже попробовал, уверяют, что этот необычный «дуэт» избавляет сковороды от нагара снаружи и внутри эффективнее других растворов, так как в этом случае «подобное удаляет подобное». Операцию проводят так:

в таз наливают воду, добавляют в нее немного подсолнечного масла и столько же стирального порошка;

емкость ставят на средний огонь, затем в жидкость погружают посуду.

Раствор доводят до кипения и снимают. Сковороду «выуживают» из раствора и моют традиционно — губкой со средством от жира.

Термический способ очистки

Этот метод не универсален: данная операция может проводиться только для освобождения от копоти «тяжеловесов» — изделий из чугуна. Главным инструментом станет металлическая щетка, нагревают посуду на газовой конфорке.

В подходящую емкость заранее наливают холодную воду. В жидкость можно добавить несколько кубиков льда. Работа состоит из таких этапов:

Если у утвари неметаллическая съемная ручка, то сначала ее отделяют и убирают в сторону. Чугунную сковороду ставят на зажженную конфорку. Ждут, пока от нее не пойдет дым. Как правило, для этого хватает четверти часа. Раскаленную посуду снимают с плиты и быстро опускают в емкость с холодной водой. Из-за разницы температур нагар начинает отслаиваться.

Опасность для чугунного изделия все-таки существует. Если передержать его на огне, то металл может лопнуть. Поэтому правило «дольше — лучше» в этом случае не работает.

Использование бытовой химии

Препаратов, позволяющих избавить изделия от нагара, существует довольно много. Одни используются, когда налет еще небольшой, другие, наоборот, являются «специалистами», способными справиться с серьезными загрязнениями.

Помощь средства для мытья посуды

Как почистить сковороду, если нагара на ней пока немного? В этом случае поможет самый простой способ — замачивание ее в горячей воде с моющим средством. Он подойдет для посуды, изготовленной из любого материала.

Поступают так:

В сковородку наливают небольшое количество средства (например, Fairy). Добавляют горячую воду, затем посуду закрывают крышкой и оставляют до следующего утра.

Последние этапы — чистка сковородки губкой и споласкивание. Если посуда успела испачкаться и снаружи, то лучше ее замачивать в тазике, чтобы загрязнения с внешней стороны тоже хорошо размокли.

Более серьезные очистители

Это уже профессионалы, которые занимаются удалением копоти и нагара. Поэтому такими препаратами необходимо действовать осторожно, если «замарашка» сделана из керамики, либо она имеет тефлоновое покрытие. К популярным средствам относится:

Amway — очиститель духовых шкафов;

Мистер Мускул Антижир;

CILIT BANG Антижир;

Сверкающий казан;

Шуманит.

Как пользоваться препаратами? Точно так же, как и средством для мытья. Первым делом очиститель наливают в сковороду, затем добавляют горячую воду и оставляют до утра. На следующий день посуду чистят губкой и ополаскивают.

Список можно дополнить: с небольшим нагаром способен справиться DazhBO, Helper Professional, Еж Антинагар, Мистер Чистер, Санита, Цептер. Все подобные средства используют аналогичным образом.

Препараты для очистки канализационных труб

Сразу надо сказать, что данная «метода» подойдет только чугунным и стальным изделиям. Эти средства способны удалить даже многолетний нагар. Купить надо препарат, содержащий щелочь, — гидроксид натрия. Примеры — Sanfor, Tiret, Крот. Для обработки потребуется любое из этих средств, пластиковая емкость и щетка с металлической щетиной.

В емкость наливают 500 мл препарата, потом добавляют литр воды. После этого погружают туда сковороду, и делают перерыв — ждут размягчения слоя. Посуду достают, «вооружаются» щеткой, которой удаляют остатки налета. Очищенную сковороду тщательно моют, чтобы удалить остатки небезопасного состава.

В этом случае желанный результат и отсутствие опасности для посуды и ее хозяев обеспечат пропорции, которые менять нельзя. Однако данный метод все-таки не лучшее из решений.

Механические способы очистки

Эти методы иногда остаются единственной возможностью вернуть старой, но горячо любимой сковородке «почти прежний» вид. Почему почти? Потому что вместе с загрязнениями изделия могут потерять защитное покрытие — анодированный слой или эмаль. Его удаление приводит к нехорошим последствиям: посуда без защиты будет быстрее покрываться разного вида загрязнениями. Однако выход есть: после такой обработки ее рекомендуют прокалить с растительным маслом, либо с ним и солью.

Самый «простой непростой» способ — использование меламиновой губки, однако эти «волшебные создания», скорее всего, не справятся с толстым налетом. К тому же сил придется приложить немало. Поэтому лучше рассмотреть более эффективные методы.

Помощь пескоструйного аппарата

Такую конструкцию при большом желании можно собрать самостоятельно, однако только для чистки посуды затевать эту масштабную операцию нет большого смысла. Альтернатива — поход со сковородой и ближайший шиномонтажный цех. Вряд ли автомеханик запросит за услугу большую сумму, зато посуда превратится в прежнюю «красотку» через несколько минут.

Использование шлифовальной машины

Это второй ответ на вопрос, как почистить сковороду, используя грубую силу. Данную процедуру обычно проводят на даче. Помимо шлифовальной машины подходящим инструментом станет болгарка с торцевым лепестковым кругом. Этим методом посуду тоже легко очистить от нагара за считаные минуты. Третий вариант — дрель со стальной насадкой.

Как почистить сковороду из керамики?

Такая утварь появилась относительно недавно, но быстро превратилась в любимую посуду многих хозяек и хозяев из-за ее главного достоинства — возможности готовить с минимальным количеством масла или жира. Как ухаживать за ней? Сначала о том, что делать нельзя. Запрещается:

заливать горячую сковороду холодной водой;

использовать для чистки жесткие инструменты и абразивную сторону обычных губок;

применять средства-порошки и ту бытовую химию, в составе которое есть абразивные частицы.

Керамические сковороды любимы и за то, что их довольно легко чистить. Загрязнения можно удалить:

спиртом: поверхность протирают ватным диском, смоченным в нем;

кипящей водой: в посуду наливают воду, затем ставят на газ на 15 минут;

кипящей водой и лимонной кислотой (моющим средством): эти методы используют для удаления въевшегося налета.

Раствор соды — еще одно эффективное средство. В литре теплой воды размешивают 100 г порошка. Жидкость просто выливают в сковородку и оставляют на несколько часов. Кипячения в этом случае не требуется.

Как защитить сковороду после очистки?

О прокаливании уже было упомянуто. В такой операции нуждаются все изделия. Кроме тех, что изготовлены из нержавеющей стали. Способов есть несколько.

Для металлических изделий

Эти методы «подготовки к готовке» используют для чугунных и стальных сковородок.

Обработка маслом в духовке

Перед операцией посуда должна быть хорошо очищена. Лучше использовать средство для мытья или хозяйственное мыло.

Духовку разогревают до 180-200°. Пока поднимается температура, в изделие тщательно (снаружи и внутри) втирают растительное масло, используя кусок мягкой ткани (марлю) или бумажную салфетку. Сковороду переворачивают вверх дном и кладут на решетку духового шкафа. Прокаливают ее не менее часа.

Духовку выключают, но посуду оставляют в ней до полного остывания.

Прокаливание с маслом и солью на плите

Именно этот метод используют повара-профессионалы.

На дно наливают толстый слой растительного масла, минимум — 1 см. Потом равномерно насыпают крупную соль (морскую). Продукта должно быть много: он обязан впитать в себя почти все масло. Сковороду ставят на средний огонь, держат до тех пор, пока гранулы не потемнеют. Как правило, соль меняется в цвете через 20-30 минут.

Подачу газа перекрывают, сковороде дают время остыть самостоятельно. Соль высыпают, а остатки масла тщательно втирают в дно, стенки посуды.

Для утвари с любым антипригарным покрытием

В этом случае работа элементарна. Посуду ставят на маленький огонь, спустя 30-40 секунд (именно секунд) ее снимают, затем наливают чайную ложку масла и втирают его чистой марлей или бумажным полотенцем.

Ответов на вопрос о том, как почистить сковороду, существует много. Можно использовать то, что имеется дома. А если грязь в посуду въелась давно и прочно, то имеет смысл дополнительно запастись препаратами-профи.

О действенном способе освобождения «посуды-золушки» расскажет автор этого видео: