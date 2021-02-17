Робот-пылесос относится к разряду современных высокотехнологичных устройств, главной задачей которых является облегчение выполнения человеком ежедневной уборки и поддержания постоянной чистоты в доме. Несмотря на высокую продуманность конструкции аппарата и автономность, для поддержания качества его работы и продления службы следует регулярно осуществлять его очистку. Как почистить робот-пылесос? С этой процедурой сможет справиться абсолютно любой человек, главное — придерживаться некоторых рекомендаций.

Очистка пылесборника

Перед началом всех манипуляций с пылесосом нужно обязательно отсоединить его от зарядной станции, чтобы не получить травму от электрического тока. Пылесборник представляет собой бак для мусора различного объема: от 500 до 1000 мл. Большинство этих элементов представлены раскрывающимися пластиковыми контейнерами, оснащенными фильтрами. Они могут быть сетчатыми, поролоновыми или бумажными, иногда содержат электромотор.

Алгоритм очищения:

Аккуратно извлечь пылесборник из пылесоса, нажав на соответствующую кнопку на корпусе. Он может извлекаться наверх или выдвигаться сбоку. Вытащить электромотор, если он имеется. Очистить пылесборник: некоторые модели предусматривают его промывание под проточной водой, для других же стоит ограничиться протиранием влажной тряпкой. Это универсальные качества, которые подробно прописаны в прилагаемой к пылесосу инструкции.

Очищать пылесборник рекомендуется после каждой уборки при маленьком объеме, и по мере наполнения при более крупных размерах емкости. Главное правило: не допускать переполнения контейнера, так как это негативно отразится на работе пылесоса.

Очистка фильтра

Фильтр служит для очищения воздушных потоков, проходящих через робот-пылесос, от грубых частичек и пыли. Эту часть пылесоса рекомендуется очищать при помощи специальной щетки, находящейся в комплектации каждого пылесоса. Также можно пропылесосить его обычным бытовым прибором, или продуть сжатым воздухом.

Когда ему нужна замена? При ежедневном использовании производители рекомендуют менять фильтр каждые 1,5-2 месяца, при более редкой эксплуатации — каждые 3-4 месяца.

Очистка турбощетки

Щетка служит для продвижения мусора в сторону всасывания. Из-за непосредственного контакта с окружающим мусором и пылью, щетки нуждаются в постоянной чистке. В процессе уборки они могут наматывать на себя большое количество волос, которые приводят к избыточным усилиям при вращении щетки, следствием чего является сокращение срока службы пылесоса.

Как очистить турбощетку?

Перед чисткой необходимо извлечь ее из робота-пылесоса. При попытке ее очищения внутри устройства, можно легко сбить балансировку турбощетки и привести к смещению оси вращения детали и нарушению ее функций. Для извлечения нужно аккуратно отвести защелки, удерживающие турбощетку и потянуть деталь на себя. Аккуратно очистить щетку специальной жесткой насадкой, которая идет в комплектации пылесоса. Протереть оси крепления и вернуть щетку на место.

И этому приспособлению необходима замена. При ежедневном использовании следует менять турбощетку каждые 1,5-2 месяца, при более редкой эксплуатации — раз в 3-4 месяца.

Очистка боковых щеток

Боковым щеткам также присуща быстрая загрязняемость.

Алгоритм очистки:

Отсоединить боковую щетку с устройства, которая держится на винтах, снять их можно при помощи отвертки. Делать это нужно аккуратно, так как держатели щетки легко ломаются. Чистки можно осуществлять той же насадкой для турбощетки. Боковые щетки можно мыть в воде, однако потом их следует тщательно просушить. Важно очистить и сами крепления щетки.

Данный элемент тоже быстро изнашивается. При ежедневном использовании щетку следует менять каждый месяц, при более редкой эксплуатации – раз в 2-3 месяца.

Очистка колес

Колеса различаются по функциям: два боковых необходимы для передвижения робота, а переднее служит дополнением к ним, оказывая помощь по мере необходимости. Каждое из них работает автономно. Для правильной работы и нормального передвижения робота-пылесоса по территории необходимо тщательно следить за состоянием его колес.

Шаги очистки:

Очистка боковых колес влажной тряпочкой. Очистка поворотного ролика, отвечающего за направленность движений робота-пылесоса. Достать его можно, оттянув модуль ролика на себя. В некоторых моделях для его открытия необходимо поддеть его плоской отверткой, этот момент должен быть описан в инструкции. После извлечения ролика следует разобрать его на составные части: на платформу с осью, вставленной в нее, роликовое кольцо и металлический штырь.

Необходимо удалить всю грязь с этих элементов и собрать все в обратном порядке.

Очистка ходовой части

Ходовая часть больше подвержена загрязнениям в отличие от ведущих колес, поэтому этой детали следует уделить особое внимание.

Для очистки поворотного ролика необходимо:

Поддеть модуль ролика специальной отверткой и аккуратно достать его из корпуса устройства. Данная деталь разбирается на следующие составляющие: пластиковая платформа с влитой металлической осью, собственно роликовое колесо и вставляемый в него штырь, на котором ролик вращается. Необходимо очистить каждую деталь от пыли и частиц волос, протереть влажной тряпкой и дождаться высыхания.

После завершения работы нужно собрать ходовую часть в обратном порядке и аккуратно вставить на место.

Очистка датчиков

Они являются своеобразными органами чувств для робота, с их помощью возможно построение кратчайшего пути до нужного места. Сенсоры выявляют преграды и ведут счет преодоленного пути.

Из-за постоянного движения по полу датчики быстро подвергаются загрязнениям, которые мешают их корректной работе. В зависимости от модели устройства используются разные виды датчиков, каждый из которых имеет свое расположение.

Теперь о том, где располагаются «умные» устройства:

датчики перепада высоты находятся по периметру днища;

ИК-сенсоры, служащие для обнаружения препятствий, располагаются под стеклом бампера;

УЗ-сенсоры возможно увидеть в окошках бампера;

краевой датчик находятся снизу на краю корпуса;

обзорная камера располагается на лицевой панели.

Лазерный дальномер имеет вид шайбы, он находится на верхней части корпуса.

Как очистить датчики робота-пылесоса?

Для очистки не требуется разбор пылесоса с последующим изъятием датчиков. Все, что необходимо сделать, – протереть сенсоры сухой или, при необходимости, влажной тряпкой, а затем высушить. Главное — следить за тем, чтобы между тряпкой и датчиком не было твердых частиц пыли или грязи, которые могут поцарапать лицевую часть прибора. Вытирать нужно мягко и без усилий, не используя большое количество жидкости.

Основная задача датчиков – обеспечение ориентирования робота по территории и предотвращение столкновений с окружающими предметами. Так, если вы начали замечать, что пылесос слишком близко подъезжает к мебели или может сталкиваться с различными предметами, это значит, что нужно провести осмотр сенсоров. Рекомендуется проводить подобные проверки и чистки каждые несколько месяцев, так как камеры могут испачкаться или сломаться в процессе ежедневной уборки, что ухудшит качество работы робота.

От каких факторов зависит правильная работа робота-пылесоса?

Кроме очистки самого устройства необходимо следить и за окружающей его территорией, так как от этого напрямую зависит его производительность:

Робот-пылесос не сможет справиться с сильными загрязнениями, большое количество мусора может повредить его датчики и привести к поломке. Основное его назначение именно поддержание чистоты и удаление нежелательной пыли или мелких частиц. Необходимо следить за чистотой базы и за работой зарядной станции, так как электрическое поле умеет притягивать к себе пыль. Попав в устройство, она может вызвать нарушение его работы. Перед началом уборки следует убрать с пола все посторонние, особенно мелкие предметы: игрушки или обувь. Если на полу имеются провода, их тоже необходимо убрать или поднять наверх.

База должна располагаться на удалении от окон и батарей, во избежание перегрева робота. Также вокруг нее должно быть пустое пространство для разворота.

Как настроить работу робота-пылесоса?

Прежде всего, нужно изучить набор функций устройства. На многих моделях есть возможность управления роботом через мобильное приложение, в котором можно прокладывать маршрут уборки и отмечать зоны ограничения, в которые пылесос не может заезжать.

Также можно составить расписание уборки, это нужно для удобства хозяина и для переключения заводских настроек робота. В некоторых моделях устанавливается время начала работы еще на стадии производства.

В целом, срок работы робота-пылесоса во многом зависит от его владельца. Обязательно нужно знать, как правильно почистить робот-пылесос. При должном уходе даже относительно дешевые модели прослужат долгие годы. Главное — следить за состоянием устройства, регулярно очищать пылесборник, датчики и щетки от загрязнений.

Если в доме имеются животные, нужно проводить очистку чаще обычного, так как лишняя пыль и шерсть могут забиваться в пылесборник, накапливаться на щетках, вызывая поломку устройства. Придерживаясь этих простых правил, можно не беспокоиться о состоянии гаджета и смело отправлять его на уборку дома, не боясь непредвиденных ситуаций.

В завершение темы — видеопример: