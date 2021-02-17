Робот-пылесос относится к разряду современных высокотехнологичных устройств, главной задачей которых является облегчение выполнения человеком ежедневной уборки и поддержания постоянной чистоты в доме. Несмотря на высокую продуманность конструкции аппарата и автономность, для поддержания качества его работы и продления службы следует регулярно осуществлять его очистку. Как почистить робот-пылесос? С этой процедурой сможет справиться абсолютно любой человек, главное — придерживаться некоторых рекомендаций.
Очистка пылесборника
Перед началом всех манипуляций с пылесосом нужно обязательно отсоединить его от зарядной станции, чтобы не получить травму от электрического тока. Пылесборник представляет собой бак для мусора различного объема: от 500 до 1000 мл. Большинство этих элементов представлены раскрывающимися пластиковыми контейнерами, оснащенными фильтрами. Они могут быть сетчатыми, поролоновыми или бумажными, иногда содержат электромотор.
Алгоритм очищения:
- Аккуратно извлечь пылесборник из пылесоса, нажав на соответствующую кнопку на корпусе. Он может извлекаться наверх или выдвигаться сбоку.
- Вытащить электромотор, если он имеется.
- Очистить пылесборник: некоторые модели предусматривают его промывание под проточной водой, для других же стоит ограничиться протиранием влажной тряпкой. Это универсальные качества, которые подробно прописаны в прилагаемой к пылесосу инструкции.
Очищать пылесборник рекомендуется после каждой уборки при маленьком объеме, и по мере наполнения при более крупных размерах емкости. Главное правило: не допускать переполнения контейнера, так как это негативно отразится на работе пылесоса.
Очистка фильтра
Фильтр служит для очищения воздушных потоков, проходящих через робот-пылесос, от грубых частичек и пыли. Эту часть пылесоса рекомендуется очищать при помощи специальной щетки, находящейся в комплектации каждого пылесоса. Также можно пропылесосить его обычным бытовым прибором, или продуть сжатым воздухом.
Когда ему нужна замена? При ежедневном использовании производители рекомендуют менять фильтр каждые 1,5-2 месяца, при более редкой эксплуатации — каждые 3-4 месяца.
Очистка турбощетки
Щетка служит для продвижения мусора в сторону всасывания. Из-за непосредственного контакта с окружающим мусором и пылью, щетки нуждаются в постоянной чистке. В процессе уборки они могут наматывать на себя большое количество волос, которые приводят к избыточным усилиям при вращении щетки, следствием чего является сокращение срока службы пылесоса.
Как очистить турбощетку?
- Перед чисткой необходимо извлечь ее из робота-пылесоса. При попытке ее очищения внутри устройства, можно легко сбить балансировку турбощетки и привести к смещению оси вращения детали и нарушению ее функций.
- Для извлечения нужно аккуратно отвести защелки, удерживающие турбощетку и потянуть деталь на себя.
- Аккуратно очистить щетку специальной жесткой насадкой, которая идет в комплектации пылесоса.
- Протереть оси крепления и вернуть щетку на место.
И этому приспособлению необходима замена. При ежедневном использовании следует менять турбощетку каждые 1,5-2 месяца, при более редкой эксплуатации — раз в 3-4 месяца.
Очистка боковых щеток
Боковым щеткам также присуща быстрая загрязняемость.
Алгоритм очистки:
- Отсоединить боковую щетку с устройства, которая держится на винтах, снять их можно при помощи отвертки. Делать это нужно аккуратно, так как держатели щетки легко ломаются.
- Чистки можно осуществлять той же насадкой для турбощетки. Боковые щетки можно мыть в воде, однако потом их следует тщательно просушить.
- Важно очистить и сами крепления щетки.
Данный элемент тоже быстро изнашивается. При ежедневном использовании щетку следует менять каждый месяц, при более редкой эксплуатации – раз в 2-3 месяца.
Очистка колес
Колеса различаются по функциям: два боковых необходимы для передвижения робота, а переднее служит дополнением к ним, оказывая помощь по мере необходимости. Каждое из них работает автономно. Для правильной работы и нормального передвижения робота-пылесоса по территории необходимо тщательно следить за состоянием его колес.
Шаги очистки:
- Очистка боковых колес влажной тряпочкой.
- Очистка поворотного ролика, отвечающего за направленность движений робота-пылесоса. Достать его можно, оттянув модуль ролика на себя. В некоторых моделях для его открытия необходимо поддеть его плоской отверткой, этот момент должен быть описан в инструкции.
- После извлечения ролика следует разобрать его на составные части: на платформу с осью, вставленной в нее, роликовое кольцо и металлический штырь.
Необходимо удалить всю грязь с этих элементов и собрать все в обратном порядке.
Очистка ходовой части
Ходовая часть больше подвержена загрязнениям в отличие от ведущих колес, поэтому этой детали следует уделить особое внимание.
Для очистки поворотного ролика необходимо:
- Поддеть модуль ролика специальной отверткой и аккуратно достать его из корпуса устройства.
- Данная деталь разбирается на следующие составляющие: пластиковая платформа с влитой металлической осью, собственно роликовое колесо и вставляемый в него штырь, на котором ролик вращается.
- Необходимо очистить каждую деталь от пыли и частиц волос, протереть влажной тряпкой и дождаться высыхания.
После завершения работы нужно собрать ходовую часть в обратном порядке и аккуратно вставить на место.
Очистка датчиков
Они являются своеобразными органами чувств для робота, с их помощью возможно построение кратчайшего пути до нужного места. Сенсоры выявляют преграды и ведут счет преодоленного пути.
Из-за постоянного движения по полу датчики быстро подвергаются загрязнениям, которые мешают их корректной работе. В зависимости от модели устройства используются разные виды датчиков, каждый из которых имеет свое расположение.
Теперь о том, где располагаются «умные» устройства:
- датчики перепада высоты находятся по периметру днища;
- ИК-сенсоры, служащие для обнаружения препятствий, располагаются под стеклом бампера;
- УЗ-сенсоры возможно увидеть в окошках бампера;
- краевой датчик находятся снизу на краю корпуса;
- обзорная камера располагается на лицевой панели.
Лазерный дальномер имеет вид шайбы, он находится на верхней части корпуса.
Как очистить датчики робота-пылесоса?
Для очистки не требуется разбор пылесоса с последующим изъятием датчиков. Все, что необходимо сделать, – протереть сенсоры сухой или, при необходимости, влажной тряпкой, а затем высушить. Главное — следить за тем, чтобы между тряпкой и датчиком не было твердых частиц пыли или грязи, которые могут поцарапать лицевую часть прибора. Вытирать нужно мягко и без усилий, не используя большое количество жидкости.
Основная задача датчиков – обеспечение ориентирования робота по территории и предотвращение столкновений с окружающими предметами. Так, если вы начали замечать, что пылесос слишком близко подъезжает к мебели или может сталкиваться с различными предметами, это значит, что нужно провести осмотр сенсоров. Рекомендуется проводить подобные проверки и чистки каждые несколько месяцев, так как камеры могут испачкаться или сломаться в процессе ежедневной уборки, что ухудшит качество работы робота.
От каких факторов зависит правильная работа робота-пылесоса?
Кроме очистки самого устройства необходимо следить и за окружающей его территорией, так как от этого напрямую зависит его производительность:
- Робот-пылесос не сможет справиться с сильными загрязнениями, большое количество мусора может повредить его датчики и привести к поломке. Основное его назначение именно поддержание чистоты и удаление нежелательной пыли или мелких частиц.
- Необходимо следить за чистотой базы и за работой зарядной станции, так как электрическое поле умеет притягивать к себе пыль. Попав в устройство, она может вызвать нарушение его работы.
- Перед началом уборки следует убрать с пола все посторонние, особенно мелкие предметы: игрушки или обувь. Если на полу имеются провода, их тоже необходимо убрать или поднять наверх.
База должна располагаться на удалении от окон и батарей, во избежание перегрева робота. Также вокруг нее должно быть пустое пространство для разворота.
Как настроить работу робота-пылесоса?
Прежде всего, нужно изучить набор функций устройства. На многих моделях есть возможность управления роботом через мобильное приложение, в котором можно прокладывать маршрут уборки и отмечать зоны ограничения, в которые пылесос не может заезжать.
Также можно составить расписание уборки, это нужно для удобства хозяина и для переключения заводских настроек робота. В некоторых моделях устанавливается время начала работы еще на стадии производства.
В целом, срок работы робота-пылесоса во многом зависит от его владельца. Обязательно нужно знать, как правильно почистить робот-пылесос. При должном уходе даже относительно дешевые модели прослужат долгие годы. Главное — следить за состоянием устройства, регулярно очищать пылесборник, датчики и щетки от загрязнений.
Если в доме имеются животные, нужно проводить очистку чаще обычного, так как лишняя пыль и шерсть могут забиваться в пылесборник, накапливаться на щетках, вызывая поломку устройства. Придерживаясь этих простых правил, можно не беспокоиться о состоянии гаджета и смело отправлять его на уборку дома, не боясь непредвиденных ситуаций.
В завершение темы — видеопример: